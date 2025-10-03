Nicolae Mironic: „De 12 ani utilizăm cântarul auto FixMass – una dintre cele mai bune investiții”
Agrobiznes, 3 octombrie 2025 14:30
Hotin SRL, din satul Fundurii Noi, r. Glodeni, gestionează aproximativ 800 de hectare de teren agricol, cultivând în mare parte floarea-soarelui, grâu și orz. Din 2013, gospodăria utilizează un cântar auto industrial instalat de FixMass, care și după mai bine de un deceniu continuă să funcționeze impecabil. Administratorul companiei Hotin SRL, Nicolae Mironic, spune că […]
Acum 30 minute
14:30
Acum 4 ore
12:00
1.070 de depozite frigorifice, unități de ambalare și procesare – construite și modernizate în doi ani prin FNDAMR # Agrobiznes
Fermierii din Republica Moldova au nevoie de facilități moderne pentru păstrarea și procesarea produselor agricole pentru a deveni mai rezilienți și competitivi pe o piață tot mai exigentă. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, obținut la 23 iunie 2022, a accelerat pregătirile pentru aderare, iar dezvoltarea infrastructurii post-recoltare devine un pas esențial în acest […]
Acum 8 ore
08:20
Ucraina pregătește scutirea producătorilor de soia și rapiță de la taxa de export de 10% # Agrobiznes
La 3 octombrie 2025, un comitet guvernamental al Ucrainei va analiza mecanismul prin care producătorii de soia și rapiță ar putea fi scutiți de taxa de export de 10%. Dacă propunerea va fi aprobată, procedura ar putea intra în vigoare chiar de săptămâna viitoare. „Guvernul a aprobat, în principiu, scutirea pentru fermieri. Producătorii pot deja […]
Acum 12 ore
06:10
Fermierii din Republica Moldova se confruntă în fiecare an cu aceleași întrebări: De ce nu a răsărit uniform grâul? De ce porumbul s-a oprit din creștere la mijlocul verii? De ce randamentul la floarea-soarelui e mai mic decât în anul trecut, deși tehnologia aplicată a fost aceeași? Răspunsul nu este mereu la suprafață. Solul – […]
Acum 24 ore
16:40
AIPA lansează Campania de informare „Oportunitățile de subvenționare din FNDAMR – 2025” # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță lansarea Campaniei de informare „Oportunitățile de subvenționare din FNDAMR – 2025”, care se va desfășura în perioada 6 – 10 octombrie 2025, în mai multe localități din țară. Campania are drept scop informarea fermierilor despre oportunitățile actuale de subvenționare, precum și facilitarea accesului la informație privind procesul de solicitare a […]
Ieri
10:20
Timp de 3 zile, 15 vinării din țara noastră au reprezentat Moldova la Rotterdam, prezentând vinurile noastre unui public mix profesionist din țările Benelux, de peste 600 de profesioniști și pasionați, în cadrul unui eveniment B2B care a adunat în total peste 20.000 de vizitatori. Vizitatorii au fost impresionați de vinurile noastre, pe care mulți […]
09:40
Tehnică modernă și investiții europene pentru dezvoltarea cercetării agricole la INCAMV # Agrobiznes
Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară a recepționat un nou lot de utilaje agricole moderne, destinate îmbunătățirii activităților din sectorul pepinieritului pomicol. Aceste dotări au fost achiziționate în cadrul proiectului „Livada Moldovei”, implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu sprijinul financiar al Băncii Europene de Investiții. Prin intermediul acestui proiect, […]
09:10
În primele șapte luni de la lansarea Programului Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA), în perioada 1 martie – 30 septembrie 2025, au fost sprijinite 154 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici, valoarea totală a finanțărilor aprobate ajungând la 157,6 milioane de lei, iar în luna septembrie au fost susținute 34 de proiecte investiționale, cu […]
1 octombrie 2025
22:20
Pe 19 septembrie 2025, la baza de producție GȚ Agro-Panfil din s. Plop, r-n Dondușeni, zeci de fermieri au participat la seminarul dedicat producătorilor agricoli cu tema „Valorificarea potențialului bioeconomic al soiei în condițiile schimbărilor climatice”. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei […]
20:30
Consiliul de administrație al Corteva Agriscience a aprobat în unanimitate separarea companiei în două entități cotate la bursă, fiecare cu strategie proprie de creștere și investiții: Structura de conducere: Motivele strategice din spatele deciziei Chuck Magro, CEO-ul Corteva, a declarat: „Oportunitățile pentru semințe și pentru soluțiile chimice diverg semnificativ. Acum este momentul să acționăm pentru […]
17:10
Agricultorii din satul Pelinei, raionul Cahul, vor avea acces la un sistem modern de irigare care va acoperi aproximativ 50 de hectare de teren agricol. Proiectul este realizat cu sprijinul Programelor IFAD în Republica Moldova și contribuie la creșterea productivității și la o gestionare eficientă a apei. Prima etapă a proiectului a fost implementată în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Incertitudine pe piața agricolă! Guvernul SUA intră în shutdown: fără rapoarte USDA, date agricole și economice # Agrobiznes
Astăzi, miercuri, guvernul federal al Statelor Unite a intrat în închidere parțială (shutdown) după ce Congresul nu a reușit să adopte la timp legea de finanțare a instituțiilor publice. Măsura are impact imediat asupra numeroaselor agenții federale și va opri publicarea unor date economice importante pentru piețele de mărfuri agricole. Pentru industria agroalimentară, acest blocaj […]
11:50
De la mere și struguri la pere Noiabrskaia – producătorii moldoveni atrag importatori la Fruit Attraction 2025 # Agrobiznes
Și-n acest an, Republica Moldova participă la una dintre cele mai importante expoziții internaționale dedicate sectorului horticol, Fruit Attraction 2025, desfășurată la Madrid, Spania, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie. În cadrul standului național „Moldova – taste makes the difference”, 13 companii producătoare de fructe își prezintă oferta pe piața internațională. Participarea este posibilă […]
11:00
În primul weekend al lunii octombrie, Chișinăul găzduiește cea mai mare sărbătoare dedicată patrimoniului vitivinicol al Republicii Moldova – Ziua Vinului 2025. Astfel, pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale 106 vinării din toate regiunile țării vor participa la ediția a XXIV-a a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul reunește producători consacrați și […]
10:50
Pe 23 septembrie, Bucureștiul a găzduit cea de-a 11-a ediție a conferinței BLACK SEA OIL TRADE 2025, organizată de UkrAgroConsult. Evenimentul a reunit peste 300 de participanți din 26 de țări – producători, procesatori, traderi, investitori și companii de logistică – într-un cadru care a confirmat importanța strategică a regiunii Mării Negre și Dunării în […]
09:20
Agricultura se confruntă la nivel mondial cu provocări tot mai mari, care amenință securitatea alimentară pe termen lung. Deși schimbările tehnologice și de politici sunt adesea menționate drept soluții, o oportunitate adesea trecută cu vederea este reprezentată de sprijinirea femeilor fermier. Femeile din mediul rural susțin gospodăriile, întăresc comunitățile și promovează practici durabile, însă se […]
08:20
A construi sau a renova o casă înseamnă mai mult decât pereți, acoperiș și geamuri. Un gard bine ales completează imaginea locuinței și joacă un rol esențial în protecție și intimitate. Pentru cei care caută un echilibru între rezistență, estetică și întreținere ușoară, modelele de garduri metalice sunt printre cele mai inspirate alegeri. De ce […]
06:10
Tratamente recomandate la rapița de toamnă – schema Diolsem pentru un start bun al culturii # Agrobiznes
Rapița de toamnă are nevoie, încă din primele faze de vegetație, de o protecție atent planificată. Dezvoltarea uniformă a plantelor și protejarea lor împotriva bolilor, dăunătorilor și buruienilor determină densitatea optimă înainte de intrarea în iarnă și pun bazele unei producții stabile. Compania Diolsem propune o schemă completă de tratamente la rapiță pentru stadiul BBCH […]
30 septembrie 2025
19:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare meteorologică cu Cod Galben de înghețuri, valabilă pentru perioada 2–3 octombrie. Potrivit prognozelor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor înregistra temperaturi negative la suprafața solului, de la -1 până la -3°C. Izolat, în aer, temperaturile vor coborî la valori de […]
16:00
Promoție WeTrade la biopreparatele BTU pentru grădinari și fermieri, la expoziția FARMER # Agrobiznes
În perioada 16–19 octombrie 2025, compania WeTrade va fi prezentă la expoziția FARMER, organizată la Centrul Internațional Expozițional Moldexpo, cu o ofertă dedicată fermierilor și grădinarilor pasionați: gama BTU HobbyFarming – biopreparate inovatoare care sprijină o agricultură mai productivă și mai prietenoasă cu mediul. Biopreparate BTU – soluții biologice pentru sol sănătos și culturi protejate […]
12:20
Investiții record în pomicultură și viticultură: peste 253 mil. lei alocați fermierilor # Agrobiznes
Republica Moldova accelerează procesul de modernizare a agriculturii, mizând pe tehnologii performante pentru a consolida competitivitatea și reziliența antreprenorilor din sectorul agroalimentar. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, obținut la 23 iunie 2022, a impulsionat autoritățile să sprijine fermierii în tranziția către practici moderne, capabile să asigure producții stabile și de calitate, transmite MOLDPRES. […]
11:20
Seceta severă prognozată în Turcia va reduce producția de semințe de floarea-soarelui la 1,2 milioane tone în sezonul comercial 2025-2026, în scădere cu peste 10% față de anul precedent, potrivit unui raport al Serviciului pentru Agricultură Exterioră (FAS) al Departamentului Agriculturii al SUA. Pentru a compensa acest declin așteptat, importurile de semințe și ulei de […]
10:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează despre rezultatele apelului desfășurat în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, destinat fermierilor din sectorul zootehnic, pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs. În cadrul acestui apel, au fost depuse în total 222 de cereri, cu suma totală solicitată de 103,95 mil. lei. Cei mai mulți solicitanți […]
09:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că astăzi, 30 septembrie – este ultima zi pentru depunerea dosarelor de solicitare a subvențiilor pentru măsurile complementare. În contextul problemelor de ordin tehnic a pltaformei pentru depunerea on-line a cererilor pentru cele 2 măsuri (SC_5.1 Stimularea accesării creditelor investiționale sau pentru mijloace circulante și SC_5.9 […]
29 septembrie 2025
16:20
În amplasarea fermelor de bovine trebuie să se aibă în vedere o serie de criterii de importanță majoră. Conform recomandărilor privind Alinierea fermelor la cerințele UE referitoare la bunăstarea animalelor și la mediu, amplasamentul fermelor zootehnice trebuie să răspundă următoarelor cerinţe: La amplasarea exploataţiei de bovine se va lua în calcul şi asigurarea a două […]
15:50
Până la sfârșitul săptămânii viitoare, Ucraina ar trebui să aibă un mecanism funcțional care să permită fermierilor să confirme originea produselor agricole (în special rapiță și soia), ceea ce îi va scuti de plata unei taxe de 10% la exportul acestor culturi. Anunțul a fost făcut de Denys Bashlyk, adjunct al ministrului Economiei, Mediului și […]
14:50
Cooperativa de Întreprinzător „Agrostoc”, cea mai mare cooperativă din regiune și unul dintre liderii din Moldova în distribuția de inputuri agricole, își extinde echipa de management și caută un profesionist cu viziune și experiență pentru poziția de Director al Departamentului Vânzări. Cerințe: Responsabilități: Ce oferim: Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul la adresa hr@agrostoc.md sau să […]
13:40
În perioada 22–26 septembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată 33,9 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Cea mai mare parte a sumelor, în valoare de 27,49 milioane de lei, a fost direcționată pentru plățile directe per kilogram de produs. Alte […]
10:40
Egiptul, cu o populație în creștere de 108 milioane de locuitori, are nevoie de aproximativ 20 milioane tone de grâu pe an pentru a acoperi o cerere aflată în continuă creștere, iar producția internă acoperă doar circa jumătate din necesar. Acest lucru se arată în raportul Serviciului Agricol Extern (FAS) din cadrul Departamentului Agriculturii al […]
06:00
Rapănul mărului, cauzat de agentul patogen fungic Venturia inaequalis, este una dintre cele mai provocatoare boli în producerea merelor la nivel mondial. Boala afectează frunzele, lăstarii și fructele, ducând la reducerea producției și a calității fructelor. Merele afectate pot fi destinate doar prelucrării. Majoritatea soiurilor comerciale de măr sunt foarte sensibile la rapăn. Totuși, în […]
28 septembrie 2025
12:30
Potrivit celei mai recente prognoze publicate de Oil World (Germania), exporturile globale de 17 tipuri de uleiuri și grăsimi vegetale sunt așteptate să crească în sezonul 2025/26. Creșterea estimată este de 3,3 milioane tone, impulsionată în principal de cererea puternică din partea marilor țări importatoare: Statele Unite, India, Uniunea Europeană și China. Ulei de soia […]
27 septembrie 2025
12:10
RhizoVital® 5 C – biostimulator ce conține Bacillus atrophaeus ABi05 – un microorganism de ultimă generație patentat de Andermatt, disponibil și în Republica Moldova # Agrobiznes
În contextul agriculturii moderne, sustenabilitatea devine un criteriu important, iar noile practici agricole se concentrează pe soluții care să stimuleze dezvoltarea plantelor păstrând fertilitatea și calitatea solului, asigurând în același timp o producție profitabilă și durabilă. În acest cadru, utilizarea microorganismelor benefice reprezintă una dintre cele mai promițătoare metode de gestionare a culturilor. Bacteriile din […]
26 septembrie 2025
16:30
În luna iunie curent, Republica Moldova a fost a patra țară din lume care a exportat cele mai multe vișine. Jumătate dintre acestea au ajuns în Polonia, la cel mai bun preț care ar fi existat vreodată pentru vișinele moldovenești. „În luna iunie, încasările din producția de vișine au fost aproape dublu față de 2024, […]
15:00
SICH 6 PRO No-Till – noua semănătoare versatilă pentru diferite tehnologii, disponibilă prin Agropiese TGR # Agrobiznes
Tehnologiile de tip no-till câștigă teren în întreaga lume, iar acum agricultorii din Moldova au acces la unul dintre cele mai avansate utilaje pentru semănatul direct: SICH 6 PRO No-Till, semănătoare produsă de uzina „Remsintez” din Ucraina și disponibilă prin Agropiese TGR la un preț avantajos. SICH 6 PRO No-till – tehnologie modernă, adaptată condițiilor […]
11:50
Agrodenidan: „Am semnat primul contract de livrare a merelor moldovenești în Islanda. Vor ajunge și în școli” # Agrobiznes
Compania Agrodenidan SRL, membră a Asociației Moldova Fruct, a expediat în aceste zile, primul lot de mere moldovenești spre Islanda. Livrarea de debut cuprinde 20 de tone din soiul de mere Gala și marchează deschiderea unei piețe noi, și exigente pentru fructele din Republica Moldova. Negocierile pentru acest contract au durat mai bine de 1 an. […]
11:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de îngheț valabil pentru perioada 27–28 septembrie 2025. În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse, se vor înregistra înghețuri la suprafața solului, cu temperaturi minime între -1°C și -2°C. Aceste condiții pot afecta în special culturile agricole sensibile la temperaturi negative, motiv pentru care se […]
10:10
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au participat la o nouă sesiune de instruire dedicată controalelor oficiale în unitățile de producere și procesare a peștelui. Evenimentul, organizat cu sprijinul proiectului UE–UNIDO „Îmbunătățirea conformității standardelor prin creșterea capacităților naționale de monitorizare a reziduurilor”, a adus în prim-plan aspecte esențiale pentru dezvoltarea sectorului și pentru consolidarea […]
09:20
Municipiul Ungheni face un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii economice locale și sprijinirea producătorilor agricoli din regiune. Autoritățile locale au lansat procedura de achiziție pentru implementarea proiectului „Construcția pieței agroalimentare în municipiul Ungheni”, investiție estimată la 15,7 milioane de lei (fără TVA), finanțată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), cu contribuția autorităților […]
06:40
NORDOX 750 WG – pregătește livada și vița de vie pentru iarnă prin tratamente de calitate # Agrobiznes
Nordox 750 WG este un fungicid-bactericid de contact pe bază de oxid de cupru, cu acțiune preventivă împotriva unei game largi de infecții fungice și boli bacteriene la diferite specii de pomi și arbuști fructiferi, vița de vie, legume, leguminoase. La culturile de legume, fungicidul Nordox 750 WG asigură controlul unor boli problemă ca mana […]
25 septembrie 2025
15:20
Consiliul Concurenței anunță că examinează notificarea unei concentrări economice privind preluarea pachetului de control al companiei Purcari Wineries Public Company Limited de către Maspex România SRL, parte a Maspex Group (Polonia). Potrivit instituției, tranzacția ar urma să confere Maspex România controlul asupra Purcari Wineries, în conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 183/2012 și ale Regulamentului […]
14:10
Puma 220 – tractorul gândit pentru fermierul modern, prezentat de AgroProfi la MOLDAGROTECH Autumn 2025 # Agrobiznes
AgroProfi aduce la expoziția MOLDAGROTECH – ediția de toamnă 2025 unul dintre cele mai așteptate modele ale momentului: CASE IH Puma 220, tractorul conceput pentru a răspunde atât cerințelor tehnologice, cât și confortului operatorului. Expoziția MOLDAGROTECH Autumn se va desfășura în perioada 16-19 octombrie 2025, în cadrul CIE Moldexpo. Compania AgroProfi – partener general al […]
11:30
În primul weekend din octombrie Chișinăul găzduiește cea mai mare sărbătoare dedicată Vinului Moldovei. Pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale se vor aduna 106 vinării, care vor avea ocazia să se întâlnească cu iubitorii de vin pentru cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. De la producători consacrați la […]
10:20
Fruit Attraction 2025 reunește 2.460 de companii din 64 de țări și peste 120.000 de profesioniști # Agrobiznes
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie, Madrid găzduiește cea de-a 17-a ediție a Fruit Attraction, organizată de IFEMA MADRID și FEPEX, cu Andaluzia în calitate de sponsor principal. Evenimentul se consolidează ca platforma globală de referință pentru marketingul fructelor și legumelor. Ediția din acest an va reuni 2.460 de expozanți din 64 de țări, în […]
10:10
Guvernul, prin intermediul ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în cooperare cu Unitatea Consolidată de Implementarea Programelor IFAD, derulează proiectul IFAD VIII „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)”. Prin acest program, agricultorii pot accesa granturi și produse financiare avantajoase pentru modernizarea și dezvoltarea afacerilor din domeniul agroindustrial. Investiții în echipamente de irigare și adaptare la […]
09:40
09:00
APP transferă 119 bunuri din infrastructura de irigații pentru sprijinirea agricultorilor # Agrobiznes
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia propusă de APP de transmitere a 119 bunuri imobile din gestiunea întreprinderilor aflate în insolvabilitate în administrarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, prin intermediul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Decizia vizează 119 bunuri publice, clădiri, stații de pompare, bazine, canale și terenuri aferente. Măsura asigură continuitatea procesului de transmitere a […]
06:00
Acum câțiva ani scriam despre planurile îndrăznețe ale fraților Igor și Vadim Bîzdîga din Trinca, Edineț – doi tineri care, urmând exemplul tatălui, au decis să rămână acasă și să construiască un viitor în agricultură. Atunci își doreau să obține certificarea GLOBALG.A.P., convinși că așa vor putea deschide ușile exporturilor spre piețe exigente, pentru producția […]
24 septembrie 2025
18:00
Soluții complete pentru procesarea nucilor: Nutmec/Kadioglu și Orehovod, disponibile prin Ozonteh Impex # Agrobiznes
Republica Moldova are un potențial imens în cultivarea și valorificarea nucilor – un produs cu tradiție, dar și cu cerere tot mai mare pe piețele internaționale. Pentru ca fermierii și procesatorii să transforme recolta într-un produs cu valoare adăugată, sunt necesare echipamente moderne, care să asigure randament ridicat, pierderi minime și calitate superioară. Astăzi, prin […]
15:20
Republica Moldova va implementa sistemul AKIS ce va conecta fermierii, cercetarea și consilierea # Agrobiznes
Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului informațional „Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)” și Regulamentul resursei informaționale aferente. Noul sistem informațional va conecta fermierii cu cercetătorii, consilierii agricoli și organizațiile din domeniu, oferindu-le acces la informații actualizate, tehnologii moderne și oportunități de finanțare. Scopul este crearea unui spațiu unic unde agricultorii să găsească răspunsuri […]
12:00
Piața merelor din India anticipează o creștere a importurilor în acest sezon, determinată de cererea internă ridicată, pe care producția locală nu o poate acoperi în totalitate, afirmă Mukesh Kumar Jaiswal, director general al importatorului de fructe proaspete Agro Aira Greens Pvt. Ltd.. „Estimăm o creștere de 10% a importurilor de mere, până la 600.000 […]
