Concurs de scurtmetraje dedicat operei lui Eminescu. Poți câștiga până la 8.000 de lei
#diez, 7 octombrie 2025 10:15
Asociația Obștească „ATU" lansează cea de-a V-a ediție a concursului de scurtmetraje pentru tineri „Arta de la geamul meu", cu tema „Eminescu Inspiră". Concursul se adresează tinerilor cu vârsta între 12 și 19 ani din municipiul Chișinău, care sunt provocați să valorifice opera lui Mihai Eminescu printr-o viziune cinematografică modernă. Participanții trebuie să realizeze scurtmetraje de maximum șapte minute, inspirate dintr-un vers, citat sau concept eminescian, reinterpretat într-o cheie contemporană.
Compania Națională de Căi Ferate (CFR) a anunțat lansarea unei legături feroviare directe între Kiev, Ungheni și București Nord. Noul tren va fi pus în circulație începând cu 10 octombrie 2025, asigurând astfel conexiunea între România și Ucraina.
Procurorul general din România a cerut Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. Aceasta este acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate, antisemitism, promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid, menționează Radio Europa Liberă.
Concurs de eseuri pentru elevii ce fac parte din comunitățile etnice minoritare ale Moldovei. Cine poate participa # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat un concurs de eseuri pentru elevii minorităților etnice din instituțiile de învățământ alolingve sau cu predare în limba română. Tema primei ediții este „Casa noastră – Republica Moldova".
(foto) Instalația unor designeri moldoveni va ajunge la Barcelona Design Week. Cum arată aceasta # #diez
Echipa Piko va participa, între 15 și 17 octombrie, la Barcelona Design Week cu instalația Road Signs of Tomorrow/„Semne de circulație de mâine". Lucrarea designerilor din Republica Moldova va fi expusă în cadrul expoziției „Underground" alături de creații ale altor 30 de designeri europeni.
Teatrul Alexei Mateevici dă start unei noi stagiuni. Lista spectacolelor pe care le poți vizita # #diez
La mijlocul lunii octombrie, Teatrul Alexie Mateevici va da start unei noi stagiuni și va pune în scenă trei spectacole. Acestea avea loc în perioada 17-26 octombrie, după ora 17:00.
Liderul sectorului bancar din Moldova își consolidează rolul de partener strategic al companiilor locale prin extinderea facilității de partajare a riscurilor, dezvoltată împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Plafonul acesteia a fost majorat de la 20 milioane de euro la 35 milioane de euro, ceea ce va permite maib să acorde noi finanțări de până la 70 milioane de euro companiilor din Republica Moldova.
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, câștigat de trei oameni de știință din SUA și Japonia. Ce au descoperit ei # #diez
Oamenii de știință Mary Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025 pentru „descoperirile lor privind toleranța imună periferică", a anunțat luni instituția care acordă premiul, scrie Reuters.
Pe 4 octombrie 2025, Palatul Republicii a găzduit gala în care au fost celebrați lucrătorii din învățământ, marcând rolul acestora în modelarea viitorului țării. Manifestarea, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, a reunit sute de cadre didactice din toate regiunile țării, într-o atmosferă caldă, plină de flori, zâmbete și emoții. Punctul culminant al festivității l-a constituit omagierea laureaților Concursului „Pedagogul Anului 2025", la categoriile Educatorul Anului, Învățătorul Anului și Profesorul Anului.
METRO Moldova derulează inițiative dedicate formării profesioniștilor din domeniul gastronomic. În 2025, compania a organizat masterclassuri pentru cadrele didactice și a susținut, în calitate de partener principal, Campionatul Național Gastronomic pentru Juniori, ediția a IX-a. Aceste proiecte reflectă angajamentul pe termen lung al METRO Moldova față de sectorul HoReCa și sprijinul acordat profesorilor și tinerilor care dau formă viitorului gastronomiei din Republica Moldova.
Trei evenimente la care poți participa cu bani puțini în luna octombrie la Muzeul Național de Artă al Moldovei # #diez
Muzeul Național de Artă al Moldovei te invită în luna octombrie la trei evenimente menite să apropie vizitatorii de artă și să creeze spații de dialog și inspirație. Acestea vor avea loc pe 11, 19 și 25 octombrie.
Într-o lume în care schimbările climatice, resursele limitate și responsabilitatea socială nu mai sunt opționale, ci imperative, afacerile au un rol crucial. Creditele verzi nu sunt doar un instrument financiar, sunt un pas conștient către un viitor sustenabil.
Implementarea proiectului „Educația economică și antreprenorială în școlile model" a devenit posibilă datorită implicării maib. Banca investește 2 milioane de lei pentru a sprijini dezvoltarea competențelor financiare și antreprenoriale ale elevilor din 35 de școli din țară. În acest scop, pe 2 octombrie, a fost semnat și un contract tripartit între maib, Ministerul Educației și Cercetării și AO Junior Achievement Moldova.
Începând de astăzi, 6 octombrie 2025, Republica Moldova devine parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – sistemul care reunește 41 de țări europene și permite cetățenilor și companiilor să efectueze transferuri în euro rapid, în siguranță și cu costuri reduse, uneori chiar zero. Despre aceasta a anunțat într-un comunicat de presă Banca Națională a Moldovei.
„Vinul Moldovei. Uimitor de bun” a fost sărbătorit la nivel național. Cum s-a desfășurat cea de-a XXIV-a ediție a evenimentului # #diez
Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a devenit timp de două zile un oraș al vinului. Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului 2025 a fost inaugurată. Evenimentul, desfășurat sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun", marchează în acest an un record: 106 vinării, dintre care 46 – mici producători locali au fost prezenți în centrul orașului, pentru a-și împărtăși poveștile și vinurile de autor.
Primăria Chișinău a anunțat că, în perioada 6–10 octombrie, va fi sistată livrarea gazelor naturale la mai multe adrese din municipiu, din cauza unor lucrări tehnice programate.
Vinul Moldovei, studiat la Școala Vinului. Ziua Națională a Vinului promovează cultura vinului și experiențe de studiu # #diez
Ziua Națională a Vinului celebrează tradițiile în vinificație și excelența vinului Moldovei. Totodată, sărbătoarea promovează cultura consumului responsabil al vinului de calitate. Pe parcursul celor două zile, vizitatorii au avut ocazia să descopere vinul Moldovei participând la sesiuni tematice ghidate de somelieri certificați și degustători cu experiență internațională.
Ziua Națională a Vinului 2025. Evenimentul a atras mii de turiști din întreaga lumea, dornici să descopere vinul Moldovei # #diez
Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului a primit cu brațele deschise turiști și pasionați de vinuri din întreaga lume, adunând în Piața Marii Adunări Naționale, pe 4 și 5 octombrie, mii de vizitatori dornici să descopere autenticitatea și excelența vinului Moldovei.
Cine sunt premianții Zilei Naționale a Vinului. În acest an, au fost acordate două distincții noi pentru meritele vinificatorilor # #diez
Ziua Națională a Vinului este o sinteză a rezultatelor viticultorilor și vinificatorilor din ultimul an, care au consolidat poziția țării noastre pe harta vinicolă mondială ca fiind un producător de vinuri „uimitor de bune". Tradițional, în cadrul evenimentului sunt decernate premii și distincții „Oamenilor Vinului" – semne de recunoștință pentru contribuția la vizibilitatea și recunoașterea internațională a vinului Moldovei, precum și pentru excelența în sectorul vitivinicol.
Astăzi, în cadrul Zilei Naționale a Vinului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a anunțat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024". Concursul, organizat anual încă din 2002, promovează vinificatorii amatori, consumul responsabil și schimbul de experiență între gospodari și degustători profesioniști. În prima etapă au participat peste 450 de vinificatori din întreaga țară, iar în finală au fost degustate 84 de probe selectate din regiunile Orhei, Căușeni, Cahul, Găgăuzia, Hîncești și Strășeni.
O moldoveancă a câștigat International Poetry Slam 2025 la Rotterdam. A reprezentat Moldova și România # #diez
O moldoveancă a cucerit scena internațională a poeziei. Poeta Lena Chilari a câștigat marele premiu la International Poetry Slam 2025, competiție desfășurată în cadrul festivalului Tell 'em din Rotterdam.
După alegerile din 28 septembrie 2025, cinci partide ar urma să intre în Parlamentul de la Chișinău. Patru dintre acestea și-au inclus în programele electorale obiective legate de educație. Unele promisiuni sunt realiste și pot fi implementate în următorii patru ani, altele, însă, sunt mai greu de realizat și chiar pot fi numite populiste.
Tradiția de a sărbători Ziua Profesorului și ce gesturi alternative buchetelor tradiționale putem oferi # #diez
În fiecare an, pe 5 octombrie, în școlile din Moldova se sărbătorește Ziua Profesorului, o tradiție care are peste 30 de ani și care a stârnit dintotdeauna controverse. Din generație în generație, elevii sunt obișnuiți să aducă flori pentru profesori, iar de cele mai multe ori, pe lângă flori, cadrele didactice primesc cadouri simbolice. Acest gest este deseori clasificat drept corupție. #diez a discutat cu profesori, elevi și părinți pentru a înțelege de ce sărbătorim Ziua Profesorilor cu flori și cadouri și ce părere au ei despre asta.
Știm că odată cu începerea anului școlar tinerii au mai puțin timp liber, iar timpul de afară parcă te invită să stai toată ziua acasă. Cu toate acestea, viața socială e un factor important pentru a reuși să menții un echilibru sănătos între facultate, job și alte activități. În acest articol am adunat cinci evenimente la care ar putea să-ți placă să mergi.
Aburul se ridică încet dintr-un ceainic mic de argilă. Aroma subtilă de miere mă cuprinde și parcă toate grijile se evaporă. Brusc, timpul începe să curgă mai lent, iar gândurile mi se așază pe policioare. Se pare că încep să privesc ceaiul cu alți ochi. Deși m-am obișnuit să-l consum în grabă, dimineața sau atunci când mi se face poftă, acum am înțeles că merită mai multă atenție. Datorită Pin Cha.
Săptămâna viitoare vom avea parte de ploi și cer înnorat. În Capitală vom avea minime de 8 °C, în timp ce maximele partea de sud a țării vor atinge 18 °C.
Cinci oportunități destinate profesorilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna octombrie # #diez
Tradițional, pe 5 octombrie celebrăm Ziua Internațională a Profesorului. În această lună, cadrele didactice din Republica Moldova au parte inclusiv de o serie de posibilități care susțin inovația, formarea continuă și implicarea în comunitate. Fie că predai la gimnaziu, la liceu, fie la universitate, ai ocazia să accesezi cursuri gratuite, programe internaționale, finanțări pentru proiecte de sustenabilitate sau chiar să aplici pentru un premiu de un milion de dolari. Dacă ești gata să duci educația mai departe, în acest material găsești cinci oportunități la care să te înscrii pe parcursul lunii octombrie.
Mai puțini bani sau mai puțini beneficiari? Cum pot gestiona universitățile din România reducerea fondului de burse # #diez
În România
Câștigă un permis de călătorie gratuit pentru a explora Europa. Care sunt condițiile de înscriere la inițiativa DiscoverEU # #diez
În 2025 se împlinesc 40 de ani de la încheierea Acordului Schengen. Cu această ocazia, Comisia Europeană lansează o nouă rundă de înscrieri la inițiativa DiscoverEU, care îți permite să câștigi un permis de călătorie gratuit pentru a explora Europa. Сообщение Câștigă un permis de călătorie gratuit pentru a explora Europa. Care sunt condițiile de înscriere la inițiativa DiscoverEU появились сначала на #diez.
O tânără din Moldova a câștigat etapa internațională a concursului științific „Teza mea în 180 de secunde” # #diez
Diana Donoagă, doctorandă și lectoră la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, a devenit câștigătoarea marelui premiu în cadrul concursului internațional „Teza mea în 180 de secunde”. Tânăra a reușit să se claseze pe prima poziție după ce a câștigat și finala organizată în Republica Moldova, informează Agenția Națională a Francofoniei. Сообщение O tânără din Moldova a câștigat etapa internațională a concursului științific „Teza mea în 180 de secunde” появились сначала на #diez.
Încep înscrierile pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor. Participă și câștigă până la 20.000 de lei pentru contribuția ta # #diez
Festivalul Municipal al Voluntarilor a dat start înregistrărilor pentru tinerii care au contribuit activ la dezvoltarea comunității prin acțiuni de voluntariat. Dacă te-ai implicat în educația tinerilor, ai sprijinit grupuri vulnerabile sau ai coordonat proiecte culturale și artistice, ai oportunitatea să te înscrii la acest festival pentru a-ți prezenta contribuțiile și pentru a câștiga premii de până la 20.000 de lei. Сообщение Încep înscrierile pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor. Participă și câștigă până la 20.000 de lei pentru contribuția ta появились сначала на #diez.
Ești jurnalist(ă) la o instituție de presă regională? Beneficiază de mentorat și de o bursă pentru a investiga un subiect local # #diez
Jurnaliștii care activează în cadrul instituțiilor de presă din regiuni au oportunitatea să beneficieze de mentorat pentru a produce conținut media analitic de înaltă calitate. Sunt încurajați să se înscrie jurnaliștii din raioanele Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia, Fălești, Sângerei, Florești și Soroca. Сообщение Ești jurnalist(ă) la o instituție de presă regională? Beneficiază de mentorat și de o bursă pentru a investiga un subiect local появились сначала на #diez.
Șase oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna octombrie # #diez
Dezvoltarea academică nu se termină în sala de curs. În luna octombrie, datorită oportunităților, ai ocazia să înveți, să explorezi și să te implici în proiecte relevante. Dacă ești student(ă) și ți-ai dori să înveți sau să experimentezi sistemul educațional internațional, să știi că poți să aplici pentru o bursă de masterat în Marea Britanie, în Germania sau pentru o vizită de studiu în Japonia. De asemenea, la nivel național, ai posibilitatea să primești un sprijin financiar pentru reușitele tale academice. Consultă lista de mai jos și completează formularul pentru înregistrare. Сообщение Șase oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna octombrie появились сначала на #diez.
De Ziua Națională a vinului, sărbătorită pe 4-5 octombrie, vă prezentăm o selecție de 10 sticle de vin autohton care combină gustul autentic, calitatea și prețul accesibil – toate sub 150 de lei. Сообщение Descoperă 10 sticle de vin autohton sub 150 de lei появились сначала на #diez.
Lista profesorilor care au fost premiați la concursul național „Pedagogul anului”, ediția 2025 # #diez
Cei mai buni profesori, învățători și educatori ai anului 2025 au fost premiați astăzi, 4 octombrie, în cadrul concursului republican „Pedagogul Anului”. Ceremonia festivă este organizată cu ocazia Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, marcată anual la 5 octombrie. Сообщение Lista profesorilor care au fost premiați la concursul național „Pedagogul anului”, ediția 2025 появились сначала на #diez.
Noi reguli de călătorie în țările UE. La Aeroportul din Chișinău va fi introdus noul Sistem de intrare/ieșire EES # #diez
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău va implementa din 12 octombrie noul Sistem de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES). Acesta este valabil doar pentru cetățenii care călătoresc în țările UE. Сообщение Noi reguli de călătorie în țările UE. La Aeroportul din Chișinău va fi introdus noul Sistem de intrare/ieșire EES появились сначала на #diez.
Surprinde localitatea ta natală într-un spot video și câștigă premii. Elevii sunt invitați să participe la concursul „Descoperă acasă” # #diez
Îți dorești ca toată comunitatea să afle despre frumusețea plaiului tău și poveștile sale ascunse? Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico” te invită să participi la concursul de spoturi video „Descoperă acasă”. Competiția ajunge în acest an la cea de-a V-a ediție și are genericul „Poveștile neștiute ale Moldovei – glasul tăcut al locurilor care ne cheamă acasă”. Сообщение Surprinde localitatea ta natală într-un spot video și câștigă premii. Elevii sunt invitați să participe la concursul „Descoperă acasă” появились сначала на #diez.
31 de artiști au fost premiați la Gala Excelenței Muzicale 2025, care a evidențiat excelența și diversitatea scenei muzicale din Republica Moldova. În acest an, organizatorii evenimentului au introdus două distincții noi – Medalia „Maria Bieșu” și Medalia „Eugen Doga” – pentru a onora contribuția artiștilor la patrimoniul cultural al țării. Сообщение Cine sunt laureații Galei Excelenței Muzicale 2025 появились сначала на #diez.
Maib a fost recunoscută „Cea mai bună bancă din Moldova pentru IMM-uri” de prestigioasa publicație internațională Global Finance, în cadrul celei de-a cincea ediții a premiilor SME Bank Awards. Această distincție confirmă o dată în plus poziția maib de lider incontestabil al sectorului bancar din Republica Moldova și partener de încredere pentru întreprinderile mici și mijlocii, motorul economiei naționale. Сообщение Maib, desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova pentru IMM-uri” de Global Finance появились сначала на #diez.
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar studenții cu o medie minimă de 7 vor putea primi bursă de merit. Potrivit ministrului educației și cercetării, Dan Perciun, decizia de a schimba regulile de acordare a burselor vine în contextul în care, conform regulilor din prezent, pot beneficia de bursă și studenții care au media 5. Moment care contravine principiului de recompensare a performanței academice. Сообщение Cel puțin media 7. MEC schimbă regulile de acordare a burselor de merit появились сначала на #diez.
Cei mai buni profesori, învățători și educatori din Chișinău au fost premiați astăzi, 3 octombrie. În cadrul ediției din 2025 a Concursului Municipal „Pedagogul Anului”, au fost desemnați opt câștigători, la patru categorii. Mai jos vă prezentăm lista acestora. Сообщение Lista câștigătorilor Concursului Municipal „Pedagogul anului”, ediția 2025 появились сначала на #diez.
Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna octombrie # #diez
În câteva săptămâni începe vacanța de toamnă pentru elevi. Dacă vrei să-ți petreci timpul util și să înveți despre bani, cum să protejezi natura sau să devii corespondent(ă) din liceu la #diez, în această toamnă le poți încerca pe toate. Analizează lista de mai jos, alege dintre concursuri, tabere sau ateliere despre finanțe, jurnalism și nu ezita să completezi formularul pentru înregistrare. Сообщение Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna octombrie появились сначала на #diez.
„Concedieri în lanț” la Primăria Chișinău. Mai multe persoane au plecat din funcții în ultima săptămână # #diez
După alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mai mulți funcționari de rang înalt ai Primăriei Chișinău au plecat din funcție. Printre aceștia se numără Natalia Ixari – comunicatoarea lui Ion Ceban, Elena Panuș – șefa Cabinetului primarului general, și Vladimir Bolocan – șef adjunct al Direcției Sănătate. Сообщение „Concedieri în lanț” la Primăria Chișinău. Mai multe persoane au plecat din funcții în ultima săptămână появились сначала на #diez.
Cine este studenta de la USMF care a câștigat Bursa Președintelui în anul de studii 2025/2026 # #diez
Maria Grosu, studentă în anul V la Facultatea de Medicină nr. 1 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va primi Bursa Președintelui Republicii Moldova pe parcursul anului de studii 2025/2026, pentru rezultate excepționale la învățătură. Сообщение Cine este studenta de la USMF care a câștigat Bursa Președintelui în anul de studii 2025/2026 появились сначала на #diez.
Cum s-a desfășurat Simpozionul „Provocări actuale în domeniul sudării. Perspective de colaborare”, organizat la UTM # #diez
În data de 2 octombrie 2025, Aula „Henri Coandă” a Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (FIMIT), Universitatea Tehnică a Moldovei, a găzduit Simpozionul „Provocări actuale în domeniul sudării. Perspective de colaborare”, un eveniment științific și profesional de amploare, organizat în parteneriat cu Asociația de Sudură din România și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Сообщение Cum s-a desfășurat Simpozionul „Provocări actuale în domeniul sudării. Perspective de colaborare”, organizat la UTM появились сначала на #diez.
Începând cu 1 septembrie 2025, Energocom a devenit noul furnizor de gaze pentru toți consumatorii din Republica Moldova. Primele facturi pentru consumul din luna septembrie vor fi expediate începând cu 6 octombrie. Acestea vor avea un design nou, însă procesul de facturare rămâne neschimbat. Сообщение (foto) Cum arăta noile modele de facturi la gaz, emise în premieră de Energocom появились сначала на #diez.
În seara zilei de 2 octombrie, Poliția a anunțat că Constantin Țuțu a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Acesta s-ar fi aflat în Ucraina și s-a predat benevol. Сообщение (foto) Ce se cunoaște despre reținerea lui Constantin Țuțu появились сначала на #diez.
„Termoelectrica” S.A. a anunțat că este gata să livreze energie termică tuturor categoriilor de consumatori din municipiul Chișinău, în contextul scăderii temperaturilor exterioare. Printre beneficiari se numără grădinițele, instituțiile de învățământ, spitalele și centrele sociale, blocurile locative, dar și agenții economici. Сообщение Locuitorii din Chișinău pot solicita conectarea locuințelor la căldură появились сначала на #diez.
Studenții din anul IV de la Facultatea de Medicină nr. 1 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost protagoniștii unui flashmob cu genericul „Nu rata nicio clipă”, care au promovat importanța adoptării unui stil de viață sănătos, în ritm de dans, în contextul Zilei mondiale a inimii. Сообщение Mediciniștii – promotori ai modului de viață sănătos pentru a avea inima puternică появились сначала на #diez.
Partidul „Inima Moldovei” a fost exclus din lista partidelor cu drept de participare la alegerile locale noi din 16 noiembrie # #diez
Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din lista partidelor politice care au dreptul să participe la alegerile locale noi în unele localități din 16 noiembrie 2025. Decizia a fost adoptată astăzi, 2 octombrie, de către membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC). Сообщение Partidul „Inima Moldovei” a fost exclus din lista partidelor cu drept de participare la alegerile locale noi din 16 noiembrie появились сначала на #diez.
