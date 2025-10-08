Britanicii, avertizați: Noul sistem de intrare în Schengen, EES, vă poate face mari greutăți!

09:20

La Moscova, ambasada Cehiei a fost, la rândul său, ținta unor proteste și acte de vandalism, dar poliția rusă care păzea ambasada a reacționat, în general, rapid la atacuri. Cu toate acestea, pe 30 septembrie 2025, au apărut întrebări cu privire la reacția poliției la un act extins de vandalism asupra ambasadei Cehiei la Moscova, după ce imagini și cuvinte vulgare în limba cehă au fost desenate cu spray în câteva locuri ale clădirii. Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a calificat atacul dre...