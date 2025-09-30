Șoc la Milano: Inter încheie pe plus după 15 ani

11:40

Conform unui sondaj de opinie realizat de Center for Political Advertising and Analytics, două formațiuni pro-europene – Partidul Acțiune… Articolul Sondaj: După 28 septembrie 2025, noua guvernare de la Chișinău ar putea fi asigurată de două partide proeuropene apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.