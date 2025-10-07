Tânăr ucrainean, trimis în judecată pentru organizarea trecerii ilegale prin Moldova a conaționalilor care evitau armata

11:20

Comisia Electorală Centrală (CEC) se întrunește astăzi, 3 octombrie, în ședință, iar primul subiect de pe ordinea de zi este examinarea cu privire la sesizările Inspectoratului Național de Investigații (INI) referitoare la Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc. În document se face trimitere la conturi false de TikTok, care ar fi distribuit materiale manipulatorii …