Focar de rabie confirmat la Orhei. ANSA avertizează cu privire la gripa aviară
SafeNews, 8 octombrie 2025 11:20
Un nou focar de rabie la câine a fost confirmat pe teritoriul Republicii Moldova, în localitatea Tîrzieni, raionul Orhei, în perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2025, potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Totodată, autoritățile veterinare anunță că, în aceeași perioadă, toate focarele de Pestă Porcină Africană (PPA) din raionul […] Articolul Focar de rabie confirmat la Orhei. ANSA avertizează cu privire la gripa aviară apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
11:40
Guvernul oferă compensații universale la energie electrică pentru lunile septembrie și octombrie # SafeNews
Toate gospodăriile din Republica Moldova vor beneficia de compensații universale la energia electrică în lunile septembrie și octombrie, a anunțat la ședinta guvernului ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Sprijinul se va acorda automat, fără necesitatea vreunei înregistrări, și va acoperi primii 110 kWh consumați lunar. Compensațiile vor fi acordate automat, direct în factură, […] Articolul Guvernul oferă compensații universale la energie electrică pentru lunile septembrie și octombrie apare prima dată în SafeNews.
11:40
Halterofilul Marin Robu cucerește trei medalii de bronz și urcă din nou pe podium la Campionatele Mondiale pentru senior # SafeNews
Halterofilul moldovean Marin Robu a confirmat pentru al doilea an consecutiv statutul său de sportiv de top, reușind să urce pe podium la Campionatele Mondiale rezervate seniorilor, desfășurate în orașul Forde, Norvegia. Originar din Nisporeni, Robu a cucerit trei medalii de bronz, o performanță remarcabilă care îl plasează printre cei mai valoroși halterofili ai Republicii […] Articolul Halterofilul Marin Robu cucerește trei medalii de bronz și urcă din nou pe podium la Campionatele Mondiale pentru senior apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
11:30
Patru persoane au fost rănite într-un incident armat petrecut marți noaptea târziu pe Boulevard du Midi din Bruxelles, două victime fiind în stare critică, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, Ilse Van de Keere, scrie publicația Brussells Times. Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte de miezul nopții. Mai multe patrule de poliție au […] Articolul Împușcături în Bruxelles, lângă una dintre cele mai importante gări. Mai multe victime apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:20
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 8 octombrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 8 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:20
Un nou focar de rabie la câine a fost confirmat pe teritoriul Republicii Moldova, în localitatea Tîrzieni, raionul Orhei, în perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2025, potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Totodată, autoritățile veterinare anunță că, în aceeași perioadă, toate focarele de Pestă Porcină Africană (PPA) din raionul […] Articolul Focar de rabie confirmat la Orhei. ANSA avertizează cu privire la gripa aviară apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
11:10
Tragedie cu 15 morţi, inclusiv doi copii, în India. Un autobuz a fost surprins de o alunecare masivă de teren # SafeNews
Cel puțin 15 persoane, printre care doi copii, au murit marți seară în nordul Indiei, după ce un autobuz plin cu pasageri a fost surprins de o alunecare masivă de teren în statul Himachal Pradesh. Accidentul s-a produs pe un drum montan din districtul Bilaspur. Cel puțin 15 persoane au murit marți seară, după ce […] Articolul Tragedie cu 15 morţi, inclusiv doi copii, în India. Un autobuz a fost surprins de o alunecare masivă de teren apare prima dată în SafeNews.
11:00
Două femei din raionul Sîngerei, condamnate la amendă de 40.000 lei fiecare pentru corupere electorală # SafeNews
Două femei au fost condamnate de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, la o amendă de câte 40.000 de lei pentru corupere electorală, după ce au oferit bani unor alegători pentru a le influența votul la referendumul republican constituțional și la alegerile prezidențiale din octombrie 2024. Potrivit Procuraturii Bălți, Oficiul Sîngerei, faptele au avut loc în luna […] Articolul Două femei din raionul Sîngerei, condamnate la amendă de 40.000 lei fiecare pentru corupere electorală apare prima dată în SafeNews.
10:50
Cinci persoane, inclusiv doi copii, au suferit intoxicații cu gaz într-un apartament din Chișinău # SafeNews
Doi copii și trei adulți au suferit intoxicații cu gaz în această dimineață, în urma unei scurgeri produse într-un apartament situat pe strada Nicolae Testemițanu nr. 37 din capitală. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul de urgență a fost recepționat la ora 09:24, iar la fața locului a intervenit de urgență o […] Articolul Cinci persoane, inclusiv doi copii, au suferit intoxicații cu gaz într-un apartament din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO // Momentul în care forțele ucrainene de drone au distrus o stație rară de război electronic „Zhitel” # SafeNews
Luptătorii din Regimentul 412 Drone Nemesis, în cooperare cu unitatea de recunoaștere aeriană a Serviciului de Pază de Frontieră al Ucrainei, au detectat și distrus o stație rusă de război electronic (EW) R-330Zh „Zhitel” amplasată în regiunea Luhansk. Serviciul de presă al regimentului a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. Stația de bruiaj al […] Articolul VIDEO // Momentul în care forțele ucrainene de drone au distrus o stație rară de război electronic „Zhitel” apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:40
Serghei Diaconu, actualul șef al cabinetului prim-ministrului Dorin Recean și secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, a fost numit în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Potrivit hotărârii, Diaconu va exercita acest mandat pentru o perioadă de 5 […] Articolul Serghei Diaconu, numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor apare prima dată în SafeNews.
10:30
Dosarul morții Liubei Babuțki: anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire # SafeNews
Anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire în dosarul morții Liubei Babuțki. Potrivit învinuirii, anunțate în ședința de marți de către procurori, cele două angajate ale salonului de înfrumusețarea Doctor Serebrova au practicat ilegal medicina. Potrivit expertizei medico-legale, moartea Liubei Babuțki a survenit în urma unei embolii cu acid. […] Articolul Dosarul morții Liubei Babuțki: anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire apare prima dată în SafeNews.
10:30
FOTO // Cetățean israelian prins cu marijuana la Palanca, substanță interzisă depistată la frontiera cu ajutorul echipei canine # SafeNews
Un cetățean israelian a fost prins la punctul de trecere a frontierei Palanca cu o cantitate mică de substanță interzisă, grație echipei canine a Poliției de Frontieră. Ieri, la intrarea în Republica Moldova, echipa canină a Poliției de Frontieră, în colaborare cu Serviciul Vamal și autoritățile ucrainene, a descoperit asupra bărbatului de 47 de ani […] Articolul FOTO // Cetățean israelian prins cu marijuana la Palanca, substanță interzisă depistată la frontiera cu ajutorul echipei canine apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO // Un șofer care a încălcat regulile de circulație pe o stradă din Chișinău, prins și amendat de poliție. Vezi ce a făcut # SafeNews
Șoferul care a încălcat regulile de circulație pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica a fost identificat și sancționat de polițiștii de patrulare. Incidentul a avut loc pe 3 octombrie curent, când un bărbat în vârstă de 44 de ani, care conducea un autoturism marca Mercedes, a fost prins în neregulă. Poliția a reamintit că, potrivit […] Articolul VIDEO // Un șofer care a încălcat regulile de circulație pe o stradă din Chișinău, prins și amendat de poliție. Vezi ce a făcut apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 8 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina este un fel de răzbunare. „Donald Trump este iritat că Vladimir Putin l-a mințit” # SafeNews
Fostul ambasador al SUA la Kiev, Kurt Volker, afirmă într-un interviu recent că nerăbdarea lui Trump față de minciunile lui Putin ar fi putut duce la posibile livrări de rachete Tomahawk. Fostul reprezentant special al SUA pentru negocierile cu Ucraina și colaborator al Kyiv Post, a sugerat într-un interviu că frustrarea președintelui american Donald Trump […] Articolul Livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina este un fel de răzbunare. „Donald Trump este iritat că Vladimir Putin l-a mințit” apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:40
VIDEO // Jaf sub amenințarea cuțitului la Bălți: Vânzătoare atacată de un bărbat în stare de ebrietate # SafeNews
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a ajuns în arestul poliției după ce a încercat să jefuiască un magazin din oraș, amenințând vânzătoarea cu un cuțit. Incidentul s-a petrecut în seara de 6 octombrie, când individul, aflat sub influența alcoolului, a pătruns în unitatea comercială și a cerut banii din casa de marcat. […] Articolul VIDEO // Jaf sub amenințarea cuțitului la Bălți: Vânzătoare atacată de un bărbat în stare de ebrietate apare prima dată în SafeNews.
09:30
FOTO // Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai lui Vladimir Putin, la aniversarea de 73 de ani a liderului rus # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin și-a sărbătorit ziua de naștere, marți, la biserică, alături de liderii forțelor armate rusești. Putin, care a împlinit 73 de ani, s-a lăudat pentru decizia de a ataca Ucraina. În același timp, jurnaliștii ruși au susținut că au descoperit pozele și numele presupușilor fii ai liderului de la Kremlin și ai […] Articolul FOTO // Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai lui Vladimir Putin, la aniversarea de 73 de ani a liderului rus apare prima dată în SafeNews.
09:20
FOTO // Chișinăul sub asediul ploilor persistente: autoritățile intervin pentru remedierea situației # SafeNews
În urma ploilor persistente care au afectat capitala, serviciile municipale din Chișinău sunt în teren pentru a interveni și a remedia consecințele generate de condițiile meteo nefavorabile. Primăria Municipiului Chișinău anunță că, având în vedere codul galben de ploi prelungite emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, recomandă locuitorilor să folosească transportul public în locul mașinilor […] Articolul FOTO // Chișinăul sub asediul ploilor persistente: autoritățile intervin pentru remedierea situației apare prima dată în SafeNews.
09:00
Bărbatul care și-a stropit soția cu benzină și i-a dat foc, pe banca acuzaților. Vezi ce pedeapsă riscă # SafeNews
Un bărbat de 30 de ani riscă o pedeapsă de până la 6 ani de închisoare sau până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-a stropit soția cu benzină și i-a dat foc. Incidentul a avut loc pe 21 iunie 2025, în timpul […] Articolul Bărbatul care și-a stropit soția cu benzină și i-a dat foc, pe banca acuzaților. Vezi ce pedeapsă riscă apare prima dată în SafeNews.
08:30
Trupele rusești nu mai au acces la banii lor. Comandanții se tem de dezertări în masă și le confiscă toate cardurile bancare # SafeNews
Un agent ATESH infiltrat în brigada rusă a declarat că, recent, comandantul companiei a colectat toate cardurile bancare ale personalului în timp ce unitatea se pregătea să se deplaseze în regiunea Donețk. Comandanții ruși de pe frontul din Herson ar fi confiscat cardurile bancare ale soldaților înainte de o desfășurare, temându-se de cazuri masive de […] Articolul Trupele rusești nu mai au acces la banii lor. Comandanții se tem de dezertări în masă și le confiscă toate cardurile bancare apare prima dată în SafeNews.
08:20
Un pasaj subteran secret din Colosseumul de la Roma, rămas mult timp ascuns, se va deschide pentru vizitatori luna aceasta # SafeNews
Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatorii acestui amfiteatru antic la sfârşitul lunii octombrie, au anunţat marţi reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum. În perioada Romei Antice, Pasajul lui Commodus asigura legătura între loja din Colosseum dedicată celor mai înalţi demnitari şi lumea exterioară. Numele său provine […] Articolul Un pasaj subteran secret din Colosseumul de la Roma, rămas mult timp ascuns, se va deschide pentru vizitatori luna aceasta apare prima dată în SafeNews.
08:20
Plângere împotriva Giorgiei Meloni și a doi miniștri italieni, pentru complicitate la genocid în Gaza, depusă la CPI # SafeNews
Șefa Guvernului italian Giorgia Meloni a anunţat marţi seara că o plângere cu privire la „complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internațională (CPI), din cauza susţinerii Israelului de către Roma, relatează AFP. „Eu, ministrul (Apărării Guido) Crosetto, (ministrul de Externe Antonio) Tajani şi, cred, […] Articolul Plângere împotriva Giorgiei Meloni și a doi miniștri italieni, pentru complicitate la genocid în Gaza, depusă la CPI apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:50
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului, mai multe persoane sunt dispărute şi trei rănite # SafeNews
Un imobil care se afla în renovare s-a prăbuşit parţial marţi, în centrul Madridului, pe strada Las Hileras, la doi paşi de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorităţi, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, relatează Le Figaro. Potrivit poliţiei naţionale, citată de ziarul Marca, cel puţin patru persoane ar […] Articolul O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului, mai multe persoane sunt dispărute şi trei rănite apare prima dată în SafeNews.
16:50
Procurorul șef anticorupție din Ucraina denunță presiunile SBU, instituție apropiată președintelui Zelenski # SafeNews
Oleksandr Klymenko, procurorul șef anticorupție din Ucraina, a denunțat „presiunea fără precedent asupra instituțiilor anticorupție” pe 6 octombrie, pe fondul rapoartelor conform cărora este investigat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Klymenko, șeful Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO) din Ucraina, a făcut declarația într-un comentariu pentru Kyiv Independent. Publicația media ucraineană Babel a relatat pe […] Articolul Procurorul șef anticorupție din Ucraina denunță presiunile SBU, instituție apropiată președintelui Zelenski apare prima dată în SafeNews.
16:40
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe pe 16 octombrie în privința validării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a mandatelor noilor deputați. Examinarea are loc în urma transmiterii dosarului complet al alegerilor de către Comisia Electorală Centrală. Instituția electorală a expediat Curții, în data de 6 octombrie, dosarul complet al scrutinului, care conține toate […] Articolul Curtea Constituțională decide pe 16 octombrie privind validarea alegerilor parlamentare apare prima dată în SafeNews.
16:40
O politiciană din Germania a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare critică # SafeNews
Iris Stalzer, noua primăriță a orașului Herdecke din Renania de Nord-Westfalia, a fost înjunghiată cu un cuțit în fața casei sale. Potrivit primelor relatări, politiciana social-democrată a fost atacată de mai mulți bărbați, iar viața ei este în pericol, scriu Reuters și Die Welt. O primăriță abia aleasă în funcție a fost grav rănită în […] Articolul O politiciană din Germania a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare critică apare prima dată în SafeNews.
16:10
Locuitorii din stânga Nistrului trăiesc într-o realitate controlată strict prin intermediul mass-mediei, unde aproape jumătate din informațiile oficiale au caracter propagandistic. Aceasta este concluzia unui nou studiu realizat de Asociația Promo-LEX, care analizează modul în care regimul de la Tiraspol folosește presa pentru a modela percepțiile publice și a bloca reintegrarea regiunii în Republica Moldova. […] Articolul Studiu Promo-LEX: Transnistria, captivă într-o realitate construită de propagandă apare prima dată în SafeNews.
16:10
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a UE, Iwona Piórko: dialog consolidat în sprijinul integrării europene a R. Moldova # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, s-a întâlnit recent cu Iwona Piórko, noua ambasadoare a Uniunii Europene în țara noastră, pentru a discuta despre aprofundarea cooperării bilaterale și susținerea parcursului european al Moldovei. În cadrul discuțiilor, oficialii au subliniat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între Chișinău și Bruxelles, cu […] Articolul Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a UE, Iwona Piórko: dialog consolidat în sprijinul integrării europene a R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
15:40
Chișinăul găzduiește peste 200 de cercetători la prestigioasa Conferință Internațională „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală”, cu participarea a doi laureați ai Premiului Nobel # SafeNews
În perioada 7–10 octombrie, Chișinăul găzduiește un eveniment științific de amploare – cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală” (ICNBME-2025), care reunește peste 200 de cercetători din 18 țări. Pe agenda conferinței se regăsesc teme de actualitate majoră pentru medicina viitorului: de la nanomateriale și biomateriale inovatoare, până la bioinformatică, tehnologii […] Articolul Chișinăul găzduiește peste 200 de cercetători la prestigioasa Conferință Internațională „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală”, cu participarea a doi laureați ai Premiului Nobel apare prima dată în SafeNews.
15:30
A cerut 2500 de euro pentru un permis de conducere: Bărbat reținut în flagrant pentru trafic de influență # SafeNews
Un bărbat a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, după ce ar fi pretins și primit 2500 de euro pentru a facilita obținerea unui permis de conducere. Potrivit datelor preliminare, suspectul ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Secției înmatriculare a transportului și calificare […] Articolul A cerut 2500 de euro pentru un permis de conducere: Bărbat reținut în flagrant pentru trafic de influență apare prima dată în SafeNews.
15:20
Ucrainenii îl „felicită” pe Vladimir Putin, care își aniversează ziua de naștere, cu atacuri masive cu drone, inclusiv în Siberia. Restricții de zbor lângă palatul secret al liderului rus # SafeNews
Forțele armate ale Ucrainei au lansat pe 7 octombrie, de ziua de naștere a lui Vladimir Putin, unul dintre cele mai mari atacuri cu drone pe teritoriul recunoscut internațional al Rusiei, inclusiv în Siberia, relatează The Moscow Times. Ministerul rus al Apărării a susținut într-un comunicat emis marți dimineață că a „interceptat și distrus” în […] Articolul Ucrainenii îl „felicită” pe Vladimir Putin, care își aniversează ziua de naștere, cu atacuri masive cu drone, inclusiv în Siberia. Restricții de zbor lângă palatul secret al liderului rus apare prima dată în SafeNews.
15:10
Prinși cu zeci de mii de euro nedeclarați pe Aeroportul Chișinău: doi cetățeni străini, luați în vizor de vameși # SafeNews
Doi cetățeni străini au fost depistați pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încercau să scoată din țară zeci de mii de euro fără a-i declara autorităților vamale. Incidentul a avut loc recent, în cadrul controalelor de rutină efectuate de Serviciul Vamal în cooperare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Potrivit informațiilor oficiale, unul […] Articolul Prinși cu zeci de mii de euro nedeclarați pe Aeroportul Chișinău: doi cetățeni străini, luați în vizor de vameși apare prima dată în SafeNews.
15:00
ANTA avertizează: condiții meteo periculoase pe drumurile din țară. Șoferii sunt îndemnați la prudență maximă # SafeNews
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) trage un semnal de alarmă privind riscurile sporite din trafic, generate de vremea instabilă din ultimele zile. Instituția solicită operatorilor de transport rutier – atât de persoane, cât și de mărfuri – să dea dovadă de responsabilitate și să adopte măsuri suplimentare de siguranță, în contextul în care ploi abundente […] Articolul ANTA avertizează: condiții meteo periculoase pe drumurile din țară. Șoferii sunt îndemnați la prudență maximă apare prima dată în SafeNews.
14:50
De ziua sa, Putin a convocat o şedinţă a Consiliului rus de Securitate şi are programate numeroase convorbiri telefonice. Nu se ştie dacă îl va suna şi Trump # SafeNews
Vladimir Putin, care marţi împlineşte 73 de ani, a convocat o şedinţă operativă cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, iar în programul liderului de la Kremlin sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu omologii săi străini, a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Dmitri Peskov, care nu a purtat confima însă […] Articolul De ziua sa, Putin a convocat o şedinţă a Consiliului rus de Securitate şi are programate numeroase convorbiri telefonice. Nu se ştie dacă îl va suna şi Trump apare prima dată în SafeNews.
14:30
Funcționarii posturilor vamale Tudora și Criva au descoperit două cazuri de transport ilicit de mărfuri, ascunse cu intenția de a fi introduse ilegal în Republica Moldova. În primul caz, un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unui autoturism Renault Scenic, a fost supus unui control amănunțit la vama Tudora. Printre obiectele personale, vameșii […] Articolul Mărfuri ascunse, depistate la vamă: produse cosmetice și parfumuri nedeclara apare prima dată în SafeNews.
14:30
Președintele Taiwanului: Donald Trump ar merita Nobelul pentru Pace dacă oprește agresiunea Chinei faţă de noi # SafeNews
Președintele taiwanez Lai Ching-te a declarat, într-un interviu pentru un post de radio conservator din SUA, că Donald Trump ar trebui să fie recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace dacă va reuși să-l convingă pe liderul chinez Xi Jinping să renunțe definitiv la opțiunea militară împotriva Taiwanului. Liderul de la Taipei l-a îndemnat pe Trump […] Articolul Președintele Taiwanului: Donald Trump ar merita Nobelul pentru Pace dacă oprește agresiunea Chinei faţă de noi apare prima dată în SafeNews.
14:00
O moldoveancă a dispărut fără urmă în Italia. Familia o caută de peste un an: „Vrem doar adevărul” # SafeNews
De peste un an, familia unei femei originare din Republica Moldova trăiește cu o durere mută și întrebări fără răspuns. Svetlana Moisei, cunoscută și sub numele de Lucia sau Luminița, a dispărut în mod misterios în iulie 2024 din zona Ostia Antica, la periferia Romei, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic despre soarta […] Articolul O moldoveancă a dispărut fără urmă în Italia. Familia o caută de peste un an: „Vrem doar adevărul” apare prima dată în SafeNews.
14:00
Aliații lui Macron îi întorc spatele. Primul șef de Executiv numit de către acesta i-a cerut demisia # SafeNews
Fostul prim-ministru francez Edouard Philippe a declarat marți că președintele Emmanuel Macron ar trebui să demisioneze înainte de sfârșitul mandatului său, din cauza crizei politice tot mai profunde din Franța. „Nu sunt pentru o demisie imediată și brutală… dar [președintele] trebuie să ia o inițiativă”, a declarat Philippe la postul de radio francez RTL. Philippe, […] Articolul Aliații lui Macron îi întorc spatele. Primul șef de Executiv numit de către acesta i-a cerut demisia apare prima dată în SafeNews.
13:30
Ciclonul Barbara care lovește România aduce cantități foarte mari de apă: Pot fi chiar 120-140 de litri/mp # SafeNews
România va fi lovită în următoarele ore de ciclonul Barbara care aduce cantități foarte mari de precipitații. București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. În aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp. Administrația Națională de Meteorologie […] Articolul Ciclonul Barbara care lovește România aduce cantități foarte mari de apă: Pot fi chiar 120-140 de litri/mp apare prima dată în SafeNews.
13:20
Corneliu Ciurea: După ce l-au pus pe Ion Ceban „în anumite limite”, guvernarea s-a apucat serios de Irina Vlah, iar apoi de Vasile Costiuc. Întrebarea este ce vor face ei? # SafeNews
Analistul politic Cornel Ciurea constată că, deja de câteva luni în politica moldovenească se întâmplă lucruri care, dacă le analizezi atent, te duc la o concluzie logică şi anume că guvernarea are în derulare o operaţiune specială împotriva adevăratei opoziţii. „Se creează impresia că pe cei de la guvernare nu prea-i interesează opoziţia tradiţională, dacă-i […] Articolul Corneliu Ciurea: După ce l-au pus pe Ion Ceban „în anumite limite”, guvernarea s-a apucat serios de Irina Vlah, iar apoi de Vasile Costiuc. Întrebarea este ce vor face ei? apare prima dată în SafeNews.
13:10
Premiul Nobel pentru Fizică din 2025 a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru munca din domeniul fizicii cuantice # SafeNews
Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat marți după-amiaza că Premiul Nobel pentru Fizică este acordat în 2025 cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru „pentru descoperirea efectului de tunelare cuantică macroscopică și a cuantificării energiei într-un circuit electric”. „Laureații au folosit o serie de experimente pentru a demonstra că proprietățile bizare ale […] Articolul Premiul Nobel pentru Fizică din 2025 a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru munca din domeniul fizicii cuantice apare prima dată în SafeNews.
13:00
Inspectorii de mediu din Nisporeni au identificat cu drona un transport ilegal de lemn și au aplicat o amendă de 5.000 de lei # SafeNews
O razie a inspectorilor de mediu din Nisporeni s-a soldat cu depistarea unui transport ilegal de lemn, surprins cu ajutorul unei drone. Un tractor care se îndrepta spre localitatea Bujor, din raionul Hîncești, a atras atenția autorităților după ce a fost observat transportând masă lemnoasă fără documente justificative. Șoferul nu a putut prezenta acte privind […] Articolul Inspectorii de mediu din Nisporeni au identificat cu drona un transport ilegal de lemn și au aplicat o amendă de 5.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
12:40
Val de accidente pe fondul ploilor torențiale: 40 de incidente rutiere în doar 90 de minute # SafeNews
Un val de accidente rutiere a fost semnalat în această dimineață, după ce ploile abundente au pus stăpânire pe mai multe regiuni ale țării. În doar o oră și jumătate, serviciul de urgență 112 a înregistrat nu mai puțin de 40 de apeluri legate de evenimente rutiere, cele mai multe cauzate de carosabil alunecos și […] Articolul Val de accidente pe fondul ploilor torențiale: 40 de incidente rutiere în doar 90 de minute apare prima dată în SafeNews.
12:30
Ministra Sănătății: R. Moldova va renunța la specialitatea de medic narcolog. Află care sunt schimbările propuse în sistemul medical # SafeNews
Republica Moldova va renunța la specialitatea medicală de narcologie, ca parte a unei reforme mai ample care vizează modernizarea spitalelor de psihiatrie și alinierea tratamentului afecțiunilor psihice și al adicțiilor la standardele europene. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei emisiuni radio. Potrivit ministrei, specialitatea de narcologie este un concept […] Articolul Ministra Sănătății: R. Moldova va renunța la specialitatea de medic narcolog. Află care sunt schimbările propuse în sistemul medical apare prima dată în SafeNews.
12:10
Procurorii georgieni au acuzat luni cinci figuri ale opoziției de tentativă de răsturnare a guvernului, după ce protestele de sâmbătă au culminat cu ciocniri între poliție și demonstranți în capitala țării din Caucazul de Sud, cu o populație de 3,7 milioane de locuitori. Susținătorii opoziției georgiene s-au adunat sâmbătă în centrul orașului Tbilisi, iar unii […] Articolul Cinci figuri ale opoziției georgiene, acuzate de complot pentru răsturnarea guvernului apare prima dată în SafeNews.
12:00
Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători”. Ce ar trebui să facă aceștia # SafeNews
Spionii lui Putin vin cu o nouă teorie despre presupusele planuri ale Marii Britanii de a organiza acțiuni sub steag fals în porturile europene. Potrivit Serviciului de Informații Externe de la Moscova, britanicii ar pregăti „ruși trădători” să atace o navă civilă a unui stat străin într-un port din Europa. „Biroul de presă al Serviciului […] Articolul Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători”. Ce ar trebui să facă aceștia apare prima dată în SafeNews.
11:50
Comisia pentru bugete a Parlamentului European susține majorarea sprijinului UE cu 25 milioane euro pentru Vecinătatea Estică pentru 2026. Moldova printre beneficiari # SafeNews
Uniunea Europeană ar putea suplimenta fondurile alocate țărilor din Vecinătatea Estică, inclusiv Republicii Moldova, cu 25 de milioane de euro, în cadrul bugetului pentru anul 2026. Propunerea a fost aprobată la nivelul Comisiei pentru bugete din Parlamentul European. Inițiativa este co-semnată de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care subliniază că acest sprijin financiar este necesar pentru […] Articolul Comisia pentru bugete a Parlamentului European susține majorarea sprijinului UE cu 25 milioane euro pentru Vecinătatea Estică pentru 2026. Moldova printre beneficiari apare prima dată în SafeNews.
Ieri
11:30
Consiliul Superior al Magistraturii analizează o inițiativă care vizează accelerarea soluționării dosarelor vechi din instanțe, în special a celor care depășesc doi sau trei ani de la înregistrare. Inițiativa, prezentată de judecătoarea Livia Mitrofan, în cadrul ședinței CSM urmărește combaterea întârzierilor cronice care afectează eficiența sistemului judiciar. Documentul propune ca fiecare instanță să stabilească un […] Articolul Dosarele mai vechi de 2- 3 ani ar putea fi soluționate cu prioritate în instanțe apare prima dată în SafeNews.
11:00
Moldova se pregătește pentru sezonul rece: 240.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns în țară # SafeNews
Autoritățile din domeniul sănătății publice au anunțat recepționarea unui nou lot de vaccin antigripal destinat campaniei de imunizare din această toamnă. Este vorba despre 240.000 de doze de vaccin „Influvac Tetra”, procurate din bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Vaccinul a fost livrat în forma de seringi preumplute, fiecare conținând doza standard de […] Articolul Moldova se pregătește pentru sezonul rece: 240.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns în țară apare prima dată în SafeNews.
10:50
Din 12 octombrie intră în vigoare noile reguli la frontierele UE: Moldovenii vor trece printr-un sistem digital de control # SafeNews
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși unor proceduri noi la punctele de trecere a frontierei externe a Uniunii Europene. UE va introduce Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), o platformă digitală menită să înlocuiască ștampilarea manuală a pașapoartelor și să sporească securitatea la granițele sale. Sistemul este destinat […] Articolul Din 12 octombrie intră în vigoare noile reguli la frontierele UE: Moldovenii vor trece printr-un sistem digital de control apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.