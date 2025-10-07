România sub Cod Roșu de ploi abundente din cauza ciclonului Barbara
Moldpres, 7 octombrie 2025 23:20
Autoritățile române au emis un cod roșu de ploi abundente în mai multe regiuni ale țării, ca urmare a apropierii ciclonului extratropical Barbara. Fenomenele meteo extreme includ ploi torențiale, intensificări ale vântului și riscuri de inundații locale...
Cercetători din 18 țări participă la Conferința Internațională „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală” la Chișinău # Moldpres
Chișinău găzduiește, în perioada 7-10 octombrie, cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală” (ICNBME-2025), la care participă peste 200 de cercetători din 18 țări. Evenimentul abordează teme de actua...
Vladimir Bolea: „Mi-aș dori să continui la Ministerul Infrastructurii” — vicepremierul evită să comenteze o posibilă candidatură la funcția de premier # Moldpres
Chișinău, 7 oct. /MOLDPRES/. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ar putea face parte din componența noului Guvern, păstrându-și portofoliul de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale...
METEO // Cod Galben de ploi abundente în toată țara; autoritățile îndeamnă populația la prudență # Moldpres
Chișinău, 7 oct. /MOLDPRES/. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) menține Codul Galben de ploi de lungă durată pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, în intervalul 07 octombrie (ora 21:00) – 08 octombrie (ora 21...
Chișinău, 7 oct. /MOLDPRES/. Noul Parlament, ales la scrutinul din 28 septembrie, va adopta reforma teritorial-administrativă a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, candidat la funcția de deputat, care a precizat că reforma &b...
Danemarca intenționează să interzică utilizarea rețelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, a anunțat marți prim-ministrul Mette Frederiksen, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.„Guvernul va propune interzicerea mai multor rețele de soci...
Guvernatorii băncilor centrale din Moldova, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina, în dialog la Sarajevo # Moldpres
Șefii băncilor centrale din Macedonia de Nord și Bosnia și Herzegovina au remarcat progresele Repiblicii Moldova în procesul de integrare europeană, apreciind în special aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Mesajele de felicitare au fost trans...
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează populația că, în perioada 7–8 octombrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova este valabil un Cod galben de ploi abundente, comunică MOLDPR...
Pentru prima dată în ultimii patru ani, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a atins un număr record de studenți, depășind 1000 de persoane. Potrivit Ministerului Educației, în acest an, au fost înmatriculați 399 de tiner...
AȘM, gazda unei întâlniri istorice: James Rothman, laureat Nobel cu rădăcini basarabene, alături de Hiroshi Amano, în dialog cu tinerii savanți # Moldpres
Două dintre cele mai strălucite minți ale științei mondiale – profesorii Hiroshi Amano și James Rothman, laureați ai Premiului Nobel pentru Fizică și, respectiv, Medicină – au fost oaspeții Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), într-un eveniment d...
Iwona Piórko, întrevedere cu Mihai Popșoi. Noua ambasadoare a UE a reiterat sprijinul pentru avansarea țării în procesul de integrare europeană # Moldpres
Noua ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a felicitat autoritățile de la Chișinău pentru modul exemplar în care s-au desfășurat alegerile, în pofida presiunilor externe, și a reiterat sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru ava...
Curtea Constituțională a anunțat când va examina sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare # Moldpres
Sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie va fi examinată de Curtea Constituțională pe 16 octombrie. Anunțul a fost făcut astăzi de Înalta Curte, transmite MOLDPRES. Tot în ședința din 16 octombrie C...
Beneficiari ai transplantului și medici au adus un omagiu donatorilor de organe, în cadrul unei conferințe naționale la Chișinău # Moldpres
Donatori, beneficiari ai transplantului, medici, coordonatori de transplant și experți internaționali au participat astăzi la Conferința Națională dedicată Zilei Europene a Donării de Organe, Țesuturi și Celule. Evenimentul a avut loc la IMSP Spitalul Clinic Republican...
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a fost onorată astăzi de vizita a două personalități de renume mondial — profesorul Hiroshi Amano de la Universitatea Nagoya din Japonia, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (2014), și profesorul James Rothman de la Univer...
Peste 53 000 de euro nedeclarați la aeroport. Doi cetățeni străini riscă să fie sancționați contravențional # Moldpres
Doi cetățeni străini au încercat să scoată din țară valută nedeclarată în sumă totală de peste 53 000 de euro. Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, informează MOLDPRES...
Persoane vârstnice din Republica Moldova și România, sprijinite în Italia prin proiectul „Toiagul nădejdii” # Moldpres
Persoanele vârstnice din România și Republica Moldova au beneficiat, în ultimul an, de sprijin financiar oferit de parohiile și mănăstirile din Episcopia Italiei (Patriarhia Română), în cadrul proiectului eparhial „Toiagul nădejdii”...
În ultimii trei ani, în instituțiile de învățământ general din țară au fost distribuite 2,3 milioane de manuale noi. Alte circa 200 de exemplare vor ajunge în școli până la sfârșitul anului curent, informează MOLDPRES.Astfel...
A încercat să cumpere un permis auto cu 2500 de euro, dar a fost prins de ofițerii anticorupție # Moldpres
Un bărbat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, în timp ce primea 2.500 de euro pentru a facilita obținerea unui permis de conducere, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bărbatul ar fi susținut...
Gestionarii bazinelor acvatice, îndemnați să verifice starea digurilor și a sistemelor de evacuare a apei. Hidrologii prognozează creșteri cu până la 1.20 m # Moldpres
Gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea digurilor și a sistemelor de evacuare a apei. De asemenea, aceștia trebuie să le monitorizeze periodic pe durata ploilor abundente pentru a preveni revărsările. Atenționarea a fost făcută de Inspecto...
Comunitatea moldovenească din Norvegia a sărbătorit Ziua Vinului la Muzeul „La Bunei” din Minnesund # Moldpres
Comunitatea moldovenească din Norvegia a marcat, la 4 octombrie 2025, Ziua Vinului printr-un eveniment organizat la Muzeul „La Bunei” din localitatea Minnesund. Manifestarea a avut o semnificație dublă, întrucât a coincis cu inaugurarea oficială a Asoc...
ANRE a aprobat noile tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din surse regenerabile # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din surse regenerabile, informează MOLDPRES.Astfel, pentru producătorii eligibili mici au fost aprobate tarife fixe diferențiate p...
Haos în trafic din cauza ploilor. În doar 90 de minute, Serviciul 112 a înregistrat 40 de apeluri legate de accidente rutiere # Moldpres
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 atrage atenția asupra unei creșteri semnificative a accidentelor rutiere, cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile. În decurs de doar 90 de minute, au fost înregistrate 40 de apeluri legate de acci...
Precizările Judecătoriei Chișinău privind procedura de arestare și căutare a deputatei Marina Tauber # Moldpres
Judecătoria Chișinău a venit cu clarificări după informațiile apărute în presă referitoare la condamnarea deputatei Marina Tauber și presupusa întârziere în transmiterea materialelor necesare pentru anunțarea acesteia în căutare, comunică...
Carburanții continuă să se ieftinească. Astfel, prețul motorinei scade cu trei bani, iar cel al benzinei se micșorează cu cinci bani și coboară sub pragul de 23 de lei, informează MOLDPRES.Mai exact, pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, Agenția Națională pentru ...
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis marţi să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe 2025 cercetătorilor John Clarke, Michel H. Devoret şi John M. Martinis „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice şi cuantificării energiei î...
VIDEO // Cetățenii salută conectarea Republicii Moldova la SEPA: „Este un pas semnificativ” # Moldpres
Cetățenii salută conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), menționând că acest pas va permite oamenilor și companiilor să beneficieze de transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, informează MOLDPRES.&bd...
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la bugetul public național circa 1,3 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada de referință, angajații SFS au efectuat 223 de vizite fiscale la 186 de contribuabili. Totodată, au f...
Ministerul Mediului: Terenurile cu o rată mică de prindere a puieților plantați în campania de împădurire vor fi completate cu alții noi # Moldpres
Ministerul Mediului a dispus verificarea terenurilor împădurite în cadrul campaniei din toamna anului 2024 pentru a evalua starea plantațiilor și rata de prindere a puieților. Ca rezultat, responsabilii au dat asigurări că terenurile unde rata de prindere este m...
Republica Moldova va renunța la specialitatea de medic narcolog, ca parte a reformei sistemului de sănătate mintală și a modernizării spitalelor de psihiatrie. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei emisiuni radio în care...
Femeia de 75 de ani, care a dispărut după ce a plecat la cules ciuperci, găsită la marginea unei păduri din raionul Edineț # Moldpres
Femeia de 75 de ani, care a dispărut după ce a plecat la cules ciuperci, a fost găsită la marginea unei păduri din raionul Edineț. Aceasta este în viață și a fost transportată la spital pentru examinări medicale, informează MOLDPRES.Căutările au fost efect...
Numărul pasagerilor deserviți de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a crescut cu 45 la sută în septembrie # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a continuat în luna septembrie tendința ascendentă a traficului aerian. Astfel, numărul pasagerilor îmbarcați și debarcați a constituit circa 446 de mii, înregistrând o ...
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat marți un apel la încheierea războiului din Fâșia Gaza, la exact doi ani de la atacul terorist comis de militanții Hamas în sudul Israelului, transmite DPA, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.''P...
Noi reguli de intrare în statele Schengen din 12 octombrie. Ce prevede sistemul de colectare a datelor biometrice # Moldpres
Începând cu 12 octombrie curent, în punctele de trecere a frontierei externe a Uniunii Europene va fi implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES). Acesta prevede scanarea documentului de călătorie, colectarea datelor biometrice: ima...
Republica Moldova va avea în premieră un centru de iodoterapie pentru cancerul tiroidian. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei emisiuni la postul public de radio, care a subliniat importanța acestui serviciu medical costisi...
Din 10 octombrie 2025, va fi pus în circulație trenul direct pe ruta Kiev – Ungheni – București. Anunțul a fost făcut de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A. din România, transmite MOL...
UE ar putea majora cu 25 de milioane de euro sprijinul pentru Republica Moldova și vecinătatea estică # Moldpres
Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care se solicită o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de eu...
În ultima săptămână, echipele de asistență medicală urgentă au efectuat peste 13.800 de solicitări. Din numărul total de pacienți, 1109 au fost copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, pe...
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă perioadă de subscriere la valorile mobiliare de stat # Moldpres
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat în cadrul unei noi perioade de subscriere lansată de Ministerul Finanțelor pe platforma evms.md. Aceasta va fi deschisă până pe 15 octombrie, transmite MOLDPRES.În cadrul acestei runde, persoanele...
Judecătoarea Dorina Croitor din Strășeni a promovat evaluarea externă. Raportul Comisiei Vetting în privința acesteia a fost aprobat, marți, 7 octombrie, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), comunică MOLDPRES.Potrivit CSM, decizia a fost luată după ana...
Republica Moldova și România își vor consolida cooperarea în domeniul activităților administrației fiscale # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova (SFS) și Agenția Națională de Administrare Fiscală a României (ANAF) au semnat un nou Memorandum privind schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administra...
Start campaniei antigripale. Un lot de 240 de mii de doze de vaccin a ajuns în Republica Moldova # Moldpres
Republica Moldova a recepționat un lot de 240.000 de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doza de 0,5 ml în seringă preumplută. Vaccinul a fost achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și va ajunge &ici...
Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene au convenit să restricționeze libertatea de deplasare a diplomaților ruși pe teritoriul UE, transmite Financial Times. Decizia a fost luată ca răspuns la creșterea numărului de tentative de sabotaj în Europa, pe care se...
Peste 120 de imobile din municipiul Chișinău beneficiază deja de căldură. Printre acestea se numără 63 de grădinițe, patru școli și licee, șase instituții medicale, patru case particulare, cinci blocuri locative și 39 de agenți economici , transmite MOLDP...
Ploi pe întreg teritoriul țării. Poliția recomandă șoferilor să circule cu lumina de întâlnire și pe timp de zi # Moldpres
Poliția recomandă șoferilor să circule cu lumina de întâlnire și pe timp de zi. Măsura este necesară în contextul precipitațiilor înregistrate pe întreg teritoriul țării, condiții în care scade vizibilitatea, informează MOLDPRES....
Apropiații victimelor masacrului de la 7 octombrie au ținut marți un minut de reculegere pentru a marca împlinirea a doi ani de la ziua cea mai sângeroasă din istoria Israelului, pe fondul negocierilor indirecte între Hamas și guvernul israelian care suscit...
Tinerii care studiază la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău își vor putea face practica la Parlament. De asemenea, studenții vor avea acces la biblioteca Legislativului. Aceste oportunități au fost discutate în cadrul...
Un ucrainean riscă 12 ani de închisoare după ce a spălat 9 milioane de lei în criptomonede pentru treceri ilegale a frontierei # Moldpres
Procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au trimis în judecată un tânăr de 27 de ani din Ucraina, acuzat că ar fi organizat, din Germania, tranzitarea ilegală a Republicii Moldova de către alți cetățeni ucraineni car...
Spectacolul „Escu” de Tudor Mușatescu va deschide, pe 7 octombrie, cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de Comedie FESTIS, organizat la Teatrul Național Satiricus „Ion Luca Caragiale” din Chișinău. În aceeași zi, va fi ...
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că, în perioada ianuarie–august 2025, peste 3700 de femei din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești, Căușeni, precum și din municipiile Chișinău și Bălți, au beneficiat gratu...
