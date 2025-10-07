VIDEO // Expertul Alexandru Bot susține că unele probe ale procurorilor în dosarele lui Plahotniuc sunt destul de șubrede: Sunt mari semne de întrebare

16:30

O româncă a fost arestată pe aeroportul Orio al Serio din Bergamo, Italia, după ce vameșii au descoperit că transporta aproape 1,4 kilograme de substanțe ilegale ascunse în corpul său. Femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic. Femeia, în vârstă de 46 de ani, de origine română, era vânzătoare ambulantă de haine și […]