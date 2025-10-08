Britanicii, avertizați: Noul sistem de intrare în Schengen, EES, vă poate face mari greutăți!
Europa Libera Moldova, 8 octombrie 2025
Britanicii, avertizați: Noul sistem de intrare în Schengen, EES, vă poate face mari greutăți!
De aproape patru ani, Umar Ukasha, originar din Nigeria, predă fizica la un liceu privat din Chișinău. Tânărul a îndrăgit și limba română și spune că Moldova i-a devenit a doua casă. Se simte împlinit ca profesor, e apreciat de elevi și respectat de colegi, care... ar vrea să-l însoare aici....
Partidul Acțiune și Solidaritate, care susține integrarea europeană a Republicii Moldova a obținut 55 din cele 101 de mandate în Parlament în urma alegerilor din 28 septembrie. Principala provocare pentru partidul pro-european rămâne însă a fi reformele – până în 2028 se va negocia aderarea Republicii Moldova la UE, vor trebui făcute toate reformele „și avem foarte mult de făcut”. Mai cu seamă în domeniul economic unde „nu stăm strălucit”. Se impune - și este o provocare foarte mare – reforma ad...
Prima provocare a noii guvernări vechi, care a obținut o nouă majoritate în Parlament, este „să nu se îmbete cu apă rece, să nu creadă cumva că au făcut o gaură în cer /.../ că nu mai trebuie să comunice cu cetățenii”, avertizează analistul politic Nicolae Negru în podcastul „Dincolo de Știri”....
La Moscova, ambasada Cehiei a fost, la rândul său, ținta unor proteste și acte de vandalism, dar poliția rusă care păzea ambasada a reacționat, în general, rapid la atacuri. Cu toate acestea, pe 30 septembrie 2025, au apărut întrebări cu privire la reacția poliției la un act extins de vandalism asupra ambasadei Cehiei la Moscova, după ce imagini și cuvinte vulgare în limba cehă au fost desenate cu spray în câteva locuri ale clădirii. Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a calificat atacul dre...
De la 1 septembrie, 295.000 de elevi, dintre care jumătate din clasele a V-IX-a, sunt alimentați gratuit. Majoritatea primesc mâncare caldă la cantină. În peste o sută de școli fără condiții, cum e și Liceul „Vasile Alecsandri” din Ungheni, copiii primesc mâncare la pachet sau livrată prin catering....
Jurnalista Mariana Rață și analistul și istoricul Armand Goșu descifrează rezultatele parlamentarelor moldovene din 28 septembrie în noua ediție a podcastului „Pe Agendă”. Ei explică votul majoritar pentru partida pro-europeană, dar și motivele pentru care a pierdut partida considerată pro-rusă....
Jurnalista Mariana Rață și analistul și istoricul Armand Goșu descifrează rezultatele parlamentarelor moldovene din 28 septembrie în noua ediție a podcastului „Pe Agendă”. Ei explică votul majoritar pentru partida pro-europeană, dar și motivele pentru care a pierdut partida considerată pro-rusă. Cei doi vorbesc și despre așteptările cetățenilor de la viitoarea guvernare PAS și despre posibila reacție a Rusiei la victoria forței pro UE la parlamentarele de la Chișinău....
