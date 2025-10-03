Ucraina pregătește scutirea producătorilor de soia și rapiță de la taxa de export de 10%

10:00

Guvernul danez a pus la punct un plan pentru a implementa prima taxă din lume care se va aplica pentru emisiile poluante ale animalelor de fermă, unul dintre principalele obiective fiind acela de a ajuta fermierii să evite acest gen de emisii, transmite Bloomberg. Ministrul danez pentru tranziția ecologică, Jeppe Bruus, a declarat că Guvernul […]