08:30

Un agent ATESH infiltrat în brigada rusă a declarat că, recent, comandantul companiei a colectat toate cardurile bancare ale personalului în timp ce unitatea se pregătea să se deplaseze în regiunea Donețk. Comandanții ruși de pe frontul din Herson ar fi confiscat cardurile bancare ale soldaților înainte de o desfășurare, temându-se de cazuri masive de […] Articolul Trupele rusești nu mai au acces la banii lor. Comandanții se tem de dezertări în masă și le confiscă toate cardurile bancare apare prima dată în SafeNews.