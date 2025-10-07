Când se schimbă ora în 2025: data exactă a trecerii la timpul de iarnă
Regional Moldova, 7 octombrie 2025 19:30
Ora de iarnă 2025: O oră în plus sau o oră pierdută! Trecerea la ora de iarnă are…
• • •
Acum o oră
19:30
Ora de iarnă 2025: O oră în plus sau o oră pierdută! Trecerea la ora de iarnă are…
Acum 2 ore
18:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează populația că, în perioada 7–8…
18:30
Evită acest ulei! Nu este bun pentru gătit pentru că devine toxic la temperaturi mari # Regional Moldova
Evită acest ulei! Nu este bun pentru gătit pentru că devine toxic la temperaturi mari. Folosiți ulei de…
18:30
O tânără sportivă, de numai 24 de ani, a avut parte de o moarte subită. De nenumărate ori…
Acum 8 ore
12:50
Mama Andreei Cuciuc, dezvăluiri grave despre ce i-ar fi omorât fiica: „Un gest criminal!” # Regional Moldova
Andreea Cuciuc s-a stins din viață la doar 17 ani, pe 15 noiembrie 2024, atunci când se afla…
12:50
Moneda unică europeană a scăzut luni în raport cu dolarul american, după anunțul demisiei premierului francez Sébastien Lecornu,…
Acum 12 ore
11:00
Fostul arbitru Adrian Porumboiu susține că Vladimir Plahotniuc era „agent al Serviciului de Informații Externe (SIE), cu grad…
10:50
O minoră de 12 ani, însărcinată după viol repetat. L-a cunoscut pe inculpat pe rețele de socializare # Regional Moldova
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de pușcărie, după ce a violat repetat…
10:40
Horoscop 7 octombrie 2025. Descoperă care e zodia care trebuie să aibă mare grijă la stresul de la…
10:40
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice și feroviare din Ucraina. Zonele afectate # Regional Moldova
Rusia a efectuat, din nou, atacuri masive asupra infrastructurii energetice și feroviare din regiunile Poltava și Sumî, a…
Ieri
14:40
7 medalii obținute de sportivii moldoveni la Campionatul European printre țările mici la taekwondo # Regional Moldova
Sportivii moldoveni au obținut șapte medalii, una de aur, trei de argint și trei de bronz, la Campionatul…
13:10
Sumă considerabilă încasată de Serviciul Vamal în ultima săptămână. Unde se vor utiliza banii # Regional Moldova
Serviciului Vamal a încasat în ultima săptămână peste 840,29 de milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili…
12:50
Premierul Lecornu a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron în urmă cu doar o lună și a devenit…
12:10
Un bărbat în vârstă de 63 de ani, din raionul Drochia, a fost condamnat la 19 ani și…
11:50
SCANDAL de proporții în Rusia: Rețea de prostituție cu minore virgine pentru oligarhi apropiați de Puțin # Regional Moldova
O rețea de proxeneți din Rusia recruta minore pentru a oferi servicii sexuale unor clienți bogați și influenți.…
10:50
Pepe este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România și se bucură de o familie frumoasă alături…
10:10
OFICIAL: CEC a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare. Cine și câte mandate au în noul Legislativ # Regional Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Autoritatea electorală…
10:00
Putin supărat pe SUA? Motivul care l-a făcut să declare: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre” # Regional Moldova
Președintele rus Vladimir Putin a lansat un avertisment Statelor Unite, spunând că dacă trimit rachete Tomahawk Kievului, atunci…
09:50
Vasile Bujac, un muncitor moldovean în vârstă de 31 de ani, a murit la Spitalul Cardarelli din Napoli,…
09:40
Horoscop 6 octombrie 2025. Află care este zodia care rezolvă, în sfârșit, conflicte mai vechi, dar și cine…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Observatorii internaționali critică neeligibilitatea bruscă a două partide: dreptul la contestare a fost limitat # Regional Moldova
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile…
30 septembrie 2025
16:10
Compania aeriană germană Deutsche Lufthansa a anunțat, printr-un comunicat de presă, că intenționează să concedieze aproximativ 4.000 de…
15:10
Românii, rudele latine ale italienilor? Asemănări și diferențe văzute din peninsulă # Regional Moldova
Românii au devenit, începând cu anii 2000, tot mai prezenți și mai vizibili în Italia, formând astăzi cea…
14:10
Coreea de Nord și-a reafirmat cu fermitate poziția privind programul nuclear, prin vocea ministrului adjunct de Externe, Kim…
13:10
Secretul longevității medicului Virgil Stroescu: cum se menține în formă la 77 de ani # Regional Moldova
Faimosul medic Virgil Stroescu, specialist în nutriție, endocrinologie și boli metabolice, a dezvăluit recent care sunt obiceiurile care…
12:10
Un document confidențial, obținut de The Guardian și Haaretz, propune ca fostul premier britanic Tony Blair să conducă…
11:40
Inter Milano, vicecampioana Italiei și a Europei în 2025, a bifat un moment istoric: pentru prima dată după…
11:10
Rezerva de aur a Trezoreriei Statelor Unite a atins o valoare record de peste 1.000 de miliarde de…
10:40
UTA Găgăuzia, prezentă la tabăra de vară din Iași: româna ca instrument de apropiere # Regional Moldova
Cei 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, participanți la tabăra de…
10:10
Ziua Mondială de Conștientizare privind Risipa și Pierderile Alimentare: o criză globală cu soluții locale # Regional Moldova
Ieri, 29 septembrie, a fost marcată Ziua Mondială de Conștientizare privind Risipa și Pierderile Alimentare, instituită de Organizația…
09:40
Marea Britanie pregătește o schimbare radicală în politica sa privind imigrația, vizând în special accesul la dreptul de…
09:10
Relații tot mai tensionate dintre Ucraina și Ungaria: Orban încinge un nou scandal # Regional Moldova
Ungaria a anunțat luni că a decis să blocheze accesul la 12 site-uri ucrainene de știri, într-o mișcare…
08:40
Incendiu masiv la o uzină strategică din Briansk după răspunsul Ucrainei cu o rachetă de croazieră # Regional Moldova
Forțele Armate ale Ucrainei au confirmat lansarea unui atac cu rachete de croazieră asupra unei unități industriale din…
08:20
SUA și Israelul propun un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza # Regional Moldova
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni un plan detaliat în 20 de puncte pentru a opri conflictul…
08:10
Moldova își consolidează parcursul european: BNM la Forumul Inițiativei de la Viena 2025 # Regional Moldova
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 29–30 septembrie la Forumul…
08:00
Operatorii economici din Republica Moldova vor beneficia de mai multă siguranță, predictibilitate și continuitate în activitatea lor comercială,…
07:50
Rusia a denunțat oficial Convenția europeană împotriva torturii, printr-un decret semnat de președintele Vladimir Putin. Decizia marchează o…
07:40
Campionatul Mondial U20 din Chile a adus în atenția lumii fotbalului o inovație care ar putea schimba radical…
07:20
Haos total în Kazahstan! Sute de fani au blocat străzile pentru a-i vedea pe Galactici # Regional Moldova
Pentru fanii fotbalului din Kazahstan se apropie momentul mult așteptat: Real Madrid a sosit la Almaty, acolo unde…
07:10
Ziua de marți aduce energii puternice și contraste puternice între intuiție și logică. Luna traversează ultimele grade din…
28 septembrie 2025
13:50
(video) Renato Usatîi s-a adresat alegătorilor indeciși: Mergeți cu toții la vot! Puteți fi indiferenți față de toate partidele politice, dar nu fiți indiferenți față de Republica Moldova # Regional Moldova
După ce președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, împreună cu membrii echipei, și-au exercitat dreptul la vot, liderul formațiunii…
13:20
(vidoe) Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză # Regional Moldova
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcat astăzi ca unicul lider politic care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în…
13:00
(video) Renato Usatîi și echipa Partidului Nostru: „Am votat pentru o Moldovă puternică și prosperă” # Regional Moldova
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a votat alături de echipa sa, transmițând un mesaj puternic pentru stabilitate, unitate…
12:10
A sfidat moartea la 310 metri! Final șocant pentru un francez care a urcat pe cel mai înalt turn din UE # Regional Moldova
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost reținut sâmbătă de poliția poloneză după…
11:10
Amanta, copilul și rețeaua secretă – confesiunea unei soții prinse într-un joc periculos # Regional Moldova
Viața Ioanei, o tânără de 27 de ani, mamă a doi băieți, s-a transformat într-un thriller real. Ceea…
10:10
Longevitatea rămâne unul dintre cele mai fascinante mistere ale omenirii. Cum poate unii oameni să depășească pragul de…
09:10
Un val de amenințări online a vizat judecătoarea care l-a condamnat pe fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy,…
08:10
O nouă carte de investigație semnată de un jurnalist al prestigiosului The New York Times, și relatată în…
07:10
Horoscop 28 septembrie 2025: fiecare zodie are parte de provocări, dar și de oportunități # Regional Moldova
Ziua de 28 septembrie 2025 aduce energii contrastante: pe de o parte, dorință de stabilitate și siguranță, pe…
27 septembrie 2025
15:40
(video) Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept o diversiune # Regional Moldova
În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr…
