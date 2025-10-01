Credit de consum cu dobândă fixă 9,4%: Stabilitate financiară de la Energbank
Banca Mea, 1 octombrie 2025 17:15
Energbank oferă persoanelor fizice creditul de consum cu dobândă fixă 9,4% anual și DAE 9,82%, fără comision de administrare. Produsul le asigură clienților predictibilitate și transparență până la 20 iulie 2026, după care dobânda devine flotantă. Astfel, exemplu de calcul este: pentru un credit de 100.000 MDL pe 24 de luni, rata lunară este de 4.587 MDL, iar suma totală de rambursat ajunge la...
• • •
Acum 30 minute
17:15
Credit de consum cu dobândă fixă 9,4%: Stabilitate financiară de la Energbank

Energbank oferă persoanelor fizice creditul de consum cu dobândă fixă 9,4% anual și DAE 9,82%, fără comision de administrare. Produsul le asigură clienților predictibilitate și transparență până la 20 iulie 2026, după care dobânda devine flotantă. Astfel, exemplu de calcul este: pentru un credit de 100.000 MDL pe 24 de luni, rata lunară este de 4.587 MDL, iar suma totală de rambursat ajunge la...
Acum 4 ore
15:30
Dacă deții cardurile Visa Platinum și Visa Infinite emise de OTP Bank poți transforma călătoriile în experiențe premium. Începând cu 1 octombrie 2025, beneficiază de:– acces gratuit în business lounge-uri prin aplicația VISA Airport Companion sau Priority Pass;– acces gratuit la serviciul Visa Concierge 24/7;– acces nelimitat la Fast Track în aeroporturile din Europa, Turcia și Belarus;–...
14:00
Ziua Națională a Vinului 2025: maib și Mastercard susțin tradițiile și vinificatorii Moldovei # Banca Mea
Pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale, va avea loc Ziua Națională a Vinului 2025, sub genericul „Vinul nostru uimitor de bun”. În cadrul expoziției participă peste 100 de vinificatori, oferind degustări, masterclassuri și dialog direct cu producătorii. maib și Mastercard sunt parteneri principali și vor asigura o zonă specială interactivă dedicată vizitatorilor — accesibilă...
Acum 6 ore
12:45
EXIMBANK a marcat Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice printr-un eveniment special în care a reunit foștii și actualii angajați ai băncii. Întâlnirea a avut scopul de a celebra experiența celor care au pus bazele succesului instituției și de a inspira generația actuală să ducă mai departe povestea EXIMBANK. Foștii angajați, pionieri ai unor inițiative în premieră pentru sistemul bancar,...
Acum 8 ore
10:15
Oportunitate pentru firmele de marketing: BERD selectează parteneri pentru sprijinirea IMM-urilor # Banca Mea
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare solicită oferte comerciale pentru implementarea unui proiect de consultanță în marketing destinat întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Proiectul este sprijinit financiar de Uniunea Europeană. Conform anunțului, vor fi selectate companii care să furnizeze servicii complete de rebranding, elaborare a manualului de identitate...
Acum 12 ore
09:30
ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International au anunțat lansarea unei monede digitale stabile denominate în euro, dezvoltată conform reglementărilor MiCAR, scrie Ziarul Financiar. Noul instrument bazat pe blockchain va facilita plăți transfrontaliere rapide și cu costuri reduse, integrarea plăților programabile și decontarea activelor...
08:30
Moldova AI Hub: lansarea centrului care va accelera inteligența artificială în Republica Moldova # Banca Mea
Pe 26 septembrie 2025 a fost lansat Moldova AI Hub, o inițiativă națională care aduce la aceeași masă instituții publice, universități, companii tech și parteneri internaționali. Proiectul își propune să accelereze dezvoltarea ecosistemului de inteligență artificială în țară și să transforme AI dintr-un concept teoretic într-un instrument real pentru sănătate, educație, servicii publice și...
Acum 24 ore
18:45
OTP Bank Moldova oferă tinerilor talentați oportunități de practică în domeniul bancar. Vlad, student în anul III la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, specializarea Finanțe, a efectuat un stagiu în Departamentul IMM – Secția Analiză Financiară. „Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost deschiderea oamenilor. Am avut norocul să beneficiez de mentoratul colegilor mei, care au fost mereu...
Ieri
14:00
Programul 373 și Moldindconbank sprijină dezvoltarea iVedere: clinica oftalmologică modernă din Ungheni # Banca Mea
În mai puțin de doi ani de activitate, clinica oftalmologică iVedere din Ungheni a devenit un reper pentru pacienți din întreaga țară, oferind local servicii medicale și chirurgicale care până nu demult necesitau deplasarea la Chișinău. Fondată și administrată de medicul oftalmolog Doina Bobescu, cu implicarea soțului său – unul dintre cei trei specialiști în retină din Republica Moldova –...
12:00
BC „EuroCreditBank” S.A., înființată la 30 septembrie 1992, aniversează 33 de ani de activitate ca bancă universală pe piața bancară din Republica Moldova. Instituția oferă toate tipurile principale de operațiuni bancare – de la deservirea clienților persoane fizice și juridice, până la servicii bancare de investiții și consultanță. Printre serviciile disponibile se numără creditele pentru...
11:00
Sucursala nr. 27 a Victoriabank din municipiul Fălești, situată pe strada Mihai Eminescu nr. 10, a fost redeschisă după modernizare. Spațiul oferă acum condiții mai confortabile și funcționale pentru deservirea clienților. Unitatea funcționează în programul obișnuit și pune la dispoziția clienților serviciile bancare oferite de Victoriabank într-un cadru modernizat.
08:45
Asociația Businessului European a lansat un apel de depunere a propunerilor de proiecte demonstrative pentru introducerea practicilor economice verzi și reziliente în lanțurile valorice ale culturilor de nuci și fructe cu sâmburi din Republica Moldova. Inițiativa are loc în cadrul proiectului regional „Promovarea pregătirii pentru Green Deal în țările Parteneriatului Estic” , implementat de...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
325 milioane USD pentru Trans-Oil Group: OTP Bank își reînnoiește participarea în sindicatul internațional # Banca Mea
OTP Bank Moldova și-a reînnoit participarea în facilitățile de credit Borrowing Base pentru Trans-Oil Group, susținând finanțarea exporturilor de produse agricole. Alături de parteneri internaționali de top – ING Bank, UniCredit, Citibank, Raiffeisen Bank, IFC, FMO, BSTDB și alte instituții financiare – OTP Bank a contribuit în acest an la mobilizarea unei sume record de 325 milioane USD într-o...
15:30
ProCredit Bank a semnat vineri, 26 septembrie, un acord de garanție cu Grupul Băncii Europene de Investiții , format din Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții. Parteneriatul este susținut de Uniunea Europeană prin intermediul programului EU4Business Guarantee Facility și va permite băncii să extindă semnificativ accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și...
10:00
Conferința Fintech Moldova 2025 Evidențiază Rolul Crescător al Moldovei în Inovația Fintech Regională # Banca Mea
Pe 3 octombrie 2025, Chișinău va găzdui a 7-a ediție a Conferinței Fintech Moldova , un eveniment care, de la înființarea sa în 2019, a devenit principala platformă pentru actorii financiari, tehnologici și de reglementare care conduc transformarea fintech din Moldova. Pe măsură ce ecosistemul fintech local devine mai complex și cu o rază de acțiune mai largă, FMC25 promite să fie mai mult...
09:15
Legea nr. 189/2025 privind consolidarea protecției drepturilor consumatorilor de servicii financiare a fost publicată în Monitorul Oficial pe 25 septembrie 2025 și este acum în vigoare. Noua lege are scopul de a crește transparența și siguranța în relația dintre clienți și furnizorii de credite sau servicii de asigurare. Printre principalele prevederi se numără supravegherea mai strictă a...
28 septembrie 2025
15:45
maib, în parteneriat cu Visa, a lansat o promoție exclusivă pentru deținătorii de carduri Visa Signature maib alto. Câștigătorii vor avea ocazia să trăiască o experiență de neuitat în Elveția, călătorind cu celebrul tren panoramic Glacier Express. Pentru a participa, clienții trebuie să efectueze minimum 6 plăți a câte cel puțin 600 de lei fiecare cu cardul Visa Signature maib alto până la data...
08:30
Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat un ghid prin care arată cum pot cetățenii să investească în obligațiunile emise de autoritățile publice locale – o oportunitate de a sprijini proiectele comunitare și de a obține randamente sigure. Procesul este simplificat în șapte pași: Informarea – urmărești anunțurile oficiale ale primăriilor și CNPF privind emisiunile de obligațiuni. Analiza...
27 septembrie 2025
09:15
La începutul lunii septembrie, o echipă de angajați ai Moldindconbank a cucerit vârful legendar Ararat, aflat la 5.137 m altitudine. Expediția a fost un adevărat test de rezistență și spirit de echipă, demonstrând că perseverența și curajul pot duce la cele mai înalte culmi. „Această expediție nu este doar o aventură, ci și o dovadă că împreună putem ajunge la cele mai înalte culmi – fie ele...
07:45
Țările din Uniunea Europeană cu cea mai mică speranță de viață sunt România și Bulgaria, unde media nu trece de 76 de ani, arată datele Eurostat, citate de Digi24.ro. În timp ce în România speranța de viață este de 76,6 ani, în Bulgaria coboară la 75,9 ani, mult sub media europeană de 81,7 ani. În topul clasamentului se află Italia și Suedia, cu 84,1 ani, urmate de Spania . Deși rămâne la coada...
26 septembrie 2025
23:00
30 mil. euro pentru IMM-uri: Victoriabank și Grupul BEI lansează un program de garantare # Banca Mea
Victoriabank, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții , a lansat un program de garantare în valoare de 30 milioane de euro, susținut de Uniunea Europeană prin EU4Business Guarantee Facility. Programul permite întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova să acceseze credite în condiții avantajoase, cu până la 80% din valoarea împrumutului...
17:00
30 mil. euro pentru IMM-uri: Victoriabank și Grupul BEI lansează un program de garantare # Banca Mea
Victoriabank, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții , a lansat un program de garantare în valoare de 30 milioane de euro, susținut de Uniunea Europeană prin EU4Business Guarantee Facility. Programul permite întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova să acceseze credite în condiții avantajoase, cu până la 80% din valoarea împrumutului...
15:15
Guvernatorul Băncii Franței: „Euro digital și SEPA – oportunități pentru modernizarea Moldovei” # Banca Mea
François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, a vorbit în cadrul unui interviu despre integrarea Republicii Moldova în SEPA, proiectul euro digital și impactul noilor tehnologii asupra sistemului bancar european. Declarațiile au fost făcute într-un interviu publicat de Banca Națională a Moldovei, cu ocazia conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, desfășurată...
14:15
EuroCreditBank a lansat un nou produs de economisire destinat persoanelor fizice – depozitul „Infinit”, disponibil în lei, dolari și euro. Depozitul poate fi constituit pe termene de 6, 13, 25, 36 sau 60 de luni, cu o sumă minimă de deschidere de 1000 MDL, 100 USD sau 100 EUR. Produsul oferă o dobândă flotantă de până la 8%, calculată zilnic și plătită lunar pe contul curent sau de card....
12:45
Rețea de fraudă cu criptomonede destructurată: cinci persoane arestate, prejudiciu de 100 milioane € # Banca Mea
O rețea internațională de fraudă cu criptomonede a fost destructurată în urma unor descinderi simultane în cinci țări europene – Spania, Portugalia, Lituania, Bulgaria și România. Cinci persoane, inclusiv liderul grupării, au fost arestate, relatează Digi24.ro. Potrivit sursei, infractorii au indus în eroare sute de persoane din 23 de state europene, promițând câștiguri rapide din investiții în...
10:30
Până la 400.000 MDL pentru proiectele tale, prin Creditul de Nevoi Personale de la ProCredit Bank # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova pune la dispoziția clienților un Credit de Nevoi Personale flexibil și rapid, care oferă până la 400.000 MDL, fără gaj. Printre avantajele produsului se numără: rată competitivă, aprobare rapidă, posibilitatea de a refinanța alte credite în condiții avantajoase și rambursarea anticipată fără comision. Pentru mai multe detalii, cei interesați pot apela la numărul 0800 000...
08:30
Convenția UE privind simplificarea comerțului cu mărfuri: Republica Moldova, invitată să adere # Banca Mea
Uniunea Europeană a făcut un nou pas în relația cu Republica Moldova. Pe 25 septembrie 2025, Consiliul UE a transmis invitația oficială ca țara noastră să adere la Convenția din 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Aderarea la acest instrument internațional ar deschide accesul la proceduri vamale mai simple și mai eficiente, cu impact direct asupra competitivității...
25 septembrie 2025
17:30
BT Leasing și Grand Premium fac mașinile electrice mai accesibile: rate fără TVA și economii de până la 20% # Banca Mea
Trecerea la un automobil electric devine mai accesibilă prin parteneriatul dintre BT Leasing și dealerul auto Grand Premium. Clienții pot achiziționa în rate orice model electric disponibil, beneficiind de unul dintre cele mai avantajoase produse de leasing de pe piață. Oferta este valabilă pentru contractele de leasing financiar semnate până la 30 decembrie 2025 și include: Rate fără TVA pe...
15:15
maib, în parteneriat cu Visa, a lansat a treia ediție a programului global She’s Next Empowered by Visa, dedicat sprijinirii femeilor antreprenoare. Programul este implementat în Moldova din 2023 și a inclus până acum sesiuni de instruire, mentorat și granturi financiare pentru afacerile conduse de femei. În acest an, competiția are loc în premieră sub formatul Elevator Pitch, prin care...
12:30
Victoriabank vine cu o soluție digitală pentru cei care vor rapiditate și comoditate: credite de nevoi personale disponibile 100% online, prin Cabinetul Personal, fără drumuri și rânduri la bancă. Tinerii și nu doar ei pot accesa serviciul direct de pe telefon sau computer, beneficiind de: aplicare rapidă – cerere completată în câteva minute; documente minime – doar buletinul de...
10:30
Femeile din Republica Moldova câștigă, în medie, cu 16,6% mai puțin decât bărbații, ceea ce le obligă să muncească aproximativ două luni în plus pentru a obține aceeași remunerație, potrivit radiomoldova.md. Comunitatea internațională marchează pe 18 septembrie Ziua salarizării echitabile, prilej de a atrage atenția asupra diferențelor salariale și de a impulsiona politicile care garantează...
08:30
Ministerul Finanțelor a publicat calendarul sesiunilor de subscriere a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) prin platforma eVMS.md pentru perioada octombrie – decembrie 2025. În cadrul acestor emisiuni, investitorii vor putea opta pentru obligațiuni cu maturități de 2, 3 sau 4 ani, în funcție de obiectivele lor financiare. Detaliile fiecărei emisiuni vor fi publicate ulterior pe pagina Ministerului Finanțelor și pe platforma eVMS. Ministerul încurajează cetățenii să utilizeze platforma, care oferă:...
24 septembrie 2025
19:00
Moldindconbank și Hyundai Moldova facilitează accesul la credite auto direct în showroom # Banca Mea
Datorită unui parteneriat dintre Moldindconbank și Hyundai Moldova, clienții pot accesa credite auto direct în showroom, fără drumuri suplimentare și cu formalități simplificate. Potrivit băncii, o agenție Moldindconbank funcționează chiar în interiorul salonului auto, ceea ce permite rezolvarea tuturor procedurilor pe loc. Astfel, cumpărătorii pot pleca acasă în aceeași zi la volanul noii lor...
17:15
Soluție fiscală și bancară într-un singur dispozitiv: Terminal POS Android de la Victoriabank # Banca Mea
Victoriabank pune la dispoziția afacerilor un terminal POS Android modern, care combină funcțiile unui aparat de casă și ale unui terminal bancar într-un singur echipament compact. Dispozitivul transmite automat bonurile fiscale către MEV, stochează electronic toate datele și este compatibil cu soluții software pentru o evidență completă a vânzărilor. Terminalul asigură plăți securizate, are o...
14:00
ProCredit Bank propune mediului de afaceri un nou produs – depozitul Flexibil, prin care lichiditățile companiilor pot fi valorificate în condiții avantajoase. Oferta include: Dobândă flotantă de 5,50% anual la depozite în MDL, pe o perioadă de 25 de luni; Comision zero la deschiderea și administrarea contului de depozit; Plata lunară a dobânzii direct în contul curent; Siguranță garantată de...
09:30
Intră în cursa pentru un TV modern cu FinComBank și Visa: premiul pentru seri de neuitat # Banca Mea
Clienții FinComBank care utilizează cardurile Visa pot participa la o nouă campanie promoțională cu premii atractive. Potrivit regulamentului, fiecare participant are șansa să câștige un televizor modern, ideal pentru seri petrecute acasă alături de cei dragi. Pentru a intra în concurs, deținătorii de carduri Visa FinComBank trebuie să efectueze cel puțin 5 tranzacții în valoare de minimum 400...
08:15
Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației vor trebui să prezinte două noi formulare fiscale – IUPT24 și IUPT25. Potrivit Monitorului Fiscal, Ministerul Finanțelor a supus consultărilor publice proiectul prin care sunt introduse aceste formulare. Modificările au fost inițiate ca urmare a schimbărilor legislative și a necesității consolidării disciplinei financiare. Noile dări de seamă...
23 septembrie 2025
19:00
OTP Bank, alături de importatori și exportatori la IMPEX 2025. Soluții inteligente pentru afaceri internaționale # Banca Mea
Pe 9 octombrie 2025, la Digital Park din Chișinău, va avea loc evenimentul IMPEX 2025, dedicat companiilor din domeniul importului și exportului. Reuniunea are ca obiectiv prezentarea unor soluții inteligente pentru dezvoltarea afacerilor internaționale. Participanții vor afla informații utile despre instrumentele bancare care facilitează comerțul internațional, modalități de gestionare a...
17:00
Escrocii folosesc mesajul de ajutor pentru activarea 5 G, atunci când contactează telefonic utilizatorii, pretinzând că sunt angajați ai operatorilor de telefonie mobilă. Ei cer să modifici setările telefonului sau să reinstalezi aplicația operatorului printr-un link trimis pe SMS, WhatsApp ori Telegram. Ce cer escrocii? să modifici setările telefonului pentru a „activa 5G”; să instalezi...
14:15
Dacă ești client FinComBank și trimiți bani în străinătate prin serviciul Ria Money Transfer, intri automat în tombola lunară cu premii de 1000 de lei, virați direct pe cardul tău FinComBank. Participarea este simplă: fiecare transfer realizat în perioada promoției te înscrie automat în extragere. Condiția pentru ridicarea premiului este să deții un card emis de FinComBank. Cei care nu au încă...
12:00
Victoriabank a anunțat astăzi, 23 septembrie 2025, redeschiderea Agenției Florești , parte a Sucursalei nr. 1 Bălți. Sediul a fost complet modernizat și oferă acum clienților un design prietenos și condiții mai confortabile pentru desfășurarea operațiunilor bancare. Reamintim că în luna august banca a inițiat lucrările de modernizare a Agenției Florești.
09:30
Uniunea Europeană și Republica Moldova au decis să prelungească valabilitatea Acordului privind transportul rutier până la 31 martie 2027, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres. Acordul sprijină accesul Republicii Moldova la piețele globale prin facilitarea tranzitului prin statele membre ale Uniunii Europene și consolidarea legăturilor economice cu piața...
08:30
Extindere peste Prut: cel mai mare retailer românesc de materiale de construcții vine în Moldova # Banca Mea
Dedeman, unul dintre cei mai mari jucători din România pe segmentul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, companie cu capital 100% românesc, se pregătește să își extindă operațiunile în Republica Moldova. Decizia a fost anunțată după discuții între conducerea companiei și prim-ministrul Dorin Recean, alături de alți oficiali guvernamentali, notează Profit.ro. „Republica...
08:15
Extindere peste Prut: cea mai mare companie românească din domeniul construcțiilor vine în Moldova # Banca Mea
Unul dintre cei mai mari jucători din România pe segmentul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, companie cu capital 100% românesc, se pregătește să își extindă operațiunile în Republica Moldova. Decizia a fost anunțată după discuții între conducerea companiei și prim-ministrul Dorin Recean, alături de alți oficiali guvernamentali, notează Profit.ro. „Republica Moldova este...
22 septembrie 2025
17:30
maib, în colaborare cu „Expert-Grup” și cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, a intermediat prima ofertă publică de obligațiuni municipale lansată de Primăria Costești, în valoare de 4,5 milioane lei. Fondurile obținute vor fi utilizate pentru finalizarea sistemului de canalizare și reconstrucția stației de epurare, proiecte esențiale pentru confortul și sănătatea locuitorilor. Oferta...
13:30
EuroCreditBank propune antreprenorilor un instrument financiar sigur și eficient pentru administrarea resurselor — depozitul bancar dedicat persoanelor juridice. Prin acest produs, companiile beneficiază de: Stabilitate financiară pentru dezvoltarea pe termen lung Economisire în mai multe valute: MDL, EUR sau USD Flexibilitate și simplitate în administrare Alegerea unui depozit corporate...
12:00
După chipul și asemănarea celei din București: cum va arăta noua Bursă de Valori a Moldovei? # Banca Mea
Republica Moldova se pregătește pentru un pas important în dezvoltarea pieței de capital – constituirea unei Burse de Valori moderne, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare . Noua instituție financiară va facilita accesul companiilor la finanțare și va oferi investitorilor, locali și internaționali, o platformă sigură și eficientă pentru tranzacționare. Scopul este crearea unei piețe de...
09:45
Aproape 100 de studenți s-au adunat la Universitatea Tehnică a Moldovei pentru Hackathon-ul CODESHINE, un maraton de inovație, creativitate și tehnologie. Evenimentul a fost susținut de FinComBank, în calitate de partener. „Credem cu tărie că viitorul aparține celor care îndrăznesc să construiască, să testeze și să transforme ideile în soluții reale”, a declarat Tatiana Razvanț, Directoarea...
07:45
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pentru perioada 2025–2050. Documentul urmărește creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, private și rezidențiale, cu obiectivul ca până în 2050 toate clădirile să devină cu consum aproape egal cu zero. Strategia și Foaia de parcurs au fost elaborate cu sprijinul PNUD Moldova,...
