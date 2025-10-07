Valdai: Vocea liniștită a unui război tăcut
Cotidianul, 7 octombrie 2025 16:40
Ceea ce se petrece astăzi în Georgia nu-mi este străin. Nu pot privi aceste alegeri cu ochii reci ai unui analist care numără procente și trasează concluzii. Mă preocupă nu ca un fapt politic îndepărtat, ci ca o mișcare lăuntrică a unei lumi pe care o simt aproape de mine. Georgia nu e pentru mine …
• • •
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:20
Costiuc acuză PAS că vrea să modifice Constituția pentru a face posibil un al treilea mandat pentru Maia Sandu # Cotidianul
Președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar urmări modificarea Constituției pentru a-i permite președintei Maia Sandu să obțină un al treilea mandat. În cadrul emisiunii de la Teleradio Moldova, Costiuc a declarat că guvernarea ar pregăti „tentative” în acest sens, invocând lipsa unor lideri credibili care ar putea …
16:10
Ideologul lui Putin amenință Republica Moldova: Următorul pas este războiul. Am ratat momentul când forțele noastre erau la putere # Cotidianul
Filozoful cu reputație de fascist Aleksandr Dughin estimează că Republica Moldova riscă să devină un nou front de război, afirmând că situația actuală din întreg spațiul postsovietic a trecut la un alt nivel. Dughin susține că, pentru ca Rusia să-și mențină influența în spațiul ex-sovietic, este nevoie de „o politică decisivă, proactivă”. „Acum treizeci de …
16:00
Rețeaua Șor a pus în funcțiune o strategie de transportare a banilor în numerar din Rusia spre Republica Moldova, prin intermediul unor așa-numiți „curieri”. Acest detaliu a ieșit la iveală din sentința de condamnare a Marinei Tauber. Aceștia efectuau curse tur-retur Chișinău-Moscova în decurs de doar 24 de ore, fiind plătiți cu 50 de euro, …
Acum 4 ore
13:10
„Eurasia” lui Șor ar putea fi declarată organizație extremistă. Cererea SIS, în instanță # Cotidianul
La Chișinău a început procesul judiciar cu privire la recunoașterea asociației rusești „Eurasia” drept organizație extremistă. Autoritățile spun că, prin intermediul acesteia, oligarhul fugar Ilan Șor coordonează „proiecte de influență subversivă” contra Moldovei, scrie europalibera.org Dosarul numit „Serviciul de Informații și Securitate (SIS) contra organizației «Eurasia»” se află pe rolul Curții de Apel Centru. Cererea SIS …
13:00
UE lovește în diplomații ruși: restricții de deplasare după retragerea veto-ului Ungariei. Spioni deghizați în diplomați, motivul sancțiunii # Cotidianul
Deplasarea diplomaților ruși din cadrul blocului european va fi limitată. O decizie în acest sens a fost luată de Guvernele Uniunii Europene, ca răspuns la o creştere a tentativelor de sabotaj care, potrivit agenţiilor de informaţii, sunt adesea conduse de spioni ce acţionează sub acoperire diplomatică, transmite Financial Times. Agenţii de informaţii sponsorizaţi de Moscova …
Acum 6 ore
12:10
UE pregătește un sprijin suplimentar de 25 milioane de euro pentru Moldova și Vecinătatea Estică, în contextul retragerii ajutorului american # Cotidianul
Uniunea Europeană ar putea crește cu 25 de milioane de euro sprijinul financiar pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în 2026, după ce Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat un amendament în acest sens, co-semnat de eurodeputatul român Siegfried Mureșan. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite ale Americii …
11:30
Reguli noi de intrare în spațiul Schengen, de la 12 octombrie. Recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova # Cotidianul
Începând cu 12 octombrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen cu pașaport biometric vor fi supuși noilor reguli impuse de Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un mecanism european de control la frontiere care presupune scanarea documentelor, colectarea datelor biometrice și înregistrarea electronică a fiecărei treceri a graniței. Poliția de Frontieră informează că EES …
11:30
Dodon, loial Moscovei, l-a felicitat pe Putin cu ziua de naștere. Pro-rusul speră că legăturile culturale, istorice și comerciale vor fi restabilite # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon l-a felicitat pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere. Servil Moscovei, Dodon spune că legăturile culturale, istorice, comerciale, economice și umanitare profunde și multiple, existente între Republica Moldova și Federația Rusă, rămân semnificative pentru statele și popoarele noastre. „În pofida circumstanțelor politice dificile și a politicii neprietenoase …
11:00
Criptomoneda lui Șor intră în vizorul UE: Bruxelles-ul propune sancțiuni pentru A7A5 și banca rusă PSB # Cotidianul
Uniunea Europeană propune impunerea de sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, proiect creat de oligarhul fugar Ilan Șor și banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), conform unor documente consultate de publicația Bloomberg, citată de IPN. Potrivit sursei, blocul comunitar a propus impunerea de sancțiuni împotriva A7A5, un stable-coin susținut de ruble, dezvoltat de compania A7 – fondată …
Acum 8 ore
10:50
După ani de procese, deputata socialistă Alla Darovannaia obligată să-și ceară scuze publice de la Ala Nemerenco pentru minciunile despre „diplomele false” # Cotidianul
Deputata socialistă Alla Darovannaia a fost nevoită să-și ceară scuze publice de la ministra Sănătății, Ala Nemerenco, după ce Curtea Supremă de Justiție a confirmat definitiv că acuzațiile lansate de socialista în 2021 privind „diplomele false” au fost mincinoase și defăimătoare. Într-o postare pe Facebook, Darovannaia a publicat textul de dezmințire „în strictă executare a …
10:20
Tânăr ucrainean, trimis în judecată pentru organizarea trecerii ilegale prin Moldova a conaționalilor care evitau armata # Cotidianul
Procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au trimis în judecată un tânăr de 27 de ani din Ucraina, acuzat că facilita, din Germania, tranzitarea ilegală a Republicii Moldova de către alți cetățeni ucraineni care încercau să evite înrolarea în armată. Potrivit procurorilor, în perioada 2022–2024, acesta ar fi primit în conturi criptomonede …
10:00
Curtea de Apel Centru a respins, un nou recurs depus de fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, prin care solicită schimbarea măsurii preventive # Cotidianul
Curtea de Apel Centru a respins, luni, 6 octombrie, un nou recurs depus de fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, prin care acesta solicita schimbarea măsurii preventive. Decizia instanței este irevocabilă și menține în vigoare mandatul de arest emis în septembrie 2022 în dosarul privind „achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”, relatează Moldova1. Mandatul de arest …
Acum 24 ore
17:40
Vicepreședintele CEC, Pavel Postică: Din 10 mii de buletine trimise în Rusia, puțin peste 4 mii au fost utilizate # Cotidianul
Diaspora moldovenească din Uniunea Europeană continuă să se mobilizeze activ în perioada preelectorală, în timp ce interesul alegătorilor din Federația Rusă este în scădere accentuată. Concluzia aparține vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, care a explicat, în cadrul unei dezbateri publice, organizată de IPN, că aceste tendințe au influențat direct decizia autorităților de a deschide …
Ieri
16:50
Fostul director al editurii sovietice „Pravda” a murit după ce a căzut de la etajul 14, la Moscova. „Știa multe despre banii Partidului Comunist” # Cotidianul
Viaceslav Leontiev, fostul director al influentei edituri „Pravda”, asociată ziarului oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a murit în seara zilei de 5 octombrie, după ce a căzut de la la fereastră, de la o înălțime de aproximativ circa 21 de metri, în apropierea locuinței sale din Moscova. Leontiev avea 87 de ani și …
16:30
Armata rusă a atacat un centru perinatal din Sumî: peste 160 de persoane s-au adăpostit, printre care 10 copii # Cotidianul
Armata rusă a atacat orașul Sumî, lovind o o clădire a unui centru medical cu o dronă, a transmis luni Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei. Acoperișul centrului perinatal a luat foc. În momentul atacului în instituție se aflau 166 de persoane, dintre care 11 erau copii. „Sumî. În urma loviturii rusești a luat foc …
15:30
Șeful fostei organizații „Șor” din Basarabeasca, condamnat la 3 ani de închisoare și dat în căutare # Cotidianul
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis. El este învinuit de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe …
15:20
Premierul francez și-a dat demisia la mai puțin de 12 ore de când și-a desemnat membrii cabinetului # Cotidianul
Criza politică din Franța se adâncește după demisia surprinzătoare a premierului Sebastien Lecornu, la doar o zi după ce și-a prezentat cabinetul și cu o zi înaintea macrodeclarației de politică generală. Al cincilea prim-ministru numit de Emmanuel Macron în doi ani, Lecornu a invocat imposibilitatea formării unei majorități parlamentare într-un peisaj politic profund fragmentat, în …
15:00
Unirea, pe agenda prezidențială din România. Ludovic Orban și Eugen Tomac, unioniști convinși, sunt noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan # Cotidianul
Președintele Nicușor Dan și-a numit noii consilieri după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Sunt 16 în total, iar printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, cei care l-au susținut în campania prezidențială. Ludovic Orban va fi consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Acesta l-a susținut …
14:20
Blocaj în schema gazului pentru Transnistria: băncile europene refuză tranzacțiile Moscovei # Cotidianul
Rusia caută o nouă companie prin care să plătească livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană. Astfel, criza energetică despre care așa-zisele autorități de la Tiraspol au anunțat că va dura circa zece zile pare să se adâncească, scrie Deschide.md. Potrivit membrului Consiliului „Energocom”, Alexandru Slusari, problema rușilor este legată de imposibilitatea identificării unei companii …
13:30
Republica Moldova a devenit, începând din 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro, infrastructură care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe. Integrarea Republicii Moldova în SEPA este un moment istoric pentru sistemul financiar …
13:00
Ludovic Orban: Unirea este cea mai simplă formă de integrare europeană pentru Republica Moldova # Cotidianul
Unirea Republicii Moldova cu România este nu doar un proiect legitim, ci și cea mai simplă cale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de fostul premier al României, Ludovic Orban, în cadrul unui interviu pentru rfi. Orban a criticat lipsa de implicare a statului român în sprijinirea Republicii Moldova și a …
12:50
Ion Ceban evită să spună dacă va merge în Parlament sau va rămâne primar: „La momentul potrivit voi anunța decizia” # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, amână anunțarea unei decizii privind viitorul său politic, după ce formațiunea sa, blocul „Alternativa”, a reușit să obțină mandate în noul Parlament. „La momentul potrivit”, a spus Ceban, întrebat dacă va pleca în fotoliul de deputat sau își va continua activitatea la Primărie. Declarația a fost făcută în ședința municipală …
11:30
Viorel Cernăuțeanu avertizează că persoane apropiate lui Ilan Șor vor ajunge în Parlament: „Ilegalitățile vor începe și în Legislativ” # Cotidianul
Persoane din anturajul fugarului Ilan Șor ar urma să ajungă în noul Parlament al Republicii Moldova, avertizează șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. În cadrul emisiunii Cutia Neagră, acesta a declarat că printre cei 101 deputați aleși la scrutinul din 28 septembrie s-ar regăsi indivizi apropiați rețelei lui Șor, ceea ce ar putea deschide calea unor …
11:00
Mihai Isac: Moscova nu doarme. După alegeri, Rusia va încerca să-și mențină influența în Găgăuzia și spațiul informațional moldovenesc # Cotidianul
Analistul politic Mihai Isac avertizează că, după victoria formațiunilor pro-europene la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Federația Rusă va încerca să-și mențină influența în autonomia găgăuză și în spațiul informațional al Republicii Moldova. În cadrul emisiunii Impact Global de la TVR Moldova, Isac a declarat că instituțiile statului trebuie să rămână vigilente, întrucât „Moscova nu …
11:00
Fostul șef adjunct SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, până pe 8 noiembrie # Cotidianul
Fostul șef adjunct al Serviciului de Informație și Securitate, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, fiind acuzat de DIICOT de implicare în operațiuni clandestine de spionaj informatic și transferuri ilegale de date clasificate. Decizia Curții de Apel București, luată la cererea procurorilor, vizează prevenirea unor riscuri la adresa anchetei și a …
09:30
VIDEO | Republica Moldova, conectată oficial la sistemul european SEPA: plăți în euro rapide, sigure și la costuri minime # Cotidianul
Republica Moldova a devenit, de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA), alăturându-se celor 41 de țări europene care beneficiază de transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse – uneori chiar zero. „Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric pentru sistemul financiar național și confirmă …
5 octombrie 2025
18:50
VIDEO | CEC a validat rezultatele alegerilor parlamentare. Curtea Constituțională urmează să confirme mandatele noului Parlament # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat raportul cu privire la rezultatele scrutinului. Documentul, care conține 16 capitole și peste 190 de pagini, va fi expediat Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor, validarea mandatelor atribuite deputaților aleși și confirmarea listei candidaților supleanți. Potrivit procesului-verbal de totalizare a rezultatelor …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Scrisoare oficială către Consiliul European. 56 de eurodeputați cer deschiderea imediată a negocierilor cu Republica Moldova # Cotidianul
Parlamentul European cere deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Republica Moldova, într-un moment crucial pentru viitorul său european. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis o scrisoroare oficială adresată președintelui Consiliului European, António Costa, semnată de 56 de eurodeputați din 19 state membre, prin care solicită avansarea concretă a procesului de integrare europeană al …
15:40
Armand Goșu: Este prematur să celebrăm înfrângerea Rusiei în Moldova. Peste 2-3 ani s-ar putea să vedem roadele acestei campanii # Cotidianul
Este prematur să vorbim despre o victorie clară a taberei pro-europene și o înfrângere categorică a Kremlinului. Declarațiii în acest sens a făcut analistul și istoricul român, Armand Goșu, în contextul recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova și a discursului tot mai frecvent despre succesul Chișinăului în fața războiului hibrid orchestrat de Rusia. Întrebat de …
14:20
Lituania își dorește extinderea cooperării pe securitate cibernetică. Gitanas Nauseda: Moldova merită drumul european # Cotidianul
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, și-a exprimat dorința de a consolida cooperarea cu Republica Moldova în domeniul securității cibernetice, în contextul sprijinului acordat Chișinăului în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut. „A fost, într-adevăr, o misiune a specialiștilor noștri dedicată perioadei alegerilor, dar ne-am dori ca această cooperare în domeniul securității cibernetice, și în alte domenii …
12:00
Alegeri parlamentare în Cehia. Partidul lui Andrej Babiš, un miliardar populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 34,7% # Cotidianul
Andrej Babiš revine în forță pe scena politică cehă. Partidul populist ANO 2011 a câștigat alegerile parlamentare din Cehia cu 34,7% din voturi, deschizând calea formării unui posibil guvern minoritar cu sprijinul extremei drepte. Rezultatul indică o potențială reorientare geopolitică a țării, stârnind îngrijorări la Bruxelles privind viitorul sprijinului pentru Ucraina și al relației Cehiei …
11:00
Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate georgienilor: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Moldova este alături de voi” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova își exprimă solidaritatea cu cetățenii georgieni care contestă victoria partidului pro-rus „Visul Georgian” la alegerile locale, denunțând violențele din Tbilisi și reafirmând sprijinul pentru aspirațiile europene ale poporului georgian. Într-o postare pe platforma X, Maia Sandu și-a exprimat susținerea față de cetățenii Georgiei care militează pentru valorile europene, subliniind că democrația nu …
4 octombrie 2025
19:20
Orașele Ungheni și Konin din Polonia au semnat o declarație de cooperare pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Cotidianul
Orașele Ungheni și Konin, din Polonia, au semnat o Declarație de cooperare în sprijinul integrării europene a Republicii Moldova, în cadrul unei vizite oficiale efectuate de o delegație poloneză condusă de primarul Piotr Korytkowski. Documentul prevede intensificarea schimburilor de bune practici și consolidarea relațiilor bilaterale, într-un parteneriat care durează de peste un sfert de secol. …
18:00
Peste 100 de producători autohtoni își dau întâlnire în acest weekend, în Piața Marii Adunări Naționale, la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul, organizat sub sloganul „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, stabilește un record de participare, cu 106 vinării prezente, dintre care 43 sunt mici producători locali pregătiți să își spună …
17:10
Georgia votează sub amenințarea represiunii: opoziția pro-UE mobilizează proteste, guvernul pro-rus amenință cu forța # Cotidianul
Georgienii votează pe 4 octombrie în alegerile locale. Este un prim test pentru partidul de guvernământ Visul Georgian de la scrutinul parlamentar contestat de anul trecut, iar pentru opoziția proeuropeană – o ocazie pentru a cere oamenilor să iasă în stradă într-o „ultimă șansă” de a salva democrația. Opoziția a organizat, intens, proteste antiguvernamentale după …
16:20
Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Ar fi încercat să mituiască un polițist de frontieră # Cotidianul
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, va sta, următoarele 30 de zile, în arest preventiv, după ce magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au admis solicitarea procurorilor PCCOCS. Acesta este acuzat că ar fi încercat să mituiască un polițist de frontieră cu peste 14.000 de lei pentru a traversa ilegal granița cu Ucraina, fiind reținut …
16:00
România a redevenit principala piață de desfacere pentru vinurile și băuturile alcoolice din Republica Moldova, cu exporturi de peste 20,7 milioane de dolari în prima jumătate a anului, devansând SUA și Belarus, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Astfel, România a devansat SUA, care anul trecut a ajuns pentru prima dată principala piață de desfacere …
13:40
„Democrația Acasă”, sub lupa Curții Constituționale, Andrei Curăraru: Va fi o sarcină grea # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a stabilit, ieri, că Partidul „Democrația Acasă” a comis mai multe încălcări ale legislației electorale. CEC a aplicat sancțiunile care țin de competența sa, însă decizia validării celor șase mandate câștigate de formațiunea condusă de Vasile Costiuc în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie va fi luată de Curtea Constituțională. Luând în …
12:30
Ilie Bolojan: Integrarea Republicii Moldova în UE este esențială pentru dezvoltarea ambelor maluri ale Prutului # Cotidianul
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este esențială pentru dezvoltarea ambelor maluri ale Prutului. Declarații în acest sens a făcut premierul României, Ilie Bolojan, la Prima TV. Acesta a Salutat performanțele președintei Maia Sandu, evidențiind victoria electorală din 28 Septembrie și păstrarea direcției pro-europene într-un context geopolitic foarte complicat, transmite radiochisinau.md. „Eu am un respect …
11:40
Anatol Șalaru, despre arsenalul nuclear al Rusiei: E o poveste. Putin încearcă să bage frica în europeni # Cotidianul
Vladimir Putin este disperat și recurge, ca de fiecare dată, la amenințarea nucleară pentru a crea panică în lume, deși Rusia nu ar mai deține armele avansate pe care le proclamă. Fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, susține că multe dintre așa-zisele inovații militare rusești sunt doar „desene animate”, iar adevărata miză …
3 octombrie 2025
18:40
BNM: Prin sistemul MIA Plăți Instant au fost efectuate 13 milioane de tranzacții, însumând 12 miliarde de lei # Cotidianul
Sistemul MIA Plăți Instant arată rezultate remarcabile, având peste 750.000 de utilizatori, aproximativ 13 milioane de tranzacții și un volum total de peste 12 miliarde de lei într-un an și jumătate de la lansare, transmite Banca Națională. Cifrele au fost prezentate de prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Petru Rotaru, care a participat la Fintech Moldova …
17:40
VIDEO | Armand Goșu: Moldova e văzută ca o victorie geopolitică a Europei. Emoția a fost reală la București și Bruxelles # Cotidianul
Republica Moldova a reușit acolo unde alte state mai mari au eșuat, și anume să transforme un rezultat electoral într-o victorie geopolitică clară împotriva influenței ruse. Reacțiile de la București și Bruxelles au fost marcate de entuziasm, dar, totodată, și de o frustrare mocnită, pentru că o țară mică și vulnerabilă a demonstrat mai mult …
17:30
CEC sancționează Partidul „Democrația Acasă” și sesizează Curtea Constituțională pentru validarea alegerilor din 28 septembrie # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat încălcarea repetată a Codului electoral de către Partidul Democrația Acasă și a decis sancționarea formațiunii cu avertisment și lipsirea de alocații bugetare pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, instituția a anunțat că va transmite toate materialele Curții Constituționale, care urmează să decidă asupra validării rezultatelor alegerilor parlamentare din …
16:40
Criza energetică lovește cetățenii din stânga Nistrului: mai multe orașe au rămas fără apă caldă # Cotidianul
Criza energetică, instituită după deciziile regimului de la Tiraspol, îi afectează direct pe cetățenii din regiune. Potrivit presei locale din stânga Nistrului, mai multe orașe au rămas fără apă caldă. Astfel, începând cu ora 12:00 din 3 octombrie și „până la noi dispoziții”, întreprinderea municipală „Bendereteploenergo” a sistat livrarea apei calde în municipiul Bender. Informația …
14:30
Demisii în lanț la Primăria Chișinău după alegerile parlamentare: cinci membri ai echipei lui Ion Ceban și-au încheiat mandatul # Cotidianul
După alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, cinci membri din echipa primarului general al capitalei, Ion Ceban, au părăsit funcțiile pe care le dețineau în cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Reprezentanții municipalității au explicat că aceste schimbări „țin de atribuțiile primarului general și de procesele interne de reorganizare”. Pe 3 octombrie, presa a scris despre demisia …
13:50
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pentru 72 de ore fiind suspectat de trecere ilegală a frontierei # Cotidianul
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Reținerea a avut loc în seara zilei de 2 octombrie, în punctul de trecere Vulcănești. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pe numele lui Țuțu au fost inițiate acțiuni procesual-penale, …
12:50
Victoria decisivă a Partidului Acțiune și Solidaritate în aceste alegeri a asigurat Republicii Moldova o guvernare viitoare pro-europeană, orientată totodată spre România. În acest context, a apărut în spațiul public o dezbatere privind relațiile dintre cele două state românești l, de această dată în România, unde o parte dintre internauți s-au declarat ofensați de discursul …
12:50
Modul în care au fost cheltuite resursele administrative ale blocului „Alternativa”, strategia electorală și legăturile controversate ale primarului Ion Ceban, i-au adus un rezultat pe măsură în cadrul scrutinului din 28 Septembrie. Declarații în acest sens a făcut expertul în politici publice și de securitate Andrei Curăraru, în cadrul podcastului Raport. Expertul susține că rezultatele …
11:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) se întrunește astăzi, 3 octombrie, în ședință, iar primul subiect de pe ordinea de zi este examinarea cu privire la sesizările Inspectoratului Național de Investigații (INI) referitoare la Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc. În document se face trimitere la conturi false de TikTok, care ar fi distribuit materiale manipulatorii …
