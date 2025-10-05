Beneficiile consumului de mere. De ce este recomandat să le incluzi în dieta ta
NordNews, 5 octombrie 2025 18:40
Acest fruct oferă nenumărate beneficii pentru sănătate. Află care sunt beneficiile consumului de mere și de ce este recomandat să le incluzi în dieta ta. Scad șansele de a dezvolta cancer, diabet și probleme cardiace, spun specialiștii, potrivit catine.ro. Printre altele, aceștia subliniază că te ajută să slăbești, în timp ce aduc îmbunătățiri considerabile
• • •
Acum 30 minute
18:40
Acum 2 ore
17:50
Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie și a aprobat centralizarea rezultatelor, la o săptămână după scrutin. Rezultatele finale vor fi prezentate Curții Constituționale, pentru confirmarea alegerilor și validarea mandatelor de deputat, în decurs de 10 zile, transmite IPN. În cadrul ședinței de duminică, 5 octombrie, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica
17:40
Luna octombrie este luna de conștientizare a cancerului mamar, recunoscută drept luna „de culoare roz" – o campanie internațională de promovare a măsurilor de prevenire și de depistare precoce a acestei afecțiuni. Cancerul de sân este o boală în care unele celule din structura glandei mamare cresc necontrolat, ducând la formarea tumorilor. Acestea pot evolua
Acum 4 ore
16:50
Sorin Oprescu, fost primar general de București, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost localizat și reținut sâmbătă în Grecia, în apropiere de aeroportul din Salonic, informează mediafax.ro. Operațiunea a fost rezultatul cooperării internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și
16:20
Mijloacele de radiolocație și supraveghere nu au confirmat cazuri de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova, noaptea trecută. Precizările au fost făcute pentru NewsMaker de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Ala Diaconu, după ce în spațiul online au apărut informații potrivit cărora drone rusești ar fi traversat teritoriul țării în timpul atacului asupra
Acum 6 ore
14:20
Cinci persoane au fost ucise duminică în urma atacurilor ruseşti asupra regiunilor ucrainene Zaporojie (sud) şi Lviv (vest), au anunţat autorităţile locale, un atac care a determinat Polonia vecină să mobilizeze avioane şi sisteme terestre, potrivit AFP, citează news.ro. În Lviv, regiune care a fost mai puţin afectată decât altele de la începutul invaziei ruse
14:20
FOTO Victor Negrescu cere deschiderea imediată a negocierilor de aderare a R. Moldova la UE # NordNews
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat inițierea unei scrisori comune semnate de 55 de eurodeputați din 19 țări europene, aparținând principalelor familii politice democratice din Uniunea Europeană. Documentul este adresat președintelui Consiliului European, António Costa, și solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Europarlamentarul român afirmă că inițiativa reprezintă
Acum 24 ore
19:30
„Grad”, nava de rachete a Rusiei, lovită de ucraineni în timp ce se deplasează între Marea Baltică și Marea Caspică # NordNews
Forțele pentru Operații Speciale (FOS) din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit "Grad", o navă rusească din clasa Buyan-M, purtătoare de rachete de croazieră Kalibr, în Republica Karelia din Rusia, a anunțat armata ucraineană pe 4 octombrie. Nava purtătoare de rachete „Grad" a fost lovită pe lacul Onega din Republica Karelia, la ora locală
Ieri
18:50
Ucraina a repatriat, vineri, 22 de copii din teritoriile ocupate de Rusia, a anunțat Andrii Iermak, șeful Oficiului Prezidențial ucrainean. Din februarie 2022, aproape 20 de mii de copii ucraineni au fost răpiți din teritoriile ocupate de Rusia și trimiși în alte zone controlate de Kremlin din Ucraina sau chiar pe teritoriul rus, potrivit unei
18:20
Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecută, 3 octombrie, în jurul orei 23:30, la Ungheni. Un BMW, condus de un bărbat de 37 de ani, s-a izbit violent într-un camion încărcat cu peste 20 de tone. În urma impactului, șoferul autoturismului a murit pe loc. Potrivit comunicatului, camionul, aflat la volanul unui bărbat
18:20
Dan Perciun anunță nouă obiective majore pentru educație: salarii mai mari, investiții record și examene corecte # NordNews
Ministrul educației, Dan Perciun, a anunțat sâmbătă, în cadrul Galei „Pedagogul Anului", nouă obiective-cheie pentru dezvoltarea sistemului educațional în următorii patru ani. Acestea vizează atât îmbunătățirea performanțelor academice, cât și creșterea finanțării în infrastructura școlară și de cercetare, precum și majorarea salariilor cadrelor didactice, transmite IPN. Ministrul a subliniat că rata de promovare a examenelor
17:10
Cei mai buni pedagogi ai țării au fost celebrați sâmbătă, 4 octombrie, la Chișinău, în cadrul ceremoniei festive de premiere a concursului „Pedagogul anului" 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării. În total, 13 cadre didactice s-au clasat pe podium, iar alți 14 au primit mențiuni. La eveniment au participat ministrul Educației Dan Perciun, președinta
16:10
Volodimir Zelenski a denunţat un „atac cu drone ruseşti" asupra gării din Şostka, în nordul Ucrainei, sâmbătă, într-o postare pe X. Preşedintele ucrainean menţionează 30 de răniţi, transmite news.ro. Deschide pe Facebook Şeful statului a publicat un videoclip pe reţelele sociale în care se vede un tren incendiat şi grav avariat. „Toate serviciile de urgenţă
15:00
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost escortat la Judecătoria Ciocana. După ce a fost reținut la punctul de trecere al frontierei Vulcănești, pentru 72 de ore, în cadrul ședinței de astăzi, judecătorii examinează cererea de plasare în arest preventiv a acestuia, scrie TV8. Întrebat de jurnaliști cine l-a ajutat să treacă frontiera, Țuțu a
14:50
Poliția de Frontieră a prezentat bilanțul ultimelor 24 de ore privind traversările la punctele de trecere ale frontierei. În total au fost înregistrate 67 711 treceri, dintre care peste 20 de mii prin Aeroportul Internațional Chișinău, peste 10 mii prin PTF Leușeni, 8 255 prin PTF Sculeni, 5 023 prin PTF Palanca și 4 936
13:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urmări să-și extindă controlul asupra tuturor instituțiilor statului, inclusiv asupra Primăriei Chișinău. O declarație în acest sens a fost făcută de liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, la emisiunea Rezoomat de la RliveTV, difuzată pe 1 octombrie. „PAS este avid de putere. Ei vor să controleze totul. De aceea, nu-i
13:00
De la sat la destinație internațională: În raionul Briceni va fi creat traseul ecoturistic „Zamca” # NordNews
La Pererâta, raionul Briceni, urmează să fie amenajat traseul ecoturistic „Zamca", un proiect menit să pună în valoare peisajele naturale din apropierea râului Prut și să sporească atractivitatea turistică a Regiunii de Dezvoltare Nord. O licitație publică în acest sens a fost lansată de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, pentru executarea lucrărilor de construcții, cu
12:20
06:30
În nordul Republicii Moldova, weekendul din 4 și 5 octombrie va aduce vreme instabilă, cu diferențe notabile de la o zi la alta. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat, iar pe alocuri rafalele vor atinge 18 km/h. Umiditatea aerului va ajunge până la 90 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de
3 octombrie 2025
20:10
Cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără ojă. Trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty # NordNews
Te întrebi cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără să folosești ojă? Aceste trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty îți vor fi de mare ajutor. Nu este nevoie de ojă pentru a obține un rezultat impecabil, potrivit catine.ro. Părul strălucitor și un ten curat sunt lucruri dorite de multe femei, dar
19:00
Consiliul Audiovizualului a sancționat 16 posturi de televiziune pentru nereguli în reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ca urmare a examinării celui de-al patrulea raport de monitorizare, nouă posturi au fost amendate cu o sumă totală de 69 de mii de lei, iar alte șapte au primit câte o avertizare publică, transmite IPN. Încălcările vizate
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Polițiștii din sectorul Botanica au scos din circuit aproape 7 kilograme de PVP, cunoscut sub denumirea de „sare", și mefedronă. Valoarea totală a substanțelor narcotice este estimată la 4,5 milioane de lei. Doi bărbați, de 37 și 38 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți pentru 72 de ore. Potrivit anchetatorilor, drogurile urmau să
15:30
Energocom Furnizare anunță că, începând de luni, 6 octombrie 2025, consumatorii de gaze naturale vor primi primele facturi pentru consumul din luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat, iar facturile vor ajunge prin poștă sau email, ca și până acum. Factura are un design nou, modern, gândit pentru a fi mai ușor de înțeles. Documentul
15:10
La câteva ore după ce drone au fost observate deasupra aeroportului din München, aparate de zbor neidentificate au fost reperate în apropierea unei baze militare din sud-estul oraşului Liège, nu departe de graniţa cu Germania, relatează AFP, transmite news.ro. Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn,
14:40
Găsirea cadoului perfect pentru un bărbat poate părea, uneori, ca și cum ai căuta acul în carul cu fân. Nu pentru că n-ar exista opțiuni, ci pentru că vrei ceva care să fie mai mult decât "încă un obiect". Vrei un gest care vorbește, care surprinde, care lasă urme! De aceea, ideea de cadouri personalizate
14:20
Incendii la Rîșcani și Anenii Noi: o viață pierdută, două persoane intoxicate cu monoxid de carbon # NordNews
Două persoane au ajuns la spital cu intoxicație gravă cu monoxid de carbon, iar un bărbat și-a pierdut viața după două incendii izbucnite în ultimele 24 de ore, în raioanele Rîșcani și Anenii Noi. Primul apel la Serviciul 112 a fost recepționat în după-amiaza zilei de 2 octombrie, la ora 18:45, din satul Dămășcani, raionul
13:20
Percheziții CNA. Fost primar din raionul Glodeni, vizat într-un dosar de sustragere și tăinuire a documentelor unui proiect de peste 8 milioane de lei # NordNews
Un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică, cu sediul în municipiul Chișinău, sunt vizați într-o cauză de sustragere și tăinuire a documentelor unui proiect de infrastructură în valoare de peste 8 milioane de lei, informează MOLDPRES. Pe acest caz, ofițerii anticorupție, în comun cu procurorii, au efectuat în această
10:50
România ar putea produce primele drone militare pe teritoriul său, în colaborare cu Ucraina, începând din anul 2027. Declarația a fost făcută joi seara, 2 octombrie, de ministrul Apărării de peste Prut, Ionuț Moșteanu, la Digi24. Oficialul a precizat că proiectul va fi finanțat prin programul european SAFE, termenul limită pentru semnarea contractelor fiind luna
10:30
Alegerile parlamentare din R. Moldova s-au încheiat cu victoria convingătoare a PAS-ului, care a urmărit exemplar atingerea obiectivelor, aplicând în acest scop strategii și tactici eficiente. Dată fiind lipsa de spațiu, nu-mi propun o analiză moleculară a scrutinului. Vreau să remarc doar două lucruri care au ieșit în relief. Nu mă gândesc la formațiunile pro-ruse,
09:50
VIDEO Putin afirmă că monitorizează „militarizarea Europei” și promite un „răspuns la amenințări” # NordNews
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 2 octombrie, că Moscova monitorizează îndeaproape „militarizarea crescândă a Europei", promițând un „răspuns la amenințări", în contextul în care țările europene își intensifică invest
09:00
VIDEO Maia Sandu, la Summitul CPE de la Copenhaga: „Moldova are un mandat puternic pentru integrarea europeană” # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost aplaudată la deschiderea Summitului Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat joi, 2 octombrie, la Copenhaga, pentru victoria categorică a forțelor proeuropene în alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Am venit la reuniune cu un mandat puternic din partea cetățenilor de a avansa procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea [...] Articolul VIDEO Maia Sandu, la Summitul CPE de la Copenhaga: „Moldova are un mandat puternic pentru integrarea europeană” apare prima dată în NordNews.
08:20
Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat sprijinul ferm al Bucureștiului pentru parcursul european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută după discuțiile purtate la Copenhaga cu președinta Maia Sandu și liderii europeni, în marja Summitului Comunității Politice Europene din 2 octombrie. „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește. Am discutat cu doamna președinte Maia [...] Articolul Nicușor Dan: „România va continua să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova” apare prima dată în NordNews.
07:10
Nativii se simt în armonie cu propriile gânduri. Citește horoscopul zilei de 3 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Schimbarea pe care astrele o arată în acest moment vine cu motivație puternică. Cei mai mulți vor lua decizii importante în carieră, potrivit catine.ro. Pe plan profesional, cei mai mulți dintre nativi nu [...] Articolul Scorpionii caută atenție. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 3 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6237 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.6982 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8611 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Euro prinde forță. Curs valutar oficial, 3 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Pentru 3 octombrie se anunță cer variabil, în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat, iar pe alocuri se vor înregistra rafale de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va atinge 65 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 2°C și maxime de până la 12°C, iar [...] Articolul Cer variabil și înghețuri nocturne. Prognoza pentru 3 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,06 lei. Carburantul costă 23,13 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,02 lei până la costul de 19,92 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții se ieftinesc. Tarifele pentru 3 octombrie apare prima dată în NordNews.
2 octombrie 2025
20:50
Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău. Articolul Constantin Țuțu, reținut de polițiștii de frontieră apare prima dată în NordNews.
20:10
VIDEO PAS n-are scuză, ședințe parlamentare cu Usatîi înjurând, Plahotniuc victimă politică? Discuție cu Vadim Pistrinciuc # NordNews
În această ediție a NordNews Live, discutăm cu ex-deputat în Parlament și actual director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS), Vadim Pistrinciuc, despre alegerile parlamentare din 28 septembrie, parcursul european si diverși actori politici. Dragi spectatori, dumneavoastră puteți urmări emisiunile NordNews în direct pe Facebook și pe YouTube, iar dacă vă place ceea ce [...] Articolul VIDEO PAS n-are scuză, ședințe parlamentare cu Usatîi înjurând, Plahotniuc victimă politică? Discuție cu Vadim Pistrinciuc apare prima dată în NordNews.
18:50
Rusia ameninţă UE cu represalii pentru planul de creditare a Ucrainei din activele ruseşti îngheţate # NordNews
Rusia a declarat joi că ideea UE de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei, care vor fi rambursate în cele din urmă din reparaţiile de război de la Moscova, este „iluzorie” şi o va determina să riposteze foarte dur, relatează Reuters, citează news.ro. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor [...] Articolul Rusia ameninţă UE cu represalii pentru planul de creditare a Ucrainei din activele ruseşti îngheţate apare prima dată în NordNews.
18:30
VIDEO „Nu pot să o las pe mama să înghețe”. Bălțenii fac focul în sobe mai devreme decât de obicei # NordNews
Odată cu primele nopți reci și temperaturi apropiate de zero grade, bălțenii au început să-și încălzească locuințele mai devreme decât de obicei. Focul a început să ardă în sobe, iar lemnele au devenit din nou principala prioritate, în special, pentru pensionari și familiile cu venituri reduse. „Săptămâna trecută am început să facem focul. Eu sunt [...] Articolul VIDEO „Nu pot să o las pe mama să înghețe”. Bălțenii fac focul în sobe mai devreme decât de obicei apare prima dată în NordNews.
18:30
Plantele aromatice și condimentele uscate pot rezista între 1 și 4 ani, însă durata lor de viață depinde de tipul condimentului, modul în care a fost procesat și cum este păstrat. Află care este termenul de valabilitate al condimentelor și vezi când trebuie să le arunci, potrivit catine.ro. În general, condimentele își vor pierde aroma [...] Articolul Termenul de valabilitate al condimentelor. Când trebuie să le arunci apare prima dată în NordNews.
17:40
Două partide, scoase temporar din jocul politic: „Moldova Mare” și PDMM cu activitatea restricționată de instanță # NordNews
Curtea de Apel Chișinău a decis să suspende temporar activitatea Partidului „Moldova Mare” și a „Partidului Democrat Modern din Moldova”, după solicitările Ministerului Justiției. Măsura va rămâne în vigoare până la pronunțarea unei sentințe definitive. Ministerul Justiției a cerut restricționarea activității celor două formațiuni la date diferite: pe 22 septembrie – în cazul „Partidului Democrat [...] Articolul Două partide, scoase temporar din jocul politic: „Moldova Mare” și PDMM cu activitatea restricționată de instanță apare prima dată în NordNews.
17:00
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din lista formațiunilor înscrise în alegerile locale noi care vor avea loc pe 16 noiembrie 2025 în mai multe localități din republică. Decizia a fost luată după ce Ministerul Justiției a informat CEC că a depus o cerere de chemare în judecată împotriva partidului [...] Articolul Partidul Irinei Vlah, scos din cursa pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie apare prima dată în NordNews.
16:00
VIDEO Mesele calde revin treptat la elevii din Bălți, dar trei licee încă așteaptă echipamentele promise # NordNews
După scandalurile din Consiliul Municipal legate de schimbarea furnizorului de hrană școlară, mesele calde revin treptat în școlile din Bălți. Întreprinderea municipală „Aprovizionare” a fost înlocuită cu compania privată cu capital străin UAB „Handelshus”. Deși majoritatea instituțiilor de învățământ au reintrat deja în regim normal, la liceele „Vasile Alecsandri”, „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și „Mihai Eminescu” [...] Articolul VIDEO Mesele calde revin treptat la elevii din Bălți, dar trei licee încă așteaptă echipamentele promise apare prima dată în NordNews.
15:30
Punctele de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie și Otaci–Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea, din motive tehnice apărute pe partea ucraineană. Potrivit autorităților, situația va fi remediată în perioada următoare, iar până atunci călătorii sunt îndemnați să utilizeze alte puncte de trecere funcționale: PTF Palanca PTF Briceni PTF Criva PTF Ocnița Călătorii sunt rugați să își [...] Articolul Două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, închise temporar apare prima dată în NordNews.
14:50
EDITORIAL VITALIE CAZACU // Miza pe Donald Trump pentru rezolvarea conflictului transnistrean: o iluzie care amenință să valideze influența rusă # NordNews
Propunerea de a-l vedea pe fostul președinte american Donald Trump drept „singura soluție” pentru a rezolva conflictul înghețat din Republica Moldova, avansată de analistul Daniel F. Runde de la Center for Strategic and International Studies (CSIS) într-un articol din revista The National Interest, provoacă un fel de scepticism justificat. Deși urgența de a găsi o [...] Articolul EDITORIAL VITALIE CAZACU // Miza pe Donald Trump pentru rezolvarea conflictului transnistrean: o iluzie care amenință să valideze influența rusă apare prima dată în NordNews.
13:50
Autoritățile locale, împreună cu conducerea CET-Nord, au anunțat că, începând de mâine, 3 octombrie, întreg orașul va beneficia de agent termic. Decizia urmează să fie semnată astăzi, 2 octombrie, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Pentru a asigura confortul copiilor, mai multe grădinițe din municipiu au început [...] Articolul Bălțiul dă drumul caloriferelor. Sezonul de încălzire începe oficial apare prima dată în NordNews.
13:40
Strada Kiev din municipiul Bălți urmează să fie modernizată integral, în cadrul a două proiecte strategice aprobate de Guvernul Republicii Moldova, în valoare totală de aproape 180 milioane lei. Primul proiect prevede modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație , cu o investiție de 66 milioane lei. Cel de-al doilea vizează reabilitarea completă a [...] Articolul Strada Kiev din Bălți va fi reabilitată prin două proiecte guvernamentale apare prima dată în NordNews.
13:20
VIDEO Cel mai înalt pod din lume, inaugurat în China: o călătorie de două ore se reduce acum la două minute # NordNews
Podul Marelui Canion Huajiang (China) s-a deschis duminică, redefinind înălțimile ingeniozității umane, potrivit, chiangraitimes.com. O călătorie care dura două ore pe drumuri montane dificile poate fi făcută acum în doar două minute, la o înălțime de 625 de metri, transmite adevărul. Presa chineză a descris foarte plastic momentul. „Zorii se agățau de vârfurile carstice din Guizhou, [...] Articolul VIDEO Cel mai înalt pod din lume, inaugurat în China: o călătorie de două ore se reduce acum la două minute apare prima dată în NordNews.
12:20
Structura agricolă a raioanelor Republicii Moldova arată o imagine complexă. Cele mai recente date despre suprafețele semănate cu culturi de toamnă, primăvară și culturi tehnice evidențiază diferențe clare între nord, centru și sud. Potrivit agrobook, în sud, UTA Găgăuzia ocupă primul loc la suprafața însămânțată, cu peste 101 mii hectare. Regiunea are cel mai mare [...] Articolul Ratingul raioanelor Moldovei după terenuri și soluri apare prima dată în NordNews.
