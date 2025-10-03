Nicolae Mironic: „De 12 ani utilizăm cântarul auto FixMass – una dintre cele mai bune investiții”

18:00

Republica Moldova are un potențial imens în cultivarea și valorificarea nucilor – un produs cu tradiție, dar și cu cerere tot mai mare pe piețele internaționale. Pentru ca fermierii și procesatorii să transforme recolta într-un produs cu valoare adăugată, sunt necesare echipamente moderne, care să asigure randament ridicat, pierderi minime și calitate superioară. Astăzi, prin […]