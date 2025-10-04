Traficul din centrul capitalei este blocat: Cum poți ocoli?
SafeNews, 4 octombrie 2025 12:20
Primăria Chișinău informează că, în perioada 3 octombrie 2025, ora 16:00 – 6 octombrie 2025, ora 06:00, este suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989.
AVERTIZARE METEO pentru sudul țării și capitală: Cod galben de ploi torențiale și temperaturi în scădere
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru astăzi, până la ora 17:00, un cod galben de ploi puternice, valabil în sudul Republicii Moldova, în municipiul Chișinău și în mai multe raioane din apropierea râului Prut. Meteorologii avertizează că, în unele regiuni, se pot înregistra averse care vor aduce până la 30 de litri de apă
VIDEO // TRAGEDIE RUTIERĂ LA UNGHENI: Un bărbat a murit pe loc, alți doi au fost răniți grav, după ce un BMW s-a izbit de un camion
Un grav accident de circulație s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 23:30, pe o stradă din municipiul Ungheni. În urma impactului violent dintre un automobil de marca BMW și un camion de mare tonaj, un bărbat de 37 de ani a decedat pe loc, iar alți doi pasageri din aceeași
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, câștigă definitiv procesul de defăimare intentat împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia
După aproape cinci ani de dispute în instanță, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a obținut câștig de cauză în procesul de defăimare intentat împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia. Curtea Supremă de Justiție a emis, pe 1 octombrie, o decizie definitivă care confirmă caracterul fals și calomnios al acuzațiilor lansate de parlamentară. Litigiul a pornit în martie
Israelul a declarat sâmbătă că se pregătește pentru eliberarea rapidă a ostaticilor deținuți de Hamas. Reacția vine în urma răspunsului pozitiv al mișcării islamiste palestiniene la planul de pace pentru Gaza al președintelui Donald Trump, relatează Agerpres cu referire la AFP. „În urma răspunsului Hamas, Israelul se pregătește pentru implementarea imediată a primei etape a planului Trump
„Scenariul românesc" în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga
Sute de conturi anonime de pe platforma de partajare video TikTok devin din ce în ce mai active în răspândirea narativelor pro-ruse și în susținerea partidelor radicale înaintea alegerilor din Cehia din 3 și 4 octombrie. Acest fapt a fost raportat de un grup neguvernamental, ceea ce amintește despre ce s-a întâmplat în România la
Cele două piste ale aeroportului din München, închise pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate drone
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters. „Controlul traficului aerian german a restricţionat operaţiunile de zbor la Aeroportul din München ca măsură de precauţie din cauza semnalării
Accident grav în Italia, cu implicarea unui microbuz cu turiști: trei morți și cinci răniți
Trei persoane au fost ucise și cinci rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de joi, 2 octombrie 2025, pe drumul statal Aurelia, în direcția nord, în apropiere de Grosseto, Italia. Au fost implicate două vehicule: o dubă și un microbuz care transportau turiști. Victimele care au decedat îm urma impactului au fost un
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat practic război cartelurilor de droguri din regiunea Caraibelor. Guvernul a anunțat că Statele Unite se află acum în stare de „conflict armat" cu cartelurile. Această formulare are o semnificație serioasă. Chestiunea este că și războiul SUA împotriva grupării teroriste Statul Islamic (ISIS) a fost încadrat în aceeași categorie. Aceasta
Lucrările la noul pod între România și Ucraina, peste râul Tisa, au ajuns la aproape 90%: „Un moment care depășește simpla construcție"
Construcția podului peste râul Tisa, care leagă Ucraina de România, este aproape de finalizare, lucrările fiind realizate în proporție de 87%. Structura metalică a fost deja montată, iar rampele de acces au fost finalizate, relatează Digi24.ro cu referire la UNN. În prezent se lucrează la trotuare și la instalarea sistemului de iluminat, a transmis guvernatorul Transcarpatia, Myroslav Biletsky,
Suedia pregătește modificări legislative care vor oferi gărzii de coastă capacități de monitorizare mai bune în Marea Baltică. Propunerile prevăd amendamente la o serie de legi și sunt orientate spre extinderea posibilităților pazei de coastă de a colecta, prelucra și analiza informații pentru o mai bună înțelegere a situației generale, transmite eurointegration.com.ua. „Nu am ales noi
Republica Moldova discută despre blocarea accesului deținătorilor de pașapoarte diplomatice rusești
După ce Guvernul de la Praga a anunțat interdicția de acces pe teritoriul țării pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu emise de Federația Rusă, care nu sunt acreditați oficial, a apărut întrebarea firească, dacă și Republica Moldova o va face. Liderul PAS, Igor Grosu, a comentat subiectul la emisiunea „Cabinetul din umbră" de la
Risc ridicat de sabotaj la adresa forţelor armate daneze, avertizează serviciul de informaţii al ţării
Există un risc ridicat de sabotaj împotriva forţelor armate daneze, a declarat vineri directorul Serviciului de Informaţii al Apărării din Danemarca (FE), Thomas Ahrenkiel, relatează Reuters. Incursiunile cu drone de săptămâna trecută au determinat închiderea temporară a şase aeroporturi militare şi civile daneze, în ceea ce prim-ministrul Mette Frederiksen a numit un atac hibrid asupra
Trump: Hamas are termen până duminică seara pentru a accepta acordul pentru Gaza, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum"
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat Hamasului termen până duminică seara să accepte un acord al ultimei şanse – planul său pentru viitorul Gaza – alternativa fiind să se confrunte cu „iadul", relatează Reuters. „Un acord trebuie să fie încheiat cu Hamas până duminică seara la ora 18:00, ora Washingtonului" (luni, ora 1:00, ora României
Curtea Constituțională va decide soarta celor şase mandate ale partidului „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat contestațiile depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigații (INI),prin care s-a solicitat anularea înregistrării partidului „Democrația Acasă" în cursa electorală. Instituția a anunțat că va transmite toate materialele Curții Constituționale, care urmează să decidă asupra validării acestora întrucât, după desfășurarea scrutinului, înregistrarea concurentului electoral
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume, iar ţinta sa este una foarte clară, şi anume capacităţi de stocare, baterii, investiţii în producţie de energie electrică în bandă, gaz, hidro şi nuclear. El mai anunţă creşterea capacităţilor de producţie, a celor de stocare ale
Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice. Cererea avocatului Hlopeţchi, respinsă
Președinta Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice și nici nu va fi internată pentru 90 de zile în „instituția psihiatrică pentru supraveghere", așa cum a solicitat avocatul Annei Mihalachi, femeia acționată în judecată de către șefa statului pentru că ar fi denigrat-o prin răspândirea unor informații false despre bunelul său, transmite Ziarul de
După mai multe ședințe amânate din cauza stării de sănătate precare, șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, bănuit de „trădare de patrie în interesul Rusiei" a ajuns în instanță. În ședința de vineri, 3 octombrie, acesta a continuat să-și spună ultimul cuvânt. În acest sens, Creangă pledează nevinovat și spune că se
Noi detalii despre reținerea lui Țuțu. Poliția: A încercat prin intermediari să influențeze unii angajați IGPF
Oamenii legii transmit că, în ultima perioadă, fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului. După ce a aflat că este vizat într-o cauză penală legată de acest fapt, acesta a traversat din nou ilegal frontiera cu Ucraina, potrivit Poliției Republicii Moldova. „Din țara vecină, având intenția să-și legalizeze aflarea pe
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost reținut vineri și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de terorism. Potrivit DIICOT, acesta pregătea un atentat care urmărea „uciderea mai multor persoane și provocarea panicii în rândul populației", transmite Antena 3 CNN. Anchetatorii susțin că între 2022 și mai 2025 bărbatul a
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi puternice. Avertizarea este valabilă pentru ziua de 4 octombrie, în intervalul orelor 00:00 – 17:00. Potrivit SHS, în perioada respectivă, în majortatea raioanelor ale R. Moldova se prevăd ploi puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–30 l/m². În caz de situații
Președintele Iranului insistă pentru mutarea capitalei de la Teheran din cauza unei crize prelungite pentru care nu se întrevede vreo soluție
Președintele Iranului a declarat că țara nu are altă opțiune decât să își mute capitala de la Teheran spre sud, din cauza extinderii lipsei de surse adecvate de apă și a altor probleme precum tasarea terenului, relatează The Guardian. Masoud Pezeshkian a afirmat joi că a prezentat încă de anul trecut această propunere liderului suprem, ayatollahul […] Articolul Președintele Iranului insistă pentru mutarea capitalei de la Teheran din cauza unei crize prelungite pentru care nu se întrevede vreo soluție apare prima dată în SafeNews.
Rușii de rând își bagă și mai adânc mâna în buzunare și au din ce în ce mai puțini bani, iar președintele Vladimir Putin se teme, probabil, de o rebeliune internă, potrivit site-ului de știri slovac Aktuality.sk. Acest lucru este sugerat de proiectul de buget pentru anul viitor, asupra căruia a atras atenția Institutul pentru […] Articolul Măsura luată de Vladimir Putin care arată că se teme de o nouă rebeliune internă apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost prins noaptea trecută conducând sub influența substanțelor stupefiante pe strada Hristo Botev din Chișinău. Acesta se afla la volanul unui automobil marca Toyota și a fost observat de polițiștii Secției Patrulare Chișinău din cadrul INSP din cauza modului haotic în care se deplasa în trafic. […] Articolul Bărbat de 37 de ani, prins drogat la volan pe o stradă din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Accident grav la Cantemir: Două persoane descarcerate după o ciocnire frontală între un camion și un autoturism # SafeNews
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident rutier grav, care a avut loc în după-amiaza zilei de vineri, 3 octombrie 2025, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea localității Ghioltosu, raionul Cantemir. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:22. Din primele […] Articolul Accident grav la Cantemir: Două persoane descarcerate după o ciocnire frontală între un camion și un autoturism apare prima dată în SafeNews.
Rusia a lansat în timpul nopții „cel mai mare atac” asupra instalațiilor de producție de gaze din Ucraina de la începutul invaziei sale în 2022, cu 35 de rachete și 60 de drone, a anunțat vineri operatorul de stat Naftogaz, potrivit AFP. „O parte importantă a instalațiilor noastre este avariată. Unele daune sunt critice”, a […] Articolul Rusia a lansat „cel mai mare atac” asupra instalațiilor de gaze naturale ale Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat din România este acuzat că plănuia un atentat terorist. Ar fi testat două dispozitive explozive fabricate artizanal, potrivit autorităților române # SafeNews
Un bărbat de 33 de ani din judeţul Bistriţa – Năsăud, Romănia a fost reținut într-un dosar în care este cercetat pentru acte de terorism, după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuinţă şi în împrejurimi, anunță DIICOT. Anchetatorii spun că el s-a documentat pe site-uri de propagandă […] Articolul Un bărbat din România este acuzat că plănuia un atentat terorist. Ar fi testat două dispozitive explozive fabricate artizanal, potrivit autorităților române apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Prinși în timp ce transportau droguri de milioane de lei: Doi bărbați reținuți cu 5 kilograme de PVP și mefedronă # SafeNews
Doi bărbați din capitală au fost reținuți în flagrant, în timp ce transportau 5 kilograme de droguri sintetice, printre care PVP (sare) și mefedronă, destinate vânzării pe piața neagră. Substanțele urmau să fie ambalate și ascunse în mai multe locații, de unde urmau să fie distribuite consumatorilor prin intermediul aplicației mobile Telegram. Ofițerii Inspectoratului de […] Articolul VIDEO // Prinși în timp ce transportau droguri de milioane de lei: Doi bărbați reținuți cu 5 kilograme de PVP și mefedronă apare prima dată în SafeNews.
Câștigătorii Premiului Național 2025 au fost desemnați în cadrul ședinței Comisiei pentru decernarea premiului, prezidată de prim-ministrul Dorin Recean. În acest an, au fost evaluate 26 de dosare ce reflectă performanțele remarcabile obținute în domeniile artei, științei, literaturii, cinematografiei, culturii, medicinei și sportului. Premierul Dorin Recean a evidențiat importanța recunoașterii realizărilor de excepție din aceste […] Articolul Câștigătorii Premiului Național 2025 au fost selectați. Urmează aprobarea oficială apare prima dată în SafeNews.
Autoritățile bulgare au început evacuarea satului de vacanță Elenite, după ce ploile torențiale și furtunile au provocat inundații masive în regiunea Burgas. Sistemul BG-Alert a fost activat, iar locuitorii și turiștii au fost îndrumați să se refugieze în zone mai înalte, potrivit Novinite. Stațiile hidrometeorologice au raportat volume record de apă: 250 l/mp în zona […] Articolul VIDEO // Furtuna a lovit puternic Bulgaria: inundații și stare de urgență la Burgas apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 3 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Un tânăr de 17 ani, elev al unei Şcoli Profesionale din municipiul Bălți, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost bătut de alți tineri. Poliția anunță că a inițiat o cauză penală, transmite SafeNews.md cu referire la newtv.md. Incidentul a avut loc pe data de 1 octombrie chiar la căminul școli. […] Articolul Scene violente la un cămin din Bălți. Un elev de 17 ani a ajuns în stare gravă la spital apare prima dată în SafeNews.
Directorul unui muzeu din SUA demisionează forțat pentru că nu l-a lăsat pe Trump să-i dea regelui Charles sabia lui Eisenhower # SafeNews
Directorul Bibliotecii Prezidenţiale Eisenhower a demisionat după ce nu a fost de acord ca președintele american Donald Trump să-i ofere în dar regelui Charles o sabie din colecţia muzeului, în timpul recentei vizite de stat a lui Trump în Marea Britanie, scrie presa din SUA. Todd Arrington şi-a părăsit funcţia luni după ce i s-a […] Articolul Directorul unui muzeu din SUA demisionează forțat pentru că nu l-a lăsat pe Trump să-i dea regelui Charles sabia lui Eisenhower apare prima dată în SafeNews.
Constantin Țuțu, reținut pentru 72 de ore: este suspectat de traversarea ilegală a frontierei # SafeNews
Fostul deputat democrat și ex-sportiv de performanță, Constantin Țuțu, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că ar fi trecut ilegal frontiera Republicii Moldova. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a inițiat acțiuni procesuale pe numele acestuia, subliniind că sunt respectate toate drepturile legale și prezumția de nevinovăție. Țuțu a […] Articolul Constantin Țuțu, reținut pentru 72 de ore: este suspectat de traversarea ilegală a frontierei apare prima dată în SafeNews.
Liderul uneia dintre cele mai mici și bogate țări din Europa tocmai a abdicat după 25 de ani # SafeNews
Marele Duce Henri a abdicat oficial după 25 de ani ca șef al statului Luxemburgului, marcând sfârșitul unei ere și deschizând calea pentru ca fiul său, Guillaume, să preia conducerea, relatează RTL. După 25 de ani în fruntea statului luxemburghez, Marele Duce Henri a abdicat oficial vineri dimineață, marcând sfârșitul unei epoci pentru Marele Ducat. Ceremonia […] Articolul Liderul uneia dintre cele mai mici și bogate țări din Europa tocmai a abdicat după 25 de ani apare prima dată în SafeNews.
Un caz de dispariție mobilizează forțele de ordine din Leova, după ce un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost dat dispărut de familie. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Leova, bătrânul a ieșit din locuința sa din orașul Leova în dimineața zilei de 2 octombrie 2025, în jurul orei 11:00, și […] Articolul Un bărbat de 85 de ani din Leova a dispărut fără urmă. Poliția cere ajutorul populației apare prima dată în SafeNews.
Populația va cunoaște în luna decembrie dacă tariful la gazele naturale va fi redus sau majorat, a declarat pentru BANI.MD Eugeniu Buzatu. Potrivit acestuia, până atunci, Energocom urmează să transmită către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) calculele privind costul de achiziție al gazului, iar regulatorul va lua o decizie finală. Până în prezent, […] Articolul Moldovenii vor afla în decembrie noul tarif la gaz apare prima dată în SafeNews.
Transport de lemn fără acte și incendiere ilegală a vegetației uscate, două cazuri la Ocnița sancționate inspectorii de mediu # SafeNews
În cadrul unei acțiuni de control desfășurate recent, inspectorii de mediu din raionul Ocnița au identificat două cazuri de încălcare a normelor ecologice. Este vorba despre transportul materialului lemnos fără documente legale și despre incendierea resturilor vegetale – practici interzise prin legislația de mediu în vigoare. Pentru neregulile constatate, au fost întocmite procese-verbale și aplicate […] Articolul Transport de lemn fără acte și incendiere ilegală a vegetației uscate, două cazuri la Ocnița sancționate inspectorii de mediu apare prima dată în SafeNews.
Alertă la o bază militară din Belgia: un întreg roi de drone necunoscute a zburat deasupra locației # SafeNews
La câteva ore după ce drone au fost observate deasupra aeroportului din München, aparate de zbor neidentificate au fost reperate în apropierea unei baze militare din sud-estul oraşului Liège, nu departe de graniţa cu Germania. Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn, la sud-est de Liège, […] Articolul Alertă la o bază militară din Belgia: un întreg roi de drone necunoscute a zburat deasupra locației apare prima dată în SafeNews.
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia # SafeNews
Serviciile de informații poloneze au dejucat o operaţiune de sabotaj în care conserve de porumb umplute cu explozibili şi componente pentru drone urmau să fie folosite pentru atacuri în Polonia, Lituania şi Germania. Potrivit Euromaidan Press care citează publicații poloneze și anunțurilor oficiale, un presupus curier GRU a fost arestat, iar cazul confirmă avertismentele privind […] Articolul Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia apare prima dată în SafeNews.
Ultimul client important al Gazprom din UE a decis să cumpere gaze naturale din Turkmenistan # SafeNews
Cel mai mare client rămas al Gazprom în Uniunea Europeană, Ungaria, ar dori să înceapă să achiziționeze gaze naturale din Turkmenistan. Acest lucru a fost anunțat de subsecretarul de stat al Ungariei pentru Afaceri Estice, Adam Stifter, în timpul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Așgabat, capitala țării din Asia Centrală, relatează The Moscow […] Articolul Ultimul client important al Gazprom din UE a decis să cumpere gaze naturale din Turkmenistan apare prima dată în SafeNews.
Noi demiteri la Primăria Chișinău: Șeful Direcției Asistență Medicală și Socială, eliberat din funcție # SafeNews
Astăzi, 3 octombrie, primarul Ion Ceban l-a eliberat din funcție și pe Vladimir Bolocan, șeful direcției asistență medicală și socială. ”Schimbările operate în cadrul Primăriei Chișinău, țin de atribuțiile Primarului General și de procesele interne de reorganizare. Activitatea municipalității se desfășoară în regim normal, iar serviciile pentru locuitori sunt asigurate în continuare fără întreruperi. „Totodată, […] Articolul Noi demiteri la Primăria Chișinău: Șeful Direcției Asistență Medicală și Socială, eliberat din funcție apare prima dată în SafeNews.
Navă din flota-fantomă a Rusiei în largul coastelor Franţei. Comandantul şi secundul său au fost aduşi înapoi la bordul petrolierului după ce fuseseră arestaţi preventiv, iar vasul a plecat # SafeNews
Comandantul şi secundul său au fost duşi înapoi la bordul petrolierului „Bocaray”, suspectat că ar face parte din flota-fantomă, care şi-a reluat drumul în noaptea de joi spre vineri, după ce a staţionat mai multe zile în largul coastelor franceze, a declarat vineri pentru AFP o sursă apropiată dosarului. „Au fost duşi înapoi pe navă […] Articolul Navă din flota-fantomă a Rusiei în largul coastelor Franţei. Comandantul şi secundul său au fost aduşi înapoi la bordul petrolierului după ce fuseseră arestaţi preventiv, iar vasul a plecat apare prima dată în SafeNews.
Datoria externă a Republicii Moldova a depășit 11,4 miliarde de dolari, în creștere cu peste un miliard în șase luni # SafeNews
Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut semnificativ în prima jumătate a anului 2025, ajungând la aproximativ 11,4 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 10,5% sau circa 1,09 miliarde de dolari față de sfârșitul anului precedent, arată datele recente publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Potrivit BNM, această majorare a […] Articolul Datoria externă a Republicii Moldova a depășit 11,4 miliarde de dolari, în creștere cu peste un miliard în șase luni apare prima dată în SafeNews.
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE român după ce Putin a acuzat că alegerile din România au fost manipulate # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat, vineri, după ce Vladimir Putin a vorbit despre alegerile prezidenţiale anulate din România și le-a dat ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului”, într-un discurs rostit la Forumul de discuţii Valdai, la care participă anual. „Rusia a intervenit în alegerile din România, la fel a făcut și la […] Articolul „Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE român după ce Putin a acuzat că alegerile din România au fost manipulate apare prima dată în SafeNews.
Accident matinal în Chișinău: Un troleibuz de pe ruta nr. 9, implicat într-o coliziune cu un camion # SafeNews
Un troleibuz care circula pe ruta nr. 9 în Chișinău a fost implicat într-un accident rutier cu un camion, în dimineața zilei de 3 octombrie, în jurul orei 6:40. Coliziunea s-a produs pe strada Ismail, în direcția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. Potrivit RTEC, troleibuzul se deplasa regulamentar pe banda destinată transportului public și […] Articolul Accident matinal în Chișinău: Un troleibuz de pe ruta nr. 9, implicat într-o coliziune cu un camion apare prima dată în SafeNews.
CNA anchetează un fost primar din Glodeni pentru sustragerea documentelor unui proiect de alimentare cu apă # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, a demarat o urmărire penală în cazul sustragerii și ascunderii documentației de proiect pentru investiția „Investigații capitale la sistemul de alimentare cu apă și canalizare” dintr-o localitate din raionul Glodeni. Potrivit informațiilor preliminare, fostul primar al localității și o persoană juridică cu sediul în municipiul Chișinău sunt […] Articolul CNA anchetează un fost primar din Glodeni pentru sustragerea documentelor unui proiect de alimentare cu apă apare prima dată în SafeNews.
O persoană a decedat și două au fost intoxicate cu monoxid de carbon în urma a două incendii produse în nordul și centrul țării # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit în două incendii grave, soldate cu o persoană decedată și două internate în stare gravă în urma intoxicației cu monoxid de carbon. Primul caz a avut loc în după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, într-o locuință din satul Dămășcani, raionul Rîșcani. Apelul la serviciul de urgență […] Articolul O persoană a decedat și două au fost intoxicate cu monoxid de carbon în urma a două incendii produse în nordul și centrul țării apare prima dată în SafeNews.
Vladimir Putin se amuză pe seama dronelor neidentificate din spaţiul aerian NATO: „Nu o să mai trimit” # SafeNews
În timp ce statele europene raportează din ce în ce mai multe incidente cu drone neidentificate deasupra oraşelor şi aeroporturilor, preşedintele rus se face glume. Într-o declaraţie făcută la Grupul de discuții Valdai din stațiunea Soci de la Marea Neagră, Putin a ironizat afirmaţiile conform cărora dronele din spaţiul aerian NATO ar fi ruseşti. Acesta […] Articolul Vladimir Putin se amuză pe seama dronelor neidentificate din spaţiul aerian NATO: „Nu o să mai trimit” apare prima dată în SafeNews.
Energocom începe distribuirea facturilor pentru gazele consumate în luna septembrie. Ce trebuie să știe consumatorii # SafeNews
Începând cu săptămâna viitoare, consumatorii din Republica Moldova vor primi primele facturi pentru gazele naturale furnizate în luna septembrie, a anunțat Energocom Furnizare. Facturile vor fi distribuite începând de luni, 6 octombrie, prin poștă sau în format electronic, în funcție de opțiunea selectată de fiecare client. Compania introduce un nou model de factură, cu un […] Articolul Energocom începe distribuirea facturilor pentru gazele consumate în luna septembrie. Ce trebuie să știe consumatorii apare prima dată în SafeNews.
