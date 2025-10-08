Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar din istorie
ProTV.md, 8 octombrie 2025 14:30
Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar din istorie
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
14:30
Locuitorii din Constanța au golit rafturile magazinelor înainte de ciclonul Barbara: „Am luat de toate: legume, carne, fructe” - VIDEO # ProTV.md
Locuitorii din Constanța au golit rafturile magazinelor înainte de ciclonul Barbara: „Am luat de toate: legume, carne, fructe” - VIDEO
14:30
Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar din istorie
Acum o oră
14:20
Va fi sau nu prezent Vlad Plahotniuc? Miercuri fostul lider PD este așteptat în fața magistraților în prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # ProTV.md
Va fi sau nu prezent Vlad Plahotniuc? Miercuri fostul lider PD este așteptat în fața magistraților în prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc
14:00
11 profesioniști din domeniile artă, știință, cultură și sport - vor fi premiați. Lista câștigătorilor a Premiului Național # ProTV.md
11 profesioniști din domeniile artă, știință, cultură și sport - vor fi premiați. Lista câștigătorilor a Premiului Național
14:00
Circulația pe Transfăgărășan, închisă temporar din cauza condițiilor meteo. Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri # ProTV.md
Circulația pe Transfăgărășan, închisă temporar din cauza condițiilor meteo. Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri
Acum 2 ore
13:50
Cetățenii vor beneficia de compensații și în acest sezon rece: Când se vor putea înregistra pe compensatii.gov.md - VIDEO # ProTV.md
Cetățenii vor beneficia de compensații și în acest sezon rece: Când se vor putea înregistra pe compensatii.gov.md - VIDEO
13:50
Focar de rabie la câine, înregistrat în raionul Orhei. Precizările ANSA
13:40
Schimbări privind acordarea burselor la universități. Care este media academică pe care trebuie să o aibă studenții # ProTV.md
Schimbări privind acordarea burselor la universități. Care este media academică pe care trebuie să o aibă studenții
13:40
Incendiu la azilul de bătrâni din satul Căprești, Florești: 20 de pompieri cu șapte autospeciale au intervenit - FOTO # ProTV.md
Incendiu la azilul de bătrâni din satul Căprești, Florești: 20 de pompieri cu șapte autospeciale au intervenit - FOTO
13:30
Peste 1700 de cazuri de infecții virale, înregistrate. Cei mai afectați - copiii. Precizările ANSP # ProTV.md
Peste 1700 de cazuri de infecții virale, înregistrate. Cei mai afectați - copiii. Precizările ANSP
13:30
Carburanții continuă să se ieftinească. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
13:20
Schimbări privind acordarea burselor la universități. Care este media academică pe care trebuie s-o aibă studenții # ProTV.md
Schimbări privind acordarea burselor la universități. Care este media academică pe care trebuie s-o aibă studenții
13:10
Guvernul va acorda compensații și în acest sezon rece: Când consumatorii se vor putea înregistra pe compensatii.gov.md # ProTV.md
Guvernul va acorda compensații și în acest sezon rece: Când consumatorii se vor putea înregistra pe compensatii.gov.md
13:10
Dosarul Liubei Babuțki: Anesteziologul Ecaterina Maniuc și colega sa, Natalia Sacaliuc, puse sub învinuire. Acestea riscă până la 5 ani de închisoare # ProTV.md
Dosarul Liubei Babuțki: Anesteziologul Ecaterina Maniuc și colega sa, Natalia Sacaliuc, puse sub învinuire. Acestea riscă până la 5 ani de închisoare
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 08.10.2025
Acum 4 ore
12:50
Inundații pe litoralul bulgar: stațiunea Lozeneț și regiunea Țarevo, grav afectate de ploile abundente. Cod roșu în opt orașe - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Inundații pe litoralul bulgar: stațiunea Lozeneț și regiunea Țarevo, grav afectate de ploile abundente. Cod roșu în opt orașe - FOTO/VIDEO
12:30
Charles și William „nu-și mai vorbesc”. Motivul care l-a înfuriat pe rege
12:10
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, mărturii în dosarul Marinei Tauber # ProTV.md
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, mărturii în dosarul Marinei Tauber
12:10
Tentative de atacuri cibernetice - înregistrate asupra site-urilor guvernamentale. STICS: „Unele servicii ar putea fi temporar indisponibile” # ProTV.md
Tentative de atacuri cibernetice - înregistrate asupra site-urilor guvernamentale. STICS: „Unele servicii ar putea fi temporar indisponibile”
12:00
Accident în lanț pe o stradă din capitală. Patru mașini, grav avariate. Ce spune poliția - VIDEO # ProTV.md
Accident în lanț pe o stradă din capitală. Patru mașini, grav avariate. Ce spune poliția - VIDEO
11:40
Serghei Diaconu, numit în funcția de director al Centrului de Management al Crizelor pe un termen de 5 ani # ProTV.md
Serghei Diaconu, numit în funcția de director al Centrului de Management al Crizelor pe un termen de 5 ani
11:20
„Surpriza” matinală pentru un șofer din capitală. Un copac a căzut peste automobil și l-a distrus - FOTO/VIDEO # ProTV.md
„Surpriza” matinală pentru un șofer din capitală. Un copac a căzut peste automobil și l-a distrus - FOTO/VIDEO
11:20
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
11:20
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
11:10
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, declarații în dosarul Marinei Tauber # ProTV.md
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, declarații în dosarul Marinei Tauber
11:10
Visa și maib anunță lansarea înscrierilor pentru cea de-a treia ediție a programului She’s Next în Moldova # ProTV.md
Visa și maib anunță lansarea înscrierilor pentru cea de-a treia ediție a programului She’s Next în Moldova
11:10
Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine # ProTV.md
Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine
11:00
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, face declarații în dosarul Marinei Tauber # ProTV.md
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, face declarații în dosarul Marinei Tauber
Acum 6 ore
10:50
Luptătorul MMA, Conor McGregor, suspendat 18 luni pentru trei teste antidoping ratate
10:50
Doi copii au ajuns la spital, intoxicați cu gaz, după ce s-a produs o scurgere de la hota unui cazan, într-un apartament din capitală. Ce spun pompierii # ProTV.md
Doi copii au ajuns la spital, intoxicați cu gaz, după ce s-a produs o scurgere de la hota unui cazan, într-un apartament din capitală. Ce spun pompierii
10:30
Efectele ciclonului Barbara din România. Cod roșu în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor, mașini lovite în mers sau luate de viitură. Școlile sunt închise # ProTV.md
Efectele ciclonului Barbara din România. Cod roșu în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor, mașini lovite în mers sau luate de viitură. Școlile sunt închise
10:30
Djokovic a vomitat în timpul meciului de la Shanghai și apoi a stabilit un nou record
10:20
Un șofer n-a cedat trecerea pietonilor pe zebră, pe o stradă din capitală. Poliția a identificat conducătorul - VIDEO # ProTV.md
Un șofer n-a cedat trecerea pietonilor pe zebră, pe o stradă din capitală. Poliția a identificat conducătorul - VIDEO
10:00
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie, după ce au fost implicați într-un accident: Unul a fost reținut. Imagini surprinse de un martor - VIDEO # ProTV.md
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie, după ce au fost implicați într-un accident: Unul a fost reținut. Imagini surprinse de un martor - VIDEO
10:00
Momentul în care vânzătoarea unui magazin este amenințată cu un cuțit de către un bărbat, la Bălți. Făptașul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care vânzătoarea unui magazin este amenințată cu un cuțit de către un bărbat, la Bălți. Făptașul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
09:50
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie, după ce au fost implicați într-un accident: Unul a fost reținu. Imagini surprinse de un martor - VIDEO # ProTV.md
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie, după ce au fost implicați într-un accident: Unul a fost reținu. Imagini surprinse de un martor - VIDEO
09:50
Când Franța suferă, Europa suferă: criza politică de la Paris și ramificațiile sale asupra Uniunii Europene # ProTV.md
Când Franța suferă, Europa suferă: criza politică de la Paris și ramificațiile sale asupra Uniunii Europene
09:50
Tricoul lui Maradona din finala Copa del Rey din 1984, vândut la licitație
09:30
Dinu Plîngău dezvăluie, la Podcastul Lorenei, că nu a existat o înțelegere cu PAS să rămână în fracțiune și că, mai devreme sau mai târziu, se va întoarce la Platforma DA - VIDEO # ProTV.md
Dinu Plîngău dezvăluie, la Podcastul Lorenei, că nu a existat o înțelegere cu PAS să rămână în fracțiune și că, mai devreme sau mai târziu, se va întoarce la Platforma DA - VIDEO
09:30
Două femei din Sîngerei s-au ales cu amenzi de 40 de mii de lei, după ce au corupt mai mulți alegători. Ce trebuia să aleagă # ProTV.md
Două femei din Sîngerei s-au ales cu amenzi de 40 de mii de lei, după ce au corupt mai mulți alegători. Ce trebuia să aleagă
09:20
„Cu miliarde de ani în urmă, apa a curs prin acest canal.” Imagini uimitoare cu un gigantic labirint de pe Marte - VIDEO # ProTV.md
„Cu miliarde de ani în urmă, apa a curs prin acest canal.” Imagini uimitoare cu un gigantic labirint de pe Marte - VIDEO
09:10
Un bărbat din Căușeni, trimis pe banca acuzaților pentru că a încercat să îi dea foc soției. Detalii de la Procuatura Generală # ProTV.md
Un bărbat din Căușeni, trimis pe banca acuzaților pentru că a încercat să îi dea foc soției. Detalii de la Procuatura Generală
09:00
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie în plin trafic, după ce au fost implicați într-un accident. Imagini surprinse de un martor - VIDEO # ProTV.md
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie în plin trafic, după ce au fost implicați într-un accident. Imagini surprinse de un martor - VIDEO
Acum 8 ore
08:40
Un oraș din Rusia a decretat doliu pentru soldații uciși în război chiar de ziua de naștere a lui Vladimir Putin # ProTV.md
Un oraș din Rusia a decretat doliu pentru soldații uciși în război chiar de ziua de naștere a lui Vladimir Putin
08:30
Încă o zi cu ploaie în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile
08:30
Curs valutar BNM pentru 8 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Aurul a trecut de 4.000 de dolari pe uncie, cea mai puternică creștere anuală din 1979. Care sunt țările cele mai agresive la cumpărare # ProTV.md
Aurul a trecut de 4.000 de dolari pe uncie, cea mai puternică creștere anuală din 1979. Care sunt țările cele mai agresive la cumpărare
Acum 24 ore
22:50
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO
22:50
Alarmă în două orașe germane. Un nor de gaz, potențial toxic, a apărut după un accident industrial # ProTV.md
Alarmă în două orașe germane. Un nor de gaz, potențial toxic, a apărut după un accident industrial
22:50
Rusia folosește tancurile petroliere pentru sabotaj și recunoaștere, acuză Zelenski: „Cazurile recente de lansare a dronelor sunt un astfel de exemplu” # ProTV.md
Rusia folosește tancurile petroliere pentru sabotaj și recunoaștere, acuză Zelenski: „Cazurile recente de lansare a dronelor sunt un astfel de exemplu”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.