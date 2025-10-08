Un pas decisiv spre UE. Repubica Moldova își conectează sistemul vamal cu cel european până în 2030
Cotidianul, 8 octombrie 2025 17:30
Până în anul 2030, Republica Moldova va avea un sistem vamal complet digitalizat, interoperabil cu cel al Uniunii Europene, ceea ce va permite integrarea țării în spațiul vamal european și reducerea birocrației la frontieră. Guvernul a aprobat, astăzi, 8 octombrie, un program național ambițios care prevede modernizarea infrastructurii, formarea personalului și adoptarea tehnologiilor de ultimă …
• • •
Curtea de Apel examinează dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Prima ședință are loc astăzi # Cotidianul
Astăzi, 8 octombrie, la Curtea de Apel Chișinău are loc prima ședință de judecată în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată anterior la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Guțul este prezentă în sală. Apărarea a contestat decizia primei instanțe, care a găsit-o vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a …
Rusia dă vina pe Europa pentru eșecul păcii: Riabkov: Impulsul de după summitul Putin-Trump a fost epuizat # Cotidianul
Speranțele pentru o soluționare diplomatică a războiului din Ucraina sunt pe cale să dispară, după întâlnirea dintre Putin și Trump din august. Declarația a fost făcută de vice-ministrul rus de Externe, care a afirmat că „eforturile distructive” ale Europei au distrus orice progres spre pace. Întâlnirea istorică dintre cei doi lideri a avut loc pe …
Guvernul de la Chișinău: Situația din regiunea transnistreană este monitorizată cu calm și pe baza faptelor verificate # Cotidianul
Guvernul urmărește cu calm situația din regiunea transnistreană și reacționează doar pe baza faptelor verificate. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, în contextul mai multor informații apărute în spațiul public privind reducerea livrărilor de gaze către regiunea din stânga Nistrului. Potrivit lui Daniel Vodă, „actualul mecanism de livrare a …
Victor Chirilă: România este cel mai mare investitor în economia Republicii Moldova, cu peste 300 de milioane de euro # Cotidianul
România este cel mai mare investitor în economia Republicii Moldova. Până în prezent s-au alocat peste 300 milioane de euro, prin intermediul companiilor din România. Declarații în acest sens a făcut ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, în cadrul dezbaterii publice „Cooperarea economică dă tonul integrării moldo-române generale”, organizată de Agenția de presă IPN. …
De la TikTok la Curtea Constituțională: Cazul „Democrația Acasă”: între ingerință străină, rețele false și riscul invalidării mandatelor # Cotidianul
Cele 6 mandatele de deputat ale partidului Democrația Acasă ar putea fi anulate sau invalidate de Curtea Constituționale. Într-o hotârâre a Comisiei Electorale Centrale, cu privire la o contestație a Partidului PAS și al Inspectoratului Național de Investigații, CEC scrie că „validarea mandatelor și confirmarea rezultatelor de către Curtea Constituțională nu pot fi realizate decât …
Guvernul va acorda din nou compensații pentru sezonul rece: înregistrările în platforma online încep în noiembrie # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova va acorda și în această iarnă compensații pentru cetățenii vulnerabili din punct de vedere energetic. Începând cu luna noiembrie, persoanele eligibile se vor putea înregistra pe platforma online compensatii.gov.md pentru a beneficia de sprijinul statului. Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a asigurat că autoritățile sunt pregătite să gestioneze fluxul și să ofere suport …
Daniel Vodă, după ce Rusia a interzis importul unui lot de mere din R. Moldova: „Mărul moldovenesc rămâne un produs de calitate, gustos și demn, la fel ca oamenii care îl cresc” # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova critică decizia Federației Ruse de a bloca importul a 20,5 tone de mere moldovenești, calificând acțiunea Moscovei drept un nou instrument de șantaj politic. Potrivit autorităților ruse, lotul de mere a fost oprit la frontieră pe motiv că eticheta produselor nu corespundea certificatului fitosanitar, însă Chișinăul afirmă că nu a primit nicio …
Guvernul a aprobat noua strategie militară a Republicii Moldova pentru 2025-2035: Modernizare și aliniere la standarde internaționale # Cotidianul
Republica Moldova va avea, în premieră, o Strategie militară națională actualizată, care va servi drept document fundamental pentru planificarea apărării țării în următorul deceniu. Guvernul Republicii Moldova a aprobat un set de decizii strategice menite să accelereze modernizarea armatei, alinierea la standardele Uniunii Europene și consolidarea securității naționale. Proiectul vizează crearea unei armate profesioniste, bine …
VIDEO | Republica Moldova, pregătită pentru sezonul rece: Junghietu anunță stocuri complete de gaze și resurse energetice # Cotidianul
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece 2025–2026, iar rezervele de resurse de încălzire au fost completate integral – dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În cadrul ședinței Guvernului, oficialul a precizat că întreprinderea Energocom a efectuat toate achizițiile necesare pentru perioada rece și a completat stocurile de siguranță, care însumează 50 de milioane de …
Moscova „descoperă” din nou mere problematice din Moldova. Peste 20 de tone blocate la graniță pentru etichete greșite # Cotidianul
Merele moldovenești continuă să cadă greu la stomac autorităților ruse. De această dată, Moscova a găsit un nou motiv pentru a interzice importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova, și anume faptul că nu corespundea eticheta cu certificatul fitosanitar. Potrivit Rosselhoznadzor, la granița ruso-letonă, în raionul Sebej din regiunea Pskov, un oficial al Serviciului …
Sergiu Diaconu a fost numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor # Cotidianul
Serghei Diaconu, actualul șef al cabinetului prim-ministrului Dorin Recean și secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, a fost numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Decizia a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului. Potrivit hotărârii, Diaconu va conduce CNMC pentru o perioadă de cinci ani. Serghei Diaconu a fost …
VIDEO | Cernăuțeanu despre „nevionavatul” Țuțu: „A crezut că e mai deștept decât toți”. Cum a plecat ilegal din Grecia și a ajuns în Transnistria # Cotidianul
Fostul deputat PD, Constantin Țuțu, a încercat să fraierească autoritățile din Republica Moldova, încercând să intre în țară, chiar dacă avea interdicția de a părăsi Grecia. La acest subiect a vorbit șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Cutia Neagră Plus, de la TV8. Potrivit acestuia, Țuțu a părăsit țară elenă ilegal și a ajuns …
Falsă dilemă a celor „6 mandate lăsate la discreția Curții”. Alexandru Tănase explică de ce „Democrația Acasă” nu poate fi exclusă din Parlament # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că speculațiile privind excluderea Partidului Politic „Democrația Acasă” din viitorul Parlament sunt nefondate juridic. Potrivit acestuia, Curtea Constituțională urmează să confirme, pe 16 octombrie, rezultatele alegerilor din 28 septembrie, iar eventualele sancțiuni aplicate de CEC nu afectează validitatea mandatelor obținute de partid. „Deși circulă scenarii fantasmagorice, realitatea …
Două femei din Sîngerei condamnate pentru corupere electorală: au plătit alegătorii să voteze „NU” la referendum # Cotidianul
Două femei din raionul Sîngerei au fost recunoscute vinovate de corupere electorală. Potrivit Procuraturii Generale, instanța de judecată le-a stabilit fiecăreia o amendă de 40.000 de lei. Instanța a stabilit că, în luna septembrie 2024, inculpatele ar fi oferit câte 2.400 de lei unor alegători dintr-o localitate din raionul Sîngerei, pentru ca aceștia să aplice …
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a intentat, luna trecută, un proces la Tribunalul București împotriva Oanei Țoiu, ministrul de Externe al României. Potrivit jurnaliștilor de la G4Media.ro, Ceban îi cere ministrei daune morale de 1 leu, încetarea oricărui act de defăimare la adresa sa și, în eventualitatea unei decizii favorabile, publicarea hotărârii instanței, pe cheltuiala pârâtei, …
Mandatele partidului lui Vasile Costiuc, pe muchie de cuțit? Ce decizie ar putea lua Curtea Constituțională, în opinia lui Alexandru Tănase # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, „închide gura târgului” cu privire la cele șase mandate ale Partidului „Democrația Acasă”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul șef al CC afirmă că „scenariile fantasmagorice” sunt departe de „realitatea juridică”. Tănase subliniază că rezultatele alegerilor au fost confirmate de CEC, iar prin adoptarea raportului privind …
UE întărește controlul asupra regimului fără vize. Republica Moldova, vizată de noile condiții # Cotidianul
Cetățenii din cele 61 de țări care beneficiază de regimul fără viză în spațiul Schengen, inclusiv Republica Moldova, riscă suspendarea acestei facilități dacă apar amenințări de securitate, abuzuri ale sistemului sau nealinierea la politicile UE, potrivit unei reforme aprobate de Parlamentul European. Mecanismul permite Comisiei Europene să reintroducă obligativitatea vizelor pentru o anumită țară atunci …
Buletinul de vot din acest an a fost plin de partide cu doctrine și identități pestrițe, însă cele mai multe controverse le-a generat participarea în alegeri a formațiunilor moldoveniste. La o săptămână de la anunțarea rezultatelor finale, putem observa exact câți cetățeni au votat pentru acest curent politic: 3.509 voturi pentru „Alianța Moldovenii” și un …
Curtea Constituțională a stabilit data în care va examina confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților # Cotidianul
Curtea Constituțională va examina săptămâna viitoare documentele privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată pentru joi, 16 octombrie, începând cu ora 10:00. Comisia Electorală Centrală a aprobat, pe 5 octombrie, raportul cu privire la rezultatele scrutinului, un document cu peste 190 de pagini, structurat în 16 …
Victoria pro-europenilor: o șansă istorică pentru începutul soluționării pașnice a diferendului transnistrean # Cotidianul
Începutul anului 2025 a marcat destrămarea mitului independenței de facto a regiunii transnistrene. Pentru prima dată, regiunea a intrat într-un colaps economic profund, determinat de sistarea sprijinului financiar și energetic din partea Federației Ruse. Sustenabilitatea economică a regiunii depindea aproape integral de gazul rusesc livrat gratuit, utilizat pentru producerea energiei electrice destinate atât consumului intern, …
Conducta „Puterea Siberiei 2” nu va aduce exporturi majore de gaze rusești în China mai devreme de 2035 # Cotidianul
Exporturile de gaze ale Rusiei către China nu vor crește semnificativ mai devreme de 2035, în pofida acordului pentru conducta „Puterea Siberiei 2” Deși Rusia a anunțat recent progrese în negocierile cu Beijingul pentru construirea unei noi conducte de gaze naturale, proiectul nu va genera exporturi semnificative către China decât peste cel puțin un deceniu, …
Organizația Aviației Civile Internaționale a recunoscut Rusia și Coreea de Nord drept vinovate de bruiaj sistematic al semnalelor GPS # Cotidianul
Autoritățile ruse au respins în repetate rânduri acuzațiile occidentale potrivit cărora armata rusă ar perturba traficul aviației civile prin bruiajul semnalelor GPS. Totuși, o agenție specializată a ONU confirmă acum aceste acuzații și cere Moscovei să înceteze imediat asemenea acțiuni. Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO), instituția ONU care stabilește standardele de siguranță în aviația globală, …
În spațiul public românesc au apărut, în ultima vreme, opinii critice la adresa modului în care președintele României, Nicușor Dan, s-a adresat electoratului din Republica Moldova, numindu-i „basarabeni”. Totuși, lucrurile sunt mai nuanțate decât par la prima vedere. Astăzi, termenul „Basarabia” nu mai are o semnificație politică sau diplomatică propriu-zisă. El nu desemnează un stat, …
R. Moldova și România își consolidează parteneriatul fiscal: Memorandum semnat între SFS și ANAF privind schimbul de experiență # Cotidianul
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova (SFS) și Agenția Națională de Administrare Fiscală a României (ANAF) au semnat un nou Memorandum de cooperare, care prevede schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul administrației fiscale. Acordul a fost semnat la 6 octombrie 2025, la București, de către Olga Golban, directoarea SFS, …
Atac masiv cu drone ucrainene asupra Rusiei, chiar de ziua lui Putin. Peste 200 de drone interceptate # Cotidianul
Forțele Armate ale Ucrainei au lansat în noaptea de 6 spre 7 octombrie unul dintre cele mai ample atacuri cu drone asupra teritoriului Federației Ruse, chiar în ziua în care Putin a împlinit 73 de ani. Potrivit Ministerului rus al Apărării, în doar câteva ore, au fost „interceptate și distruse” 184 de drone, lansate dinspre …
Ceea ce se petrece astăzi în Georgia nu-mi este străin. Nu pot privi aceste alegeri cu ochii reci ai unui analist care numără procente și trasează concluzii. Mă preocupă nu ca un fapt politic îndepărtat, ci ca o mișcare lăuntrică a unei lumi pe care o simt aproape de mine. Georgia nu e pentru mine …
Costiuc acuză PAS că vrea să modifice Constituția pentru a face posibil un al treilea mandat pentru Maia Sandu # Cotidianul
Președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar urmări modificarea Constituției pentru a-i permite președintei Maia Sandu să obțină un al treilea mandat. În cadrul emisiunii de la Teleradio Moldova, Costiuc a declarat că guvernarea ar pregăti „tentative” în acest sens, invocând lipsa unor lideri credibili care ar putea …
Ideologul lui Putin amenință Republica Moldova: Următorul pas este războiul. Am ratat momentul când forțele noastre erau la putere # Cotidianul
Filozoful cu reputație de fascist Aleksandr Dughin estimează că Republica Moldova riscă să devină un nou front de război, afirmând că situația actuală din întreg spațiul postsovietic a trecut la un alt nivel. Dughin susține că, pentru ca Rusia să-și mențină influența în spațiul ex-sovietic, este nevoie de „o politică decisivă, proactivă”. „Acum treizeci de …
Rețeaua Șor a pus în funcțiune o strategie de transportare a banilor în numerar din Rusia spre Republica Moldova, prin intermediul unor așa-numiți „curieri”. Acest detaliu a ieșit la iveală din sentința de condamnare a Marinei Tauber. Aceștia efectuau curse tur-retur Chișinău-Moscova în decurs de doar 24 de ore, fiind plătiți cu 50 de euro, …
„Eurasia” lui Șor ar putea fi declarată organizație extremistă. Cererea SIS, în instanță # Cotidianul
La Chișinău a început procesul judiciar cu privire la recunoașterea asociației rusești „Eurasia” drept organizație extremistă. Autoritățile spun că, prin intermediul acesteia, oligarhul fugar Ilan Șor coordonează „proiecte de influență subversivă” contra Moldovei, scrie europalibera.org Dosarul numit „Serviciul de Informații și Securitate (SIS) contra organizației «Eurasia»” se află pe rolul Curții de Apel Centru. Cererea SIS …
UE lovește în diplomații ruși: restricții de deplasare după retragerea veto-ului Ungariei. Spioni deghizați în diplomați, motivul sancțiunii # Cotidianul
Deplasarea diplomaților ruși din cadrul blocului european va fi limitată. O decizie în acest sens a fost luată de Guvernele Uniunii Europene, ca răspuns la o creştere a tentativelor de sabotaj care, potrivit agenţiilor de informaţii, sunt adesea conduse de spioni ce acţionează sub acoperire diplomatică, transmite Financial Times. Agenţii de informaţii sponsorizaţi de Moscova …
UE pregătește un sprijin suplimentar de 25 milioane de euro pentru Moldova și Vecinătatea Estică, în contextul retragerii ajutorului american # Cotidianul
Uniunea Europeană ar putea crește cu 25 de milioane de euro sprijinul financiar pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în 2026, după ce Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat un amendament în acest sens, co-semnat de eurodeputatul român Siegfried Mureșan. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite ale Americii …
Reguli noi de intrare în spațiul Schengen, de la 12 octombrie. Recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova # Cotidianul
Începând cu 12 octombrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen cu pașaport biometric vor fi supuși noilor reguli impuse de Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un mecanism european de control la frontiere care presupune scanarea documentelor, colectarea datelor biometrice și înregistrarea electronică a fiecărei treceri a graniței. Poliția de Frontieră informează că EES …
Dodon, loial Moscovei, l-a felicitat pe Putin cu ziua de naștere. Pro-rusul speră că legăturile culturale, istorice și comerciale vor fi restabilite # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon l-a felicitat pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere. Servil Moscovei, Dodon spune că legăturile culturale, istorice, comerciale, economice și umanitare profunde și multiple, existente între Republica Moldova și Federația Rusă, rămân semnificative pentru statele și popoarele noastre. „În pofida circumstanțelor politice dificile și a politicii neprietenoase …
Criptomoneda lui Șor intră în vizorul UE: Bruxelles-ul propune sancțiuni pentru A7A5 și banca rusă PSB # Cotidianul
Uniunea Europeană propune impunerea de sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, proiect creat de oligarhul fugar Ilan Șor și banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), conform unor documente consultate de publicația Bloomberg, citată de IPN. Potrivit sursei, blocul comunitar a propus impunerea de sancțiuni împotriva A7A5, un stable-coin susținut de ruble, dezvoltat de compania A7 – fondată …
După ani de procese, deputata socialistă Alla Darovannaia obligată să-și ceară scuze publice de la Ala Nemerenco pentru minciunile despre „diplomele false” # Cotidianul
Deputata socialistă Alla Darovannaia a fost nevoită să-și ceară scuze publice de la ministra Sănătății, Ala Nemerenco, după ce Curtea Supremă de Justiție a confirmat definitiv că acuzațiile lansate de socialista în 2021 privind „diplomele false” au fost mincinoase și defăimătoare. Într-o postare pe Facebook, Darovannaia a publicat textul de dezmințire „în strictă executare a …
Tânăr ucrainean, trimis în judecată pentru organizarea trecerii ilegale prin Moldova a conaționalilor care evitau armata # Cotidianul
Procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au trimis în judecată un tânăr de 27 de ani din Ucraina, acuzat că facilita, din Germania, tranzitarea ilegală a Republicii Moldova de către alți cetățeni ucraineni care încercau să evite înrolarea în armată. Potrivit procurorilor, în perioada 2022–2024, acesta ar fi primit în conturi criptomonede …
Curtea de Apel Centru a respins, un nou recurs depus de fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, prin care solicită schimbarea măsurii preventive # Cotidianul
Curtea de Apel Centru a respins, luni, 6 octombrie, un nou recurs depus de fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, prin care acesta solicita schimbarea măsurii preventive. Decizia instanței este irevocabilă și menține în vigoare mandatul de arest emis în septembrie 2022 în dosarul privind „achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”, relatează Moldova1. Mandatul de arest …
Vicepreședintele CEC, Pavel Postică: Din 10 mii de buletine trimise în Rusia, puțin peste 4 mii au fost utilizate # Cotidianul
Diaspora moldovenească din Uniunea Europeană continuă să se mobilizeze activ în perioada preelectorală, în timp ce interesul alegătorilor din Federația Rusă este în scădere accentuată. Concluzia aparține vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, care a explicat, în cadrul unei dezbateri publice, organizată de IPN, că aceste tendințe au influențat direct decizia autorităților de a deschide …
Fostul director al editurii sovietice „Pravda” a murit după ce a căzut de la etajul 14, la Moscova. „Știa multe despre banii Partidului Comunist” # Cotidianul
Viaceslav Leontiev, fostul director al influentei edituri „Pravda”, asociată ziarului oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a murit în seara zilei de 5 octombrie, după ce a căzut de la la fereastră, de la o înălțime de aproximativ circa 21 de metri, în apropierea locuinței sale din Moscova. Leontiev avea 87 de ani și …
Armata rusă a atacat un centru perinatal din Sumî: peste 160 de persoane s-au adăpostit, printre care 10 copii # Cotidianul
Armata rusă a atacat orașul Sumî, lovind o o clădire a unui centru medical cu o dronă, a transmis luni Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei. Acoperișul centrului perinatal a luat foc. În momentul atacului în instituție se aflau 166 de persoane, dintre care 11 erau copii. „Sumî. În urma loviturii rusești a luat foc …
Șeful fostei organizații „Șor” din Basarabeasca, condamnat la 3 ani de închisoare și dat în căutare # Cotidianul
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis. El este învinuit de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe …
Premierul francez și-a dat demisia la mai puțin de 12 ore de când și-a desemnat membrii cabinetului # Cotidianul
Criza politică din Franța se adâncește după demisia surprinzătoare a premierului Sebastien Lecornu, la doar o zi după ce și-a prezentat cabinetul și cu o zi înaintea macrodeclarației de politică generală. Al cincilea prim-ministru numit de Emmanuel Macron în doi ani, Lecornu a invocat imposibilitatea formării unei majorități parlamentare într-un peisaj politic profund fragmentat, în …
Unirea, pe agenda prezidențială din România. Ludovic Orban și Eugen Tomac, unioniști convinși, sunt noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan # Cotidianul
Președintele Nicușor Dan și-a numit noii consilieri după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Sunt 16 în total, iar printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, cei care l-au susținut în campania prezidențială. Ludovic Orban va fi consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Acesta l-a susținut …
Blocaj în schema gazului pentru Transnistria: băncile europene refuză tranzacțiile Moscovei # Cotidianul
Rusia caută o nouă companie prin care să plătească livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană. Astfel, criza energetică despre care așa-zisele autorități de la Tiraspol au anunțat că va dura circa zece zile pare să se adâncească, scrie Deschide.md. Potrivit membrului Consiliului „Energocom”, Alexandru Slusari, problema rușilor este legată de imposibilitatea identificării unei companii …
Republica Moldova a devenit, începând din 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro, infrastructură care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe. Integrarea Republicii Moldova în SEPA este un moment istoric pentru sistemul financiar …
Ludovic Orban: Unirea este cea mai simplă formă de integrare europeană pentru Republica Moldova # Cotidianul
Unirea Republicii Moldova cu România este nu doar un proiect legitim, ci și cea mai simplă cale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de fostul premier al României, Ludovic Orban, în cadrul unui interviu pentru rfi. Orban a criticat lipsa de implicare a statului român în sprijinirea Republicii Moldova și a …
Ion Ceban evită să spună dacă va merge în Parlament sau va rămâne primar: „La momentul potrivit voi anunța decizia” # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, amână anunțarea unei decizii privind viitorul său politic, după ce formațiunea sa, blocul „Alternativa”, a reușit să obțină mandate în noul Parlament. „La momentul potrivit”, a spus Ceban, întrebat dacă va pleca în fotoliul de deputat sau își va continua activitatea la Primărie. Declarația a fost făcută în ședința municipală …
Viorel Cernăuțeanu avertizează că persoane apropiate lui Ilan Șor vor ajunge în Parlament: „Ilegalitățile vor începe și în Legislativ” # Cotidianul
Persoane din anturajul fugarului Ilan Șor ar urma să ajungă în noul Parlament al Republicii Moldova, avertizează șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. În cadrul emisiunii Cutia Neagră, acesta a declarat că printre cei 101 deputați aleși la scrutinul din 28 septembrie s-ar regăsi indivizi apropiați rețelei lui Șor, ceea ce ar putea deschide calea unor …
