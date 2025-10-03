Ion Ceban, primarul Capitalei, reacționează după mai multe demisii la Primăria Chișinău
Unica.md, 3 octombrie 2025 20:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa și primarul municipiului Chișinău, a venit cu o reacție după ce au fost anunțate mai multe demisii în cadrul Primăriei. Într-un video postat ... Post-ul Ion Ceban, primarul Capitalei, reacționează după mai multe demisii la Primăria Chișinău apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum o oră
20:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa și primarul municipiului Chișinău, a venit cu o reacție după ce au fost anunțate mai multe demisii în cadrul Primăriei. Într-un video postat ... Post-ul Ion Ceban, primarul Capitalei, reacționează după mai multe demisii la Primăria Chișinău apare prima dată în Unica.md.
20:20
Ziua Națională a Vinului a adus în Republica Moldova un număr record de turiști străini, iar hotelurile din Chișinău sunt aproape pline, unele chiar până la refuz. Reprezentanții unităților de ... Post-ul Ziua Națională a Vinului atrage un val impresionant de turiști străini în Chișinău apare prima dată în Unica.md.
20:10
Fosta candidată independentă la funcția de deputat, Olesea Stamate, a reacționat la decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a transmite Curții Constituționale (CC) constatările privind Partidul Democrația Acasă (PPDA), în ... Post-ul Olesea Stamate cere o abordare uniformă a CEC și Curții Constituționale în cazul PPDA apare prima dată în Unica.md.
20:10
Vasile Costiuc, liderul PPDA: „Ar fi o mare prostie să fie anulată înregistrarea noastră” # Unica.md
Imediat după decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a transmite Curții Constituționale (CC) constatările privind Partidul „Democrația Acasă” (PPDA), liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a făcut declarații presei și a transmis ... Post-ul Vasile Costiuc, liderul PPDA: „Ar fi o mare prostie să fie anulată înregistrarea noastră” apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
20:00
Ion Creangă, șef suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, și-a spus ultimul cuvânt în dosarul de trădare de patrie # Unica.md
După mai multe amânări cauzate de starea sa de sănătate precară, Ion Creangă, șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului și bănuit de „trădare de patrie în interesul Rusiei”, a ... Post-ul Ion Creangă, șef suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, și-a spus ultimul cuvânt în dosarul de trădare de patrie apare prima dată în Unica.md.
19:50
Poliția Națională pecizează: Constantin Țuțu, reținut pentru traversare ilegală a frontierei și trafic de influență # Unica.md
Poliția Națională a venit cu precizări privind reținerea fostului deputat Constantin Țuțu, aflat în căutare și vizat într-o cauză penală pentru traversarea ilegală a frontierei de stat. Potrivit autorităților, în ... Post-ul Poliția Națională pecizează: Constantin Țuțu, reținut pentru traversare ilegală a frontierei și trafic de influență apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
10:00
Drone ucrainene au atacat orașul Berezniki din regiunea Perm, unde se află una dintre cele mai mari fabrici din industria chimică a Rusiei – uzina „Azot”, a anunțat guvernatorul regiunii, ... Post-ul Drone ucrainene au atacat una dintre cele mai mari fabrici de exploziv din Rusia apare prima dată în Unica.md.
10:00
Putin: Livrarea rachetelor americane Tomahawk Ucrainei ar duce la o nouă etapă de escaladare în relațiile Rusia-SUA # Unica.md
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că transferul către Ucraina a rachetelor americane de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ar marca „un nou nivel calitativ” al escaladării ... Post-ul Putin: Livrarea rachetelor americane Tomahawk Ucrainei ar duce la o nouă etapă de escaladare în relațiile Rusia-SUA apare prima dată în Unica.md.
09:50
Mesajul Nataliei Ixari, după plecarea de la Primărie: „Orice început frumos are un sfârșit. Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă” # Unica.md
După ce primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat schimbări în structura administrativă a Primăriei Chișinău, Natalia Ixari, fosta purtătoare de cuvânt a edilului, a transmis un mesaj public pe Facebook, ... Post-ul Mesajul Nataliei Ixari, după plecarea de la Primărie: „Orice început frumos are un sfârșit. Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă” apare prima dată în Unica.md.
09:30
Mandatele de deputat ale Partidului Democrația Acasă, sub semnul întrebării din cauza acuzațiilor de promovare frauduloasă pe TikTok # Unica.md
Cele șase mandate de deputat obținute de Partidul Democrația Acasă (PPDA) ar putea fi puse sub semnul întrebării, după ce Inspectoratul Național de Investigații (INI) a depus o sesizare la ... Post-ul Mandatele de deputat ale Partidului Democrația Acasă, sub semnul întrebării din cauza acuzațiilor de promovare frauduloasă pe TikTok apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
08:00
Operațiunile de zbor pe aeroportul din München au fost suspendate joi seara, după ce mai multe drone au fost observate în spațiul aerian. Incidentul a dus la anularea a 17 ... Post-ul Zboruri anulate și mii de pasageri blocați pe aeroportul din München din cauza dronelor apare prima dată în Unica.md.
07:50
Horoscopul Zilei – 3 octombrie 2025: Energie nouă, claritate și inspirație pentru fiecare zodie # Unica.md
Astăzi, astrele aduc un val de energie proaspătă și ne îndeamnă să privim cu optimism spre viitor. Este o zi potrivită pentru inițiative personale, clarificări în relații și decizii inspirate. ... Post-ul Horoscopul Zilei – 3 octombrie 2025: Energie nouă, claritate și inspirație pentru fiecare zodie apare prima dată în Unica.md.
2 octombrie 2025
23:50
Între Moscova și Cecenia a izbucnit un scandal de proporții după ce autoritățile ruse au criticat politica liderului cecen Ramzan Kadîrov, ceea ce a provocat un răspuns extrem de dur ... Post-ul Scandal între Kadîrov și Moscova: amintirile războiului cecen revin în prim-plan apare prima dată în Unica.md.
23:30
Doliu în sportul moldovenesc: Vasile Triboi, Antrenor Emerit și profesor universitar, s-a stins din viață # Unica.md
Lumea sportului din Republica Moldova este în doliu după trecerea la cele veșnice a lui Vasile Triboi, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, doctor în științe pedagogice și profesor universitar. Sursa ... Post-ul Doliu în sportul moldovenesc: Vasile Triboi, Antrenor Emerit și profesor universitar, s-a stins din viață apare prima dată în Unica.md.
23:20
Vladimir Putin acuză țările europene că „interzic” opoziția politică, cu referire directă la România. Reacție rapidă de la București # Unica.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi, în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, că unele țări încearcă să „interzică” oponenții politici care inspiră tot mai multă încredere cetățenilor, însă ... Post-ul Vladimir Putin acuză țările europene că „interzic” opoziția politică, cu referire directă la România. Reacție rapidă de la București apare prima dată în Unica.md.
23:10
Donald Tusk a declarat la întâlnirea liderilor europeni: ”Este război – un nou tip de război, foarte complex, dar este război” # Unica.md
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat la întâlnirea liderilor europeni la Copenhaga că incidentele care au loc aproape zilnic în regiunea Mării Baltice reprezintă un nou tip de război hibrid. ... Post-ul Donald Tusk a declarat la întâlnirea liderilor europeni: ”Este război – un nou tip de război, foarte complex, dar este război” apare prima dată în Unica.md.
22:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat în cadrul reuniunii Clubului Internațional de Discuții „Valdai” că „mii de oameni” din statele occidentale, în special din Europa, doresc să se stabilească în ... Post-ul Vladimir Putin: „Mii de cetățeni din Occident solicită să se stabilească în Rusia” apare prima dată în Unica.md.
22:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a răspuns în cadrul reuniunii Clubului Internațional de Discuții „Valdai” la afirmația președintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”. Putin a ... Post-ul Vladimir Putin răspunde declarației lui Donald Trump despre „tigrul de hârtie” apare prima dată în Unica.md.
22:20
Partidul Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, exclus de la alegerile locale noi din 16 noiembrie # Unica.md
Partidul Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, nu va putea participa la alegerile locale noi programate pentru 16 noiembrie, după ce activitatea formațiunii a fost limitată pentru 12 luni. ... Post-ul Partidul Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, exclus de la alegerile locale noi din 16 noiembrie apare prima dată în Unica.md.
22:10
Președinta Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. ... Post-ul Președinta Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” apare prima dată în Unica.md.
22:00
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne a fost documentat astăzi în stare de ebrietate la volan, în localitatea Săiți, raionul Căușeni, anunță PulsMedia. Foto: Pulsmedia.md Potrivit surselor din teritoriu, un ... Post-ul Angajat al Ministerului Afacerilor Interne prins beat la volan în raionul Căușeni apare prima dată în Unica.md.
21:50
Joi seara, un elicopter SMURD a aterizat pe stadionul „Dinamo” din Chișinău, aducând acasă un băiat de 13 ani care a fost operat la Iași după un traumatism toracic grav. ... Post-ul Un elicopter SMURD a adus acasă un băiat de 13 ani din Iași apare prima dată în Unica.md.
21:50
Guvernul a transmis Agenției Naționale a Arhivelor aproape 1.000 de dosare „Strict secret” din perioada sovietică # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova a predat astăzi, 2 octombrie 2025, către Agenția Națională a Arhivelor (ANA) un lot de 956 de dosare cu mențiunea „Strict secret”, ce conțin decizii ale Consiliului ... Post-ul Guvernul a transmis Agenției Naționale a Arhivelor aproape 1.000 de dosare „Strict secret” din perioada sovietică apare prima dată în Unica.md.
21:40
Ex-deputatul Constantin Țuțu, reținut la frontiera Vulcănești și dus în izolatorul din Chișinău # Unica.md
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut astăzi, la ora 19:50, la punctul de trecere a frontierei Vulcănești, de către polițiștii de frontieră moldoveni, în baza unor informații operative, potrivit ... Post-ul Ex-deputatul Constantin Țuțu, reținut la frontiera Vulcănești și dus în izolatorul din Chișinău apare prima dată în Unica.md.
Ieri
15:20
Dispariția și tragedia Carolinei, studenta de 20 de ani de la Colegiul de Medicină din Cahul # Unica.md
Dispariția Carolinei Volcova, o studentă în vârstă de 20 de ani de la Colegiul de Medicină din Cahul, a pus pe jar autoritățile și comunitatea locală. Familia, colegii și zeci ... Post-ul Dispariția și tragedia Carolinei, studenta de 20 de ani de la Colegiul de Medicină din Cahul apare prima dată în Unica.md.
15:10
Liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, a declarat în cadrul unei emisiuni Realitatea.md că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, nu este martorul principal în dosarul „Kuliok” și că nu simte ... Post-ul Igor Dodon, despre ”kuliol”: „Vladimir Plahotniuc să vină și să spună ce era” apare prima dată în Unica.md.
15:10
Percheziții CNA și Procuratura Chișinău într-un dosar de abuz de serviciu la SA „Edilitate”: prejudiciu estimat la peste 4,5 milioane de lei # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în Capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale privind comiterea infracțiunii ... Post-ul Percheziții CNA și Procuratura Chișinău într-un dosar de abuz de serviciu la SA „Edilitate”: prejudiciu estimat la peste 4,5 milioane de lei apare prima dată în Unica.md.
15:00
Poliția din Chișinău a reținut opt bărbați suspectați de trafic și deținere de substanțe narcotice # Unica.md
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău au identificat și reținut, în ultimele zile, opt bărbați suspectați de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe ... Post-ul Poliția din Chișinău a reținut opt bărbați suspectați de trafic și deținere de substanțe narcotice apare prima dată în Unica.md.
15:00
Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, adus în fața instanței sub acuzații de spălare de bani și finanțare ilegală # Unica.md
Gabriel Călin, președintele formațiunii „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” (UCSM), a fost adus joi dimineață în fața instanței de judecată, unde procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. ... Post-ul Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, adus în fața instanței sub acuzații de spălare de bani și finanțare ilegală apare prima dată în Unica.md.
15:00
Igor Grosu, liderul PAS, reacționează după anunțul lui Dinu Plîngău și Stela Macari privind statutul de deputați independenți # Unica.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că a aflat din presă despre decizia lui Dinu Plîngău și Stela Macari, ambii aleși pe listele PAS, de a ... Post-ul Igor Grosu, liderul PAS, reacționează după anunțul lui Dinu Plîngău și Stela Macari privind statutul de deputați independenți apare prima dată în Unica.md.
14:50
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada septembrie-decembrie 2025, peste 83.400 de elevi din capitală beneficiază de alimentație gratuită. Din totalul de 83.487 de elevi, 39.011 sunt înscriși în clasele ... Post-ul Peste 83.400 de elevi din Chișinău beneficiază de alimentație gratuită apare prima dată în Unica.md.
14:50
Tânăra sportivă Nicoleta Meșina a fost desemnată cea mai bună jucătoare a echipei Chicago North Shore, SUA # Unica.md
Tânăra sportivă Nicoleta Meșina, în vârstă de 22 de ani, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a echipei Chicago North Shore, care a ocupat locul doi în campionatul de ... Post-ul Tânăra sportivă Nicoleta Meșina a fost desemnată cea mai bună jucătoare a echipei Chicago North Shore, SUA apare prima dată în Unica.md.
14:40
Președintele Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga # Unica.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), care se desfășoară la Copenhaga, sub egida prim-ministrului Danemarcei, Mette Frederiksen. Danemarca deține în prezent ... Post-ul Președintele Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga apare prima dată în Unica.md.
14:30
Summitul Comunității Politice Europene: Felicitări pentru Moldova și victoria democrației la alegerile parlamentare # Unica.md
La deschiderea celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene, președintele Consiliului European, António Costa, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru victoria democrației și alegerea ... Post-ul Summitul Comunității Politice Europene: Felicitări pentru Moldova și victoria democrației la alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
14:30
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu directorul general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene # Unica.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală la Bruxelles cu Maarten Verwey, director general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) ... Post-ul Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu directorul general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene apare prima dată în Unica.md.
09:10
PREMIERĂ încărcată de emoție: Tatiana Heghea a lansat o melodie nouă care provoacă dependență de la prima audiție # Unica.md
Romantica interpretă de la noi Tatiana Heghea și-a adăugat un nou capitol în cariera sa muzicală – a lansat o nouă melodie care provoacă dependență chiar de la prima audiție. ... Post-ul PREMIERĂ încărcată de emoție: Tatiana Heghea a lansat o melodie nouă care provoacă dependență de la prima audiție apare prima dată în Unica.md.
08:40
Elon Musk a devenit miercuri prima persoană din istorie cu o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, datorită creșterii acțiunilor Tesla și valorii startup-urilor sale, potrivit Reuters. ... Post-ul Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de 500 de miliarde de dolari apare prima dată în Unica.md.
08:30
Astăzi, astrele aduc energie proaspătă și inspirație pentru toate cele 12 semne zodiacale. Ziua debutează cu optimism și dorință de progres, iar influențele astrale favorizează comunicarea, deciziile rapide și inițiativele ... Post-ul Horoscopul zilei – 2 octombrie 2025 apare prima dată în Unica.md.
08:30
Războiul din Ucraina continuă să genereze schimbări majore pe scena geopolitică mondială, iar Statele Unite fac un pas decisiv în sprijinul Kievului. Pentru prima dată de la începutul conflictului. Ucraina ... Post-ul Statele Unite ar putea furniza Ucrainei informații despre ținte energetice din Rusia apare prima dată în Unica.md.
1 octombrie 2025
23:50
Kremlinul pregătește o nouă rundă de naționalizări ale activelor occidentale, ca răspuns la posibila confiscare a rezervelor rusești de către UE # Unica.md
Kremlinul intenționează să lanseze o nouă rundă de naționalizare a activelor companiilor occidentale care operează în Rusia, în cazul în care Uniunea Europeană va decide să confişte rezervele înghețate ale ... Post-ul Kremlinul pregătește o nouă rundă de naționalizări ale activelor occidentale, ca răspuns la posibila confiscare a rezervelor rusești de către UE apare prima dată în Unica.md.
23:30
Mariana Lucrețeanu, fosta secretară de stat la MAI, părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate: „Nu mai rezonăm pe unele valori” # Unica.md
Mariana Lucrețeanu, fosta secretară de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a anunțat astăzi că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Potrivit acesteia, decizia de a se retrage din ... Post-ul Mariana Lucrețeanu, fosta secretară de stat la MAI, părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate: „Nu mai rezonăm pe unele valori” apare prima dată în Unica.md.
23:20
Contestații la CEC amenință mandatele PPDA după scrutinul parlamentar: Vasile Costiuc respinge acuzațiile și explică situația # Unica.md
În zilele ce au urmat scrutinului parlamentar de duminică, în spațiul public s-a intensificat dezbaterea privind posibilitatea ca Partidul Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, să-și piardă mandatele în ... Post-ul Contestații la CEC amenință mandatele PPDA după scrutinul parlamentar: Vasile Costiuc respinge acuzațiile și explică situația apare prima dată în Unica.md.
23:10
Mesaje îngrijorătoare după reuniunea liderilor europeni: „E o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți” # Unica.md
Mesaje îngrijorătoare vin din Copenhaga, unde tocmai s-a încheiat reuniunea șefilor de stat și de guvern din Europa. Unii lideri europeni avertizează că Rusia desfășoară deja un război hibrid împotriva ... Post-ul Mesaje îngrijorătoare după reuniunea liderilor europeni: „E o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți” apare prima dată în Unica.md.
23:00
Militarii francezi au urcat la bordul unui petrolier suspectat de legături cu „flota fantomă” a Rusiei și cu apariția dronelor în Danemarca # Unica.md
Militarii francezi au intervenit miercuri la bordul unui petrolier aflat în largul coastelor Franței, suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei și că ar fi implicat în ... Post-ul Militarii francezi au urcat la bordul unui petrolier suspectat de legături cu „flota fantomă” a Rusiei și cu apariția dronelor în Danemarca apare prima dată în Unica.md.
21:50
În fiecare an, la 1 octombrie, întreaga lume marchează Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului la Sân, un moment esențial pentru a atrage atenția asupra celei mai răspândite forme de ... Post-ul Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului la Sân: Solidaritate, prevenție și speranță apare prima dată în Unica.md.
21:20
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu angajații Penitenciarului nr.11 Bălți și procurorii PCCOCS- oficiul Nord, au reținut o avocată din Bălți, în timp ce transmitea droguri clientului ... Post-ul O avocată a fost reţinută în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar apare prima dată în Unica.md.
21:10
Trecerea frontierei România–Republica Moldova, simplificată la punctul feroviar Fălciu–Cantemir printr-un control coordonat # Unica.md
Traversarea frontierei dintre România și Republica Moldova va deveni mai rapidă și mai eficientă la punctul feroviar Fălciu–Cantemir, datorită unui nou sistem de control coordonat, a anunțat miercuri seara purtătorul ... Post-ul Trecerea frontierei România–Republica Moldova, simplificată la punctul feroviar Fălciu–Cantemir printr-un control coordonat apare prima dată în Unica.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Till Lindemann, solistul Rammstein, a lansat videoclipul „Prostitution” filmat la Chișinău: imagini din locații emblematice și controverse # Unica.md
Till Lindemann, solistul trupei germane Rammstein, a lansat videoclipul piesei „Prostitution”, filmat în această vară la Chișinău. Clipul conține secvențe spectaculoase surprinse la Spitalul de Psihiatrie din Codru, pe podul ... Post-ul Till Lindemann, solistul Rammstein, a lansat videoclipul „Prostitution” filmat la Chișinău: imagini din locații emblematice și controverse apare prima dată în Unica.md.
20:50
Incendiu de proporții lichidat după 20 de ore pe șoseaua Muncești din Chișinău: peste 3.000 mp afectați, nicio victimă # Unica.md
După 20 de ore de luptă continuă cu flăcările, pompierii au reușit să lichideze incendiul de amploare izbucnit la un depozit cu materiale de construcție de pe șoseaua Muncești nr. ... Post-ul Incendiu de proporții lichidat după 20 de ore pe șoseaua Muncești din Chișinău: peste 3.000 mp afectați, nicio victimă apare prima dată în Unica.md.
20:10
Ministrul Alexei Buzu dă asigurări că statul va acorda compensații la căldură și în sezonul rece 2025-2026 # Unica.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a dat asigurări că statul va continua să sprijine cetățenii prin acordarea compensațiilor la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de ... Post-ul Ministrul Alexei Buzu dă asigurări că statul va acorda compensații la căldură și în sezonul rece 2025-2026 apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.