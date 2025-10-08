Dolarul, mai ieftin. Curs valutar oficial, 8 octombrie
NordNews, 8 octombrie 2025 06:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 8 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6521 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.8341 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8591 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Dolarul, mai ieftin. Curs valutar oficial, 8 octombrie apare prima dată în NordNews.
• • •
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,05 lei. Carburantul costă 22,99 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,03 lei până la costul de 19,82 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții se ieftinesc. Tarifele pentru 8 octombrie apare prima dată în NordNews.
În nordul Republicii Moldova, ziua de 7 octombrie va fi caracterizată de ploi puternice și o vreme rece. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderată, iar pe alocuri rafalele vor atinge 18 km/h. Umiditatea aerului se va menține la 80 la sută. La Briceni sunt așteptate minime de 7°C și maxime [...] Articolul Cod de vreme rea. Prognoza pentru 8 octombrie apare prima dată în NordNews.
O comedie modernă care promite să cucerească publicul din nordul țării va fi prezentată pe 9 octombrie, la ora 18:00. Spectacolul „Ofer pe mâini bune”, regizat de Ciprian Răcilă, are la bază textul lui Anton Fink, în traducerea Elvirei Rîmbu. O poveste despre vieți care se încurcă, despre aparențe care se destramă și despre oameni [...] Articolul VIDEO Teatrul din Bălți „Oferă pe mâini bune”… o seară de comedie și emoție apare prima dată în NordNews.
Guvernul va aproba miercuri, 8 octombrie, o hotărâre prin care familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații la plata energiei electrice. Sprijinul financiar va acoperi o parte din costul curentului electric — până la 1,25 lei pentru fiecare kWh — însă doar pentru primii 110 kWh consumați lunar, transmite Realitatea.md. Compensațiile nu vor fi [...] Articolul Compensații pentru energie electrică, pe agenda Guvernului din 8 octombrie apare prima dată în NordNews.
Peste 2,3 milioane de manuale noi au ajuns în școlile din R. Moldova, în ultimii trei ani # NordNews
În ultimii trei ani, în instituțiile de învățământ general din țară au fost distribuite un număr total de 2,3 milioane de exemplare de manuale noi, iar până la finele anului curent în școli vor ajunge alte aproape 200 de mii de exemplare. Astfel, aproape 93% din manualele utilizate în clasele primare, gimnaziale și liceale sunt [...] Articolul Peste 2,3 milioane de manuale noi au ajuns în școlile din R. Moldova, în ultimii trei ani apare prima dată în NordNews.
Mihai Popșoi, întrevedere cu ambasadoarea UE Iwona Piórko: Republica Moldova își reafirmă angajamentul pentru consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării # NordNews
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul căreia a reiterat angajamentul ferm al țării noastre de a consolida cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării. Cei doi oficiali au confirmat dorința comună de a menține un dialog deschis [...] Articolul Mihai Popșoi, întrevedere cu ambasadoarea UE Iwona Piórko: Republica Moldova își reafirmă angajamentul pentru consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării apare prima dată în NordNews.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 7 octombrie 2025, tarifele fixe și prețul plafon pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile. Decizia vizează inclusiv viitoarea licitație pentru construcția parcurilor eoliene de 170 MW, dotate cu baterii de stocare de 44 MWh, o premieră pentru republică. Potrivit ANRE, prețul plafon [...] Articolul ANRE stabilește prețul plafon pentru energia regenerabilă apare prima dată în NordNews.
Un atac cu drone a provocat marţi moartea a patru civili în regiunea ucraineană Herson, controlată de Rusia. În acelaşi timp, Moscova a anunţat interceptarea a peste 200 de drone ucrainene, unul dintre cele mai masive atacuri ale Kievului de la începutul războiului, în condiţiile în care bombardamentele se înmulţesc de ambele părţi, în special [...] Articolul Patru civili uciși în Herson. Rusia spune că a doborât 200 de drone apare prima dată în NordNews.
Statele membre ale Uniunii Europene au convenit să restricționeze deplasările diplomaților ruși care călătoresc pe teritoriul blocului comunitar. Potrivit unor oficiali familiarizați cu situația, citați de publicația Financial Times, inițiativa vine pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la suspiciunile de spionaj și sabotaj ale Federației Ruse, transmite IPN. Potrivit sursei citate, noile restricții fac parte dintr-un [...] Articolul Diplomații ruși, limitați în deplasările pe teritoriul Uniunii Europene apare prima dată în NordNews.
Curtea Constituțională va examina pe 16 octombrie sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, precum și validarea mandatelor deputaților aleși, transmite IPN. Luni, 6 octombrie, Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale dosarul complet al alegerilor, care include procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor, listele candidaților aleși și ale supleanților, precum și [...] Articolul CC va examina pe 16 octombrie validarea scrutinului și a mandatelor deputaților aleși apare prima dată în NordNews.
„Ceva gustos pe masă”. Cum aducea rețeaua lui Șor bani din Rusia: detalii din sentința Tauber # NordNews
Un detaliu dezvăluit în sentința de condamnare a Marinei Tauber arată cum rețeaua condusă de Ilan Șor a creat un mecanism de transportare a banilor cash din Rusia în Republica Moldova, folosind așa-numiți „curieri” care efectuau zboruri tur-retur în 24 de ore. Cărăușii făceau navetă tur-retur Moscova – Chișinău 24 de ore, pentru a transporta [...] Articolul „Ceva gustos pe masă”. Cum aducea rețeaua lui Șor bani din Rusia: detalii din sentința Tauber apare prima dată în NordNews.
Ploile torențiale transformă șoselele în capcane pentru șoferi. În mai puțin de o oră și jumătate, Serviciul 112 a recepționat aproape 40 de apeluri de urgență legate de accidente rutiere produse în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență, cele mai multe incidente au fost cauzate de carosabilul umed, [...] Articolul Val de accidente pe ploaie: 40 în doar în 90 de minute apare prima dată în NordNews.
2500 de euro pentru un permis de conducere fără examen. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență, după ce ar fi pretins bani pentru a facilita obținerea ilegală a unui permis de conducere. Potrivit anchetei, bărbatul ar fi cerut 2500 de euro [...] Articolul FOTO 2500 € pentru un permis de conducere. Un bărbat din Chișinău, reținut de CNA apare prima dată în NordNews.
Republica Moldova intră, iată, într-o nouă eră a lucidității administrative: aceea în care un domeniu medical inventat pe vremea sovietelor este trimis la pensie anticipată, dar cu onoruri profesionale. Narcologia, această specialitate care a tratat cu abnegație problema beției socialiste, urmează să fie absorbită, dizolvată sau, dacă dacă doriți un termen mai spiritual, „transfigurată” în [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Adio, narcologie, narcologi și beție în stil sovietic apare prima dată în NordNews.
„Bancherul” din Germania, trimis în judecată: peste 9 milioane de lei în criptomonede pentru migrație ilegală a ucrainenilor prin Moldova # NordNews
Un tânăr ucrainean, stabilit în Germania, a transformat criptomonedele în afacere criminală, ajutând compatrioți să fugă de mobilizare. Procurorii PCCOCS spun că el ar fi încasat peste 9 milioane de lei pentru a facilita trecerea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Potrivit anchetei Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), bărbatul de 27 de [...] Articolul „Bancherul” din Germania, trimis în judecată: peste 9 milioane de lei în criptomonede pentru migrație ilegală a ucrainenilor prin Moldova apare prima dată în NordNews.
Socialiștii nu recunosc rezultatele alegerilor. Bătrîncea anunță proteste, dacă CC va valida scrutinul # NordNews
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și amenință cu proteste, dacă acestea vor fi validate de Curtea Constituțională. Vicepreședintele formațiunii, Vlad Bătrîncea, a declarat la TV8 că scrutinul ar fi fost marcat de nereguli și de folosirea resurselor administrative, ceea ce, potrivit socialiștilor, ar fi compromis corectitudinea [...] Articolul Socialiștii nu recunosc rezultatele alegerilor. Bătrîncea anunță proteste, dacă CC va valida scrutinul apare prima dată în NordNews.
Rata medie de prindere a puieților este de aproape 70% în țară, informează Ministerul Mediului. Indicele e considerat de autorități ca fiind foarte bun în condițiile climatice actuale și ținând cont de faptul că o parte semnificativă a terenurilor puse la dispoziție de autoritățile locale sunt lutoase, degradate sau accidentate, transmite IPN. În unele zone, [...] Articolul Ministerul Mediului: rata medie de prindere a puieților e de 70% apare prima dată în NordNews.
Numărul pasagerilor deserviți de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a crescut cu 45 la sută în septembrie # NordNews
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a continuat în luna septembrie tendința ascendentă a traficului aerian. Astfel, numărul pasagerilor îmbarcați și debarcați a constituit circa 446 de mii, înregistrând o creștere de 45,5% față e aceeași perioadă a anului trecut, transmite MOLDPRES. Cele mai mari creșteri de pasageri au fost înregistrate pe destinațiile Istanbul, București, Antalya, [...] Articolul Numărul pasagerilor deserviți de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a crescut cu 45 la sută în septembrie apare prima dată în NordNews.
Din 10 octombrie 2025, va fi pus în circulație trenul direct pe ruta Kiev – Ungheni – București. Anunțul a fost făcut de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A. din România, transmite MOLDPRES. Trenul internațional IR 99/401 va pleca din Kiev la ora 06:30 și va ajunge la București în dimineața următoare, la ora 06:47. Totodată, trenul internațional IR [...] Articolul Din 10 octombrie, va fi pus în circulație trenul direct pe ruta Kiev-Ungheni-București apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,04 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,02 lei până la costul de 19,85 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Reduceri la pompă. Noile tarife pentru 7 octombrie apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 7 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6493 lei; Dolarul american: 16.8468 lei, mai scump cu 0,13 lei; Leul românesc: 3.8610 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0.4076 lei; Rubla rusească: 0.2027 [...] Articolul Dolarul prinde forță. Curs valutar oficial, 7 octombrie apare prima dată în NordNews.
Zeci de mii de oameni au umplut în weekend Piața Marii Adunări Naționale, pentru a sărbători Ziua Națională a Vinului. Aproape 80 de vinării și-au adus cele mai bune băuturi, vinuri, spumante și divinuri – spre bucuria vizitatorilor. Printre oaspeți au fost și turiști veniți de peste mii de kilometri distanță, din Suedia, Austria și de [...] Articolul VIDEO Vinurile moldovenești unesc lumea apare prima dată în NordNews.
În acest weekend, mai mulți șoferi au încălcat regulile de circulație, fiind sancționați de poliție. Potrivit informațiilor oferite de Poliția R. Moldova, per total au fost înregistrate peste 4,3 mii de abateri ale regulamentului circulației rutiere: 60 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul mijlocului de transport, fiind depistați sub influența alcoolului sau [...] Articolul Weekend agitat pe șosele: poliția a tras pe dreapta peste 4.300 de șoferi apare prima dată în NordNews.
Încă un lider al grupării criminale Șor, condamnat la închisoare pentru finanțare ilegală # NordNews
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid „ȘOR” a fost condamnat în lipsă la trei ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a formărilor politice către un grup criminal organizat. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Condamnatul își va ispăși pedeapsa în penitenciar de tip semiînchis și nu va avea dreptul de a [...] Articolul Încă un lider al grupării criminale Șor, condamnat la închisoare pentru finanțare ilegală apare prima dată în NordNews.
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar în următoarele zile sunt așteptate ploi de durată. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare sub formă de Cod Galben. Potrivit instituției, ploile sunt prognozate în intervalul: 7– 8 octombrie. „În perioada menționată, vor cădea ploi continue (prin acumulare se vor înregistra [...] Articolul Fii pregătit! Meteorologii anunță ploi continue – umbrela e vedeta zilelor de toamnă apare prima dată în NordNews.
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat pentru descoperirea mecanismului toleranței imune periferice # NordNews
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat în 2025 cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor referitoare la toleranța imună periferică”. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi vor primi oficial premiul, cunoscut oficial sub numele de Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, în cadrul unei ceremonii [...] Articolul Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat pentru descoperirea mecanismului toleranței imune periferice apare prima dată în NordNews.
FOTO Raze de control în Nisporeni: amenzi de peste 17 mii de lei pentru transport ilegal de lemn # NordNews
Inspectorii de mediu din Nisporeni au aplicat amenzi de peste 17 mii de lei în urma unor razii de control privind transportul masei lemnoase. Verificările au vizat legalitatea transporturilor și proveniența materialului lemnos din raion. În urma abaterilor depistate, au fost întocmite procese-verbale contravenționale conform Codului Contravențional al Republicii Moldova. Valoarea totală a amenzilor aplicate [...] Articolul FOTO Raze de control în Nisporeni: amenzi de peste 17 mii de lei pentru transport ilegal de lemn apare prima dată în NordNews.
Ziua Profesorului este marcată anual, pe 5 octombrie, în Republica Moldova și în multe alte țări ale lumii. Este o zi de recunoștință și apreciere pentru cadrele didactice – cei care formează generații, transmit valori și modelează destine. Profesorii sunt văzuți de mulți dintre foștii lor elevi drept repere de bunătate, înțelepciune și perseverență. La [...] Articolul VIDEO De Ziua Profesorului bălțenii își amintesc de dascălii dragi apare prima dată în NordNews.
Acte românești false pentru 250 de euro: trei persoane, din Călărași și Strășeni, trimise în judecată # NordNews
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate românești. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat finalizarea urmăririi penale și transmiterea dosarului în instanță. Potrivit anchetei, faptele au avut loc la sfârșitul anului [...] Articolul Acte românești false pentru 250 de euro: trei persoane, din Călărași și Strășeni, trimise în judecată apare prima dată în NordNews.
Mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi în care pot fi depuse documentele pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi, programate pentru 16 noiembrie 2025. Informația a fost comunicată de Comisia Electorală Centrală. Dosarele de înregistrare se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I, unde urmează [...] Articolul Ultima zi pentru depunerea dosarelor la alegerile locale noi din 16 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Un bărbat de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, iar pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip închis. Potrivit Procuraturii Drochia, fapta a fost comisă în dimineața zilei [...] Articolul Și-a omorât mama vitregă cu 6 lovituri de cuțit. Inculpatul din Drochia, condamnat apare prima dată în NordNews.
Performanță impresionantă pentru sportivii moldoveni la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, desfășurat la Riga, Letonia. Echipa Republicii Moldova a obținut șapte medalii, una de aur, trei de argint și trei de bronz, confirmând ascensiunea tinerilor sportivi pe scena europeană. Cea mai importantă victorie a fost obținută de Artiom Roșca, care a cucerit medalia [...] Articolul Șapte medalii pentru Republica Moldova la Campionatul European de Taekwondo din Letonia apare prima dată în NordNews.
FOTO Contrabandiști ingenioși la nord: Au ascuns țigările în brânză și sub roata de rezervă # NordNews
Contrabandiștii inventivi nu duc lipsă de idei. Polițiștii de frontieră și vameșii din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit, în urma unui control efectuat pe 3 octombrie curent, mai multe pachete de țigări ascunse în roata de rezervă a unei mașini și printre bucăți de brânză sărată. Potrivit Poliției de Frontieră Române, autoturismul a [...] Articolul FOTO Contrabandiști ingenioși la nord: Au ascuns țigările în brânză și sub roata de rezervă apare prima dată în NordNews.
Moldovean, reținut la Albița: era căutat în Slovacia pentru tentativă de răpire a unui minor # NordNews
Un bărbat de 36 de ani din Republica Moldova, cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor în Slovacia, a fost reținut de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere Albița, în dimineața zilei de 5 octombrie 2025, în jurul orei 09:20. Potrivit Poliției de Frontieră Române, bărbatul era pasager într-un autocar care se pregătea [...] Articolul Moldovean, reținut la Albița: era căutat în Slovacia pentru tentativă de răpire a unui minor apare prima dată în NordNews.
Cancelaria de Stat a anunțat, vineri, 3 octombrie, dezvoltarea unui nou Sistem Informațional „Registrul de Stat al Controalelor”, care va digitaliza și eficientiza procesul de verificare a agenților economici din Republica Moldova. Proiectul este realizat cu sprijinul Băncii Mondiale și are o valoare estimată la 11,92 milioane de lei. Potrivit Cancelariei de Stat, sistemul va [...] Articolul Controalele de stat se digitalizează: R. Moldova va avea un registru electronic unic apare prima dată în NordNews.
Arestul în privința fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, reținut recent în România și suspectat de trădare, a fost prelungit până pe 8 noiembrie. Măsura a fost dispusă de Curtea de Apel București, însă decizia nu este definitivă. Avocatul inculpatului a contestat hotărârea, iar dosarul urmează să [...] Articolul Arestul lui Alexandru Balan, fost adjunct SIS, prelungit în România apare prima dată în NordNews.
Șaptesprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare au fost depistate de polițiștii de frontieră, pe parcursul săptămânii precedente. Potrivit Poliției de Frontieră, cazurile au fost descoperite atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Cele mai multe documente suspecte au fost identificate la punctele de [...] Articolul 17 documente de călătorie false, depistate la frontiera Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
Centrul Național Anticorupție a prezentat bilanțul săptămânal al activităților din domeniul combaterii și prevenirii corupției, dar și al recuperării bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții în Chișinău și Strășeni, într-un dosar de abuz de serviciu ce vizează Societatea pe Acțiuni „Edilitate”. Totodată, este investigată sustragerea și [...] Articolul Sinteza săptămânii CNA: percheziții, condamnări și sechestre de milioane apare prima dată în NordNews.
Republica Moldova este de astăzi oficial parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA). Acest mecanism reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro la aceleași standarde de cost, siguranță și viteză ca în Uniunea Europeană, transmite IPN. Banca Națională a Moldovei subliniază că aderarea la SEPA aduce beneficii imediate [...] Articolul Oficial: R. Moldova este, de astăzi, parte a SEPA apare prima dată în NordNews.
În nordul Republicii Moldova, ziua de 6 octombrie va fi caracterizată de vreme răcoroasă și umedă. Vântul va sufla din nord-est, cu o viteza de la slab până la moderat, iar pe alocuri rafalele vor atinge 9 km/h. Umiditatea aerului se va menține ridicată, în jur de 85 la sută. La Briceni sunt așteptate minime [...] Articolul Ploi slabe și frig. Prognoza pentru 6 octombrie apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 6 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6428 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.7372 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8566 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul, mai scumpe. Curs valutar oficial, 6 octombrie apare prima dată în NordNews.
Plante și condimente care pot îmbunătăți digestia. Ce este recomandat să consumi tot timpul anului # NordNews
Disconfortul digestiv este o reală problemă care poate apărea la orice vârstă. Indiferent că vorbim despre balonare ocazională sau indigestie, aceste probleme au nevoie de soluții rapide. Vezi care sunt acele plante și condimente care pot îmbunătăți digestia și cu ce soluții vin specialiștii, potrivit catine.ro. În timp ce medicina modernă oferă tratamente eficiente, [...] Articolul Plante și condimente care pot îmbunătăți digestia. Ce este recomandat să consumi tot timpul anului apare prima dată în NordNews.
Deconectări programate ale energiei electrice: Lista străzilor și intervalele orare în perioada 6 – 12 octombrie # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 6 octombrie – 12 octombrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 6 octombrie Ora 08:00 – 12:00 Strada Conev: 15, 17; Ora 12:30 – [...] Articolul Deconectări programate ale energiei electrice: Lista străzilor și intervalele orare în perioada 6 – 12 octombrie apare prima dată în NordNews.
Acest fruct oferă nenumărate beneficii pentru sănătate. Află care sunt beneficiile consumului de mere și de ce este recomandat să le incluzi în dieta ta. Scad șansele de a dezvolta cancer, diabet și probleme cardiace, spun specialiștii, potrivit catine.ro. Printre altele, aceștia subliniază că te ajută să slăbești, în timp ce aduc îmbunătățiri considerabile [...] Articolul Beneficiile consumului de mere. De ce este recomandat să le incluzi în dieta ta apare prima dată în NordNews.
Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie și a aprobat centralizarea rezultatelor, la o săptămână după scrutin. Rezultatele finale vor fi prezentate Curții Constituționale, pentru confirmarea alegerilor și validarea mandatelor de deputat, în decurs de 10 zile, transmite IPN. În cadrul ședinței de duminică, 5 octombrie, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica [...] Articolul CEC a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
Luna octombrie este luna de conștientizare a cancerului mamar, recunoscută drept luna „de culoare roz” – o campanie internațională de promovare a măsurilor de prevenire și de depistare precoce a acestei afecțiuni. Cancerul de sân este o boală în care unele celule din structura glandei mamare cresc necontrolat, ducând la formarea tumorilor. Acestea pot evolua [...] Articolul Luna octombrie, dedicată prevenirii și depistării precoce a cancerului mamar apare prima dată în NordNews.
Sorin Oprescu, fost primar general de București, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost localizat și reținut sâmbătă în Grecia, în apropiere de aeroportul din Salonic, informează mediafax.ro. Operațiunea a fost rezultatul cooperării internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și [...] Articolul Fostul primar de București, Sorin Oprescu, reținut lângă aeroportul din Salonic apare prima dată în NordNews.
Mijloacele de radiolocație și supraveghere nu au confirmat cazuri de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova, noaptea trecută. Precizările au fost făcute pentru NewsMaker de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Ala Diaconu, după ce în spațiul online au apărut informații potrivit cărora drone rusești ar fi traversat teritoriul țării în timpul atacului asupra [...] Articolul Informații despre drone rusești, neconfirmate de Chișinău apare prima dată în NordNews.
Cinci persoane au fost ucise duminică în urma atacurilor ruseşti asupra regiunilor ucrainene Zaporojie (sud) şi Lviv (vest), au anunţat autorităţile locale, un atac care a determinat Polonia vecină să mobilizeze avioane şi sisteme terestre, potrivit AFP, citează news.ro. În Lviv, regiune care a fost mai puţin afectată decât altele de la începutul invaziei ruse [...] Articolul Ucraina | Cinci morţi în urma atacurilor ruseşti, forţele poloneze în stare de alertă apare prima dată în NordNews.
