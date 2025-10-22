Ion Tăbârță: Majoritatea parlamentară va activa în funcție de proiectul de țară, aderarea la UE. Opoziția ar trebui să fie deschisă la dialog
Anticoruptie.md, 22 octombrie 2025 19:20
„Activitatea noului Legislativ trebuie să fie axată pe procesul de integrare a R.Moldova în Uniunea Europeană. Majoritatea parlamentară cu siguranță va activa în funcție de proiectul de țară și anume aderarea la UE. Dar marea majoritate a membrilor opoziției va încerca să vină cu declarații
Igor Grosu, un nou mandat de președinte al Parlamentului. Cariera politică, averea și interesele # Anticoruptie.md
Igor Grosu va fi președintele Parlamentului în următorii patru ani. Grosu a preluat al doilea mandat de speaker, pe care spune că și-l dorește să fie unul care să aducă Republica Moldova în familia europeană. Pentru acest post au fost propuse două candidaturi. PAS l-a
DOC// Cine este avocatul condamnat repetat pentru trafic de influență. Decizia instanței # Anticoruptie.md
Un avocat din Chișinău, implicat în trei episoade de trafic de influență. Miercuri, 22 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat pe Ruslan Cibric la închisoare pentru două episoade de trafic de influență. Hotărârea poate fi contestată în instanța de apel. Apărătorul este la
PAS și-a oficializat majoritatea. Celelalte fracțiuni din noul legislativ se declară în opoziție # Anticoruptie.md
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a, în viitorii patru ani, vor activa șase fracțiuni. A fost constituită și majoritatea parlamentară, formată din 55 de deputați aleși pe lista PAS. Fracțiunile Socialiștilor, Comuniștilor, Alternativa, Partidul Nostru, Partidul Democrația Acasă, dar și deputatul neafiliat Vasile Tarlev,
LIVE TEXT/ VIDEO// Zi solemnă în Parlament: deputații aleși, gata să-și preia mandatele. Câte fracțiuni vor forma # Anticoruptie.md
Parlamentul ales se convoacă în prima ședință, programată pentru ora 10.00. La ședință vor participa președinta Republicii Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), dar și reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău. Ședința este prezidată de decanul de vârstă din noua componență
Atacuri sângeroase în loc de negocieri. Întâlnirea de la Budapesta, anulată după o convorbire telefonică Rubio-Lavrov # Anticoruptie.md
Zeci de drone au fost lansate de ruși asupra regiunii Kiev, în noaptea de marți spre miercuri. În urma atacului, o femeie și doi copii au murit, iar zeci de persoane au fost rănite. Atacul nocturn a fost operat pe fundalul unor discuții anevoioase între
Bruxelles-ul ar putea mobiliza circa 200 miliarde de dolari din active rusești pentru un împrumut acordat Ucrainei # Anticoruptie.md
Comisia Europeană elaborează un plan de utilizare a activelor rusești înghețate în valoare de 204 miliarde de dolari pentru a garanta un împrumut acordat Ucrainei, cu scopul de a acoperi deficitul de finanțare pe măsură ce sprijinul SUA scade. Disputele cheie între liderii UE țin
21 octombrie 2025
23:00
Dosarul fostului şef de la Procuratura Anticorupţie, Viorel Morari, trenează în instanță // Când va fi pronunțată sentința # Anticoruptie.md
După cinci ani de examinări, dosarul în care este vizat fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, încă mai trenează în instanță, la Judecătoria Chișinău. La şedinţa din 20 octombrie, preşedinta completului de judecată, Angela Catană, a anunţat că există divergenţe la adoptarea soluţiei între
Ex-președinte interimar al Judecătoriei Edineț, cercetat într-un dosar de trafic de influență # Anticoruptie.md
Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț este cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru trafic de influență. Marti, ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul bănuitului.Potrivit CNA, ex-președintele interimar al instanței ar fi
Cereau bani pentru operația rudelor. Trei tineri, reținuți pentru escrocherie în proporții deosebit de mari # Anticoruptie.md
Trei personae din Bălți, cu vârste între 18 și 31 de ani, au fost reținute de oamenii legii fiind suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).Potrivit IGP, la 17 octombrie, o femeie de 85
O organizație internațională contestă în justiție interdicția Israelului de acces al presei internaționale în Gaza # Anticoruptie.md
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), o organizație internațională de media, a contestat la intanța supremă interdicția impusă de Israel accesului presei internaționale la Gaza. 197 de jurnaliști și lucrători media palestinieni au fost uciși de Israel în doi ani, reducând la tăcere jurnaliștii și
Organizații ale societății civile cer penalizarea acțiunilor de intimidare și atacurilor împotriva jurnaliștilor # Anticoruptie.md
Organizații de media cer organelor de drept să tragă la răspundere persoanele care hărțuiesc, intimidează și amenință jurnaliștii în legătură cu activitatea profesională, în legătură cu atacul online asupra jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat după difuzarea emisiunii „În centrul atenției”, cu participarea deputatului
In calitate de tehnologist, cu un ochi ascuțit pentru modul în care sistemele digitale se intersectează cu drepturile omului, am urmărit lansarea Sistemului de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES), activat pe 12 octombrie 2025. Această putere biometrică remodelează frontierele, dar nu în mod egal.
Fost angajat al ASP, reținut pentru bănuiala de corupție la eliberarea permiselor de conducere # Anticoruptie.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore în cadrul unei ample cauze penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Chișinău au efectuat, luni,
Poliția de Frontieră confirmă: „A fost depistat un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă” # Anticoruptie.md
Poliția de Frontieră confirmă că, pe Aeroportul Internațional Eugen Doga, a fost depistat un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă.„Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate
DOC// În Parlament, dar cu pușculița goală. Curtea Supremă a respins recursul Partidului Democrația Acasă # Anticoruptie.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Partidului Democrația Acasă, după ce, în același litigiu, a admis contestația Comisiei Electorale Centrale (CEC). Decizia irevocabilă, pronunțată în data de 16 octombrie, lipsește formațiunea de finanțare de la stat conform scorului obținut la alegerile parlamentare. Astfel,
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 17 octombrie, Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să
Lipsa de transparență în funcționarea sistemului E-Dosar – un obstacol real pentru accesul la justiție # Anticoruptie.md
Deși sistemul E-Dosar a fost creat pentru a asigura transparență și acces egal la actele din dosarele judiciare, în practică, realitatea este cu totul alta.Într-o cauză în care am reprezentat partea intimată la Curtea de Apel Bălți, am constatat că niciun proces-verbal și nicio
Decizia Curții Constituționale// Vezi lista celor 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova # Anticoruptie.md
Curtea Constituțională (CC) a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele celor 101 deputați. Decizia urma să fie anunțată la ora 15.30, dar deliberările au durat cu o oră mai mult.Magistrații Curții Constituționale s-au retras în deliberări în jurul orei
Conturile fostului fruntaș democrat, Vladimir Andronachi, au fost blocate de către Serviciul Fiscal de Stat. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial și este motivată prin faptul că Andronachi ar fi încercat sp înstrăineze o parte din capitalul social al unei companii, prin intermediul
TEXT/VIDEO LIVE// Curtea Constituțională decide soarta scrutinului parlamentar. Liderul Democrația Acasă și-a îndemnat susținătorii să rămână... acasă # Anticoruptie.md
Curtea Constituțională (CC) urmează să-și prezinte opinia privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după ce, pe 6 octombrie, Comisia Electorală Centrală a transmis procesul-verbal cu datele centralizate. Membrii CC se convoacă la ora 10. Totodată, judecătorii se vor expune și asupra raportului CEC
Exilați, condamnați, supravegheați: cum a urmărit Rusia în justiție aproape 70 de jurnaliști dincolo de granițele sale # Anticoruptie.md
Aproape 70 de jurnaliști ruși au fost arestați sau condamnați în lipsă în Federația Rusă timp de 44 de luni de la începutul războiului la scară largă în Ucraina.Toate czurile au fost monitorizate de organizația internațională Reporteri fără Frontiere (RSF) și Fundația britanică Justiție pentru
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor deputaților de către Curtea Constituțională și convocarea Parlamentului nou ales.Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri, cunoscut mai ales în zona
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 30 septembrie 2025, în cauza penală în privința fostei deputate Marina Tauber și Partidului Politic Șor. Procurorii consideră sentința neîntemeiată în partea ce ține
DOC// Conturi neîncheiate cu banca. Gheorghe Cavcaliuc, ținut departe de sistemul bancar # Anticoruptie.md
Un alt cerc în instanță în litigiul în care Gheorghe Cavcaliuc, fost șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție (IGP) și lider al Partidului Acasă Construim Europa (PACE), își revendică locul în lista de clienți ai unei bănci comerciale de la Chișinău, dar și accesul
Un nou „dealer de voturi”, reținut. Riscă opt ani de închisoare pentru coruperea alegătorilor # Anticoruptie.md
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23 septembrie, atunci când a fost reținut.„Fiind membrul și simpatizantul
Viitorul potențial prim-ministru, Alexandru Munteanu, gata să exploreze statutul de persoană publică: „Mulțumesc pentru încredere” # Anticoruptie.md
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, omul de afaceri Alexandru Munteanu, a comentat presupusele legături cu politiceni din fosta guvernare democrată, dat și prezența unei firme care-i aparține în documentele Panama/Pandora Papers. Munteanu spune că această companie „a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim
Raport // Fenomenul corupției rămâne una dintre cele mai grave probleme în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Deși Republica Moldova a făcut progrese considerabile în adoptarea standardelor europene de combatere a corupției și crimei organizate, iar autoritățile s-au concentrat pe lupta anticorupție fenomenul corupției rămâne una dintre cele mai grave probleme ale societății. În timp ce legislația în acest domeniu s-a
Investigațiile CIJM privind propaganda și dezinformarea, prezentate la Conferința OSCE de la Varșovia # Anticoruptie.md
Investigațiile jurnalistice cu impact privind scheme de propagandă și dezinformare, realizate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice și a portalului www.anticoruptie.md au fost prezentate la Conferința Dimensiunii Umane de la Varșovia 2025 a Organizației privind Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), ce se desfășoară în
Omul de afaceri Alexandru Munteanu este candidatul partidului de guvernământ la funcția de prim-ministru # Anticoruptie.md
Omul de afaceri Alexandru Munteanu este candidatul partidului de guvernământ la funcția de prim-ministru. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu. PAS va înainta candidatura sa Maiei Sandu după ce Curtea Consituțională va valida mandatele de deputat și șefa statului va convoca prima
Directorul de programe Promo-LEX, Nicolae Panfil, a avut amabilitatea să ne ofere un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am discutat despre rezultatul alegerilor parlamentare și principalele constatări ale monitorizării procesului electoral realizate de Prom-Lex. Am mai discutat și despre
Impactul anchetelor CIJM // O companie care a atacat jurnaliștii, vizată într-un proces de 2 mln de lei pentru licitații trucate # Anticoruptie.md
Un caz trecut neobservat din cauza scrutinului electoral este un proces de judecată de două milioane de lei, dar care a pornit de la o investigație jurnalistică realizată de echipa Portalului Anticoruptie.md, pe când Vladimir Plahotniuc făcea acte de caritate pe bandă rulantă. Vă
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a identificat candidatul pentru funcția de prim-ministru, însă numele acesta urmează a fi anunțat după consultări cu șefa statului. Anunțul a fost făcut luni, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a spus că noul
Rezultatele alegerilor parlamentare din 2025 transmit un mesaj limpede: Moldova nu mai poate fi percepută ca un teren cedat narativelor și influențelor rusești. Cu peste 50,2% din voturi pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cetățenii și-au reafirmat opțiunea europeană, demonstrând că integrarea în UE
O tânără de 22 de ani a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău, în perioada 2018-2020. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), tinerele aveau vârsta de 13, 14 și 17 ani, iar
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a numărat printre puținii șefi de stat care au participat la ceremonia dedicată celebrării a 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția, organul consultativ al Consiliului Europei în materie de drept constituțional. Evenimentul a avut loc
Tatiana Cojocari: Dacă vrei să ieși câștigător din acest război hibrid, ai nevoie de un cadru legislativ care să permită stoparea și penalizarea interferenței externe # Anticoruptie.md
Experta în sociologie și spațiul post-sovietic, Tatiana Cojocari, a avut amabilitatea să ne ofere un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am discutat despre cum poate fi câștigat un război hibrid, care sunt scenariile pentru guvernarea monocoloră consecutivă a Partidului
Curtea de Apel Centru a declarat inadmisibil recursul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) împotriva hotărârii prin care fosta deputată Reghina Apostolova și-a redobândit pașaportul diplomatic. Completul și-a motivat decizia prin faptul că MAE a depus cu întârziere motivarea, însă încheierea poate fi contestată la Curtea Supermă
În noaptea de joi spre vineri, capitala Ucrainei a fost ținta unui atac masiv cu drone. Zeci de mii de locuitori ai Kievului au rămas în beznă, iar autoritățile ucrainene avertizează despre întețirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, în pragul sezonului rece. Atacurile au afectat
Fost președinte al Curții Constituționale: Sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin # Anticoruptie.md
„Curtea Constituțională a R.Moldova cel mai probabil se va limita la adoptarea unei decizii tehnice care ar consta în validarea rezultatelor alegerilor, după care mandatele vor fi validate și atribuite fiecărui deputat. Sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar
Fostul premier liderului și lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu, a contestat decizia instanței de fond care i-a respins cererea împotriva președintelui Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, pe motivul defăimării. Totul, după ce Grosu a comentat critic unele acțiuni ale Guvernului
DOC// Datoria de 5 miliarde de lei a lui Ilan Șor trece la Ministerul Finanțelor. Recuperare cu viteza melcului # Anticoruptie.md
Judecătorul Corneliu Guzun a admis cererea depusă de Ministerul Finanțelor cu privire la înlocuirea succesorului în drepturi în procedura de executare silită de către Ilan Șor a prejudiciului de peste 5 miliarde de lei cauzat Băncii de Economii în proces de lichidare. Transmiterea datoriei
DOC// Re/născut cu probleme. Partidul Democrat Modern, cu activitatea limitată pentru 12 luni # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a admis acțiunea înaintată de Ministerul Justiției și a limitat pentru o perioadă de un an activitatea Partdiului Democrat Modern, la două luni de la re-lansare și de la anunțul că va participa la scrutinul parlamentar. Demersul în instanță a
Prejudicii morale pentru Platon. CtEDO a constatat încălcarea a trei drepturi fundamentale # Anticoruptie.md
În perioada în care a fost încarcerat, Veaceslav Platon nu a beneficiat de asistență medicală corespunzătoare și a fost izolat pe nedrept de rude. Este constatarea făcută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), după ce omul de afaceri s-a plâns pe condițiile în
VIDEO// Executare cu năbădăi la Strășeni. Un bărbat și-a distrus mașina sub ochii executorului judecătoresc # Anticoruptie.md
Un bărbat și-a distrus mașina, în momentul în care un executor judecătoresc a venit să i-o ridice. Imagini cum acesta distruge bunul cu un ciocan au fost expediate redacției portalului Anticoruptie.md. Sursele portalului au declarat că incidentul s-a produs joi, 9 octombrie, la Strășeni,
Noi reguli la eliberarea certificatului de concediu medical. Datele, accesibile online pe trei platforme guvernamentale # Anticoruptie.md
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital, de către medicii de familie sau specialiștii de profil, și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va putea fi acordat și în format tipărit, însoțit de un
DOC// Premierul Recean promite mai mulți bani pentru Armata Națională: „Kremlinul cheltuie 7% din PIB pentru războaie” # Anticoruptie.md
Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia militară 2025-2035, care stabilește principalele direcții de dezvoltare a sistemului național de apărare al Republicii Moldova.Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora la noile realități de securitate. Direcțiile prioritare de modernizare a Forțelor Armate includ
Solidaritate cu Palestina: aproape 300 de oameni au protestat la Chișinău împotriva genocidului din Gaza # Anticoruptie.md
Un marș de solidaritate cu Palestina, la care au participat aproximativ 300 de persoane, membri ai zece organizații neguvernamentale din Moldova, a avut loc ieri, 7 octombrie, în centrul Chișinăului. Acțiunea a fost organizată la doi ani de la izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
DOC// Decizie definitivă, trecută cu vederea. Judecătorul Oleg Melniciuc rămâne cu despăgubirile de jumătate de milion de lei # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a publicat decizia motivată, prin care a respins recursul depus de Ministerul Justiției, în litigiul în care judecătorul Oleg Melniciuc a câștigat despăgubiri de 500 de mii de lei. Este vorba despre dosarul în care magistratul era învinuit de trafic
La două zile de la aprobarea Raportului final după centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat procesele-verbale scanate de numărare a voturilor la alegerile parlamentare. Documentele pot fi accesate și vizualizate pe pagina oficială CEC.Pe 6 octombrie, Comisia Electorală
