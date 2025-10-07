Din 10 octombrie, va fi pus în circulație trenul direct pe ruta Kiev-Ungheni-București
NordNews, 7 octombrie 2025 12:00
Din 10 octombrie 2025, va fi pus în circulație trenul direct pe ruta Kiev – Ungheni – București. Anunțul a fost făcut de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A. din România, transmite MOLDPRES. Trenul internațional IR 99/401 va pleca din Kiev la ora 06:30 și va ajunge la București în dimineața următoare, la ora 06:47. Totodată, trenul internațional IR [...]
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum 6 ore
06:50
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,04 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,02 lei până la costul de 19,85 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
Acum 8 ore
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 7 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6493 lei; Dolarul american: 16.8468 lei, mai scump cu 0,13 lei; Leul românesc: 3.8610 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0.4076 lei; Rubla rusească: 0.2027 [...]
Acum 24 ore
16:20
Zeci de mii de oameni au umplut în weekend Piața Marii Adunări Naționale, pentru a sărbători Ziua Națională a Vinului. Aproape 80 de vinării și-au adus cele mai bune băuturi, vinuri, spumante și divinuri – spre bucuria vizitatorilor. Printre oaspeți au fost și turiști veniți de peste mii de kilometri distanță, din Suedia, Austria și de [...]
16:10
În acest weekend, mai mulți șoferi au încălcat regulile de circulație, fiind sancționați de poliție. Potrivit informațiilor oferite de Poliția R. Moldova, per total au fost înregistrate peste 4,3 mii de abateri ale regulamentului circulației rutiere: 60 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul mijlocului de transport, fiind depistați sub influența alcoolului sau [...]
15:00
Încă un lider al grupării criminale Șor, condamnat la închisoare pentru finanțare ilegală # NordNews
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid „ȘOR" a fost condamnat în lipsă la trei ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a formărilor politice către un grup criminal organizat. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Condamnatul își va ispăși pedeapsa în penitenciar de tip semiînchis și nu va avea dreptul de a [...]
14:20
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar în următoarele zile sunt așteptate ploi de durată. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare sub formă de Cod Galben. Potrivit instituției, ploile sunt prognozate în intervalul: 7– 8 octombrie. „În perioada menționată, vor cădea ploi continue (prin acumulare se vor înregistra [...]
13:50
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat pentru descoperirea mecanismului toleranței imune periferice # NordNews
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat în 2025 cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor referitoare la toleranța imună periferică". Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi vor primi oficial premiul, cunoscut oficial sub numele de Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, în cadrul unei ceremonii [...]
13:30
FOTO Raze de control în Nisporeni: amenzi de peste 17 mii de lei pentru transport ilegal de lemn # NordNews
Inspectorii de mediu din Nisporeni au aplicat amenzi de peste 17 mii de lei în urma unor razii de control privind transportul masei lemnoase. Verificările au vizat legalitatea transporturilor și proveniența materialului lemnos din raion. În urma abaterilor depistate, au fost întocmite procese-verbale contravenționale conform Codului Contravențional al Republicii Moldova. Valoarea totală a amenzilor aplicate [...]
13:20
Ziua Profesorului este marcată anual, pe 5 octombrie, în Republica Moldova și în multe alte țări ale lumii. Este o zi de recunoștință și apreciere pentru cadrele didactice – cei care formează generații, transmit valori și modelează destine. Profesorii sunt văzuți de mulți dintre foștii lor elevi drept repere de bunătate, înțelepciune și perseverență. La [...]
13:00
Acte românești false pentru 250 de euro: trei persoane, din Călărași și Strășeni, trimise în judecată # NordNews
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate românești. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat finalizarea urmăririi penale și transmiterea dosarului în instanță. Potrivit anchetei, faptele au avut loc la sfârșitul anului [...]
12:30
Mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi în care pot fi depuse documentele pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi, programate pentru 16 noiembrie 2025. Informația a fost comunicată de Comisia Electorală Centrală. Dosarele de înregistrare se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I, unde urmează [...]
Ieri
11:50
Un bărbat de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, iar pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip închis. Potrivit Procuraturii Drochia, fapta a fost comisă în dimineața zilei [...]
11:10
Performanță impresionantă pentru sportivii moldoveni la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, desfășurat la Riga, Letonia. Echipa Republicii Moldova a obținut șapte medalii, una de aur, trei de argint și trei de bronz, confirmând ascensiunea tinerilor sportivi pe scena europeană. Cea mai importantă victorie a fost obținută de Artiom Roșca, care a cucerit medalia [...]
11:00
FOTO Contrabandiști ingenioși la nord: Au ascuns țigările în brânză și sub roata de rezervă # NordNews
Contrabandiștii inventivi nu duc lipsă de idei. Polițiștii de frontieră și vameșii din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit, în urma unui control efectuat pe 3 octombrie curent, mai multe pachete de țigări ascunse în roata de rezervă a unei mașini și printre bucăți de brânză sărată. Potrivit Poliției de Frontieră Române, autoturismul a [...]
10:50
Moldovean, reținut la Albița: era căutat în Slovacia pentru tentativă de răpire a unui minor # NordNews
Un bărbat de 36 de ani din Republica Moldova, cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor în Slovacia, a fost reținut de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere Albița, în dimineața zilei de 5 octombrie 2025, în jurul orei 09:20. Potrivit Poliției de Frontieră Române, bărbatul era pasager într-un autocar care se pregătea [...]
10:40
Cancelaria de Stat a anunțat, vineri, 3 octombrie, dezvoltarea unui nou Sistem Informațional „Registrul de Stat al Controalelor", care va digitaliza și eficientiza procesul de verificare a agenților economici din Republica Moldova. Proiectul este realizat cu sprijinul Băncii Mondiale și are o valoare estimată la 11,92 milioane de lei. Potrivit Cancelariei de Stat, sistemul va [...]
10:30
Arestul în privința fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, reținut recent în România și suspectat de trădare, a fost prelungit până pe 8 noiembrie. Măsura a fost dispusă de Curtea de Apel București, însă decizia nu este definitivă. Avocatul inculpatului a contestat hotărârea, iar dosarul urmează să [...]
10:20
Șaptesprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare au fost depistate de polițiștii de frontieră, pe parcursul săptămânii precedente. Potrivit Poliției de Frontieră, cazurile au fost descoperite atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Cele mai multe documente suspecte au fost identificate la punctele de [...]
10:10
Centrul Național Anticorupție a prezentat bilanțul săptămânal al activităților din domeniul combaterii și prevenirii corupției, dar și al recuperării bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții în Chișinău și Strășeni, într-un dosar de abuz de serviciu ce vizează Societatea pe Acțiuni „Edilitate". Totodată, este investigată sustragerea și [...]
09:50
Republica Moldova este de astăzi oficial parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA). Acest mecanism reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro la aceleași standarde de cost, siguranță și viteză ca în Uniunea Europeană, transmite IPN. Banca Națională a Moldovei subliniază că aderarea la SEPA aduce beneficii imediate [...]
06:30
În nordul Republicii Moldova, ziua de 6 octombrie va fi caracterizată de vreme răcoroasă și umedă. Vântul va sufla din nord-est, cu o viteza de la slab până la moderat, iar pe alocuri rafalele vor atinge 9 km/h. Umiditatea aerului se va menține ridicată, în jur de 85 la sută. La Briceni sunt așteptate minime [...]
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 6 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6428 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.7372 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8566 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...]
5 octombrie 2025
19:40
Plante și condimente care pot îmbunătăți digestia. Ce este recomandat să consumi tot timpul anului # NordNews
Disconfortul digestiv este o reală problemă care poate apărea la orice vârstă. Indiferent că vorbim despre balonare ocazională sau indigestie, aceste probleme au nevoie de soluții rapide. Vezi care sunt acele plante și condimente care pot îmbunătăți digestia și cu ce soluții vin specialiștii, potrivit catine.ro. În timp ce medicina modernă oferă tratamente eficiente, [...]
19:20
Deconectări programate ale energiei electrice: Lista străzilor și intervalele orare în perioada 6 – 12 octombrie # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 6 octombrie – 12 octombrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord". Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 6 octombrie Ora 08:00 – 12:00 Strada Conev: 15, 17; Ora 12:30 – [...]
18:40
Acest fruct oferă nenumărate beneficii pentru sănătate. Află care sunt beneficiile consumului de mere și de ce este recomandat să le incluzi în dieta ta. Scad șansele de a dezvolta cancer, diabet și probleme cardiace, spun specialiștii, potrivit catine.ro. Printre altele, aceștia subliniază că te ajută să slăbești, în timp ce aduc îmbunătățiri considerabile [...]
17:50
Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie și a aprobat centralizarea rezultatelor, la o săptămână după scrutin. Rezultatele finale vor fi prezentate Curții Constituționale, pentru confirmarea alegerilor și validarea mandatelor de deputat, în decurs de 10 zile, transmite IPN. În cadrul ședinței de duminică, 5 octombrie, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica [...]
17:40
Luna octombrie este luna de conștientizare a cancerului mamar, recunoscută drept luna „de culoare roz" – o campanie internațională de promovare a măsurilor de prevenire și de depistare precoce a acestei afecțiuni. Cancerul de sân este o boală în care unele celule din structura glandei mamare cresc necontrolat, ducând la formarea tumorilor. Acestea pot evolua [...]
16:50
So
16:20
Mijloacele de radiolocație și supraveghere nu au confirmat cazuri de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova, noaptea trecută. Precizările au fost făcute pentru NewsMaker de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Ala Diaconu, după ce în spațiul online au apărut informații potrivit cărora drone rusești ar fi traversat teritoriul țării în timpul atacului asupra [...] Articolul Informații despre drone rusești, neconfirmate de Chișinău apare prima dată în NordNews.
14:20
Cinci persoane au fost ucise duminică în urma atacurilor ruseşti asupra regiunilor ucrainene Zaporojie (sud) şi Lviv (vest), au anunţat autorităţile locale, un atac care a determinat Polonia vecină să mobilizeze avioane şi sisteme terestre, potrivit AFP, citează news.ro. În Lviv, regiune care a fost mai puţin afectată decât altele de la începutul invaziei ruse [...] Articolul Ucraina | Cinci morţi în urma atacurilor ruseşti, forţele poloneze în stare de alertă apare prima dată în NordNews.
14:20
FOTO Victor Negrescu cere deschiderea imediată a negocierilor de aderare a R. Moldova la UE # NordNews
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat inițierea unei scrisori comune semnate de 55 de eurodeputați din 19 țări europene, aparținând principalelor familii politice democratice din Uniunea Europeană. Documentul este adresat președintelui Consiliului European, António Costa, și solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Europarlamentarul român afirmă că inițiativa reprezintă [...] Articolul FOTO Victor Negrescu cere deschiderea imediată a negocierilor de aderare a R. Moldova la UE apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
„Grad”, nava de rachete a Rusiei, lovită de ucraineni în timp ce se deplasează între Marea Baltică și Marea Caspică # NordNews
Forțele pentru Operații Speciale (FOS) din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit “Grad”, o navă rusească din clasa Buyan-M, purtătoare de rachete de croazieră Kalibr, în Republica Karelia din Rusia, a anunțat armata ucraineană pe 4 octombrie. Nava purtătoare de rachete „Grad” a fost lovită pe lacul Onega din Republica Karelia, la ora locală [...] Articolul „Grad”, nava de rachete a Rusiei, lovită de ucraineni în timp ce se deplasează între Marea Baltică și Marea Caspică apare prima dată în NordNews.
18:50
Ucraina a repatriat, vineri, 22 de copii din teritoriile ocupate de Rusia, a anunțat Andrii Iermak, șeful Oficiului Prezidențial ucrainean. Din februarie 2022, aproape 20 de mii de copii ucraineni au fost răpiți din teritoriile ocupate de Rusia și trimiși în alte zone controlate de Kremlin din Ucraina sau chiar pe teritoriul rus, potrivit unei [...] Articolul Ucraina a repatriat 22 de copii răpiți din teritoriile ocupate de Rusia apare prima dată în NordNews.
18:20
Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecută, 3 octombrie, în jurul orei 23:30, la Ungheni. Un BMW, condus de un bărbat de 37 de ani, s-a izbit violent într-un camion încărcat cu peste 20 de tone. În urma impactului, șoferul autoturismului a murit pe loc. Potrivit comunicatului, camionul, aflat la volanul unui bărbat [...] Articolul VIDEO Accident mortal la Ungheni: BMW, făcut zob într-un camion apare prima dată în NordNews.
18:20
Dan Perciun anunță nouă obiective majore pentru educație: salarii mai mari, investiții record și examene corecte # NordNews
Ministrul educației, Dan Perciun, a anunțat sâmbătă, în cadrul Galei „Pedagogul Anului”, nouă obiective-cheie pentru dezvoltarea sistemului educațional în următorii patru ani. Acestea vizează atât îmbunătățirea performanțelor academice, cât și creșterea finanțării în infrastructura școlară și de cercetare, precum și majorarea salariilor cadrelor didactice, transmite IPN. Ministrul a subliniat că rata de promovare a examenelor [...] Articolul Dan Perciun anunță nouă obiective majore pentru educație: salarii mai mari, investiții record și examene corecte apare prima dată în NordNews.
17:10
Cei mai buni pedagogi ai țării au fost celebrați sâmbătă, 4 octombrie, la Chișinău, în cadrul ceremoniei festive de premiere a concursului „Pedagogul anului” 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării. În total, 13 cadre didactice s-au clasat pe podium, iar alți 14 au primit mențiuni. La eveniment au participat ministrul Educației Dan Perciun, președinta [...] Articolul FOTO Pedagogul anului 2025: Cine sunt dascălii, premiați la Chișinău apare prima dată în NordNews.
16:10
Volodimir Zelenski a denunţat un „atac cu drone ruseşti” asupra gării din Şostka, în nordul Ucrainei, sâmbătă, într-o postare pe X. Preşedintele ucrainean menţionează 30 de răniţi, transmite news.ro. Deschide pe Facebook Şeful statului a publicat un videoclip pe reţelele sociale în care se vede un tren incendiat şi grav avariat. „Toate serviciile de urgenţă [...] Articolul VIDEO Tren lovit de drone rusești la Sumî: 30 de victime apare prima dată în NordNews.
15:00
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost escortat la Judecătoria Ciocana. După ce a fost reținut la punctul de trecere al frontierei Vulcănești, pentru 72 de ore, în cadrul ședinței de astăzi, judecătorii examinează cererea de plasare în arest preventiv a acestuia, scrie TV8. Întrebat de jurnaliști cine l-a ajutat să treacă frontiera, Țuțu a [...] Articolul VIDEO Constantin Țuțu, în fața instanței: judecătorii analizează cererea de arest apare prima dată în NordNews.
14:50
Poliția de Frontieră a prezentat bilanțul ultimelor 24 de ore privind traversările la punctele de trecere ale frontierei. În total au fost înregistrate 67 711 treceri, dintre care peste 20 de mii prin Aeroportul Internațional Chișinău, peste 10 mii prin PTF Leușeni, 8 255 prin PTF Sculeni, 5 023 prin PTF Palanca și 4 936 [...] Articolul Refuzuri de intrare la frontieră: 23 de persoane întoarse din drum apare prima dată în NordNews.
13:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urmări să-și extindă controlul asupra tuturor instituțiilor statului, inclusiv asupra Primăriei Chișinău. O declarație în acest sens a fost făcută de liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, la emisiunea Rezoomat de la RliveTV, difuzată pe 1 octombrie. „PAS este avid de putere. Ei vor să controleze totul. De aceea, nu-i [...] Articolul VIDEO Igor Dodon: PAS vrea să pună mâna și pe Primăria Chișinău apare prima dată în NordNews.
13:00
De la sat la destinație internațională: În raionul Briceni va fi creat traseul ecoturistic „Zamca” # NordNews
La Pererâta, raionul Briceni, urmează să fie amenajat traseul ecoturistic „Zamca”, un proiect menit să pună în valoare peisajele naturale din apropierea râului Prut și să sporească atractivitatea turistică a Regiunii de Dezvoltare Nord. O licitație publică în acest sens a fost lansată de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, pentru executarea lucrărilor de construcții, cu [...] Articolul De la sat la destinație internațională: În raionul Briceni va fi creat traseul ecoturistic „Zamca” apare prima dată în NordNews.
12:20
06:30
În nordul Republicii Moldova, weekendul din 4 și 5 octombrie va aduce vreme instabilă, cu diferențe notabile de la o zi la alta. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat, iar pe alocuri rafalele vor atinge 18 km/h. Umiditatea aerului va ajunge până la 90 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de [...] Articolul Sâmbătă cu ploi, duminică mai liniștită. Prognoza pentru 4–5 octombrie apare prima dată în NordNews.
3 octombrie 2025
20:10
Cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără ojă. Trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty # NordNews
Te întrebi cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără să folosești ojă? Aceste trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty îți vor fi de mare ajutor. Nu este nevoie de ojă pentru a obține un rezultat impecabil, potrivit catine.ro. Părul strălucitor și un ten curat sunt lucruri dorite de multe femei, dar [...] Articolul Cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără ojă. Trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty apare prima dată în NordNews.
19:00
Consiliul Audiovizualului a sancționat 16 posturi de televiziune pentru nereguli în reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ca urmare a examinării celui de-al patrulea raport de monitorizare, nouă posturi au fost amendate cu o sumă totală de 69 de mii de lei, iar alte șapte au primit câte o avertizare publică, transmite IPN. Încălcările vizate [...] Articolul 16 posturi TV, amendate sau avertizate de Consiliul Audiovizualului apare prima dată în NordNews.
15:40
Polițiștii din sectorul Botanica au scos din circuit aproape 7 kilograme de PVP, cunoscut sub denumirea de „sare”, și mefedronă. Valoarea totală a substanțelor narcotice este estimată la 4,5 milioane de lei. Doi bărbați, de 37 și 38 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți pentru 72 de ore. Potrivit anchetatorilor, drogurile urmau să [...] Articolul VIDEO 7 kg de PVP și mefedronă, în valoare de 4,5 milioane, confiscate la Chișinău apare prima dată în NordNews.
15:30
Energocom Furnizare anunță că, începând de luni, 6 octombrie 2025, consumatorii de gaze naturale vor primi primele facturi pentru consumul din luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat, iar facturile vor ajunge prin poștă sau email, ca și până acum. Factura are un design nou, modern, gândit pentru a fi mai ușor de înțeles. Documentul [...] Articolul Factura la gaze se modernizează: cum arată noul format apare prima dată în NordNews.
15:10
La câteva ore după ce drone au fost observate deasupra aeroportului din München, aparate de zbor neidentificate au fost reperate în apropierea unei baze militare din sud-estul oraşului Liège, nu departe de graniţa cu Germania, relatează AFP, transmite news.ro. Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn, [...] Articolul După Germania, Belgia este şi ea survolată de un roi de drone neidentificate apare prima dată în NordNews.
14:40
Găsirea cadoului perfect pentru un bărbat poate părea, uneori, ca și cum ai căuta acul în carul cu fân. Nu pentru că n-ar exista opțiuni, ci pentru că vrei ceva care să fie mai mult decât “încă un obiect”. Vrei un gest care vorbește, care surprinde, care lasă urme! De aceea, ideea de cadouri personalizate [...] Articolul Idei de cadouri originale pentru barbati – inspirație pentru orice ocazie apare prima dată în NordNews.
