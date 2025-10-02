Protecția mediului și a sănătății // Guvernul restricționează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice
Anticoruptie.md, 3 octombrie 2025 00:00
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de miercuri, 1 octombrie, un proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice, printre acestea fiind plumbul, mercurul și cadmiul. ,,Scopul principal este reducerea impactului negative al substanțelor chimice
• • •
Alte ştiri de Anticoruptie.md
Acum o oră
00:10
Reținut la frontieră și escortat la Penitenciarul nr.13 // Fostul deputat Constantin Țuțu îi va face companie lui Vladimir Plahotniuc # Anticoruptie.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut, joi, 2 octombrie, la frontieră, când încerca să intre în Republica Moldova din Ucraina, prin trecerea de frontieră Vulcănești. El a fost escortat la izolatorul din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a comunicat Poliția de Frontieră. „Astăzi,
00:00
Protecția mediului și a sănătății // Guvernul restricționează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice # Anticoruptie.md
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de miercuri, 1 octombrie, un proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice, printre acestea fiind plumbul, mercurul și cadmiul. ,,Scopul principal este reducerea impactului negative al substanțelor chimice
Acum 6 ore
19:20
Maia Sandu, la Copenhaga: Pe 28 septembrie ,,nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac” # Anticoruptie.md
Maia Sandu, aflată la Copenhaga, la Summitul Comunității Politice Europene, a declarat în fața jurnaliștilor că pe 28 septembrie, în Republica Moldova, alegerile parlamentare ,nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac”. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie,
18:50
Escrocherie de milioane cu mașini din SUA: chișinăuian, arestat după ce și-ar fi înșelat rude și prieteni # Anticoruptie.md
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost reținut, fiind acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari - el și-ar fi înșelat rude și prieteni cu peste 140.000 de euro. Oamenii legii înregistrează și alte plângeri de ordinul sutelor de mii
Acum 8 ore
17:40
De ce transformările trebuie să fie veritabile în stil european și nu de bifă pentru Republica Moldova # Anticoruptie.md
Din punct de vedere al percepției, Republica Moldova face pași concreți spre UE, însă în realitate lucrurile sunt puțin nuanțate și ar trebui explicate ca atare. Scopul nu este de a face rapoarte colorate, care dau bine pe cifre, ci țelul reformelor este exact
Acum 12 ore
13:30
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță finalizarea achiziției Microinvest, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere. Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii locali.Microinvest este liderul pieței de
12:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu, se arată într-un comunicat CNA.Investigațiile vizează foști factori de decizie
12:30
Liderul PAS, Igor Grosu, către Plîngău și Macari: „Regretăm că am aflat din presă...” # Anticoruptie.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a exprimat regretul că a aflat din presă despre decizia lui Dinu Plîngău și Stelei Macari de a activa în calitate de deputați neafiliați, după ce au fost aleși pe listele PAS. Într-un mesaj pe pagina sa de
Acum 24 ore
10:10
DOC// Epopeea diplomei de master a ministrei Nemerenco, la final. Socialista Darovannaia, bună de plată # Anticoruptie.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct scandalului dintre ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și socialista Alla Darovannaia. Instanța supremă a menținut decizia Curții de Apel Chișinău, care a obligat-o pe Darovannaia să dezmintă informațiile despre diploma de master a ministrei despre care declara că ar
Ieri
18:30
DOC// Furtună, foc și pară. Partidul Moldova Mare riscă să fie pus pentru un an pe pauză # Anticoruptie.md
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, caută dreptate la instituțiile internaționale. Fosta procuroră vorbește despre abuzuri și încălcarea principiilor democratice, după ce Ministerul Justiției a cerut în instanță limitarea activității, pentru 12 luni, a formațiunii pe care o conduce. Cererea este în curs de examinare
16:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu va comenta mesajul lui Dinu Plîngău, care a reamintit că el și colega sa au mers în alegeri pentru a nu dispersa votul pro-european. Mesajul său a deschis discuții despre o posibilă disociere de viitoarea fracțiune PAS din Parlament,
16:00
Laboratorul Deepfake: Cum a devenit Moldova punctul zero al războiului politic alimentat de inteligență artificială # Anticoruptie.md
Moldova, o națiune de 2,5 milioane de locuitori prinsă între aspirațiile europene și influența rusă, a devenit un epicentru improbabil pentru dezinformarea alimentată de inteligență artificială. Pe măsură ce țara se apropie de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ecosistemul său informațional este inundat
11:10
Analiză BNS // Populația vârstnică, în creștere: Femeile trăiesc mai mult, dar au pensii mai mici cu 16% decât bărbații # Anticoruptie.md
Numărul vârstnicilor în Republica Moldova este în creștere în ultimii ani și reprezintă 25,9% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 371,4 mii persoane erau femei (sau 60,2%), 40,0 mii dintre acestea (sau 10,8%) fiind femei care au depășit vârsta
10:50
Analiză BNS // Populația vârstnică, în creștere: Femeile beneficiază de pensii mai mici cu 16% decât pensiile bărbaților # Anticoruptie.md
Numărul vârstnicilor în Republica Moldova este în creștere în ultimii ani și reprezintă 25,9% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 371,4 mii persoane erau femei (sau 60,2%), 40,0 mii dintre acestea (sau 10,8%) fiind femei care au depășit vârsta
10:30
Corupția rămâne „răspândită” în România, iar condamnările sunt tot mai greu de obținut // Raport al Departamentului de Stat al SUA # Anticoruptie.md
Investitorii americani se plâng de corupția atât la nivel guvernamental, cât și în mediul de afaceri din România, indicând în special serviciul vamal, autoritățile locale și instituțiile financiare. Aceasta este una dintre concuziile Raportului privind privind climatul investițional din România (Romania Investment Climate Statement),
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Socială din Moldova, reținut pentru finanțare ilegală a activităților politice # Anticoruptie.md
Liderul Uniunii Creștin-Socială din Moldova, (UCSM) și candidat la alegerile din 28 septembrie, Gabriel Călin, a fost reținut, marți, pentru 72 de ore, într-un dosar penal pentre finanțare ilegală a activităților politice. Ofițerii Direcției Investigatii Infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS Fulger, ofițerii
22:50
Fosta deputată Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, a fost condamnată marți la șapte ani și șase luni de închisoare cu executare, prin cumularea parțială a pedepselor, pentru acceptarea finanțării ilegale a partidului și falsificarea rapoartelor financiare, dar și pentru precum și de amestec în înfăptuirea justiției. Sentința
11:40
În pofida faptului că Republica Moldova a rezistat unei ample operațiuni rusești de amestec în alegerile parlamentare din Republica Moldova, Federația Rusă nu va renunța și campaniile ce urmăresc promovarea dezbinării și a urii interetnice. Avertizarea vine din partea Comunității WatchDog.MD, care subliniază că
29 septembrie 2025
23:50
Volodimir Zelensky, despre alegerile parlamentare: „Activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, iar Moldova în Europa câștigă” # Anticoruptie.md
„Am vorbit cu Președintele Moldovei Maia Sandu. M-am bucurat să o felicit pe Maia pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes”, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky pe pagina sa de facebook, luni dimineașa, cu referire la alegerile parlamentare care au avut loc
20:10
Politiciană din Georgia, despre alegerile de la Chișinău: „Rusia este înfrântă în regiune. Moldova demonstrează clar că integrarea în UE este calea libertăţii şi a păcii” # Anticoruptie.md
„Înfrângerea Rusiei în Moldova! Forțele pro-occidentale din regiune devin tot mai puternice. În primul rând, felicitări Maiei Sandu și poporului moldovenesc!”, așa își începe mesajul de azi politiciana georgiană Helen Khoshtaria, fostă deputată în Parlamentul de la Tbilisi. „Această victorie este foarte importantă și pentru noi.
16:00
Rezultatul alegerilor - victoria fiecărui cetățean. Conferința de presă a președintei Maia Sandu # Anticoruptie.md
Rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie este victoria țării și aceasta trebuie folosită în binele tuturor cetățenilor, indiferent de opțiunile politice, și fiecare să participe la dezvoltarea țării, a declarat președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe susținută luni, după încheierea alegerilor parlamentare. Șefa
13:40
Ați ales Europa, democrația și libertatea. Oficiali Europeni felicită Republica Moldova # Anticoruptie.md
Înalți oficiali europeni felicită cetățenii Republicii Moldova pentru alegerea făcută în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent în favoarea democrației și a parcursului European.„Cetățenii Moldovei au vorbit și mesajul lor este clar. Ei au ales democrația, reforma și un viitor euroean, în fața
11:30
Peste 270 de cazuri de fotografiere a buletinelor de vot. Promo-LEX prezintă rezultatele monitorizării alegerilor # Anticoruptie.md
Asociația Promo-LEX a prezentat, luni, într-o conferință de presă, concluziile Misiunii monitorizării procesului de votare în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie și încălcările înregistrate pe parcursul
11:10
DIASPORA, consecventă în preferințe. PAS își lasă mult în urmă concurenții electorali # Anticoruptie.md
Diaspora, consecventă în preferințele politice. Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare au preferat PAS la alegerile parlamentare de duminică. Formațiunea a fost votată de 78,36% din voturile moldovenilor stabiliți în străinătate și și-a lăsat mult în urmă concurenții electorali.Poziția a doua în clasamentul celor
10:30
INFOGRAFIC// Ce partide au preferat raioanele Republicii Moldova și în capitală. Record pentru PAS # Anticoruptie.md
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a acumulat cele mai multe voturi în Republica Moldova. Formațiunea a fost susținută de alegători în majoritatea raioanelor. Pe al doilea se situează Blocul Electoral Patriotic.PAS, care este pe cale să
09:40
La aproape 100% de voturi numărate, PAS bifează victoria. Ce formațiuni mai intră în Parlament # Anticoruptie.md
Puterea rămâne în mâinile PAS la Chișinău. La procesarea a aproape 100 % din buletinele electorale, formațiunea a obținut 50,15 la sută din sufragii. Voturile câștigăte îi asigură o majoritate confortabilă în vitorul Parlament. În legislativ se vor regăsi Blocul Electoral Patriotic, Blocul Electoral Alternativa, Partidul
28 septembrie 2025
23:50
FOTO// Numărarea voturilor, sub presiune. Protest și contraprotest la Comisia Electorală Centrală # Anticoruptie.md
Numărare a voturilor sub presiune la CEC. În aceste momente, un grup de susținători ai Blocului Electoral Patriotic protestează vizavide sediul instituției. Aceștia cer ca autoritățile să asigure un proces transparent și susțin că aar exista tentative de falsificare. Un alt grup de persoane
22:30
Rezultate preliminare: PAS, pe primul loc, urmat de Blocul Patriotic. Surpriza: Partidul Democrația Acasă # Anticoruptie.md
La procesarea a 25 la sută din voturi, în cadrul alegerilor parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate deține întâietatea, cu circa 40 la sută din sufragii, urmat de Blocul Patriotic - cu circa 31 la sută din sufragii. În Parlament ar mai putea accede Blocul Alternativa
22:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu mulțumit, printr-un mesaj, cetățenilor care au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, apreciind t implicarea alegătorilor atât din țară, cât și din străinătate. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la
21:30
Voturile pentru Moldova Mare, nevalabile // Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia de anulare a înregistrării Partidului Politic Moldova Mare, al Victoriei Furtună # Anticoruptie.md
Curtea Supremă de Justiție a declarat, în seara zilei de duminică, 28 septembrie, inadmisibil recursul depus de Partidul Politic Moldova Mare și, în acest fel, este menținută hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic Moldova Mare.Astfel, în vederea executării
20:30
Trei persoane, reținute // Poliția: „aveau asupra lor obiecte pirotehnice și inflamabile, pentru a crea panică și haos” # Anticoruptie.md
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS"Fulger", în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară, în după=amiaza zilei de duminică, acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din
19:20
Alegeri parlamentare decisive în R.Moldova. Aproape 3,3 mln cetățeni sunt așteptați la urne să voteze între aderarea la UE și apropierea de Rusia # Anticoruptie.md
Scrutin crucial în R.Moldova. Aproape 3,3 mln de alegători sunt așteptați la urne să aleagă menținerea cursului pro-european sau apropierea de Rusia. Peste 3.400 de observatori naționali și internaționali vor monitoriza alegerile. Moldovenii sunt așteptați la cele peste 2.200 de secții de votare. Chișinăul,
07:50
LIVE TEXT/ FOTO/ VIDEO// Alegeri parlamentare 2025: cum se votează în țară și peste hotare # Anticoruptie.md
Moldovenii aleg duminică, 28 septembrie, deputații Parlamentului de legislatura a XII-a. Secțiile de votare au fost deschise de la ora 07.00, iar cetățenii cu drept de vot își pot exercita dreptul până la ora 21.00. Conform autorităților, nu au fost înregistrate întârzieri, toate secțiile
27 septembrie 2025
13:10
PROFIL ELECTORAL // Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor și Comuniştilor, Viitorul Moldovei, fără Inima Moldovei și Irina Vlah # Anticoruptie.md
Patru formațiuni politice – Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei, toate cu platforme pro-ruse declarate, s-au antrenat în campania pentru parlament într-un bloc electoral numit Blocul Patriotic, care îl are în frunte pe fostul președinte Igor Dodon, dar și un alt fost președinte - Vladimir
01:00
EXCLUSIV: Un nou ziar propagandistic, pregătit pentru ajunul alegerilor, descoperit într-un garaj din Bălți. Nordinfo a intrat în posesia publicației anonime # Anticoruptie.md
După ce Nordinfo.md a publicat investigația „Ziarul care răspândește ură în numele credinței. Cine distribuie „Sare și Lumină” în bisericile din Bălți?”, un alt ziar, la fel anonim, a fost creat pentru a semăna propagandă în ajunul alegerilor parlamentare. Sute de ziare „Credință și Faptă”,
26 septembrie 2025
19:50
DOC// După nouă ani pe banca acuzaților, Vlad Coteț a fost condamnat la trei ani de închisoare. Ceilalți figuranți scapă de pedeapsă # Anticoruptie.md
După nouă ani banca acuzaților, fostul viceprimar al capitalei, Vladimir Coteț, a fost condamnat la trei ani de închisoare. Dosarul vizează implicarea mai multor funcţionari ai Primăriei municipiului Chişinău în acte de corupţie, trafic de influenţă, depăşirea atribuţiilor de serviciu şi fals în acte publice. Pe banca acuzaţilor
19:00
DOC/ VIDEO// Mașini-cadou de la Ilan Șor. Liderul regional Ocnița, condamnat la 4 ani de închisoare # Anticoruptie.md
Liderul regional Ocnița al fostului partid Șor, Andrei Simacovici, a fost condamnat la patru ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată vineri, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a menținut și sechestrul aplicat pe averea condamnatului. Portalul Anticoruptie.md a deconspirat, în ancheta „Sponsorii penali”
17:40
Daniel Vodă: Moldovenii, prin vot, ar putea să curme tentativa Kremlinului de a face o lovitură de stat electorală. Avem o bătălie geopolitică între Est și Vest # Anticoruptie.md
„Instituțiile statului s-au mobilizat pentru a sancționa probabil cea mai mare viciere a procesului democratic de la independență încoace. Gradul masiv de testare a instituțiilor publice este fără precedent. Acum este o mare bătălie geopolitică între Est și Vest. Ținta finală nu este doar R.Moldova.
13:30
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2025 a fost mai intensă decât în scrutinele precedente, fiind marcată de tensiuni legate de statutul Republicii Moldova de țară candidată la UE și de implicarea Federației Ruse în procesul electoral. Concluzia se cuprinde în Raportul nr. 4 al
11:50
Curtea de Apel Chișinău a respins recursul Asociației obștești Ador Orașul Meu împotriva Ministerului Culturii și Parlamentului Republicii Moldova. Organizația pro-rusă a cerut, în instanță, anularea Avizului consultativ cu privire la oportunitatea denunțării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și
10:20
DOC// Consiliul Concurenței câștigă o bătălie într-un proces „de două milioane de lei”. Jurnaliștii CIJM, „victime colaterale” # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Chișinău a admis recursul Consiliului Concurenței în litigiul cu compania Vigurcom. Ultima declară că autoritatea nu a respectat procedurile legale la efectuarea controalelor inopinate, care s-au încheiat cu impunerea unei amenzi de aproape 2 milioane de lei pentru „trucarea licitațiilor publice, în complicitate cu
03:50
PROFIL ELECTORAL // Mișcarea Respect Moldova și Marian Lupu: guvernări, traseism politic și umbra lui Plahotniuc # Anticoruptie.md
Fostul președinte al Parlamentului și lider al Partidului Democrat, Marian Lupu, a revenit în politică după patru ani la șefia Curții de Conturi. Politicianul este cap de listă a Mișcării Respect Moldova, partid tânăr, lansat în 20123 de un grup de inițiativă, format din fruntași
25 septembrie 2025
16:50
DOC// Un alt fugar notoriu. Sentință pronunțată în lipsa fostului vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Chișinău a micșorat termenul de închisoare în cazul fostului vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, de la 6 la 4 ani. În rest, magistrații au menținut decizia primei instanțe în dosarul de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, așa cum
16:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău: Tot ce controlează acum Plahotniuc este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție # Anticoruptie.md
„Plahotniuc încearcă să dea o imagine de om care ar controla ceva. Tot ce controlează acum este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție. Omul la momentul de față ”vinde” doar aer și titluri de știri, pentru că realitatea obiectivă este la
14:20
DOC// Mitropolitul Vladimir, cu „păcate” în fața comunității LGBT. Curtea de Apel menține decizia primei instanțe # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Chișinău a respins recursul Mitropoliei Moldovei, în litigiul cu Consiliul pentu Egalitate. Biserica Ortodoxă din Moldova și însuși Mitropolitul Vladimir declară că le este lezat dreptul la libera exprimare, atunci când e vorba despre unele aspecte legate de organizarea paradelor LGBT în
10:10
Cu o carte în mână și escortat de mascați, Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care din 2019 a părăsit Republica Moldova, a fost plasat în Penitenciarul N13, după ce a fost extrădat din Grecia. Acesta a fost adus în țară cu o cursă obișnuită. O imagine cu Vlad Plahotniuc în avion a fost publicată
00:10
Ziarul care răspândește ură în numele credinței. Cine distribuie „Sare și Lumină” în bisericile din Bălți? # Anticoruptie.md
După ce au fost răspândite pe larg în cutiile poștale ale cetățenilor, ziarul „Sare și Lumină” a ajuns și în bisericile din Bălți. Pare mai degrabă o nouă sursă de propagandă cu caracter „ortodox”, decât cuvântul blând al credinței. Ziarul, care nu are nici
24 septembrie 2025
18:40
DOC// Justiția, gata să dea sentința definitivă în cazul lui Iurie Roșca. Ultimul cere strămutarea procesului # Anticoruptie.md
Avocatul fostului lider al Partidului Popular Creștin Democrat și vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență, solicită strămutarea examinării recursului la o instanță egală în grad. O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea Supremă
16:10
O nouă minciună a PAS în complicitate cu organele de stat. Ion Ceban comentează acțiunile poliției # Anticoruptie.md
Buletinele de vot cu ștampila „VOTAT” aplicată în dreptul Blocului Alternativa sunt materiale care fac parte din campania electorală, iar acțiunea poliției nu este decât o minciună a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) realizată în complicitate cu instituțiile statului și un alt atac contra
13:20
VIDEO// Cum funcționa schema de corupere electorală, destructurată marți. Ar fi spălat, în total, peste 9 milioane de lei # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticoruptie (CNA) a publicat imagini din timpul perchezițiilor la membrii unei grupări care a pus la cale o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei au fost ridicați, iar o persoană
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.