Secretul longevității medicului Virgil Stroescu: cum se menține în formă la 77 de ani
Regional Moldova, 30 septembrie 2025 13:10
Faimosul medic Virgil Stroescu, specialist în nutriție, endocrinologie și boli metabolice, a dezvăluit recent care sunt obiceiurile care…
• • •
Acum 30 minute
13:10
Secretul longevității medicului Virgil Stroescu: cum se menține în formă la 77 de ani
Faimosul medic Virgil Stroescu, specialist în nutriție, endocrinologie și boli metabolice, a dezvăluit recent care sunt obiceiurile care…
Acum 2 ore
12:10
Un document confidențial, obținut de The Guardian și Haaretz, propune ca fostul premier britanic Tony Blair să conducă…
11:40
Inter Milano, vicecampioana Italiei și a Europei în 2025, a bifat un moment istoric: pentru prima dată după…
Acum 4 ore
11:10
Rezerva de aur a Trezoreriei Statelor Unite a atins o valoare record de peste 1.000 de miliarde de…
10:40
UTA Găgăuzia, prezentă la tabăra de vară din Iași: româna ca instrument de apropiere
Cei 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, participanți la tabăra de…
10:10
Ziua Mondială de Conștientizare privind Risipa și Pierderile Alimentare: o criză globală cu soluții locale
Ieri, 29 septembrie, a fost marcată Ziua Mondială de Conștientizare privind Risipa și Pierderile Alimentare, instituită de Organizația…
09:40
Marea Britanie pregătește o schimbare radicală în politica sa privind imigrația, vizând în special accesul la dreptul de…
Acum 6 ore
09:10
Relații tot mai tensionate dintre Ucraina și Ungaria: Orban încinge un nou scandal
Ungaria a anunțat luni că a decis să blocheze accesul la 12 site-uri ucrainene de știri, într-o mișcare…
08:40
Incendiu masiv la o uzină strategică din Briansk după răspunsul Ucrainei cu o rachetă de croazieră
Forțele Armate ale Ucrainei au confirmat lansarea unui atac cu rachete de croazieră asupra unei unități industriale din…
08:20
SUA și Israelul propun un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni un plan detaliat în 20 de puncte pentru a opri conflictul…
08:10
Moldova își consolidează parcursul european: BNM la Forumul Inițiativei de la Viena 2025
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 29–30 septembrie la Forumul…
08:00
Operatorii economici din Republica Moldova vor beneficia de mai multă siguranță, predictibilitate și continuitate în activitatea lor comercială,…
07:50
Rusia a denunțat oficial Convenția europeană împotriva torturii, printr-un decret semnat de președintele Vladimir Putin. Decizia marchează o…
07:40
Campionatul Mondial U20 din Chile a adus în atenția lumii fotbalului o inovație care ar putea schimba radical…
Acum 8 ore
07:20
Haos total în Kazahstan! Sute de fani au blocat străzile pentru a-i vedea pe Galactici
Pentru fanii fotbalului din Kazahstan se apropie momentul mult așteptat: Real Madrid a sosit la Almaty, acolo unde…
07:10
Ziua de marți aduce energii puternice și contraste puternice între intuiție și logică. Luna traversează ultimele grade din…
Ieri
13:50
(video) Renato Usatîi s-a adresat alegătorilor indeciși: Mergeți cu toții la vot! Puteți fi indiferenți față de toate partidele politice, dar nu fiți indiferenți față de Republica Moldova
După ce președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, împreună cu membrii echipei, și-au exercitat dreptul la vot, liderul formațiunii…
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
(vidoe) Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcat astăzi ca unicul lider politic care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în…
13:00
(video) Renato Usatîi și echipa Partidului Nostru: „Am votat pentru o Moldovă puternică și prosperă"
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a votat alături de echipa sa, transmițând un mesaj puternic pentru stabilitate, unitate…
12:10
A sfidat moartea la 310 metri! Final șocant pentru un francez care a urcat pe cel mai înalt turn din UE
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost reținut sâmbătă de poliția poloneză după…
11:10
Amanta, copilul și rețeaua secretă – confesiunea unei soții prinse într-un joc periculos
Viața Ioanei, o tânără de 27 de ani, mamă a doi băieți, s-a transformat într-un thriller real. Ceea…
10:10
Longevitatea rămâne unul dintre cele mai fascinante mistere ale omenirii. Cum poate unii oameni să depășească pragul de…
09:10
Un val de amenințări online a vizat judecătoarea care l-a condamnat pe fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy,…
08:10
O nouă carte de investigație semnată de un jurnalist al prestigiosului The New York Times, și relatată în…
07:10
Horoscop 28 septembrie 2025: fiecare zodie are parte de provocări, dar și de oportunități
Ziua de 28 septembrie 2025 aduce energii contrastante: pe de o parte, dorință de stabilitate și siguranță, pe…
27 septembrie 2025
15:40
(video) Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept o diversiune
În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr…
14:00
Sergio Busquets, unul dintre cei mai mari mijlocași defensivi din istoria fotbalului, a anunțat că se va retrage…
13:10
Oamenii de știință propun o schimbare radicală de perspectivă: în loc să investim miliarde în tehnologii complexe pentru…
12:10
Aurul pierdut al Bizanțului reapare în Galileea: cea mai mare comoară descoperită în Israel
O descoperire arheologică de proporții a avut loc în parcul național Susita, situat lângă lacul Kinneret, în nordul…
11:10
Xi Jinping pregătește anexarea Taiwanului: sprijin militar rusesc și scenarii de confruntare în Pacific
Liderul Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, intenționează ca din 2027 să declanșeze o ofensivă majoră asupra Taiwanului, insulă…
10:10
Alegerile din Moldova, sub lupă americană: peste 70 de arestări și un avertisment dur privind ingerința rusă
Trei comisii bipartizane din Camera Reprezentanților a Statelor Unite au emis o declarație comună în ajunul alegerilor parlamentare…
09:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și comandantul suprem Oleksandr Sîrski au transmis vineri mesaje ferme privind situația de pe…
08:30
Bayern Munchen continuă parcursul perfect din startul sezonului. Vineri seară, campioana Germaniei s-a impus categoric, scor 4-0, pe…
08:00
Numele miliardarului american Elon Musk și al ducelui de York, prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, apar…
07:40
Două sute de dolari pentru un vot? Poliția investighează coruperea alegătorilor din regiunea transnistreană
Poliția Națională a început documentarea unor posibile tentative de corupere electorală, vizând cetățeni din regiunea transnistreană. Potrivit șefului…
07:10
Horoscop 27 septembrie 2025: Energia Scorpionului invită la transformare, iar semnele fixe vor resimți cel mai intens tensiunile.
O zi intensă, cu aspecte astrale care aduc claritate, dar și provocări emoționale. Luna tranzitează spre finalul Scorpionului,…
26 septembrie 2025
13:10
Maratonul suferinței și al speranței: tânărul ieșean care a alergat cât până în Grecia și înapoi
La doar 26 de ani, Adrian Șovea, un tânăr din Iași, a desenat pe harta țării o cruce…
12:10
Autoritățile israeliene au anunțat arestarea lui Yaakov Perl, un bărbat de 49 de ani cu dublă cetățenie americano-israeliană,…
12:00
(video) Sesizare la Curtea Constituțională. Vlad Batrîncea: Modificările la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală, sunt abuzive
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral Patriotic, a anunțat…
11:20
(video) Dmitri Torner, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! Votaţi Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică"
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică", a lansat un apel către alegători în…
11:10
Merz vrea să finanțeze Ucraina cu banii Rusiei: un împrumut mascat care ar echivala cu o confiscare istorică
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat joi o propunere ambițioasă și controversată: Ucraina să primească un împrumut de…
10:20
Petr Vlah – către alegători: Făcând o campanie electorală curată, promovând soluţii pentru problemele cu care se confruntă ţara, noi ne-am demonstrat respectul faţă de alegător
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel către alegători, în…
10:10
Carduri bancare rusești și forumuri pedagogice: cum au ajuns mai mulți profesori din Găgăuzia în atenția Ministerului Educației
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat se află…
09:10
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a lansat joi un avertisment dur în legătură cu poziția recent exprimată de președintele…
08:40
Paradoxal – Candidați anti-românești și anti-europeni, dar cu venituri din România
Cel puțin cinci candidați înscriși la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea partidelor care promovează retorici…
08:10
O mișcare cu ecou în structurile de securitate ale Statelor Unite: Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a…
08:00
Moldova, invitată să adere la Conven
Consiliul Uniunii Europene a anunțat astăzi că Republica Moldova a primit invitația oficială de a adera la Convenția… Articolul Moldova, invitată să adere la Convenția europeană privind simplificarea formalităților în comerț apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis joi un comunicat ferm, prin care denunță apariția pe rețelele sociale a… Articolul Atac hibrid la adresa României și Moldovei: MAE demontează un fals apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:00
Horoscop 26 septembrie 2025: Încearcă să rămâi echilibrat și să nu te lași copleșit de presiuni externe # Regional Moldova
Astăzi, energiile astrale aduc o combinație de claritate interioară și provocări practice. Unele zodii vor trebui să facă… Articolul Horoscop 26 septembrie 2025: Încearcă să rămâi echilibrat și să nu te lași copleșit de presiuni externe apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
25 septembrie 2025
12:10
Ursula von der Leyen lansează ideea unei „vârste digitale de majorat” pentru accesul la rețelele sociale # Regional Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a readus în prim-plan o dezbatere sensibilă: stabilirea unei vârste minime… Articolul Ursula von der Leyen lansează ideea unei „vârste digitale de majorat” pentru accesul la rețelele sociale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
