Dolarul, mai ieftin. Curs valutar oficial, 8 octombrie

Acest fruct oferă nenumărate beneficii pentru sănătate. Află care sunt beneficiile consumului de mere și de ce este recomandat să le incluzi în dieta ta. Scad șansele de a dezvolta cancer, diabet și probleme cardiace, spun specialiștii, potrivit catine.ro. Printre altele, aceștia subliniază că te ajută să slăbești, în timp ce aduc îmbunătățiri considerabile [...] Articolul Beneficiile consumului de mere. De ce este recomandat să le incluzi în dieta ta apare prima dată în NordNews.