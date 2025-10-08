Crimă în Chișinău. Bărbat ucis în bătaie de către colegul de pahar
SafeNews, 8 octombrie 2025 16:00
Un bărbat a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie de către colegul de pahar. Cadavrul acestuia a fost găsit în amiaza zilei de ieri, 7 octombrie, în jurul orei 12:30, într-un apartament de pe strada Salcâmilor din sectorul Botanica al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit informațiilor […]
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
16:20
Noul Program național de prevenire și combatere a criminalității: Guvernul intensifică lupta pe toate fronturile, de la infracțiuni informatice până la violență domestică # SafeNews
Guvernul a lansat un nou program național care va viza reducerea criminalității și creșterea siguranței cetățenilor în următorii cinci ani. Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru 2026–2030 se concentrează pe combaterea mai eficientă a infracțiunilor prin măsuri de prevenție și colaborare între instituțiile statului. Printre prioritățile programului se numără lupta împotriva criminalității […]
Acum 15 minute
16:10
CEC a stabilit limitele de finanțare de peste 75 milioane lei pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi plafonul cheltuielilor electorale pentru alegerile locale noi care vor avea loc în șase localități din țară, pe data de 16 noiembrie 2025. Potrivit deciziei, suma totală care poate fi acumulată și utilizată de concurenții electorali în campanie se ridică la peste 75,9 milioane de lei, la nivel național. Pentru […]
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:50
Germania autorizează poliţia federală să doboare drone şi înfiinţează un centru de apărare anti-drone # SafeNews
Guvernul german a anunţat miercuri că va autoriza poliţia să doboare dronele ce vor fi considerate ca reprezentând o ameninţare, subliniind că face schimb de expertiză cu Israelul şi Ucraina pentru asigurarea securităţii Germaniei. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat o serie de amendamente legislative pentru consolidarea mijloacelor poliţiei care va putea „acţiona […]
15:40
Chișinăul se pregătește de sărbătoare: Pe 14 octombrie, capitala își celebrează Hramul prin concerte și evenimente culturale # SafeNews
Chișinăul va îmbrăca haine de sărbătoare pe 14 octombrie, când locuitorii și vizitatorii capitalei sunt invitați să participe la evenimentele dedicate Hramului Orașului. Autoritățile promit o zi plină de culoare, tradiție și voie bună, cu un program diversificat ce va avea loc în mai multe zone ale orașului, punctul central fiind Piața Marii Adunări Naționale. […]
15:30
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 8 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
15:20
Un rus a fost trimis în judecată pentru că a cântat un cântec în ucraineană: „Trebuie să ridici în slăvi Rusia” # SafeNews
Doi soți din Rusia au fost trimiși în instanță pentru că au cântat la o petrecere un cântec în limba ucraineană. Aceștia au fost obligați de către anchetatorii ruși să își prezinte scuzele public, în mai multe rânduri, scrie novayagazeta. Tribunalul districtual Slavianski din regiunea Krasnodar a amendat soții Anton și Svetlana Petrenko cu 60.000 […]
15:10
Mai multe gospodării din Varnița rămân fără curent electric din cauza crizei energetice din regiunea transnistreană # SafeNews
Locuitorii satului Varnița, situat în Zona de Securitate, se confruntă din nou cu întreruperi ale energiei electrice. În zilele de 8 și 9 octombrie, mai multe străzi din localitate vor fi deconectate temporar de la rețea, în intervalul orar 08:00–17:00, din cauza regimului de economisire a gazului instituit pe malul stâng al Nistrului. Potrivit platformei […]
15:00
Transfăgărăşanul, închis temporar din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului puternic # SafeNews
Transfăgărășanul, una dintre cele mai spectaculoase șosele din România, a fost închis temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit News.ro, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri că sectorul de drum dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă este inaccesibil începând cu ora 10.00. Decizia a fost luată din cauza ninsorilor abundente […]
14:50
Autoritățile pregătesc lansarea noului sezon de compensații la căldură: Înscrierile încep în noiembrie # SafeNews
Guvernul finalizează pregătirile tehnice pentru lansarea unei noi ediții a programului de compensații la căldură, destinat sprijinirii familiilor vulnerabile în sezonul rece. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că, din luna noiembrie, cetățenii vor putea începe procesul de înregistrare în platforma online dedicată acestui program. În paralel, se lucrează la integrarea sistemului […]
14:40
VIDEO // Guvernul suspendă temporar importurile masive de zahăr din Serbia pentru a proteja producătorii locali # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a decis suspendarea temporară, pentru o perioadă de 200 de zile, a importurilor de zahăr alb din Serbia care depășesc volumul de 1.000 de tone. Măsura, aprobată de Cabinetul de miniștri, are drept scop protejarea industriei naționale a zahărului, menținerea echilibrului pe piața internă și consolidarea securității alimentare. Industria zahărului din Moldova […]
Acum 4 ore
14:10
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost reținut aseară de polițiștii din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, la scurt timp după ce a sustras o trotinetă din scara unui bloc de locuințe din sectorul Rîșcani al capitalei. Intervenția rapidă și eficientă a echipajului Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) a dus […]
14:00
China îl acuză pe președintele Taiwanului că se „prostituează”, într-un mesaj neobișnuit de dur # SafeNews
Președintele taiwanez Lai Ching-te, „se prostituează" în fața străinilor pentru a încerca să le câștige favoarea, dar planurile sale sunt sortite eșecului, a declarat miercuri guvernul Chinei, după ce liderul țării insulare a acordat un interviu în care l-a elogiat pe președintele american Donald Trump, relatează Reuters. China, care consideră Taiwanul guvernat democratic drept propriul său […]
14:00
Europa „trebuie să răspundă la războiul hibrid” purtat de Rusia. Apel al Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European # SafeNews
Incidentele recente cu drone și alte încălcări ale spațiului aerian arată că Europa se confruntă cu un război hibrid la care trebuie să răspundă cu măsuri care depășesc apărarea tradițională, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. Europa „trebuie să răspundă" la „războiul hibrid" purtat de Rusia, a declarat miercuri […]
13:50
Certificatul de concediu medical va fi digital și accesibil online, conform unei noi instrucțiuni aprobate de Guvern # SafeNews
Guvernul a decis astăzi o schimbare importantă în modul în care sunt eliberate certificatele de concediu medical. Începând cu anul 2026, documentele vor fi emise exclusiv în format digital, iar pacienții, angajatorii și medicii vor avea acces online la acestea, prin platforme guvernamentale dedicate. Măsura are drept scop reducerea birocrației și simplificarea procesului, astfel încât […]
13:40
După blocarea a 20 de tone de mere moldovenești la frontiera cu Federația Rusă, Guvernul afirmă: „Rămâne un produs de calitate, gustos și demn, la fel ca oamenii care îl cresc” # SafeNews
Purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă, a condamnat în termeni fermi acțiunea autorităților ruse de a bloca un lot de 20 de tone de mere moldovenești la frontieră, fără o notificare oficială transmisă Chișinăului. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă susținute după ședința săptămânală a Executivului. Ca simbol al […]
13:30
FOTO // Azil de bătrâni cuprins de flăcări la Căprești, Florești. Pompierii au intervenit cu forțe sporite, o persoană evacuată la timp # SafeNews
Un incendiu a izbucnit astăzi dimineață într-o clădire de pe teritoriul unui azil de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. Flăcările au cuprins acoperișul unei săli de festivități, iar intervenția pompierilor s-a desfășurat conform unui nivel de alertă sporit. Apelul de urgență a fost înregistrat în jurul orei 11:24, iar la fața locului au fost […]
13:10
Premiul Nobel pentru Chimie pe anul 2025 a fost câștigat de trei cercetători: Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi # SafeNews
Cercetătorii Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi sunt laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie în 2025, potrivit anunțului făcut de Academia Regală de Științe a Suediei. Cei trei au primit cea mai înaltă distincție științifică pentru dezvoltarea unui nou tip de arhitectură moleculară. Construcțiile pe care le-au creat – structuri metal-organice – conțin cavități […]
13:00
Primele cazuri de gripă sezonieră confirmate la Chișinău. Autoritățile lansează campania de vaccinare # SafeNews
Sezonul gripal a debutat oficial în Republica Moldova, cu primele două cazuri confirmate de gripă sezonieră înregistrate în municipiul Chișinău, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). În paralel, autoritățile au lansat pregătirile pentru imunizarea populației la risc, cu un lot de 240.000 de doze de vaccin antigripal deja achiziționat. Vaccinul Influvac Tetra, administrat în […]
12:50
VIDEO // Guvernul a aprobat noua Strategie Militară a R. Moldova. Recean: „Cei care critică investițiile în armată au lăsat-o în mizerie ani de zile” # SafeNews
În cadrul ședinței de Guvern din 8 octombrie, premierul Dorin Recean a anunțat adoptarea Strategiei Militare a Republicii Moldova, subliniind că prioritatea principală este investiția în oameni și modernizarea Armatei Naționale. „Am adoptat azi Strategia Militară a Republicii Moldova prin care investim, în primul rând, în oamenii care ne asigură siguranța noastră", a declarat Recean. […]
12:40
Două cazuri de contrabandă cu țigări au fost descoperite luni, 7 octombrie, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău, în cadrul unor controale efectuate de polițiștii de frontieră în colaborare cu funcționarii vamali. Țigările erau ascunse în bagajele a doi pasageri care se pregăteau să călătorească spre Londra. Primul suspect, un bărbat de 29 de […]
12:30
Un parc acvatic din Canada amenință că va eutanasia 30 de belugi, după ce guvernul a refuzat cererea de a le trimite în China # SafeNews
Un parc acvatic din Canada amenință că va eutanasia 30 de belugi, după ce guvernul i-a blocat cererea de a le trimite în China, potrivit BBC. Marineland din Ontario spera să trimită cetaceele într-un parc tematic din Zhuhai, după ani de îngrijorări legate de bunăstarea animalelor și probleme financiare. Însă transferul lor a fost respins […]
Acum 6 ore
12:20
Atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale: STISC intervine pentru limitarea impactului # SafeNews
Infrastructura digitală a instituțiilor guvernamentale din Republica Moldova se confruntă, din nou, cu atacuri cibernetice de tip DDoS, potrivit unor informații furnizate miercuri dimineață de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Atacurile vizează blocarea sau încetinirea serviciilor publice online, prin supraîncărcarea sistemelor cu trafic malițios. Utilizatorii ar putea întâmpina dificultăți temporare în accesarea unor […]
12:10
Guvernul a aprobat lista câștigătorilor Premiului Național 2025: 11 profesioniști premiați pentru realizări remarcabile # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a anunțat astăzi lista celor 11 câștigători ai Premiului Național pentru anul 2025, recunoscând astfel meritele unor profesioniști de excepție în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport. Laureații vor fi premiați pentru contribuțiile lor valoroase în promovarea și dezvoltarea culturii, științei și sportului din țară. Prim-ministrul Dorin Recean i-a felicitat pe […]
12:00
Decizie definitivă, trecută cu vederea. Judecătorul Oleg Melniciuc rămâne cu despăgubirile de jumătate de milion de lei # SafeNews
Curtea de Apel Centru a publicat decizia motivată, prin care a respins recursul depus de Ministerul Justiției, în litigiul în care judecătorul Oleg Melniciuc a câștigat despăgubiri de 500 de mii de lei. Este vorba despre dosarul în care magistratul era învinuit de trafic de influență, dar care a fost clasat. Melniciuc este singurul judecător […]
11:50
Ministrul Energiei: 70% din infrastructura energetică testată, achiziții complete de gaze, cărbune și păcură pentru iarnă # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Republica Moldova este complet pregătită pentru sezonul rece 2025-2026. Autoritățile au asigurat stocuri suficiente de gaze naturale și combustibili, precum și contracte solide pentru aprovizionarea cu energie electrică. Conform ministrului, Energocom a realizat toate achizițiile necesare pentru perioada de încălzire, inclusiv depozitarea a zeci de milioane de metri […]
11:40
Guvernul oferă compensații universale la energie electrică pentru lunile septembrie și octombrie # SafeNews
Toate gospodăriile din Republica Moldova vor beneficia de compensații universale la energia electrică în lunile septembrie și octombrie, a anunțat la ședinta guvernului ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Sprijinul se va acorda automat, fără necesitatea vreunei înregistrări, și va acoperi primii 110 kWh consumați lunar. Compensațiile vor fi acordate automat, direct în factură, […]
11:40
Halterofilul Marin Robu cucerește trei medalii de bronz și urcă din nou pe podium la Campionatele Mondiale pentru senior # SafeNews
Halterofilul moldovean Marin Robu a confirmat pentru al doilea an consecutiv statutul său de sportiv de top, reușind să urce pe podium la Campionatele Mondiale rezervate seniorilor, desfășurate în orașul Forde, Norvegia. Originar din Nisporeni, Robu a cucerit trei medalii de bronz, o performanță remarcabilă care îl plasează printre cei mai valoroși halterofili ai Republicii […]
11:30
Patru persoane au fost rănite într-un incident armat petrecut marți noaptea târziu pe Boulevard du Midi din Bruxelles, două victime fiind
11:20
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 8 octombrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 8 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:20
Un nou focar de rabie la câine a fost confirmat pe teritoriul Republicii Moldova, în localitatea Tîrzieni, raionul Orhei, în perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2025, potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Totodată, autoritățile veterinare anunță că, în aceeași perioadă, toate focarele de Pestă Porcină Africană (PPA) din raionul […] Articolul Focar de rabie confirmat la Orhei. ANSA avertizează cu privire la gripa aviară apare prima dată în SafeNews.
11:10
Tragedie cu 15 morţi, inclusiv doi copii, în India. Un autobuz a fost surprins de o alunecare masivă de teren # SafeNews
Cel puțin 15 persoane, printre care doi copii, au murit marți seară în nordul Indiei, după ce un autobuz plin cu pasageri a fost surprins de o alunecare masivă de teren în statul Himachal Pradesh. Accidentul s-a produs pe un drum montan din districtul Bilaspur. Cel puțin 15 persoane au murit marți seară, după ce […] Articolul Tragedie cu 15 morţi, inclusiv doi copii, în India. Un autobuz a fost surprins de o alunecare masivă de teren apare prima dată în SafeNews.
11:00
Două femei din raionul Sîngerei, condamnate la amendă de 40.000 lei fiecare pentru corupere electorală # SafeNews
Două femei au fost condamnate de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, la o amendă de câte 40.000 de lei pentru corupere electorală, după ce au oferit bani unor alegători pentru a le influența votul la referendumul republican constituțional și la alegerile prezidențiale din octombrie 2024. Potrivit Procuraturii Bălți, Oficiul Sîngerei, faptele au avut loc în luna […] Articolul Două femei din raionul Sîngerei, condamnate la amendă de 40.000 lei fiecare pentru corupere electorală apare prima dată în SafeNews.
10:50
Cinci persoane, inclusiv doi copii, au suferit intoxicații cu gaz într-un apartament din Chișinău # SafeNews
Doi copii și trei adulți au suferit intoxicații cu gaz în această dimineață, în urma unei scurgeri produse într-un apartament situat pe strada Nicolae Testemițanu nr. 37 din capitală. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul de urgență a fost recepționat la ora 09:24, iar la fața locului a intervenit de urgență o […] Articolul Cinci persoane, inclusiv doi copii, au suferit intoxicații cu gaz într-un apartament din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO // Momentul în care forțele ucrainene de drone au distrus o stație rară de război electronic „Zhitel” # SafeNews
Luptătorii din Regimentul 412 Drone Nemesis, în cooperare cu unitatea de recunoaștere aeriană a Serviciului de Pază de Frontieră al Ucrainei, au detectat și distrus o stație rusă de război electronic (EW) R-330Zh „Zhitel” amplasată în regiunea Luhansk. Serviciul de presă al regimentului a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. Stația de bruiaj al […] Articolul VIDEO // Momentul în care forțele ucrainene de drone au distrus o stație rară de război electronic „Zhitel” apare prima dată în SafeNews.
10:40
Serghei Diaconu, actualul șef al cabinetului prim-ministrului Dorin Recean și secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, a fost numit în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Potrivit hotărârii, Diaconu va exercita acest mandat pentru o perioadă de 5 […] Articolul Serghei Diaconu, numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor apare prima dată în SafeNews.
10:30
Dosarul morții Liubei Babuțki: anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire # SafeNews
Anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire în dosarul morții Liubei Babuțki. Potrivit învinuirii, anunțate în ședința de marți de către procurori, cele două angajate ale salonului de înfrumusețarea Doctor Serebrova au practicat ilegal medicina. Potrivit expertizei medico-legale, moartea Liubei Babuțki a survenit în urma unei embolii cu acid. […] Articolul Dosarul morții Liubei Babuțki: anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire apare prima dată în SafeNews.
10:30
FOTO // Cetățean israelian prins cu marijuana la Palanca, substanță interzisă depistată la frontiera cu ajutorul echipei canine # SafeNews
Un cetățean israelian a fost prins la punctul de trecere a frontierei Palanca cu o cantitate mică de substanță interzisă, grație echipei canine a Poliției de Frontieră. Ieri, la intrarea în Republica Moldova, echipa canină a Poliției de Frontieră, în colaborare cu Serviciul Vamal și autoritățile ucrainene, a descoperit asupra bărbatului de 47 de ani […] Articolul FOTO // Cetățean israelian prins cu marijuana la Palanca, substanță interzisă depistată la frontiera cu ajutorul echipei canine apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
10:20
VIDEO // Un șofer care a încălcat regulile de circulație pe o stradă din Chișinău, prins și amendat de poliție. Vezi ce a făcut # SafeNews
Șoferul care a încălcat regulile de circulație pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica a fost identificat și sancționat de polițiștii de patrulare. Incidentul a avut loc pe 3 octombrie curent, când un bărbat în vârstă de 44 de ani, care conducea un autoturism marca Mercedes, a fost prins în neregulă. Poliția a reamintit că, potrivit […] Articolul VIDEO // Un șofer care a încălcat regulile de circulație pe o stradă din Chișinău, prins și amendat de poliție. Vezi ce a făcut apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 8 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina este un fel de răzbunare. „Donald Trump este iritat că Vladimir Putin l-a mințit” # SafeNews
Fostul ambasador al SUA la Kiev, Kurt Volker, afirmă într-un interviu recent că nerăbdarea lui Trump față de minciunile lui Putin ar fi putut duce la posibile livrări de rachete Tomahawk. Fostul reprezentant special al SUA pentru negocierile cu Ucraina și colaborator al Kyiv Post, a sugerat într-un interviu că frustrarea președintelui american Donald Trump […] Articolul Livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina este un fel de răzbunare. „Donald Trump este iritat că Vladimir Putin l-a mințit” apare prima dată în SafeNews.
09:40
VIDEO // Jaf sub amenințarea cuțitului la Bălți: Vânzătoare atacată de un bărbat în stare de ebrietate # SafeNews
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a ajuns în arestul poliției după ce a încercat să jefuiască un magazin din oraș, amenințând vânzătoarea cu un cuțit. Incidentul s-a petrecut în seara de 6 octombrie, când individul, aflat sub influența alcoolului, a pătruns în unitatea comercială și a cerut banii din casa de marcat. […] Articolul VIDEO // Jaf sub amenințarea cuțitului la Bălți: Vânzătoare atacată de un bărbat în stare de ebrietate apare prima dată în SafeNews.
09:30
FOTO // Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai lui Vladimir Putin, la aniversarea de 73 de ani a liderului rus # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin și-a sărbătorit ziua de naștere, marți, la biserică, alături de liderii forțelor armate rusești. Putin, care a împlinit 73 de ani, s-a lăudat pentru decizia de a ataca Ucraina. În același timp, jurnaliștii ruși au susținut că au descoperit pozele și numele presupușilor fii ai liderului de la Kremlin și ai […] Articolul FOTO // Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai lui Vladimir Putin, la aniversarea de 73 de ani a liderului rus apare prima dată în SafeNews.
09:20
FOTO // Chișinăul sub asediul ploilor persistente: autoritățile intervin pentru remedierea situației # SafeNews
În urma ploilor persistente care au afectat capitala, serviciile municipale din Chișinău sunt în teren pentru a interveni și a remedia consecințele generate de condițiile meteo nefavorabile. Primăria Municipiului Chișinău anunță că, având în vedere codul galben de ploi prelungite emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, recomandă locuitorilor să folosească transportul public în locul mașinilor […] Articolul FOTO // Chișinăul sub asediul ploilor persistente: autoritățile intervin pentru remedierea situației apare prima dată în SafeNews.
09:00
Bărbatul care și-a stropit soția cu benzină și i-a dat foc, pe banca acuzaților. Vezi ce pedeapsă riscă # SafeNews
Un bărbat de 30 de ani riscă o pedeapsă de până la 6 ani de închisoare sau până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-a stropit soția cu benzină și i-a dat foc. Incidentul a avut loc pe 21 iunie 2025, în timpul […] Articolul Bărbatul care și-a stropit soția cu benzină și i-a dat foc, pe banca acuzaților. Vezi ce pedeapsă riscă apare prima dată în SafeNews.
08:30
Trupele rusești nu mai au acces la banii lor. Comandanții se tem de dezertări în masă și le confiscă toate cardurile bancare # SafeNews
Un agent ATESH infiltrat în brigada rusă a declarat că, recent, comandantul companiei a colectat toate cardurile bancare ale personalului în timp ce unitatea se pregătea să se deplaseze în regiunea Donețk. Comandanții ruși de pe frontul din Herson ar fi confiscat cardurile bancare ale soldaților înainte de o desfășurare, temându-se de cazuri masive de […] Articolul Trupele rusești nu mai au acces la banii lor. Comandanții se tem de dezertări în masă și le confiscă toate cardurile bancare apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
08:20
Un pasaj subteran secret din Colosseumul de la Roma, rămas mult timp ascuns, se va deschide pentru vizitatori luna aceasta # SafeNews
Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatorii acestui amfiteatru antic la sfârşitul lunii octombrie, au anunţat marţi reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum. În perioada Romei Antice, Pasajul lui Commodus asigura legătura între loja din Colosseum dedicată celor mai înalţi demnitari şi lumea exterioară. Numele său provine […] Articolul Un pasaj subteran secret din Colosseumul de la Roma, rămas mult timp ascuns, se va deschide pentru vizitatori luna aceasta apare prima dată în SafeNews.
08:20
Plângere împotriva Giorgiei Meloni și a doi miniștri italieni, pentru complicitate la genocid în Gaza, depusă la CPI # SafeNews
Șefa Guvernului italian Giorgia Meloni a anunţat marţi seara că o plângere cu privire la „complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internațională (CPI), din cauza susţinerii Israelului de către Roma, relatează AFP. „Eu, ministrul (Apărării Guido) Crosetto, (ministrul de Externe Antonio) Tajani şi, cred, […] Articolul Plângere împotriva Giorgiei Meloni și a doi miniștri italieni, pentru complicitate la genocid în Gaza, depusă la CPI apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:50
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului, mai multe persoane sunt dispărute şi trei rănite # SafeNews
Un imobil care se afla în renovare s-a prăbuşit parţial marţi, în centrul Madridului, pe strada Las Hileras, la doi paşi de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorităţi, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, relatează Le Figaro. Potrivit poliţiei naţionale, citată de ziarul Marca, cel puţin patru persoane ar […] Articolul O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului, mai multe persoane sunt dispărute şi trei rănite apare prima dată în SafeNews.
16:50
Procurorul șef anticorupție din Ucraina denunță presiunile SBU, instituție apropiată președintelui Zelenski # SafeNews
Oleksandr Klymenko, procurorul șef anticorupție din Ucraina, a denunțat „presiunea fără precedent asupra instituțiilor anticorupție” pe 6 octombrie, pe fondul rapoartelor conform cărora este investigat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Klymenko, șeful Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO) din Ucraina, a făcut declarația într-un comentariu pentru Kyiv Independent. Publicația media ucraineană Babel a relatat pe […] Articolul Procurorul șef anticorupție din Ucraina denunță presiunile SBU, instituție apropiată președintelui Zelenski apare prima dată în SafeNews.
