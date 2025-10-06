Peste 57,6 milioane lei pentru investiții verzi: programul „FACEM Investiții BGK” sprijină IMM-urile
Banca Mea, 6 octombrie 2025 09:15
Programul „FACEM Investiții BGK” sprijină întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova să dezvolte afaceri sustenabile prin finanțare preferențială pentru proiecte de eficiență energetică, tranziție verde și adaptare la schimbările climatice. Până acum, 30 de antreprenori au beneficiat de credite în valoare totală de 57,6 milioane lei, pentru proiecte investiționale de 107,1 milioane...
• • •
Alte ştiri de Banca Mea
Acum 30 minute
09:15
Peste 57,6 milioane lei pentru investiții verzi: programul „FACEM Investiții BGK” sprijină IMM-urile # Banca Mea
Programul „FACEM Investiții BGK” sprijină întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova să dezvolte afaceri sustenabile prin finanțare preferențială pentru proiecte de eficiență energetică, tranziție verde și adaptare la schimbările climatice. Până acum, 30 de antreprenori au beneficiat de credite în valoare totală de 57,6 milioane lei, pentru proiecte investiționale de 107,1 milioane...
Acum 24 ore
16:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la Strasbourg lansarea unor programe publice de finanțare, în parteneriat cu investitori privați, dedicate startup-urilor europene de tehnologie aflate în expansiune. Scopul este ca firmele inovatoare din domenii precum inteligență artificială, cuantică sau biotehnologie să nu mai fie nevoite să caute capital în afara Uniunii...
09:45
Ziua Națională a Vinului 2025 are loc pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, iar băncile din Moldova au ales să marcheze creativ evenimentul. Parteneri ai evenimentului, maib și Mastercard au avut o zonă cu muzică live, cadouri pentru bonurile din cumpărături, surprize pentru cardurile deschise pe loc și cashback pentru achitările cu cardurile maib gama universal...
Ieri
4 octombrie 2025
16:00
Cel mai tânăr investitor are 18 ani: subscrierile prin eVMS.md și profilul investitorilor # Banca Mea
Analiza evoluției emisiunilor de valori mobiliare de stat în perioada septembrie 2024 – august 2025, publicată de Ministerul Finanțelor, arată un interes în creștere, cu un vârf în decembrie 2024, când cererea a depășit de peste trei ori oferta disponibilă. Profilul investitorului tipic indică o vârstă medie de 42 de ani, cu predominanța segmentului 36–45 ani, preferință pentru maturități de...
11:15
Circa 70% dintre serviciile publice dedicate mediului de afaceri din Republica Moldova pot fi accesate online, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenției de Guvernare Electronică. Din totalul de 407 servicii pentru antreprenori, 284 sunt disponibile pe platformele EVO și servicii.gov.md. În ultimele luni au fost digitalizate încă 30 de servicii noi, din domenii...
Mai mult de 2 zile în urmă
20:15
OTP Bank extinde echipa Centrului de Contact Multimedia: fă pasul spre cariea în banking # Banca Mea
OTP Bank Moldova își mărește echipa și anunță locuri disponibile în cadrul Centrului de Contact Multimedia. Este o ocazie bună pentru cei care își doresc un start de carieră într-un mediu profesionist, dar totodată prietenos și energic. Banca oferă un mediu de lucru modern și beneficii atractive: - tichete de masă; - asigurare medicală; - bonusuri și acces la produse bancare în condiții...
19:45
16:15
Proiectul euro digital câștigă teren, iar discuțiile între statele membre ale zonei euro avansează. Banca Centrală Europeană vizează 2029 ca termen realist pentru lansarea monedei digitale, un instrument de plată online sprijinit de banca centrală, potrivit declarațiilor lui Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE, la evenimentul „Viitorul finanțelor” organizat de Bloomberg,...
14:30
Educația juridică, susținută de maib: burse de merit și stagii pentru cei mai buni studenți # Banca Mea
Maib continuă să susțină excelența academică, investind pentru al 10-lea an consecutiv în educația juridică din Republica Moldova. Cinci burse de merit vor fi acordate celor mai buni studenți ai facultăților de drept din țară, iar în premieră, BAA Gladei și Partenerii, alături de maib, GRAWE Carat, Sandriliona și Moldcell, oferă câte o bursă academică integrală, echivalentă cu taxa de studii...
12:00
Victoriabank lansează Apple Pay pentru e-commerce: soluția rapidă pentru magazine online # Banca Mea
Victoriabank lansează Apple Pay pentru e-commerce: soluția rapidă pentru magazine online
08:15
Cum poate Open Banking transforma serviciile financiare: lecțiile unui atelier la Chișinău # Banca Mea
World Bank Group Moldova, împreună cu IFC – International Finance Corporation, FIAS și Asociația Băncilor din Moldova, a organizat un atelier tematic dedicat valorificării potențialului Open Banking pentru crearea de produse financiare inovatoare în Republica Moldova. Evenimentul a evidențiat modalitățile prin care acest concept poate stimula inovația și poate genera noi oportunități pentru...
06:15
Ministerul Energiei a aprobat metodologia care stabilește condițiile pentru amplasarea centralelor electrice eoliene, distanțele minime față de localități și obiective de infrastructură, precum și cerințele pentru demontarea turbinelor și refacerea terenurilor agricole. Documentul complet poate fi consultat pe legis.md. Metodologia prevede că centralele eoliene nu pot fi instalate în rezervații...
2 octombrie 2025
19:15
Piața bancară din România este departe de a fi uniformă, iar fiecare instituție are un nucleu distinct de clienți – relevă valul 5 al studiului „Financial Services Digital Transformation” realizat de Exact Business Solutions – Research & Consulting în octombrie 2024, citat de BankingNews.ro. Potrivit sursei, repartizarea arată în felul următor: Revolut - atrage public tânăr, cu venituri medii...
17:45
maib investește 2 milioane de lei în dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din Republica Moldova # Banca Mea
maib, Ministerul Educației și Cercetării și AO „Junior Achievement Moldova” au semnat un contract tripartit de finanțare nerambursabilă în valoare de 2 milioane de lei. Scopul este dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din Republica Moldova, în cadrul Parteneriatului Național „Moldova pentru Educație”. Proiectul „Educația economică și antreprenorială în școlile model” va fi implementat în perioada...
16:30
Orice proiect pornește de la o idee. Poate fi o renovare, o investiție personală sau un pas important pentru familie. Pentru ca aceste planuri să devină realitate, ai nevoie de stabilitate financiară și de o soluție transparentă. Creditul de consum Energbank îți oferă exact acest sprijin: dobândă fixă 9,40% și DAE 9,82%, astfel încât să ai siguranța unor costuri clare și previzibile. De exemplu, pentru un credit de 100.000 MDL contractat pe o perioadă de 24 de luni, rata lunară este de 4.587 MDL...
14:45
EuroCreditBank își pregătește echipa pentru viitor: training intensiv despre inteligența artificială # Banca Mea
La EuroCreditBank, procesul de învățare continuă este parte din cultura organizațională. Recent, peste 60 de angajați ai băncii – online și offline – au participat la un curs intensiv despre inteligență artificială, susținut de expertul Veaceslav Cunev. Potrivit băncii, sesiunea a fost un pas important în direcția integrării tehnologiilor AI în activitatea zilnică. Discuțiile aplicate,...
12:30
Dacă faci cumpărături în magazinele Local, acum ai un motiv în plus să folosești cardul Visa de la Moldindconbank. În perioada 1 octombrie 2025 – 31 ianuarie 2026, promoția „Achită cu cardul Visa de la Moldindconbank și câștigă premii” îți poate aduce o vacanță de vis în Egipt pentru întreaga familie sau premii lunare de 7 000 de lei. Vezi regulamentul complet aici. Cum participi în tombolă? –...
10:30
Victoriabank a achiziționat Microinvest, liderul pieței de microfinanțare din Republica Moldova # Banca Mea
Victoriabank, parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, a achiziționat Microinvest, liderul pieței de microfinanțare din Republica Moldova, după obținerea tuturor aprobărilor de la autoritățile de reglementare. Tranzacția consolidează poziția Victoriabank pe piața bancară și extinde portofoliul de servicii dedicate antreprenorilor locali. Microinvest are un portofoliu de credite de 7...
08:45
Start pentru Moldova HiTech Park: hub regional pentru industrii cu valoare adăugată mare # Banca Mea
Guvernul Republicii Moldova a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park”, proiect strategic național menit să transforme economia și inovația țării. Potrivit Ministrrului Dezvoltatii Economice și Digitalizării, parcul va fi amenajat pe o suprafață de 50 de hectare, dintre care 24 ha sunt puse la dispoziție în prima etapă. Parcul este conceput ca un hub...
1 octombrie 2025
17:15
Energbank oferă persoanelor fizice creditul de consum cu dobândă fixă 9,4% anual și DAE 9,82%, fără comision de administrare. Produsul le asigură clienților predictibilitate și transparență până la 20 iulie 2026, după care dobânda devine flotantă. Astfel, exemplu de calcul este: pentru un credit de 100.000 MDL pe 24 de luni, rata lunară este de 4.587 MDL, iar suma totală de rambursat ajunge la...
15:30
Dacă deții cardurile Visa Platinum și Visa Infinite emise de OTP Bank poți transforma călătoriile în experiențe premium. Începând cu 1 octombrie 2025, beneficiază de:– acces gratuit în business lounge-uri prin aplicația VISA Airport Companion sau Priority Pass;– acces gratuit la serviciul Visa Concierge 24/7;– acces nelimitat la Fast Track în aeroporturile din Europa, Turcia și Belarus;–...
14:00
Ziua Națională a Vinului 2025: maib și Mastercard susțin tradițiile și vinificatorii Moldovei # Banca Mea
Pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale, va avea loc Ziua Națională a Vinului 2025, sub genericul „Vinul nostru uimitor de bun”. În cadrul expoziției participă peste 100 de vinificatori, oferind degustări, masterclassuri și dialog direct cu producătorii. maib și Mastercard sunt parteneri principali și vor asigura o zonă specială interactivă dedicată vizitatorilor — accesibilă...
12:45
EXIMBANK a marcat Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice printr-un eveniment special în care a reunit foștii și actualii angajați ai băncii. Întâlnirea a avut scopul de a celebra experiența celor care au pus bazele succesului instituției și de a inspira generația actuală să ducă mai departe povestea EXIMBANK. Foștii angajați, pionieri ai unor inițiative în premieră pentru sistemul bancar,...
10:15
Oportunitate pentru firmele de marketing: BERD selectează parteneri pentru sprijinirea IMM-urilor # Banca Mea
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare solicită oferte comerciale pentru implementarea unui proiect de consultanță în marketing destinat întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Proiectul este sprijinit financiar de Uniunea Europeană. Conform anunțului, vor fi selectate companii care să furnizeze servicii complete de rebranding, elaborare a manualului de identitate...
09:30
ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International au anunțat lansarea unei monede digitale stabile denominate în euro, dezvoltată conform reglementărilor MiCAR, scrie Ziarul Financiar. Noul instrument bazat pe blockchain va facilita plăți transfrontaliere rapide și cu costuri reduse, integrarea plăților programabile și decontarea activelor...
08:30
Moldova AI Hub: lansarea centrului care va accelera inteligența artificială în Republica Moldova # Banca Mea
Pe 26 septembrie 2025 a fost lansat Moldova AI Hub, o inițiativă națională care aduce la aceeași masă instituții publice, universități, companii tech și parteneri internaționali. Proiectul își propune să accelereze dezvoltarea ecosistemului de inteligență artificială în țară și să transforme AI dintr-un concept teoretic într-un instrument real pentru sănătate, educație, servicii publice și...
30 septembrie 2025
18:45
OTP Bank Moldova oferă tinerilor talentați oportunități de practică în domeniul bancar. Vlad, student în anul III la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, specializarea Finanțe, a efectuat un stagiu în Departamentul IMM – Secția Analiză Financiară. „Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost deschiderea oamenilor. Am avut norocul să beneficiez de mentoratul colegilor mei, care au fost mereu...
14:00
Programul 373 și Moldindconbank sprijină dezvoltarea iVedere: clinica oftalmologică modernă din Ungheni # Banca Mea
În mai puțin de doi ani de activitate, clinica oftalmologică iVedere din Ungheni a devenit un reper pentru pacienți din întreaga țară, oferind local servicii medicale și chirurgicale care până nu demult necesitau deplasarea la Chișinău. Fondată și administrată de medicul oftalmolog Doina Bobescu, cu implicarea soțului său – unul dintre cei trei specialiști în retină din Republica Moldova –...
12:00
BC „EuroCreditBank” S.A., înființată la 30 septembrie 1992, aniversează 33 de ani de activitate ca bancă universală pe piața bancară din Republica Moldova. Instituția oferă toate tipurile principale de operațiuni bancare – de la deservirea clienților persoane fizice și juridice, până la servicii bancare de investiții și consultanță. Printre serviciile disponibile se numără creditele pentru...
11:00
Sucursala nr. 27 a Victoriabank din municipiul Fălești, situată pe strada Mihai Eminescu nr. 10, a fost redeschisă după modernizare. Spațiul oferă acum condiții mai confortabile și funcționale pentru deservirea clienților. Unitatea funcționează în programul obișnuit și pune la dispoziția clienților serviciile bancare oferite de Victoriabank într-un cadru modernizat.
08:45
Asociația Businessului European a lansat un apel de depunere a propunerilor de proiecte demonstrative pentru introducerea practicilor economice verzi și reziliente în lanțurile valorice ale culturilor de nuci și fructe cu sâmburi din Republica Moldova. Inițiativa are loc în cadrul proiectului regional „Promovarea pregătirii pentru Green Deal în țările Parteneriatului Estic” , implementat de...
29 septembrie 2025
17:30
325 milioane USD pentru Trans-Oil Group: OTP Bank își reînnoiește participarea în sindicatul internațional # Banca Mea
OTP Bank Moldova și-a reînnoit participarea în facilitățile de credit Borrowing Base pentru Trans-Oil Group, susținând finanțarea exporturilor de produse agricole. Alături de parteneri internaționali de top – ING Bank, UniCredit, Citibank, Raiffeisen Bank, IFC, FMO, BSTDB și alte instituții financiare – OTP Bank a contribuit în acest an la mobilizarea unei sume record de 325 milioane USD într-o...
15:30
ProCredit Bank a semnat vineri, 26 septembrie, un acord de garanție cu Grupul Băncii Europene de Investiții , format din Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții. Parteneriatul este susținut de Uniunea Europeană prin intermediul programului EU4Business Guarantee Facility și va permite băncii să extindă semnificativ accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și...
12:00
Banca Națională a Moldovei a publicat datele pentru luna august 2025 privind evoluția principalilor indicatori monetari. Potrivit instituției, numerarul aflat în circulație – banii cash folosiți de populație – a crescut la aproximativ 48 miliarde lei, cu 0,8% mai mult decât în luna precedentă și cu 13% peste nivelul din august 2024. Depozitele bancare au înregistrat de asemenea o majorare: în lei au ajuns la 87,5 miliarde lei, reprezentând 66,2% din totalul depozitelor, iar în valută (exprimate...
10:00
Conferința Fintech Moldova 2025 Evidențiază Rolul Crescător al Moldovei în Inovația Fintech Regională # Banca Mea
Pe 3 octombrie 2025, Chișinău va găzdui a 7-a ediție a Conferinței Fintech Moldova , un eveniment care, de la înființarea sa în 2019, a devenit principala platformă pentru actorii financiari, tehnologici și de reglementare care conduc transformarea fintech din Moldova. Pe măsură ce ecosistemul fintech local devine mai complex și cu o rază de acțiune mai largă, FMC25 promite să fie mai mult...
09:15
Legea nr. 189/2025 privind consolidarea protecției drepturilor consumatorilor de servicii financiare a fost publicată în Monitorul Oficial pe 25 septembrie 2025 și este acum în vigoare. Noua lege are scopul de a crește transparența și siguranța în relația dintre clienți și furnizorii de credite sau servicii de asigurare. Printre principalele prevederi se numără supravegherea mai strictă a...
28 septembrie 2025
15:45
maib, în parteneriat cu Visa, a lansat o promoție exclusivă pentru deținătorii de carduri Visa Signature maib alto. Câștigătorii vor avea ocazia să trăiască o experiență de neuitat în Elveția, călătorind cu celebrul tren panoramic Glacier Express. Pentru a participa, clienții trebuie să efectueze minimum 6 plăți a câte cel puțin 600 de lei fiecare cu cardul Visa Signature maib alto până la data...
08:30
Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat un ghid prin care arată cum pot cetățenii să investească în obligațiunile emise de autoritățile publice locale – o oportunitate de a sprijini proiectele comunitare și de a obține randamente sigure. Procesul este simplificat în șapte pași: Informarea – urmărești anunțurile oficiale ale primăriilor și CNPF privind emisiunile de obligațiuni. Analiza...
27 septembrie 2025
09:15
La începutul lunii septembrie, o echipă de angajați ai Moldindconbank a cucerit vârful legendar Ararat, aflat la 5.137 m altitudine. Expediția a fost un adevărat test de rezistență și spirit de echipă, demonstrând că perseverența și curajul pot duce la cele mai înalte culmi. „Această expediție nu este doar o aventură, ci și o dovadă că împreună putem ajunge la cele mai înalte culmi – fie ele...
07:45
Țările din Uniunea Europeană cu cea mai mică speranță de viață sunt România și Bulgaria, unde media nu trece de 76 de ani, arată datele Eurostat, citate de Digi24.ro. În timp ce în România speranța de viață este de 76,6 ani, în Bulgaria coboară la 75,9 ani, mult sub media europeană de 81,7 ani. În topul clasamentului se află Italia și Suedia, cu 84,1 ani, urmate de Spania . Deși rămâne la coada...
26 septembrie 2025
23:00
30 mil. euro pentru IMM-uri: Victoriabank și Grupul BEI lansează un program de garantare # Banca Mea
Victoriabank, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții , a lansat un program de garantare în valoare de 30 milioane de euro, susținut de Uniunea Europeană prin EU4Business Guarantee Facility. Programul permite întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova să acceseze credite în condiții avantajoase, cu până la 80% din valoarea împrumutului...
17:00
30 mil. euro pentru IMM-uri: Victoriabank și Grupul BEI lansează un program de garantare # Banca Mea
Victoriabank, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții , a lansat un program de garantare în valoare de 30 milioane de euro, susținut de Uniunea Europeană prin EU4Business Guarantee Facility. Programul permite întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova să acceseze credite în condiții avantajoase, cu până la 80% din valoarea împrumutului...
15:15
Guvernatorul Băncii Franței: „Euro digital și SEPA – oportunități pentru modernizarea Moldovei” # Banca Mea
François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, a vorbit în cadrul unui interviu despre integrarea Republicii Moldova în SEPA, proiectul euro digital și impactul noilor tehnologii asupra sistemului bancar european. Declarațiile au fost făcute într-un interviu publicat de Banca Națională a Moldovei, cu ocazia conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, desfășurată...
14:15
EuroCreditBank a lansat un nou produs de economisire destinat persoanelor fizice – depozitul „Infinit”, disponibil în lei, dolari și euro. Depozitul poate fi constituit pe termene de 6, 13, 25, 36 sau 60 de luni, cu o sumă minimă de deschidere de 1000 MDL, 100 USD sau 100 EUR. Produsul oferă o dobândă flotantă de până la 8%, calculată zilnic și plătită lunar pe contul curent sau de card....
12:45
Rețea de fraudă cu criptomonede destructurată: cinci persoane arestate, prejudiciu de 100 milioane € # Banca Mea
O rețea internațională de fraudă cu criptomonede a fost destructurată în urma unor descinderi simultane în cinci țări europene – Spania, Portugalia, Lituania, Bulgaria și România. Cinci persoane, inclusiv liderul grupării, au fost arestate, relatează Digi24.ro. Potrivit sursei, infractorii au indus în eroare sute de persoane din 23 de state europene, promițând câștiguri rapide din investiții în...
10:30
Până la 400.000 MDL pentru proiectele tale, prin Creditul de Nevoi Personale de la ProCredit Bank # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova pune la dispoziția clienților un Credit de Nevoi Personale flexibil și rapid, care oferă până la 400.000 MDL, fără gaj. Printre avantajele produsului se numără: rată competitivă, aprobare rapidă, posibilitatea de a refinanța alte credite în condiții avantajoase și rambursarea anticipată fără comision. Pentru mai multe detalii, cei interesați pot apela la numărul 0800 000...
08:30
Convenția UE privind simplificarea comerțului cu mărfuri: Republica Moldova, invitată să adere # Banca Mea
Uniunea Europeană a făcut un nou pas în relația cu Republica Moldova. Pe 25 septembrie 2025, Consiliul UE a transmis invitația oficială ca țara noastră să adere la Convenția din 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Aderarea la acest instrument internațional ar deschide accesul la proceduri vamale mai simple și mai eficiente, cu impact direct asupra competitivității...
25 septembrie 2025
17:30
BT Leasing și Grand Premium fac mașinile electrice mai accesibile: rate fără TVA și economii de până la 20% # Banca Mea
Trecerea la un automobil electric devine mai accesibilă prin parteneriatul dintre BT Leasing și dealerul auto Grand Premium. Clienții pot achiziționa în rate orice model electric disponibil, beneficiind de unul dintre cele mai avantajoase produse de leasing de pe piață. Oferta este valabilă pentru contractele de leasing financiar semnate până la 30 decembrie 2025 și include: Rate fără TVA pe...
15:15
maib, în parteneriat cu Visa, a lansat a treia ediție a programului global She’s Next Empowered by Visa, dedicat sprijinirii femeilor antreprenoare. Programul este implementat în Moldova din 2023 și a inclus până acum sesiuni de instruire, mentorat și granturi financiare pentru afacerile conduse de femei. În acest an, competiția are loc în premieră sub formatul Elevator Pitch, prin care...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.