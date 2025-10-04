Kupiansk, pe muchie de cuțit, și alte puncte fierbinți ale frontului ucrainean

Europa Libera Moldova, 4 octombrie 2025 10:30

Kupiansk, pe muchie de cuțit, și alte puncte fierbinți ale frontului ucrainean

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 5 minute
11:00
Cum previi cancerul de sân, cea mai răspândită afecțiune oncologică în rândul femeilor din R. Moldova Europa Libera Moldova
11:00
Cehia își alege parlamentul. Va urma exemplul Moldovei, sau va vota pro-est? Europa Libera Moldova
Acum o oră
10:30
Kupiansk, pe muchie de cuțit, și alte puncte fierbinți ale frontului ucrainean Europa Libera Moldova
10:10
Dincolo de Știri | Cu o nouă veche guvernare: „E de lucru, nu de sărbătorit...” Europa Libera Moldova
Acum 2 ore
10:00
Cu o nouă veche guvernare: „E de lucru, nu de sărbătorit...” Europa Libera Moldova
09:20
Opoziția georgiană organizează proteste de amploare cu ocazia alegerilor locale Europa Libera Moldova
09:20
Cum au „trolat”cehii ambasada Rusiei din Praga Europa Libera Moldova
Acum 24 ore
18:00
CEC lasă Curtea Constituțională să decidă dacă anulează sau confirmă rezultatele „Democrației Acasă” de la parlamentare Europa Libera Moldova
16:50
Efectele economisirii gazelor în Transnistria: fără apă caldă și metan pentru mașini Europa Libera Moldova
16:00
Rusia a lansat cel mai mare atac asupra industriei de extracție a gazelor din Ucraina Europa Libera Moldova
Ieri
11:00
Noile facturi pentru gaze, emise de „Energocom”, ajung la consumatori de la 6 octombrie Europa Libera Moldova
09:40
Peste 15.000 de amenzi pentru vânzarea voturilor au fost contestate. Ce se întâmplă cu aceste cazuri în instanțe? Europa Libera Moldova
09:00
La 35 de ani de la reunificarea țării, germanii cred că a fost o decizie „corectă”, cu toate neîmplinirile Europa Libera Moldova
2 octombrie 2025
17:10
Partidul Irinei Vlah nu va putea participa la alegerile locale noi. Alte două formațiuni s-au ales cu activitatea limitată Europa Libera Moldova
17:10
În pragul sezonului de încălzire, Tiraspolul se plânge că are probleme la aprovizionarea cu gaze a regiunii Europa Libera Moldova
16:40
Plîngău și Macari mențin suspansul sau cum și-a ales PAS „cenzori” Europa Libera Moldova
16:00
Atac mortal la o sinagogă din Manchester, de sărbătoarea Yom Kippur. Regele Charles se declară „profund șocat” Europa Libera Moldova
15:30
Israelul a interceptat flotila internațională cu ajutoare pentru Gaza, declanșând proteste și tensiuni diplomatice Europa Libera Moldova
15:10
Atac masiv asupra nodului feroviar Odesa. Au învățat rachetele rusești să se ferească de sistemul „Patriot”? Europa Libera Moldova
13:30
Ce spune Spitalul de Psihiatrie de la Chișinău despre videoclipul solistului „Rammstein”, filmat în instituție Europa Libera Moldova
12:50
Summit european cu Zelenski și Maia Sandu la Copenhaga. Securitatea, în prim-plan Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Cum sunt alimentați gratuit elevii din școlile fără cantină Europa Libera Moldova
08:40
Praga îndeamnă UE să ia măsuri împotriva diplomaților ruși Europa Libera Moldova
08:20
Alegerile din Cehia ar putea deraia Praga de pe drumul pro-european, afectând sprijinul acordat Ucrainei Europa Libera Moldova
1 octombrie 2025
18:30
La ce să se aștepte moldovenii de la viitorul Parlament? Europa Libera Moldova
18:30
Mariana Rață și Armand Goșu analizează rezultatele alegerilor și așteptările de la viitorul Parlament Europa Libera Moldova
18:20
Pe Agendă | Alegerile 2025 – „un sfârșit de epocă”? Va mai lucra Rusia „cu materialul clientului” în R. Moldova? Europa Libera Moldova
18:10
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat de CEC. A raportat zero cheltuieli pentru promovarea pe rețele Europa Libera Moldova
17:10
Ministerul Justiției cere instanței să limiteze pentru un an activitatea partidului Victoriei Furtună Europa Libera Moldova
16:50
Serbia anchetează 11 suspecți pentru acte de violență și instigatoare la ură comise în Franța Europa Libera Moldova
16:20
Alegerile au trecut. Ce urmează? Europa Libera Moldova
16:20
La sat, mai greu decât la oraș. Cum trăiesc vârstnicii în R. Moldova Europa Libera Moldova
13:20
PAS rămâne fără doi deputați încă înainte de validarea mandatelor Europa Libera Moldova
11:40
Atac „terifiant” cu drone, în plină zi, asupra orașului Dnipro Europa Libera Moldova
Drone rusești au lovit centrul orașului ucrainean Dnipro în plină zi, pe 30 septembrie. O persoană a fost ucisă și aproape 30 au fost rănite, printre care doi copii. Într-un comentariu online, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a calificat atacul drept „o lovitură nerușinată” și a cerut din nou sancțiuni mai dure împotriva Rusiei....
11:20
Un al doilea suspect ucrainean reținut în legătură cu exploziile de la conducta Nord Stream Europa Libera Moldova
10:30
Noile fețe din viitorul Parlament: sportivi, artiști, rectori și primari, printre cei aleși la 28 septembrie Europa Libera Moldova
10:10
Guvernul SUA intră în blocaj după eșecul negocierilor bugetare între democrați și republicani Europa Libera Moldova
08:40
Economia moldoveană a avut „zero” creștere în prima jumătate a anului Europa Libera Moldova
30 septembrie 2025
17:50
„Surpriza” alegerilor - „Democrația Acasă” și V. Costiuc: Campanie online agresivă, acuzații de manipulare și promisiuni de opoziție vocală Europa Libera Moldova
16:20
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare și anunțată în căutare Europa Libera Moldova
15:00
Cine este Gabriel Călin, liderul politic reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor Europa Libera Moldova
11:50
Talibanii întrerup complet internetul și telefonia mobilă în Afganistan, pentru combaterea „activităților imorale” Europa Libera Moldova
06:30
„Alternativa rusă”. Un deputat local al AfD-ului german, la un forum al extremei drepte din Rusia Europa Libera Moldova
29 septembrie 2025
17:40
Guvernarea sărbătorește victoria la parlamentare, opoziția nu recunoaște rezultatele Europa Libera Moldova
Partidul de guvernământ (PAS) care a obținut o nouă majoritate la parlamentare, le-a mulțumit alegătorilor pentru a doua șansă, spunând că e o „victorie asupra Rusiei”. De cealaltă parte, blocul de opoziție „Patriotic” nu a recunoscut rezultatele alegerilor și și-a scos susținătorii la un scurt protest....
17:20
Observatori internaționali: Alegerile din Moldova au avut loc într-o atmosferă tensionată, cu ingerințe rusești „fără precedent” Europa Libera Moldova
15:00
Organizația americană IRI condamnă amestecul Rusiei în procesul electoral din R. Moldova Europa Libera Moldova
14:30
Plahotniuc va fi judecat separat de bancherii acuzați de complicitate la „furtul miliardului”. Oligarhul nu a vrut să fie adus în instanță Europa Libera Moldova
12:50
Observatorii naționali spun că alegerile au fost „calme”, deși au existat mai multe incidente Europa Libera Moldova
12:40
Igor Dodon nu recunoaște rezultatele alegerilor, dar și-a trimis protestatariu acasă Europa Libera Moldova
12:30
Scrutinul de duminică: o „victorie surprinzătoare” și o „palmă usturătoare” Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.