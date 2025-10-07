Blocaj în Autonomia Găgăuză: Expiră mandatul actualei Adunări Populare, dar nu pot fi organizate alegeri
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent. Deși mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, organizarea alegerilor este imposibilă. Regiunea nu are o entitate electorală, după ce Comisia Electorală a Găgăuziei (CEG) a fost dizolvată acum doi ani de AP. Decizia a fost contestată în instanță, iar decizia urmează să fie pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) abia pe 26 noiembrie.
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, conectate la agentul termic # Moldova1
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, au fost conectate la rețeaua de agent termic. Temperaturile scăzute din ultimele zile au determinat și administratorii de blocuri să solicite racordarea sistemelor de încălzire. Potrivit reprezentanților Termoelectrica, stocurile de combustibil sunt suficiente pentru a asigura căldura pe toată durata sezonului rece și că tarifele pentru consumatorii casnici vor rămâne neschimbate.
Doi ani de la războiul din Gaza, mărturiile unor moldoveni: „Am mers cu mâinile în sus, printre cadavre” # Moldova1
Au trecut doi ani de la izbucnirea conflictului dintre Hamas și Israel, un război care a devastat Fâșia Gaza și a forțat mii de oameni să-și abandoneze locuințele. Printre cei nevoiți să fugă din calea violențelor s-au numărat și cetățeni români. Moldova 1 a stat de vorbă cu câțiva dintre ei, iar poveștile pe care le-au împărtășit sunt tulburătoare.
Grup de persoane, printre care moldoveni, furau mașini de lux din Europa și le vindeau în Dubai # Moldova1
Furau mașini de lux din Europa și le vindeau în Dubai. O grupare transnațională, printre care și cetățeni moldoveni, ucraineni, români și ruși a fost destructurată de autoritățile italiene, spaniole și belgiene, informează carabinierii italieni.
O clădire din Madrid s-a prăbușit în timpul unor lucrări de reparație. Sunt victime și persoane dispărute # Moldova1
O clădire cu șase etaje din centrul Madridului s-a prăbușit în timpul lucrărilor de reparație. Trei muncitori au fost răniți, iar alți patru nu au fost deocamdată găsiți, scrie DW. Căutările sub dărâmături continuă.
R. Moldova a înregistrat, în ultimii 20 de ani, progrese în ceea ce privește munca decentă, însă mai există provocări legate de condițiile în care sunt impuși să lucreze salariații. Totodată, munca temporară sau munca la negru continuă să predomine în R. Moldova, au declarat specialiștii la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, ediția din 7 octombrie, când marcăm Ziua Mondială a Muncii Decente.
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe ministra de Externe a României, Oana Țoiu. În acțiune, consultată de G4Media, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de un leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala sa, într-un ziar cu acoperire națională.
O nouă performanță fabuloasă a halterofilului moldovean Marin Robu. Acesta a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatele Mondiale de resort, care se desfășoară la Forde, în Norvegia.
Cod roșu de ploi torențiale în România. Mesaj Ro-Alert: „Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire” # Moldova1
Cod roșu de ploi torențiale în România. Autoritățile române au emis primul mesaj Ro-Alert și au îndemnat cetățenii să evite deplasările mai ales în zonele aglomerate și în cele inundabile. În contextul vremii, școlile și grădinițele din București, dar și din alte județe, nu vor activa marți, 8 octombrie.
R. Moldova a înregistrat, în ultimii 20 de ani, progrese în ceea ce privește munca decentă, însă mai există provocări legate de condițiile în care sunt impuși să lucreze salariații. Totodată, munca temporară sau munca la negru continuă să predomine în R. Moldova, au declarat specialiștii la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Rusia a interzis importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova. Asta după ce, în urma controlului, s-a constatat că informațiile despre producător, indicate pe etichetele de marcaj, nu corespund datelor menționate în certificatul fitosanitar.
Cod galben de ploi puternice: Salvatorii recomandă adăpostirea în locuri sigure și supravegherea copiilor # Moldova1
Codul galben de ploi puternice va fi valabil și pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, pe tot teritoriul R. Moldova. În context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să se adăpostească în locuri sigure, departe de cabluri electrice și arbori, precum și să-și supravegheze copiii ca să nu se afle în zone cu risc de inundații.
Fermierii investesc în infrastructura postrecoltare pentru a spori calitatea fructelor și a-și majora profitul # Moldova1
După recoltare, produsele agricole încep să piardă din calitate, iar pierderile pot ajunge la 10–15% din volum, în lipsa unor sisteme moderne, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Prin instalarea frigiderelor, a liniilor de sortare și de ambalare moderne, aceste pierderi pot fi reduse la 3–5%, iar producătorii pot păstra recolta mai mult timp, în condiții bune, pentru a o vinde atunci când piața oferă un preț mai avantajos.
Zeci de transplanturi de organe, efectuate de la începutul anului, în R. Moldova: „În fiecare an am două zile de naștere” # Moldova1
În Republica Moldova au avut loc, de la începutul anului curent, zece transplanturi de rinichi și ficat, intervenții care au oferit pacienților o a doua șansă la viață. Pe unii dintre beneficiarii de transplant i-am întâlnit, alături de medici și donatori, la Conferința națională dedicată Zilei europene a donării de organe, țesuturi și celule, organizată la Chișinău. Ei spun că au fost uniți de un mesaj simplu, dar puternic: donarea de organe înseamnă viață.
Expert: Rusia își modifică tactica de război. Ce s-a schimbat în atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei # Moldova1
Moscova adoptă o nouă tactică de război din moment ce își alege noi ținte pentru atacurile împotriva Ucrainei, deduce expertul Anatoli Hrapcinski, director adjunct al unei companii producătoare de echipamente de război electronic. Potrivit acestuia, Moscova și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii critice, în special a celei energetice. Atacurile inamice sunt acum nu doar combinate, ci și „mult mai dense”, spune expertul.
În Republica Moldova se efectuează transplanturi de ficat, rinichi și cornee, însă nevoia de organe rămâne critică, în special în contextul incidenței ridicate a hepatitelor virale. Chirurgul și profesorul Adrian Hotineanu a relatat, în platoul Moldova 1, că scăderea ratei de donare de organe voluntară și lista lungă de așteptare sunt printre provocările majore ale sistemului.
Stanislav Iuhnevici a adus în țară medalia de bronz cucerită la Campionatele Mondiale pentru tineret și juniori, care au avut loc în Indonesia. Această performanță îi dă speranțe sportivului originar din Bălți să obțină la anul și o cotă de participare la Jocurile Europene, proba de sambo având toate șansele să fie inclusă în competiție.
Curțile de bloc din Chișinău au intrat în reparații: 89 urmează să fie reabilitate în prima etapă a proiectului „Curtea Europeană” # Moldova1
Proiectul „Curtea Europeană” prinde contur la Chișinău. După luni de pregătiri și selecții, programul a intrat în faza practică: 89 de curți de bloc din capitală vor fi reabilitate în prima etapă, cu un buget de 250 de milioane de lei, alocat de Guvern. În total, 472 de curți au fost declarate eligibile, iar recent Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Chișinău a publicat lista altor 381 de curți care urmează să fie modernizate până în 2027. Unele lucrări au început la 1 octombrie și trebuie finalizate până la sfârșitul anului.
ANALIZĂ // Presa de la Tiraspol promovează constant frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău # Moldova1
Peste 42% din conținutul difuzat de așa-numita presă oficială din regiunea transnistreană are caracter propagandistic, potrivit unei note analitice publicate de Asociația Promo-LEX. Monitorizarea, realizată în perioada mai - august curent, arată că principalele instituții media controlate de administrația nerecunoscută de la Tiraspol: Novosti pmr, Pervîi Pridnestrovski și TSV, promovează constant frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău.
Fosta deputată Marina Tauber, condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare, este dată în urmărire internațională. Dosarul a fost transmis marți, 7 octombrie, Organizației Internaționale de Poliție Criminală (Interpol), a declarat, pentru Teleradio-Moldova, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco.
Până la sfârșitul acestui an, în școlile din țară vor ajunge aproximativ 200.000 de manuale noi – 192 de titluri destinate învățământului primar, gimnazial și liceal.
Un bărbat din Chișinău ar fi pretins și primit 2.500 de euro pentru a facilita obținerea unui permis de conducere în municipiul Bălți. Acesta a fost reținut în flagrant delict de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în momentul când primea banii.
Curtea Constituțională anunță când va examina Raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare # Moldova1
Curtea Constituțională va examina săptămâna viitoare documentele privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată pentru joi, 16 octombrie, începând cu ora 10:00.
Parlamentul European adoptă noi criterii la suspendarea călătoriilor fără viză: Republica Moldova, printre țările vizate # Moldova1
Parlamentul European a adoptat marți, 7 octombrie, o inițiativă legislativă care modifică mecanismul de suspendare a regimului călătoriilor fără viză în Uniunea Europeană. Potrivit noilor reguli, Comisia Europeană va putea introduce temporar, apoi permanent, obligația de viză pentru cetățenii față de care apar motive justificate de îngrijorare.
Dosarele de judecată cu termene de examinare mai mari de doi-trei ani, examinate prioritar # Moldova1
Dosarele de judecată vechi, cu termene de examinare mai mari de doi-trei ani, vor fi examinate în mod prioritar la nivel național, în baza unei inițiative aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Măsura propusă urmărește reducerea restanțelor semnificative din instanțe, în special în materie penală, unde peste 10% dintre dosare depășesc termenul de trei ani. Inițiativa face parte din angajamentele Republicii Moldova privind reformarea justiției și respectarea standardelor europene în domeniul statului de drept.
Primele grădinițe și școli din Chișinău au fost conectate la căldură. Agentul termic ajunge și în cinci blocuri de locuințe # Moldova1
Sezonul de încălzire a început în 121 de clădiri din Chișinău, cele mai multe fiind grădinițe. Până la data de 7 octombrie, au fost conectate 63 de instituții de educație timpurie, 39 de sedii ale agenților economici, șase instituții medicale, precum și câte patru case individuale și școli. De asemenea, agentul termic este livrat și în cinci blocuri de locuințe.
Președintele Consiliului European caută soluții pentru lansarea negocierilor de aderare cu R. Moldova. Subiectul nu figurează pe agenda viitoarei reuniuni # Moldova1
Președintele Consiliului European, António Costa, va continua să colaboreze activ cu toți liderii Uniunii Europene pentru avansarea Republicii Moldova pe calea aderării la blocul comunitar, au declarat pentru Moldova 1 surse oficiale de la Bruxelles.
Curtea Constituțională are doar două variante — să valideze toate cele 101 mandate sau să anuleze alegerile parlamentare. Costiuc: „Nu există o a treia opțiune” # Moldova1
Curtea Constituțională are doar două opțiuni juridice în procesul de validare a alegerilor parlamentare – fie să confirme toate cele 101 mandate de deputat, fie să invalideze întreg scrutinul, susține președintele Partidului „Democrația Acasă” (PDA), Vasile Costiuc. Invitat la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, ediția din 6 octombrie, liderul formațiunii a spus că a consultat experți constituționaliști și că „nu există o a treia opțiune” în ceea ce privește decizia finală a Curții.
Pericol în trafic: 40 de accidente raportate la 112 într-o oră și jumătate din cauza vremii nefavorabile # Moldova1
Condițiile meteo nefavorabile sporesc riscul de accidente, iar șoferii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență maximă în trafic. Avertizarea a fost lansată de Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, după ce, marți, 7 octombrie, operatorii au recepționat, în decurs de doar o oră și jumătate, aproximativ 40 de apeluri legate de accidentele rutiere produse.
Povestea impresionantă a lui Vladimir Fratea, fotbalistul clubului Zimbru Chișinău, care trăiește momentul mult așteptat: prima convocare la echipa națională # Moldova1
Din Chișinău, prin Germania, Georgia și Cipru, Vladimir Fratea a dus mereu cu el visul de a juca pentru prima reprezentativă a Republicii Moldova. Astăzi, tânărul fotbalist al clubului Zimbru Chișinău trăiește momentul mult așteptat: prima convocare la echipa națională.
Femeia de la Edineț, care s-a pierdut în timp ce strângea ciuperci, a fost găsită peste o zi și jumătate # Moldova1
Femeia din raionul Edineț, care era căutată după ce s-a pierdut duminică în timp ce strângea ciuperci, a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al pădurii, a anunțat Poliția R. Moldova. Aceasta este în viațǎ și a fost transportată la spital pentru examinări medicale.
Vitalie Damașcan a marcat din nou! Atacantul moldovean și-a salvat echipa de la înfrângere # Moldova1
Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan continuă prestațiile bune la noua sa echipă HŠK Zrinjski Mostar. După ce a marcat în cupele europene săptămâna trecută, atacantul a înscris și primul său gol în campionatul Bosniei și Herțegovinei. Mai mult, Damașcan și-a salvat echipa de la înfrângere
Două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen: „O capcană în care UE nu poate să cadă” # Moldova1
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen se confruntă în Parlamentul European cu două noi moțiuni de cenzură. Președinta Comisiei Europene a cerut într-un discurs în plen unitate între forțele pro-Uniunea Europeană împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze Europa, menționându-l pe președintele rus Vladimir Putin, potrivit AFP și EFE.
Investiții în infrastructura postrecoltare: Republica Moldova construiește o agricultură modernă și competitivă # Moldova1
Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare este una dintre prioritățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Secretarul de stat, Andrian Digolean, a declarat în cadrul emisiunii Bună dimineața, de la Moldova 1, că investițiile în depozite, linii de sortare și ambalare sau sisteme de pre-răcire sunt vitale pentru competitivitatea internațională a produselor moldovenești și pentru economia națională în ansamblu.
Granturi de aproape 38 de milioane de lei pentru 147 de antreprenori din R. Moldova, în septembrie # Moldova1
Cincizeci și nouă de companii au beneficiat de granturi nerambursabile în valoare totală de 8,9 milioane de lei pe parcursul lunii septembrie. Mijloacele financiare au fost debursate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).
Chișinăul, fără buget aprobat pentru 2025: PSRM acuză blocaj politic și lansează consultări publice pentru bugetul din 2026 # Moldova1
Au mai rămas trei luni până la sfârșitul anului, iar Chișinăul nu are încă un buget aprobat pentru 2025. Cu toate acestea, consilierii fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău anunță lansarea unei campanii de consultări publice pentru a colecta propunerile cetățenilor privind elaborarea bugetului pentru anul viitor.
Ucraineni, ajutați să treacă ilegal frontiera R. Moldova, prin regiunea transnistreană. Un tânăr riscă până la 12 ani de închisoare și amendă de 1.000.000 de lei # Moldova1
Stătea în Germania, dar participa la organizarea trecerii ilegale a frontierei R. Moldova de către ucrainenii care voiau să evite mobilizarea pe front. „Afacerea” i-ar fi adus unui tânăr de 27 de ani din Ucraina venituri de 9.000.000 de lei. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că au trimis în instanță cauza penală pe numele ucraineanului acuzat de organizarea migrației ilegale și spălare de bani prin convertirea criptomonedelor.
UE ar putea majora finanțarea pentru Vecinătatea Estică. Republica Moldova, printre beneficiari # Moldova1
Parlamentul European propune majorarea cu 25 de milioane de euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estic, inclusiv pentru sprijinirea Republicii Moldova în cadrul Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2026. Amendamentul care prevede acest lucru a fost votat în seara zilei de luni, 5 octombrie, de către Comisia pentru bugete a Parlamentului European, a anunțat europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală din România au semnat un Memorandum privind schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale. Documentul a fost semnat de directoarea SFS, Olga Golban, și președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, la București.
Femeia din raionul Edineț, care a fost căutată după ce s-a pierdut duminică în timp ce strângea ciuperci, a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al pădurii, a anunțat Poliția R. Moldova. Aceasta este în viațǎ și a fost transportată la spital pentru examinări medicale.
ANRE aprobă prețurile plafon și tarifele fixe pentru producerea energiei din surse regenerabile. Expert: „Nu sunt atractive pentru investitori” # Moldova1
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit marți, 7 octombrie, prețurile plafon și tarifele fixe pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.
Doina Nistor, la Moldova 1: „Prin SEPA, ne integrăm treptat în piața Uniunii Europene – o piață de 450 de milioane de consumatori” # Moldova1
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) va reduce semnificativ costurile de tranzacționare pentru companii și va facilita exporturile către statele Uniunii Europene, oferind antreprenorilor moldoveni acces direct la cea mai mare piață financiară din lume. Viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a declarat pe 7 octombrie, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, că aderarea la SEPA reprezintă „o veste bună nu doar pentru cetățeni, ci și pentru întreaga economie, deoarece vor exista mai multe afaceri cu blocul comunitar, iar transferurile se vor face mai rapid și mai ieftin”.
Inspectorii de mediu din Nisporeni au aplicat amenzi de peste 17 mii de lei în urma raziilor desfășurate pe întreg teritoriul raionului, vizând transportul ilegal de masă lemnoasă. Acțiunile au avut scopul de a verifica respectarea legislației de mediu și a regulilor privind lucrările silvotehnice în fondul forestier.
R. Moldova a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal: Persoanele cu risc înalt de îmbolnăvire, imunizate prioritar # Moldova1
Republica Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal care urmează să fie distribuit centrelor de sănătate publică ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și, ulterior, transmis instituțiilor medico-sanitare din republică pentru vaccinarea personalului din grupuri profesionale și a celor cu risc crescut de îmbolnăvire de gripă, conform planului de imunizare.
