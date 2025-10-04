Experimente culinare la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca: înghețată, mascarpone și cocktailuri cu… furnici
Unica.md, 4 octombrie 2025 15:30
Un restaurant de top din Copenhaga, Alchemist, clasat pe locul 5 în lista celor mai bune 50 de restaurante din lume, a surprins lumea gastronomică prin introducerea unor preparate inedite:
• • •
Acum 10 minute
15:40
Statuia lui Donald Trump și Jeffrey Epstein, readusă pe National Mall, Washington, după ce a fost îndepărtată de autorități # Unica.md
O statuie controversată care îl înfățișează pe fostul președinte american Donald Trump ținând de mână pe Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuzuri sexuale, a fost reinstalată pe National Mall din Washington
Acum 30 minute
15:30
Experimente culinare la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca: înghețată, mascarpone și cocktailuri cu… furnici # Unica.md
Un restaurant de top din Copenhaga, Alchemist, clasat pe locul 5 în lista celor mai bune 50 de restaurante din lume, a surprins lumea gastronomică prin introducerea unor preparate inedite:
15:20
Bilanțul dezastrului din București: peste 300 de intervenții ale ISU și 163 de mașini avariate # Unica.md
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), România, au intervenit în total la 351 de solicitări în timpul codului portocaliu de fenomene meteo extreme care a afectat capitala și
Acum o oră
15:10
Atac cu drone rusești la o gară din regiunea Sumî, Ucraina: cel puțin 30 de răniți, inclusiv copii # Unica.md
O dublă lovitură cu drone rusești asupra unei gări din orașul Shostka, regiunea Sumî, a provocat cel puțin 30 de răniți, inclusiv 3 copii, potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și
Acum 4 ore
13:00
Blocul politic Alternativa condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale într-un organ autoritar de investigații # Unica.md
Blocul politic Alternativa a emis o declarație prin care condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) „din autoritate de organizare a alegerilor libere și corecte într-un organ autoritar de investigații", scrie
13:00
Cei mai buni profesori, învățători și educatori ai anului 2025, premiați la concursul republican „Pedagogul Anului” # Unica.md
Astăzi, 4 octombrie, în cadrul unei ceremonii festive organizate cu ocazia Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, au fost premiați cei mai buni profesori, învățători și educatori ai anului 2025,
12:50
Accident grav la Ungheni: un bărbat a murit, iar doi pasageri au fost răniți după ce un BMW a lovit frontal un camion # Unica.md
Noaptea trecută, în jurul orei 23:30, polițiștii au fost alertați cu privire la un accident rutier grav produs în Ungheni. Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 40 de ani, aflat
12:40
Un tânăr alpinist a căzut în gol de la 700 de metri, în timp ce escalada un traseu periculos din SUA. Momentul șocant a fost transmis în direct pe TikTok # Unica.md
Balin Miller, în vârstă de 23 de ani, a fost filmat în direct pe TikTok în timp ce urca și ulterior cădea de pe monolitul El Capitan, SUA, miercuri, scrie
12:30
Președintele Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, spune că scopul său pentru 2026 este să „supraviețuiască” într-un an marcat de tensiuni politice crescânde # Unica.md
Donald Trump a declarat într-un interviu recent acordat postului One America News Network că principalul său obiectiv pentru anul 2026 este să treacă cu bine peste această perioadă dificilă. „Da,
12:20
Austria amenință că va bloca noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei dacă nu sunt deblocate anumite active rusești # Unica.md
Austria a informat Uniunea Europeană că nu va susține cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dacă blocul comunitar nu deblochează anumite active rusești, esențiale pentru compensarea băncii austriece
12:10
ANSA avertizează: Un produs alimentar a fost rechemat de pe piață. Ce au descoperit specialiștii # Unica.md
ANSA a anunțat rechemarea de pe piață a unui lot de hinkali, la solicitarea operatorului din domeniul alimentar. Decizia a fost luată după ce în produs a fost depistată bacteria
12:10
Maternitatea implică o mulțime de responsabilități și griji. Dar pe lângă acestea, te face să trăiești și toată gama de emoții pozitive. Ca să te bucuri din plin de această
12:00
Denis Roabeș (The Motans) a devenit tată pentru a doua oară: „Sunt de două ori mai fericit!” # Unica.md
Denis Roabeș, cunoscut publicului sub numele de scenă The Motans, a anunțat în direct la emisiunea WTFun de la PROFM că a devenit tată pentru a doua oară. Vizibil emoționat,
11:50
Partidul proeuropean Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, a obținut o victorie la alegerile parlamentare din Moldova, însă valul de dezinformare susținută de Rusia, apărut pe rețelele sociale
Acum 8 ore
09:10
Aeroportul din München, închis pentru a doua noapte consecutiv din cauza unei noi alerte cu drone # Unica.md
Aeroportul din München, al doilea cel mai aglomerat din Germania, a fost închis vineri pentru a doua noapte la rând, în urma unei noi alerte cu drone. Incidentul a determinat
09:00
Sean „Diddy” Combs, condamnat la patru ani și două luni de închisoare pentru transport de persoane în scopul prostituției # Unica.md
Sean „Diddy" Combs, celebrul mogul muzical american, în vârstă de 55 de ani, a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat
08:50
Horoscopul Zilei – 4 octombrie 2025: Descoperă energia și inspirația care te vor ghida azi # Unica.md
Astăzi, astrele te încurajează să îți asculți intuiția și să îți urmezi inima în toate deciziile importante. Este o zi favorabilă pentru a clarifica relațiile și pentru a-ți consolida poziția
Acum 24 ore
20:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa și primarul municipiului Chișinău, a venit cu o reacție după ce au fost anunțate mai multe demisii în cadrul Primăriei. Într-un video postat
20:20
Ziua Națională a Vinului a adus în Republica Moldova un număr record de turiști străini, iar hotelurile din Chișinău sunt aproape pline, unele chiar până la refuz. Reprezentanții unităților de
20:10
Fosta candidată independentă la funcția de deputat, Olesea Stamate, a reacționat la decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a transmite Curții Constituționale (CC) constatările privind Partidul Democrația Acasă (PPDA), în
20:10
Vasile Costiuc, liderul PPDA: „Ar fi o mare prostie să fie anulată înregistrarea noastră” # Unica.md
Imediat după decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a transmite Curții Constituționale (CC) constatările privind Partidul „Democrația Acasă" (PPDA), liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a făcut declarații presei și a transmis
20:00
Ion Creangă, șef suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, și-a spus ultimul cuvânt în dosarul de trădare de patrie # Unica.md
După mai multe amânări cauzate de starea sa de sănătate precară, Ion Creangă, șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului și bănuit de „trădare de patrie în interesul Rusiei", a
19:50
Poliția Națională pecizează: Constantin Țuțu, reținut pentru traversare ilegală a frontierei și trafic de influență # Unica.md
Poliția Națională a venit cu precizări privind reținerea fostului deputat Constantin Țuțu, aflat în căutare și vizat într-o cauză penală pentru traversarea ilegală a frontierei de stat. Potrivit autorităților, în
Ieri
10:00
Drone ucrainene au atacat orașul Berezniki din regiunea Perm, unde se află una dintre cele mai mari fabrici din industria chimică a Rusiei – uzina „Azot", a anunțat guvernatorul regiunii,
10:00
Putin: Livrarea rachetelor americane Tomahawk Ucrainei ar duce la o nouă etapă de escaladare în relațiile Rusia-SUA # Unica.md
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că transferul către Ucraina a rachetelor americane de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ar marca „un nou nivel calitativ" al escaladării
09:50
Mesajul Nataliei Ixari, după plecarea de la Primărie: „Orice început frumos are un sfârșit. Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă” # Unica.md
După ce primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat schimbări în structura administrativă a Primăriei Chișinău, Natalia Ixari, fosta purtătoare de cuvânt a edilului, a transmis un mesaj public pe Facebook,
09:30
Mandatele de deputat ale Partidului Democrația Acasă, sub semnul întrebării din cauza acuzațiilor de promovare frauduloasă pe TikTok # Unica.md
Cele șase mandate de deputat obținute de Partidul Democrația Acasă (PPDA) ar putea fi puse sub semnul întrebării, după ce Inspectoratul Național de Investigații (INI) a depus o sesizare la
08:00
Operațiunile de zbor pe aeroportul din München au fost suspendate joi seara, după ce mai multe drone au fost observate în spațiul aerian. Incidentul a dus la anularea a 17
07:50
Horoscopul Zilei – 3 octombrie 2025: Energie nouă, claritate și inspirație pentru fiecare zodie # Unica.md
Astăzi, astrele aduc un val de energie proaspătă și ne îndeamnă să privim cu optimism spre viitor. Este o zi potrivită pentru inițiative personale, clarificări în relații și decizii inspirate.
2 octombrie 2025
23:50
Între Moscova și Cecenia a izbucnit un scandal de proporții după ce autoritățile ruse au criticat politica liderului cecen Ramzan Kadîrov, ceea ce a provocat un răspuns extrem de dur
23:30
Doliu în sportul moldovenesc: Vasile Triboi, Antrenor Emerit și profesor universitar, s-a stins din viață # Unica.md
Lumea sportului din Republica Moldova este în doliu după trecerea la cele veșnice a lui Vasile Triboi, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, doctor în științe pedagogice și profesor universitar. Sursa
23:20
Vladimir Putin acuză țările europene că „interzic” opoziția politică, cu referire directă la România. Reacție rapidă de la București # Unica.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi, în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, că unele țări încearcă să „interzică" oponenții politici care inspiră tot mai multă încredere cetățenilor, însă
23:10
Donald Tusk a declarat la întâlnirea liderilor europeni: ”Este război – un nou tip de război, foarte complex, dar este război” # Unica.md
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat la întâlnirea liderilor europeni la Copenhaga că incidentele care au loc aproape zilnic în regiunea Mării Baltice reprezintă un nou tip de război hibrid.
22:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat în cadrul reuniunii Clubului Internațional de Discuții „Valdai" că „mii de oameni" din statele occidentale, în special din Europa, doresc să se stabilească în
22:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a răspuns în cadrul reuniunii Clubului Internațional de Discuții „Valdai" la afirmația președintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie". Putin a
22:20
Partidul Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, exclus de la alegerile locale noi din 16 noiembrie # Unica.md
Partidul Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, nu va putea participa la alegerile locale noi programate pentru 16 noiembrie, după ce activitatea formațiunii a fost limitată pentru 12 luni.
22:10
Președinta Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
22:00
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne a fost documentat astăzi în stare de ebrietate la volan, în localitatea Săiți, raionul Căușeni, anunță PulsMedia. Foto: Pulsmedia.md Potrivit surselor din teritoriu, un
21:50
Joi seara, un elicopter SMURD a aterizat pe stadionul „Dinamo" din Chișinău, aducând acasă un băiat de 13 ani care a fost operat la Iași după un traumatism toracic grav.
21:50
Guvernul a transmis Agenției Naționale a Arhivelor aproape 1.000 de dosare „Strict secret” din perioada sovietică # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova a predat astăzi, 2 octombrie 2025, către Agenția Națională a Arhivelor (ANA) un lot de 956 de dosare cu mențiunea „Strict secret", ce conțin decizii ale Consiliului
21:40
Ex-deputatul Constantin Țuțu, reținut la frontiera Vulcănești și dus în izolatorul din Chișinău # Unica.md
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut astăzi, la ora 19:50, la punctul de trecere a frontierei Vulcănești, de către polițiștii de frontieră moldoveni, în baza unor informații operative, potrivit
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Dispariția și tragedia Carolinei, studenta de 20 de ani de la Colegiul de Medicină din Cahul # Unica.md
Dispariția Carolinei Volcova, o studentă în vârstă de 20 de ani de la Colegiul de Medicină din Cahul, a pus pe jar autoritățile și comunitatea locală. Familia, colegii și zeci
15:10
Liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, a declarat în cadrul unei emisiuni Realitatea.md că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, nu este martorul principal în dosarul „Kuliok" și că nu simte
15:10
Percheziții CNA și Procuratura Chișinău într-un dosar de abuz de serviciu la SA „Edilitate”: prejudiciu estimat la peste 4,5 milioane de lei # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în Capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale privind comiterea infracțiunii
15:00
Poliția din Chișinău a reținut opt bărbați suspectați de trafic și deținere de substanțe narcotice # Unica.md
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău au identificat și reținut, în ultimele zile, opt bărbați suspectați de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe
15:00
Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, adus în fața instanței sub acuzații de spălare de bani și finanțare ilegală # Unica.md
Gabriel Călin, președintele formațiunii „Uniunea Creștin-Socială din Moldova" (UCSM), a fost adus joi dimineață în fața instanței de judecată, unde procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.
15:00
Igor Grosu, liderul PAS, reacționează după anunțul lui Dinu Plîngău și Stela Macari privind statutul de deputați independenți # Unica.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că a aflat din presă despre decizia lui Dinu Plîngău și Stela Macari, ambii aleși pe listele PAS, de a
14:50
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada septembrie-decembrie 2025, peste 83.400 de elevi din capitală beneficiază de alimentație gratuită. Din totalul de 83.487 de elevi, 39.011 sunt înscriși în clasele
14:50
Tânăra sportivă Nicoleta Meșina a fost desemnată cea mai bună jucătoare a echipei Chicago North Shore, SUA # Unica.md
Tânăra sportivă Nicoleta Meșina, în vârstă de 22 de ani, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a echipei Chicago North Shore, care a ocupat locul doi în campionatul de ... Post-ul Tânăra sportivă Nicoleta Meșina a fost desemnată cea mai bună jucătoare a echipei Chicago North Shore, SUA apare prima dată în Unica.md.
14:40
Președintele Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga # Unica.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), care se desfășoară la Copenhaga, sub egida prim-ministrului Danemarcei, Mette Frederiksen. Danemarca deține în prezent ... Post-ul Președintele Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga apare prima dată în Unica.md.
