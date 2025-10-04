Fostul premier populist al Cehiei, Andrej Babiš, revine, alarmând aliații și Ucraina
Europa Libera Moldova, 4 octombrie 2025 22:40
Fostul premier populist al Cehiei, Andrej Babiš, revine, alarmând aliații și Ucraina
Jurnalista Mariana Rață și analistul și istoricul Armand Goșu descifrează rezultatele parlamentarelor moldovene din 28 septembrie în noua ediție a podcastului „Pe Agendă”. Ei explică votul majoritar pentru partida pro-europeană, dar și motivele pentru care a pierdut partida considerată pro-rusă....
18:30
Mariana Rață și Armand Goșu analizează rezultatele alegerilor și așteptările de la viitorul Parlament # Europa Libera Moldova
Jurnalista Mariana Rață și analistul și istoricul Armand Goșu descifrează rezultatele parlamentarelor moldovene din 28 septembrie în noua ediție a podcastului „Pe Agendă”. Ei explică votul majoritar pentru partida pro-europeană, dar și motivele pentru care a pierdut partida considerată pro-rusă. Cei doi vorbesc și despre așteptările cetățenilor de la viitoarea guvernare PAS și despre posibila reacție a Rusiei la victoria forței pro UE la parlamentarele de la Chișinău....
Pe Agendă | Alegerile 2025 – „un sfârșit de epocă”? Va mai lucra Rusia „cu materialul clientului” în R. Moldova? # Europa Libera Moldova
De ce este „surprinzător” sau, poate, nu rezultatul votului din 28 septembrie? Cât a fost „vot util” în recolta de sufragii a PAS, cât a fost „virgin” sau dedicat cu exclusivitate formațiunii și ce ar trebui să aibă în vedere - dar și să facă - în primul rând partidul fondat de președinta Maia Sandu în pragul unei noi guvernări? A fost competiția electorală între partidele politice propriu-zise sau a fost, de fapt, altceva? De ce Igor Dodon a fost „liderul perfect” al unei opoziții care parcă ni...
Parlamentarele au rămas în urmă, dar deputații aleși își vor prelua mandatele abia peste câteva săptămâni. Mingea este acum la Comisia Electorală Centrală, iar apoi va ajunge la Curtea Constituțională și la șefa statului. Cine și ce rol are, aflați din explainerul video....
Drone rusești au lovit centrul orașului ucrainean Dnipro în plină zi, pe 30 septembrie. O persoană a fost ucisă și aproape 30 au fost rănite, printre care doi copii. Într-un comentariu online, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a calificat atacul drept „o lovitură nerușinată” și a cerut din nou sancțiuni mai dure împotriva Rusiei....
30 septembrie 2025
Guvernarea sărbătorește victoria la parlamentare, opoziția nu recunoaște rezultatele # Europa Libera Moldova
Partidul de guvernământ (PAS) care a obținut o nouă majoritate la parlamentare, le-a mulțumit alegătorilor pentru a doua șansă, spunând că e o „victorie asupra Rusiei”. De cealaltă parte, blocul de opoziție „Patriotic” nu a recunoscut rezultatele alegerilor și și-a scos susținătorii la un scurt protest....
