Cât timp pierzi cu hârtii și drumuri la bancă? IMM-urile din Moldova au acum o scurtătură digitală: Paynet Business

14:50

Cooperativa de Întreprinzător „Agrostoc”, cea mai mare cooperativă din regiune și unul dintre liderii din Moldova în distribuția de inputuri agricole, își extinde echipa de management și caută un profesionist cu viziune și experiență pentru poziția de Director al Departamentului Vânzări. Cerințe: Responsabilități: Ce oferim: Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul la adresa hr@agrostoc.md sau să […]