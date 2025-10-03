Cum poate Open Banking transforma serviciile financiare: lecțiile unui atelier la Chișinău

07:45

Țările din Uniunea Europeană cu cea mai mică speranță de viață sunt România și Bulgaria, unde media nu trece de 76 de ani, arată datele Eurostat, citate de Digi24.ro. În timp ce în România speranța de viață este de 76,6 ani, în Bulgaria coboară la 75,9 ani, mult sub media europeană de 81,7 ani. În topul clasamentului se află Italia și Suedia, cu 84,1 ani, urmate de Spania . Deși rămâne la coada...