Fostul lider PD a lipisit și de la prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Cine sunt judecătorii, care vor instrumenta cazul
ProTV.md, 8 octombrie 2025 16:00
Fostul lider PD a lipisit și de la prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Cine sunt judecătorii, care vor instrumenta cazul
Acum 5 minute
16:20
Manichiura viitorului: Pudra organică Lart, alternativa sănătoasă care cucerește tot mai muți specialiști - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Manichiura viitorului: Pudra organică Lart, alternativa sănătoasă care cucerește tot mai muți specialiști - FOTO/VIDEO
Acum 15 minute
16:10
Europa „trebuie să răspundă la războiul hibrid” purtat de Rusia. Apel al Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European # ProTV.md
Europa „trebuie să răspundă la războiul hibrid” purtat de Rusia. Apel al Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European
16:10
Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice # ProTV.md
Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice
Acum 30 minute
16:00
Fostul lider PD a lipisit și de la prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Cine sunt judecătorii, care vor instrumenta cazul # ProTV.md
Fostul lider PD a lipisit și de la prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Cine sunt judecătorii, care vor instrumenta cazul
16:00
Constantin Țuțu va fi adus silit la următoarea ședință de judecată din dosarul de îmbogățire ilicită: El și avocatul, absenți miercuri în instanță # ProTV.md
Constantin Țuțu va fi adus silit la următoarea ședință de judecată din dosarul de îmbogățire ilicită: El și avocatul, absenți miercuri în instanță
Acum o oră
15:50
Constantin Țuțu va fi adus silit la următoarea ședință de judecată din dosarul de îmbogățire ilicită: El și avocatul, absenți de la ședința de miercuri # ProTV.md
Constantin Țuțu va fi adus silit la următoarea ședință de judecată din dosarul de îmbogățire ilicită: El și avocatul, absenți de la ședința de miercuri
15:40
Cabinetul de miniștri a aprobat strategia militară pentu următorii 10 ani. Obiectivele generale și direcțiile prioritare de acțiune - VIDEO # ProTV.md
Cabinetul de miniștri a aprobat strategia militară pentu următorii 10 ani. Obiectivele generale și direcțiile prioritare de acțiune - VIDEO
Acum 2 ore
15:20
Doi soți din Rusia au fost trimiși în judecată pentru că au cântat un cântec în ucraineană # ProTV.md
Doi soți din Rusia au fost trimiși în judecată pentru că au cântat un cântec în ucraineană
15:10
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital: Anual tipărirea acestora costa 1,4 milioane de lei # ProTV.md
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital: Anual tipărirea acestora costa 1,4 milioane de lei
15:00
Criza din stânga Nistrului se amplifică: Revin deconectările de energie în mai multe localități din regiune, dar și Zona de Securitate # ProTV.md
Criza din stânga Nistrului se amplifică: Revin deconectările de energie în mai multe localități din regiune, dar și Zona de Securitate
15:00
14:30
Locuitorii din Constanța au golit rafturile magazinelor înainte de ciclonul Barbara: „Am luat de toate: legume, carne, fructe” - VIDEO # ProTV.md
Locuitorii din Constanța au golit rafturile magazinelor înainte de ciclonul Barbara: „Am luat de toate: legume, carne, fructe” - VIDEO
14:30
Acum 4 ore
14:20
Va fi sau nu prezent Vlad Plahotniuc? Miercuri fostul lider PD este așteptat în fața magistraților în prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # ProTV.md
Va fi sau nu prezent Vlad Plahotniuc? Miercuri fostul lider PD este așteptat în fața magistraților în prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc
14:00
11 profesioniști din domeniile artă, știință, cultură și sport - vor fi premiați. Lista câștigătorilor a Premiului Național # ProTV.md
11 profesioniști din domeniile artă, știință, cultură și sport - vor fi premiați. Lista câștigătorilor a Premiului Național
14:00
Circulația pe Transfăgărășan, închisă temporar din cauza condițiilor meteo. Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri # ProTV.md
Circulația pe Transfăgărășan, închisă temporar din cauza condițiilor meteo. Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri
13:50
Cetățenii vor beneficia de compensații și în acest sezon rece: Când se vor putea înregistra pe compensatii.gov.md - VIDEO # ProTV.md
Cetățenii vor beneficia de compensații și în acest sezon rece: Când se vor putea înregistra pe compensatii.gov.md - VIDEO
13:50
13:40
Schimbări privind acordarea burselor la universități. Care este media academică pe care trebuie să o aibă studenții # ProTV.md
Schimbări privind acordarea burselor la universități. Care este media academică pe care trebuie să o aibă studenții
13:40
Incendiu la azilul de bătrâni din satul Căprești, Florești: 20 de pompieri cu șapte autospeciale au intervenit - FOTO # ProTV.md
Incendiu la azilul de bătrâni din satul Căprești, Florești: 20 de pompieri cu șapte autospeciale au intervenit - FOTO
13:30
Peste 1700 de cazuri de infecții virale, înregistrate. Cei mai afectați - copiii. Precizările ANSP # ProTV.md
Peste 1700 de cazuri de infecții virale, înregistrate. Cei mai afectați - copiii. Precizările ANSP
13:30
Carburanții continuă să se ieftinească. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
13:20
Schimbări privind acordarea burselor la universități. Care este media academică pe care trebuie s-o aibă studenții # ProTV.md
Schimbări privind acordarea burselor la universități. Care este media academică pe care trebuie s-o aibă studenții
13:10
Guvernul va acorda compensații și în acest sezon rece: Când consumatorii se vor putea înregistra pe compensatii.gov.md # ProTV.md
Guvernul va acorda compensații și în acest sezon rece: Când consumatorii se vor putea înregistra pe compensatii.gov.md
13:10
Dosarul Liubei Babuțki: Anesteziologul Ecaterina Maniuc și colega sa, Natalia Sacaliuc, puse sub învinuire. Acestea riscă până la 5 ani de închisoare # ProTV.md
Dosarul Liubei Babuțki: Anesteziologul Ecaterina Maniuc și colega sa, Natalia Sacaliuc, puse sub învinuire. Acestea riscă până la 5 ani de închisoare
13:10
12:50
Inundații pe litoralul bulgar: stațiunea Lozeneț și regiunea Țarevo, grav afectate de ploile abundente. Cod roșu în opt orașe - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Inundații pe litoralul bulgar: stațiunea Lozeneț și regiunea Țarevo, grav afectate de ploile abundente. Cod roșu în opt orașe - FOTO/VIDEO
12:30
Acum 6 ore
12:10
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, mărturii în dosarul Marinei Tauber # ProTV.md
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, mărturii în dosarul Marinei Tauber
12:10
Tentative de atacuri cibernetice - înregistrate asupra site-urilor guvernamentale. STICS: „Unele servicii ar putea fi temporar indisponibile” # ProTV.md
Tentative de atacuri cibernetice - înregistrate asupra site-urilor guvernamentale. STICS: „Unele servicii ar putea fi temporar indisponibile”
12:00
Accident în lanț pe o stradă din capitală. Patru mașini, grav avariate. Ce spune poliția - VIDEO # ProTV.md
Accident în lanț pe o stradă din capitală. Patru mașini, grav avariate. Ce spune poliția - VIDEO
11:40
Serghei Diaconu, numit în funcția de director al Centrului de Management al Crizelor pe un termen de 5 ani # ProTV.md
Serghei Diaconu, numit în funcția de director al Centrului de Management al Crizelor pe un termen de 5 ani
11:20
„Surpriza” matinală pentru un șofer din capitală. Un copac a căzut peste automobil și l-a distrus - FOTO/VIDEO # ProTV.md
„Surpriza” matinală pentru un șofer din capitală. Un copac a căzut peste automobil și l-a distrus - FOTO/VIDEO
11:20
11:20
11:10
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, declarații în dosarul Marinei Tauber # ProTV.md
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, declarații în dosarul Marinei Tauber
11:10
11:10
11:00
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, face declarații în dosarul Marinei Tauber # ProTV.md
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, face declarații în dosarul Marinei Tauber
10:50
10:50
Doi copii au ajuns la spital, intoxicați cu gaz, după ce s-a produs o scurgere de la hota unui cazan, într-un apartament din capitală. Ce spun pompierii # ProTV.md
Doi copii au ajuns la spital, intoxicați cu gaz, după ce s-a produs o scurgere de la hota unui cazan, într-un apartament din capitală. Ce spun pompierii
10:30
Efectele ciclonului Barbara din România. Cod roșu în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor, mașini lovite în mers sau luate de viitură. Școlile sunt închise # ProTV.md
Efectele ciclonului Barbara din România. Cod roșu în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor, mașini lovite în mers sau luate de viitură. Școlile sunt închise
10:30
Acum 8 ore
10:20
Un șofer n-a cedat trecerea pietonilor pe zebră, pe o stradă din capitală. Poliția a identificat conducătorul - VIDEO # ProTV.md
Un șofer n-a cedat trecerea pietonilor pe zebră, pe o stradă din capitală. Poliția a identificat conducătorul - VIDEO
10:00
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie, după ce au fost implicați într-un accident: Unul a fost reținut. Imagini surprinse de un martor - VIDEO # ProTV.md
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie, după ce au fost implicați într-un accident: Unul a fost reținut. Imagini surprinse de un martor - VIDEO
10:00
Momentul în care vânzătoarea unui magazin este amenințată cu un cuțit de către un bărbat, la Bălți. Făptașul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care vânzătoarea unui magazin este amenințată cu un cuțit de către un bărbat, la Bălți. Făptașul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
09:50
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie, după ce au fost implicați într-un accident: Unul a fost reținu. Imagini surprinse de un martor - VIDEO # ProTV.md
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie, după ce au fost implicați într-un accident: Unul a fost reținu. Imagini surprinse de un martor - VIDEO
09:50
Când Franța suferă, Europa suferă: criza politică de la Paris și ramificațiile sale asupra Uniunii Europene # ProTV.md
Când Franța suferă, Europa suferă: criza politică de la Paris și ramificațiile sale asupra Uniunii Europene
09:50
09:30
Dinu Plîngău dezvăluie, la Podcastul Lorenei, că nu a existat o înțelegere cu PAS să rămână în fracțiune și că, mai devreme sau mai târziu, se va întoarce la Platforma DA - VIDEO # ProTV.md
Dinu Plîngău dezvăluie, la Podcastul Lorenei, că nu a existat o înțelegere cu PAS să rămână în fracțiune și că, mai devreme sau mai târziu, se va întoarce la Platforma DA - VIDEO
