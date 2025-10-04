Kupiansk, pe muchie de cuțit, și alte puncte fierbinți ale frontului ucrainean

11:40

Drone rusești au lovit centrul orașului ucrainean Dnipro în plină zi, pe 30 septembrie. O persoană a fost ucisă și aproape 30 au fost rănite, printre care doi copii. Într-un comentariu online, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a calificat atacul drept „o lovitură nerușinată” și a cerut din nou sancțiuni mai dure împotriva Rusiei....