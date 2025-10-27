Moment critic pentru finanțarea războiului lui Putin: vor funcționa sancțiunile?
Anticoruptie.md, 27 octombrie 2025 20:20
Trump lovește în petrolul lui Putin. Un deja-vu din anii ’80?De două zile, presa internațională fierbe. SUA au impus sancțiuni giganților energetici Rosneft și Lukoil — coloana vertebrală a bugetului rus și, implicit, a războiului lui Vladimir Putin.Sunt primele sancțiuni petroliere ale administrației Trump.SUA,
• • •
Acum 30 minute
20:20
20:20
De la clic la crimă: De ce alfabetizarea digitală trebuie să urmeze discursul alarmist electoral # Anticoruptie.md
Sala de conferințe din Sofia, Bulgaria, a dezvăluit o poveste sobră săptămâna trecută. Pe 22-23 octombrie 2025, în cadrul conferinței „De la CLIC la CRIMĂ” organizată de Europol, oficiali din forțele de ordine, factori de decizie și experți în securitate cibernetică au prezentat date
Acum 4 ore
18:00
Comportamentul ostil al primarului comunei Pepeni, Oleg Cernei, în raport cu o jurnalistă, condamnat de organizații de media # Anticoruptie.md
Centrul de Investigații Jurnalistice și alte organizații neguvernamentale de media condamnă comportamentul impropriu, deviant și ostil al primarului comunei Pepeni, Sângerei, Oleg Cernei, manifestat în legătură cu eforturile echipei portalului Anticoruptie.md de a documenta un material jurnalistic pe subiecte problematice din domeniul culturii. Organizațiile
Acum 24 ore
03:30
Într-o societate care se pretinde a fi incluzivă și echitabilă, există o categorie de persoane care se confruntă cu bariere invizibile și discriminare sistematică. Deși legislația și politicile publice promovează egalitatea de șanse și integrarea în câmpul muncii, realitatea pentru persoane cu dizabilități mintale este
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Patru palestinieni din Fâșia Gaza – soți ai cetățenelor moldovene, dintre care unul este tatăl a opt copii –s-au reunit ieri, 24 octombrie, cu familiile lor în Republica Moldova, după evacuarea din zona de conflict. În luna iulie a acestui an, pe Harta Anticorupției
14:10
Club de presă// Angajarea persoanelor cu dizabilități mintale între lege și realitate # Anticoruptie.md
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) și Asociația Institutul de Sănătate Mintală Comunitară PSINCLUSION invită jurnaliștii și experții interesați să participe la ședința Clubului Jurnaliștilor de Investigație cu genericul: „Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități mintale în câmpul muncii: Realitatea vs. Cadrul legal”.
24 octombrie 2025
18:10
Centrul de Investigații Jurnalistice, organizație neguvernamentală de media, invită companiile specializarte să depună oferte în cadrul concursului pentru elaborarea/rebrandingul site-ului www.anticoruptie.md, platformă media online din Republica Moldova pentru investigații jurnalistice, cu hartă interactivă pentru semnalarea cazurilor de corupție și a infracțiunilor conexe.Obiectivul principal: realizarea
18:10
Continuarea reformei justiției, sarcina unui nou ministru. Veronica Mihailov-Moraru trece în echipa de consilieri ai Maiei Sandu # Anticoruptie.md
Ministra Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, nu se va regăsi în noua garnitură guvernamentală. Vineri, președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care a numit-o pe actuala ministră în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Mihailov-Moraru este al patrulea ministru despre care se
18:00
Concurs de oferte pentru elaborarea unei noi pagini web pentru portalul Anticoruptie.md # Anticoruptie.md
14:10
Dreptate la CtEDO pentru cinci locuitori din stânga Nistrului. Promo-LEX: „Rusia, obligată să achite despăgubiri morale de peste 100 mii de euro” # Anticoruptie.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat, la 23 octombrie 2025, o hotărâre în 4 cauze privind cinci locuitori ai regiunii transnistrene – reclamanți asistați de avocații Asociației Promo-LEX. În toate cele patru cauze, CtEDO a constatat încălcări grave ale Convenției Europene a
12:20
Sanctiunile anuntate de Casa Alba privind Lukoil si Rosneft si de cele europene: câteva comentarii # Anticoruptie.md
Doar cateva comentarii legate de sanctiunile anuntate ieri de Casa Alba privind Lukoil si Rosneft si de cele europene.1. Vestea bună din SUA este schimbarea de ton. Până acum, administrația Trump nu a adoptat nicio nouă sancțiune împotriva Rusiei (deși a lăsat de două
11:00
DOC// Alexandru Munteanu, candidat cu acte în regulă la funcția de prim-ministru. Maia Sandu a semnat decretul # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Joi au fost organizate, la Președinție, consultări cu fracțiunile parlamentare.„În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul prin care
10:50
DOC// Președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, rămâne cu pașaportul diplomatic în buzunar # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a declarat inadmisibil recursul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) în litigiul cu președintele Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov. Completul și-a motivat decizia prin faptul că motivarea apelului a fost depusă cu întârziere, însă încheierea poate fi contestată la Curtea
10:00
A doua mare provocare în țările baltice. Două avioane militare rusești au survolat spațiul aerian al Lituaniei # Anticoruptie.md
Două avioane militare rusești au survolat spațiul aerian al Lituaniei, la aproximativ o lună de la ultimul incident de acest gen, atunci când trei MiG-ru rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei. Forțele aeriene ale NATO din țara baltică l-au convocat pentru explicații pe ambasadorul
07:40
Orice tip de contract între consumator și comerciant, indiferent dacă este încheiat pe suport de hârtie, la distanță sau electronic, implică aceleași efecte juridice și este supus unor reguli speciale menite să protejeze consumatorul. Mai mult, în cazul contractelor la distanță, legea impune comerciantului
03:20
SUA, UE și Marea Britanie, sancțiuni puternice împotriva principalelor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft # Anticoruptie.md
Washingtonul și Bruxellesul intensifică presiunea asupra Moscovei, după ce președintele SUA Donald Trump a anulat, pe 22 octombrie, summitul cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapeste. Sancțiunile vizează sectoarele petroliere și de gaze, în special companiile rusești Rosneft și Lukoil, esențiale pentru finanțarea
23 octombrie 2025
22:50
Doi jurnaliști ucraineni, uciși de o dronă rusească //CPJ cere o anchetă internațională # Anticoruptie.md
Doi jurnaliști ucraineni, care lucrau pentru postul de televiziune Freedom, au fost uciși joi, 23 august, de o dronă rusească în timp ce relatau despre urmările atacului cu drone rusești din 22 octombrie asupra unei benzinării din Kramatorsk, în regiunea estică Donețk. Un alt jurnalist din
16:40
Zilele acestea sunt în misiune în Albania. Astăzi am aflat de la direcția juridică a Parlamentului albanez că breasla avocaților boicotează procedurile judiciare de la toate nivelurile, plus procesele din fața Curții Constituționale (detalii aici: https://politiko.al/.../komiteti-drejtues-i-dhomes-se...).Ce s-a întâmplat?Acum trei zile, în orașul Elbasan (Albania),
13:30
Patimi după... Legea Amnistiei. Ofițerii CNA, pe urmele celor care ar fi fost interesați de eliberarea unor deținuți periculoși # Anticoruptie.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte
12:40
Suspans în jurul garniturii guvernamentale. Ministra Agriculturii declară că nu știe dacă se va regăsi în noul Executiv # Anticoruptie.md
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, declară că este prea devreme să afirme dacă pleacă sau rămâne în fruntea ministerului. Aceasta a prezentat un raport al activității, dar spune că nu poate spune dacă va face parte sau nu din noul Guvern condus de Alexandru Munteanu, așa
10:20
Porți deschise la Președinție. Maia Sandu dă start consultărilor cu fracțiunile parlamentare # Anticoruptie.md
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru. Discuțiile se vor desfășura pe parcursul a două zile. Deocamdată, singurul candidat înaintat oficial este Alexandru Munteanu, propus de majoritatea parlamentară PAS.Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii
10:00
DOC// „Comandat” de Plahotniuc și salvat de Stoianoglo. IGP nu-l dorește pe colonelul Vladislav Corcodel # Anticoruptie.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a constestat decizia instanței de apel care, în august curent, a menținut hotărârea de restabilire în poliție a fostului șef în Direcția Investigarea Fraudelor, Vladislav Corcodel. O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea Supremă de Justiție
22 octombrie 2025
22:50
Good Moral Character și incoerența normativă în accesul la profesiile juridice din Republica Moldova # Anticoruptie.md
De mai mulți ani, se discută despre necesitatea unei reforme reale a sistemului de justiție din Republica Moldova. Totuși, una dintre cele mai sensibile și ignorate probleme rămâne lipsa unei reglementări clare și unitare privind criteriul „good moral character” – caracterul moral ireproșabil –
19:20
Ion Tăbârță: Majoritatea parlamentară va activa în funcție de proiectul de țară, aderarea la UE. Opoziția ar trebui să fie deschisă la dialog # Anticoruptie.md
„Activitatea noului Legislativ trebuie să fie axată pe procesul de integrare a R.Moldova în Uniunea Europeană. Majoritatea parlamentară cu siguranță va activa în funcție de proiectul de țară și anume aderarea la UE. Dar marea majoritate a membrilor opoziției va încerca să vină cu declarații
17:40
Igor Grosu, un nou mandat de președinte al Parlamentului. Cariera politică, averea și interesele # Anticoruptie.md
Igor Grosu va fi președintele Parlamentului în următorii patru ani. Grosu a preluat al doilea mandat de speaker, pe care spune că și-l dorește să fie unul care să aducă Republica Moldova în familia europeană. Pentru acest post au fost propuse două candidaturi. PAS l-a
13:10
DOC// Cine este avocatul condamnat repetat pentru trafic de influență. Decizia instanței # Anticoruptie.md
Un avocat din Chișinău, implicat în trei episoade de trafic de influență. Miercuri, 22 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat pe Ruslan Cibric la închisoare pentru două episoade de trafic de influență. Hotărârea poate fi contestată în instanța de apel. Apărătorul este la
12:30
PAS și-a oficializat majoritatea. Celelalte fracțiuni din noul legislativ se declară în opoziție # Anticoruptie.md
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a, în viitorii patru ani, vor activa șase fracțiuni. A fost constituită și majoritatea parlamentară, formată din 55 de deputați aleși pe lista PAS. Fracțiunile Socialiștilor, Comuniștilor, Alternativa, Partidul Nostru, Partidul Democrația Acasă, dar și deputatul neafiliat Vasile Tarlev,
10:10
LIVE TEXT/ VIDEO// Zi solemnă în Parlament: deputații aleși, gata să-și preia mandatele. Câte fracțiuni vor forma # Anticoruptie.md
Parlamentul ales se convoacă în prima ședință, programată pentru ora 10.00. La ședință vor participa președinta Republicii Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), dar și reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău. Ședința este prezidată de decanul de vârstă din noua componență
09:50
Atacuri sângeroase în loc de negocieri. Întâlnirea de la Budapesta, anulată după o convorbire telefonică Rubio-Lavrov # Anticoruptie.md
Zeci de drone au fost lansate de ruși asupra regiunii Kiev, în noaptea de marți spre miercuri. În urma atacului, o femeie și doi copii au murit, iar zeci de persoane au fost rănite. Atacul nocturn a fost operat pe fundalul unor discuții anevoioase între
00:20
Bruxelles-ul ar putea mobiliza circa 200 miliarde de dolari din active rusești pentru un împrumut acordat Ucrainei # Anticoruptie.md
Comisia Europeană elaborează un plan de utilizare a activelor rusești înghețate în valoare de 204 miliarde de dolari pentru a garanta un împrumut acordat Ucrainei, cu scopul de a acoperi deficitul de finanțare pe măsură ce sprijinul SUA scade. Disputele cheie între liderii UE țin
21 octombrie 2025
23:00
Dosarul fostului şef de la Procuratura Anticorupţie, Viorel Morari, trenează în instanță // Când va fi pronunțată sentința # Anticoruptie.md
După cinci ani de examinări, dosarul în care este vizat fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, încă mai trenează în instanță, la Judecătoria Chișinău. La şedinţa din 20 octombrie, preşedinta completului de judecată, Angela Catană, a anunţat că există divergenţe la adoptarea soluţiei între
18:20
Ex-președinte interimar al Judecătoriei Edineț, cercetat într-un dosar de trafic de influență # Anticoruptie.md
Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț este cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru trafic de influență. Marti, ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul bănuitului.Potrivit CNA, ex-președintele interimar al instanței ar fi
16:40
Cereau bani pentru operația rudelor. Trei tineri, reținuți pentru escrocherie în proporții deosebit de mari # Anticoruptie.md
Trei personae din Bălți, cu vârste între 18 și 31 de ani, au fost reținute de oamenii legii fiind suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).Potrivit IGP, la 17 octombrie, o femeie de 85
20 octombrie 2025
23:40
O organizație internațională contestă în justiție interdicția Israelului de acces al presei internaționale în Gaza # Anticoruptie.md
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), o organizație internațională de media, a contestat la intanța supremă interdicția impusă de Israel accesului presei internaționale la Gaza. 197 de jurnaliști și lucrători media palestinieni au fost uciși de Israel în doi ani, reducând la tăcere jurnaliștii și
21:30
Organizații ale societății civile cer penalizarea acțiunilor de intimidare și atacurilor împotriva jurnaliștilor # Anticoruptie.md
Organizații de media cer organelor de drept să tragă la răspundere persoanele care hărțuiesc, intimidează și amenință jurnaliștii în legătură cu activitatea profesională, în legătură cu atacul online asupra jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat după difuzarea emisiunii „În centrul atenției”, cu participarea deputatului
21:00
In calitate de tehnologist, cu un ochi ascuțit pentru modul în care sistemele digitale se intersectează cu drepturile omului, am urmărit lansarea Sistemului de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES), activat pe 12 octombrie 2025. Această putere biometrică remodelează frontierele, dar nu în mod egal.
14:30
Fost angajat al ASP, reținut pentru bănuiala de corupție la eliberarea permiselor de conducere # Anticoruptie.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore în cadrul unei ample cauze penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Chișinău au efectuat, luni,
17 octombrie 2025
10:50
Poliția de Frontieră confirmă: „A fost depistat un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă” # Anticoruptie.md
Poliția de Frontieră confirmă că, pe Aeroportul Internațional Eugen Doga, a fost depistat un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă.„Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate
10:10
DOC// În Parlament, dar cu pușculița goală. Curtea Supremă a respins recursul Partidului Democrația Acasă # Anticoruptie.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Partidului Democrația Acasă, după ce, în același litigiu, a admis contestația Comisiei Electorale Centrale (CEC). Decizia irevocabilă, pronunțată în data de 16 octombrie, lipsește formațiunea de finanțare de la stat conform scorului obținut la alegerile parlamentare. Astfel,
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 17 octombrie, Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să
16 octombrie 2025
18:50
Lipsa de transparență în funcționarea sistemului E-Dosar – un obstacol real pentru accesul la justiție # Anticoruptie.md
Deși sistemul E-Dosar a fost creat pentru a asigura transparență și acces egal la actele din dosarele judiciare, în practică, realitatea este cu totul alta.Într-o cauză în care am reprezentat partea intimată la Curtea de Apel Bălți, am constatat că niciun proces-verbal și nicio
17:10
Decizia Curții Constituționale// Vezi lista celor 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova # Anticoruptie.md
Curtea Constituțională (CC) a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele celor 101 deputați. Decizia urma să fie anunțată la ora 15.30, dar deliberările au durat cu o oră mai mult.Magistrații Curții Constituționale s-au retras în deliberări în jurul orei
11:00
Conturile fostului fruntaș democrat, Vladimir Andronachi, au fost blocate de către Serviciul Fiscal de Stat. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial și este motivată prin faptul că Andronachi ar fi încercat sp înstrăineze o parte din capitalul social al unei companii, prin intermediul
09:50
TEXT/VIDEO LIVE// Curtea Constituțională decide soarta scrutinului parlamentar. Liderul Democrația Acasă și-a îndemnat susținătorii să rămână... acasă # Anticoruptie.md
Curtea Constituțională (CC) urmează să-și prezinte opinia privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după ce, pe 6 octombrie, Comisia Electorală Centrală a transmis procesul-verbal cu datele centralizate. Membrii CC se convoacă la ora 10. Totodată, judecătorii se vor expune și asupra raportului CEC
00:10
Exilați, condamnați, supravegheați: cum a urmărit Rusia în justiție aproape 70 de jurnaliști dincolo de granițele sale # Anticoruptie.md
Aproape 70 de jurnaliști ruși au fost arestați sau condamnați în lipsă în Federația Rusă timp de 44 de luni de la începutul războiului la scară largă în Ucraina.Toate czurile au fost monitorizate de organizația internațională Reporteri fără Frontiere (RSF) și Fundația britanică Justiție pentru
15 octombrie 2025
17:50
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor deputaților de către Curtea Constituțională și convocarea Parlamentului nou ales.Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri, cunoscut mai ales în zona
13:30
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 30 septembrie 2025, în cauza penală în privința fostei deputate Marina Tauber și Partidului Politic Șor. Procurorii consideră sentința neîntemeiată în partea ce ține
11:40
DOC// Conturi neîncheiate cu banca. Gheorghe Cavcaliuc, ținut departe de sistemul bancar # Anticoruptie.md
Un alt cerc în instanță în litigiul în care Gheorghe Cavcaliuc, fost șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție (IGP) și lider al Partidului Acasă Construim Europa (PACE), își revendică locul în lista de clienți ai unei bănci comerciale de la Chișinău, dar și accesul
09:50
Un nou „dealer de voturi”, reținut. Riscă opt ani de închisoare pentru coruperea alegătorilor # Anticoruptie.md
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23 septembrie, atunci când a fost reținut.„Fiind membrul și simpatizantul
08:50
Viitorul potențial prim-ministru, Alexandru Munteanu, gata să exploreze statutul de persoană publică: „Mulțumesc pentru încredere” # Anticoruptie.md
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, omul de afaceri Alexandru Munteanu, a comentat presupusele legături cu politiceni din fosta guvernare democrată, dat și prezența unei firme care-i aparține în documentele Panama/Pandora Papers. Munteanu spune că această companie „a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim
