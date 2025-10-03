Accident matinal în Chișinău: Un troleibuz de pe ruta nr. 9, implicat într-o coliziune cu un camion
SafeNews, 3 octombrie 2025 11:20
Un troleibuz care circula pe ruta nr. 9 în Chișinău a fost implicat într-un accident rutier cu un camion, în dimineața zilei de 3 octombrie, în jurul orei 6:40. Coliziunea s-a produs pe strada Ismail, în direcția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. Potrivit RTEC, troleibuzul se deplasa regulamentar pe banda destinată transportului public și […] Articolul Accident matinal în Chișinău: Un troleibuz de pe ruta nr. 9, implicat într-o coliziune cu un camion apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
11:30
Datoria externă a Republicii Moldova a depășit 11,4 miliarde de dolari, în creștere cu peste un miliard în șase luni # SafeNews
Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut semnificativ în prima jumătate a anului 2025, ajungând la aproximativ 11,4 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 10,5% sau circa 1,09 miliarde de dolari față de sfârșitul anului precedent, arată datele recente publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Potrivit BNM, această majorare a […] Articolul Datoria externă a Republicii Moldova a depășit 11,4 miliarde de dolari, în creștere cu peste un miliard în șase luni apare prima dată în SafeNews.
11:30
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE român după ce Putin a acuzat că alegerile din România au fost manipulate # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat, vineri, după ce Vladimir Putin a vorbit despre alegerile prezidenţiale anulate din România și le-a dat ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului”, într-un discurs rostit la Forumul de discuţii Valdai, la care participă anual. „Rusia a intervenit în alegerile din România, la fel a făcut și la […] Articolul „Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE român după ce Putin a acuzat că alegerile din România au fost manipulate apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:20
Accident matinal în Chișinău: Un troleibuz de pe ruta nr. 9, implicat într-o coliziune cu un camion # SafeNews
Un troleibuz care circula pe ruta nr. 9 în Chișinău a fost implicat într-un accident rutier cu un camion, în dimineața zilei de 3 octombrie, în jurul orei 6:40. Coliziunea s-a produs pe strada Ismail, în direcția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. Potrivit RTEC, troleibuzul se deplasa regulamentar pe banda destinată transportului public și […] Articolul Accident matinal în Chișinău: Un troleibuz de pe ruta nr. 9, implicat într-o coliziune cu un camion apare prima dată în SafeNews.
11:20
CNA anchetează un fost primar din Glodeni pentru sustragerea documentelor unui proiect de alimentare cu apă # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, a demarat o urmărire penală în cazul sustragerii și ascunderii documentației de proiect pentru investiția „Investigații capitale la sistemul de alimentare cu apă și canalizare” dintr-o localitate din raionul Glodeni. Potrivit informațiilor preliminare, fostul primar al localității și o persoană juridică cu sediul în municipiul Chișinău sunt […] Articolul CNA anchetează un fost primar din Glodeni pentru sustragerea documentelor unui proiect de alimentare cu apă apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
11:10
O persoană a decedat și două au fost intoxicate cu monoxid de carbon în urma a două incendii produse în nordul și centrul țării # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit în două incendii grave, soldate cu o persoană decedată și două internate în stare gravă în urma intoxicației cu monoxid de carbon. Primul caz a avut loc în după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, într-o locuință din satul Dămășcani, raionul Rîșcani. Apelul la serviciul de urgență […] Articolul O persoană a decedat și două au fost intoxicate cu monoxid de carbon în urma a două incendii produse în nordul și centrul țării apare prima dată în SafeNews.
11:00
Vladimir Putin se amuză pe seama dronelor neidentificate din spaţiul aerian NATO: „Nu o să mai trimit” # SafeNews
În timp ce statele europene raportează din ce în ce mai multe incidente cu drone neidentificate deasupra oraşelor şi aeroporturilor, preşedintele rus se face glume. Într-o declaraţie făcută la Grupul de discuții Valdai din stațiunea Soci de la Marea Neagră, Putin a ironizat afirmaţiile conform cărora dronele din spaţiul aerian NATO ar fi ruseşti. Acesta […] Articolul Vladimir Putin se amuză pe seama dronelor neidentificate din spaţiul aerian NATO: „Nu o să mai trimit” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Energocom începe distribuirea facturilor pentru gazele consumate în luna septembrie. Ce trebuie să știe consumatorii # SafeNews
Începând cu săptămâna viitoare, consumatorii din Republica Moldova vor primi primele facturi pentru gazele naturale furnizate în luna septembrie, a anunțat Energocom Furnizare. Facturile vor fi distribuite începând de luni, 6 octombrie, prin poștă sau în format electronic, în funcție de opțiunea selectată de fiecare client. Compania introduce un nou model de factură, cu un […] Articolul Energocom începe distribuirea facturilor pentru gazele consumate în luna septembrie. Ce trebuie să știe consumatorii apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:20
Marea Britanie acuză Rusia că îi bruiază sateliții militari „săptămânal”. „Sunt interesați de ceea ce facem” # SafeNews
Șeful Comandamentului Spațial al Regatului Unit, generalul-maior Paul Tedman, a prezentat pentru prima dată nivelul de interferență al Rusiei împotriva sistemelor sale spațiale. Într-un interviu pentru BBC, el a spus că Moscova încearcă în fiecare săptămână să bruieze sateliții militari britanici cu sisteme terestre. Luna trecută, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că […] Articolul Marea Britanie acuză Rusia că îi bruiază sateliții militari „săptămânal”. „Sunt interesați de ceea ce facem” apare prima dată în SafeNews.
10:10
Cehii sunt chemaţi la urne pentru alegeri legislative care ar putea aduce la putere un nou guvern anti-UE. Favoritul Andrej Babis promite mai puţin sprijin pentru Ucraina # SafeNews
Alegătorii din Republica Cehă se vor prezenta la urne vineri şi sâmbătă, în ceea ce protagoniştii şi analiştii descriu drept un scrutin parlamentar crucial, care ar putea duce la ciocniri cu UE pe teme de la migraţie la politica climatică. Votul va fi urmărit îndeaproape la Bruxelles, care analizează cu nervozitate posibilitatea existenţei unui al […] Articolul Cehii sunt chemaţi la urne pentru alegeri legislative care ar putea aduce la putere un nou guvern anti-UE. Favoritul Andrej Babis promite mai puţin sprijin pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
10:00
Termoelectrica anunță începerea livrării energiei termice în Chișinău. Află cum poate fi inițiat procesul de conectare # SafeNews
Termoelectrica S.A. anunță că este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice în municipiul Chișinău, ca urmare a scăderii temperaturilor exterioare. Compania este gata să conecteze la sistemul de termoficare toate categoriile de consumatori: instituțiile de educație timpurie, școlile, spitalele, centrele sociale, blocurile locative și agenții economici. Conectarea la rețeaua de termoficare poate fi realizată chiar […] Articolul Termoelectrica anunță începerea livrării energiei termice în Chișinău. Află cum poate fi inițiat procesul de conectare apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO // Maia Sandu, la Summitul CPE din Copenhaga: „Avansăm cu hotărâre spre Uniunea Europeană” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat la Copenhaga, în Regatul Danemarcei – țară care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul a reunit 53 de lideri europeni – șefi de stat și de guvern, alături de reprezentanți ai principalelor instituții ale […] Articolul VIDEO // Maia Sandu, la Summitul CPE din Copenhaga: „Avansăm cu hotărâre spre Uniunea Europeană” apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:30
Sirenele de alarmă care anunţau un atac cu drone ucrainean au sunat la scurt timp după ce preşedintele rus Vladimir Putin a vorbit, joi, despre războiul din Ucraina şi alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei, relatează vineri dpa, citată de Agerpres. Activităţile pe aeroporturile din Soci şi Gelendjik au fost […] Articolul Alertă cu drone la Soci, unde Putin a ținut un discurs despre războiul din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:30
Avocatul Vasile Bobeică, condamnat definitiv pentru trafic de influență, liberat de pedeapsă din cauza prescripției # SafeNews
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pronunțat pe 30 septembrie 2025 o decizie definitivă prin care avocatul Vasile Bobeică a fost găsit vinovat de trafic de influență, dar a fost liberat de pedeapsă penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, informează Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit PA, în anul 2015 avocatul ar fi pretins 5.000 […] Articolul Avocatul Vasile Bobeică, condamnat definitiv pentru trafic de influență, liberat de pedeapsă din cauza prescripției apare prima dată în SafeNews.
09:10
VIDEO // Incendiu de proporții, după o explozie la rafinăria Chevron din California, cea mai mare de pe coasta de vest a SUA # SafeNews
Un incendiu de proporții a izbucnit joi seara la rafinăria Chevron din El Segundo, lângă Los Angeles, în California, potrivit presei americane, scrie Reuters. Cauza incidentului nu este cunoscută, a precizat Los Angeles Times, în timp ce postul de televiziune CBS a informat că polițiștii și pompierii s-au deplasat de urgență la rafinărie după ce au primit informații […] Articolul VIDEO // Incendiu de proporții, după o explozie la rafinăria Chevron din California, cea mai mare de pe coasta de vest a SUA apare prima dată în SafeNews.
09:00
Fostul primar al Hersonului, despre tortura din captivitatea de 3 ani în Rusia: „Umilințe 24/7. Am avut noroc, în castronul meu cu apă chioară au ajuns 7 boabe de orz # SafeNews
Vladimir Mikolaenko, 65 de ani, fostul primar al orașului ucrainean Herson, a petrecut peste 3 ani în captivitatea rusă. Răpit de serviciile secrete ruse în aprilie 2022, el a dispărut fără urmă până când Kievul i-a confirmat eliberarea pe 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei, relatează Radio Svobova. Când Rusia a lansat o invazie la […] Articolul Fostul primar al Hersonului, despre tortura din captivitatea de 3 ani în Rusia: „Umilințe 24/7. Am avut noroc, în castronul meu cu apă chioară au ajuns 7 boabe de orz apare prima dată în SafeNews.
09:00
MERGI ÎN ROMÂNIA? Iarna a lovit la munte: zăpadă de 20 cm pe Transfăgărășan și Transbucegi, turiștii sfătuiți să stea acasă # SafeNews
Jumătate din teritoriul României este afectat de fenomene meteo extreme, aflate sub incidența codurilor roșu, portocaliu și galben de vânt, ploi abundente și ninsori, în special în zona montană. În București, este în vigoare un cod portocaliu de vânt până vineri seară, la ora 23. Pompierii au intervenit în cursul nopții în mai multe zone […] Articolul MERGI ÎN ROMÂNIA? Iarna a lovit la munte: zăpadă de 20 cm pe Transfăgărășan și Transbucegi, turiștii sfătuiți să stea acasă apare prima dată în SafeNews.
08:50
Situația la frontieră: Peste 59.000 de traversări în 24 de ore și mai multe încălcări depistate # SafeNews
În ultimele 24 de ore, 59.744 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră. Dintre acestea, 29 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei au fost: Încălcări depistate la frontieră: Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă utilizarea unor puncte […] Articolul Situația la frontieră: Peste 59.000 de traversări în 24 de ore și mai multe încălcări depistate apare prima dată în SafeNews.
08:40
Mai multe companii din domeniul cărnii, verificate de Consiliul Concurenței pentru posibile înțelegeri anticoncurențiale # SafeNews
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la mai multe întreprinderi care activează pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii, după ce au fost identificate semne ale unor posibile acorduri anticoncurențiale, anunță instituția într-un comunicat. Potrivit autorității, există suspiciuni că aceste companii ar fi încălcat articolul 5 din Legea concurenței, care interzice practicile și […] Articolul Mai multe companii din domeniul cărnii, verificate de Consiliul Concurenței pentru posibile înțelegeri anticoncurențiale apare prima dată în SafeNews.
08:40
Cine este autorul atacului din fața sinagogii din Manchester. Trei persoane au fost reținute # SafeNews
Două persoane au fost ucise joi, când un bărbat a intrat cu mașina în pietoni și a înjunghiat un agent de pază într-un atac la o sinagogă unde credincioșii sărbătoreau Yom Kippur, cea mai însemnată dintre cele trei mari sărbători religioase evreiești, a declarat poliția britanică, informează Reuters. Autorul atacului comis joi dimineața în fața […] Articolul Cine este autorul atacului din fața sinagogii din Manchester. Trei persoane au fost reținute apare prima dată în SafeNews.
08:30
Mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv Chișinăul, rămân fără curent electric. Precizările Premier Energy # SafeNews
Mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, vor rămâne fără energie electrică vineri, 3 octombrie, din cauza unor lucrări planificate de întreținere și modernizare a rețelelor, a anunțat Premier Energy. Chişinău, sectorul Centru: str. Capricorn 1-15, 2-16, Fecioarei 17A, Mihail Lermontov 47, Roguleni 1-29, 33, 33a, 37-39, 45-51, 55-69, 2-40, 46, Zodiac 1-15, […] Articolul Mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv Chișinăul, rămân fără curent electric. Precizările Premier Energy apare prima dată în SafeNews.
08:30
Pompierii au fost solicitați să intervină în mai multe zone din București din cauza fenomenelor meteo extreme. Capitala României se află până vineri seara, la ora 23, sub avertizare de cod galben de ploi însemnate și cod portocaliu de vânt puternic. Angajații ISU au intervenit încă de joi seară pentru a îndepărta copaci sau elemente […] Articolul Vreme extremă în București. Copaci doborâți, cabluri rupte și mașini avariate apare prima dată în SafeNews.
08:20
METEO // Vreme instabilă pe 3 octombrie: ploi slabe la sud și cer variabil în restul țării # SafeNews
Pentru joi, 3 octombrie 2025, meteorologii prognozează cer variabil în nordul și centrul Republicii Moldova, în timp ce în sud sunt așteptate ploi slabe. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime vor oscila între +12°C și +17°C. Vântul va sufla din nord-est, cu intensități cuprinse între 9 și 46 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge […] Articolul METEO // Vreme instabilă pe 3 octombrie: ploi slabe la sud și cer variabil în restul țării apare prima dată în SafeNews.
08:20
De teama că va fi următoarea țintă a Rusiei, Lituania construiește adăposturi antiaeriene: „Trebuie să ne pregătim” # SafeNews
Incursiunile dronelor au stârnit temeri privind un atac rus pe scară largă, iar Lituania încurajează acum construirea de adăposturi antiaeriene. Deși nu toate comunitățile s-au mobilizat, unii dintre oameni au început deja să pregătească un astfel de adăpost în subsolul unui bloc de apartamente din Vilnius, relatează France24, citând AFP. „Oamenii voiau să se simtă […] Articolul De teama că va fi următoarea țintă a Rusiei, Lituania construiește adăposturi antiaeriene: „Trebuie să ne pregătim” apare prima dată în SafeNews.
08:00
SUA vor furniza Ucrainei informaţii secrete despre ţinte energetice din Rusia aflate la mare distanţă. Reacţia Moscovei # SafeNews
Statele Unite vor furniza Ucrainei informaţii despre ţinte de infrastructură energetică din Rusia aflate la mare distanţă, au declarat miercuri doi oficiali pentru Reuters, în timp ce se analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete cu rază lungă de acţiune care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri. SUA solicită, de asemenea, aliaţilor din […] Articolul SUA vor furniza Ucrainei informaţii secrete despre ţinte energetice din Rusia aflate la mare distanţă. Reacţia Moscovei apare prima dată în SafeNews.
07:50
Industria de apărare salută planul Europei de a construi ”un zid de drone” pentru a contracara Rusia # SafeNews
Marile companii de apărare europene şi internaţionale au salutat iniţiativa Uniunii Europene de a crea ”un zid de drone” pe flancul estic al continentului, considerată o măsură crucială pentru protejarea spaţiului aerian în faţa ameninţărilor tot mai frecvente venite din partea Rusiei, relatează CNBC, citat de Hotnews. La Copenhaga, zeci de lideri politici europeni s-au […] Articolul Industria de apărare salută planul Europei de a construi ”un zid de drone” pentru a contracara Rusia apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:40
Rusia susține că va riposta „în mod adecvat” dacă Statele Unite decid să ofere Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, a spus joi, 2 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Kyiv Independent, citat de Digi24.RO. Declarația vine la câteva zile după ce vicepreședintele american JD Vance a susținut că Washingtonul analizează solicitarea Ucrainei. […] Articolul Rusia amenință cu un răspuns „adecvat” dacă SUA furnizează Ucrainei rachete Tomahawk apare prima dată în SafeNews.
07:30
Împrumutul pentru Ucraina de 140 miliarde de euro din fondurile rusești, blocat: Belgia se opune vehement # SafeNews
Liderii Uniunii Europene nu au reușit să facă progrese în privința unui împrumut propus de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, bazat pe activele rusești blocate, din cauza opoziției Belgiei și a îngrijorărilor exprimate de Franța și Luxemburg privind implicațiile juridice ale măsurii. Propunerea, lansată de Comisia Europeană, prevedea utilizarea valorii în numerar a […] Articolul Împrumutul pentru Ucraina de 140 miliarde de euro din fondurile rusești, blocat: Belgia se opune vehement apare prima dată în SafeNews.
07:20
Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce” # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, 2 octombrie curent, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război” împotriva Rusiei în Ucraina, informează știrileprotv.ro. Vladimir Putin a acuzat membrii Alianței Nord-Atlantice (NATO) că au înființat un centru special în Europa pentru a […] Articolul Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Creatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a anunțat că va deschide un laborator de inteligență artificială în Kazahstan. El a făcut acest anunț în timpul discursului său la forumul Digital Bridge 2025, care se desfășoară la Astana. „Cu mândrie anunț că astăzi, 2 octombrie, deschidem aici, în această clădire (forumul are loc în centrul […] Articolul Pavel Durov a anunțat lansarea unui laborator de inteligență artificială în Kazahstan apare prima dată în SafeNews.
07:20
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian, scrie BBC. Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol la Munchen, afectând aproape 3.000 de pasageri. Aeroportul din Munchen a anunţat că a redirecţionat alte 15 zboruri în oraşe aflate în apropiere. Nu s-a […] Articolul Aeroportul din Munchen, închis după ce în apropiere au fost observate drone apare prima dată în SafeNews.
07:10
Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială” # SafeNews
Laura Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a denunțat joi rețelele infracționale, în special cele chineze, despre care a spus că invadează Uniunea Europeană și comit fraude vamale și cu TVA la scară „industrială”, relatează Kathimerini și La Libre. „Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze”, a subliniat ea în timpul unei conferințe de presă […] Articolul Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială” apare prima dată în SafeNews.
07:00
Pe 1 octombrie, solistul trupei germane „Rammstein”, Till Lindemann, a lansat videoul piesei „Prostitution”, filmat parțial în Republica Moldova. Materialul a generat numeroase reacții, mai ales după ce s-a aflat că o parte dintre cadre au fost turnate în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău. La sfârșitul lunii august, apariția unei fotografii cu Lindemann […] Articolul Ce spune Spitalul de Psihiatrie despre videoclipul solistului Rammstein apare prima dată în SafeNews.
06:50
Marinka a fost „eliberată” de armata lui Putin în 2023. Un oraș care a fost în centrul bătăliilor dintre Rusia și Ucraina a devenit un morman uriaș de moloz și bombe, după luptele care s-au dat pentru cucerirea sau eliberarea acestuia. Maiinka este o mărturie a barbariei războiului declanșat de Putin, scrie Digi24.ro. Marinka, un oraș […] Articolul VIDEO // Imagini apocaliptice dintr-un oraș pe care rușii „l-au eliberat” în 2023 apare prima dată în SafeNews.
06:40
În Carpații din Ucraina s-a așezat zăpadă de jumătate de metri. Munții au devenit tărâmul iernii, iar ninsoarea și viscolul nu contenesc, chiar de la început de octombrie. Temperaturile au ajuns până la -7 grade Celsius. În spațiul public au apărut mai multe imagini cu omătul care s-a așternut și condițiile meteorologice din munți, scrie realitatea.md. […] Articolul FOTO // Carpații sub zăpadă: În octombrie ninge și viscolește ca de Revelion apare prima dată în SafeNews.
06:30
DOC // Valorează sute de euro! Cadourile pe care i le-au oferit Emmanuel Macron și papa de la Roma Maiei Sandu # SafeNews
Președinția a publicat lista darurilor pe care le-a primit șefa statului în trimestrul III din anul 2025. Mai mulți oficiali europeni de rang înalt, ambasadori și lideri religioși i-au acordat Maiei Sandu cadouri, unele simbolice, iar altele – luxoase. Fostul lider polonez, Andrzej Duda, i-a acordat Maiei Sandu o figurină decorativă din porțelan, în formă de cocostârc. […] Articolul DOC // Valorează sute de euro! Cadourile pe care i le-au oferit Emmanuel Macron și papa de la Roma Maiei Sandu apare prima dată în SafeNews.
06:20
Viktor Orban, mesaj dur la summitul de la Copenhaga: „Situația e gravă. Pe masă sunt propuneri pro-război” # SafeNews
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, și-a reiterat opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și față de sprijinul militar pentru Kiev, susținând că anumite propuneri din cadrul UE riscă să implice blocul european într-un conflict armat. „Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Pe masă sunt propuneri evidente pro-război. Vor să dea fondurile UE Ucrainei. […] Articolul Viktor Orban, mesaj dur la summitul de la Copenhaga: „Situația e gravă. Pe masă sunt propuneri pro-război” apare prima dată în SafeNews.
06:10
Boomul de acumulare a criptomonedelor își pierde din intensitate, iar mulți investitori își pierd ineteresul față de această idee, notează The Wall Street Journal. Datele K33 Research arată că în ultimele luni achizițiile corporative de Bitcoin au scăzut constant, atingând în septembrie cel mai scăzut nivel din aprilie. Mai mult, un sfert dintre companiile publice […] Articolul Febra Bitcoin se stinge: companiile își reduc achizițiile la minimul ultimelor luni apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:30
Conform surselor ZdG, fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sen. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție […] Articolul Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
17:40
Două formațiuni, PDMM și „Moldova Mare”, limitate în activitate în urma unei dispoziții a Curții de Apel Centru # SafeNews
Partidul Democrat Modern și Partidul „Moldova Mare” au fost limitate în activitate pe perioada examinării demersului Ministerului Justiției, care a cerut în instanță aplicarea acestei restricții pe un termen de un an pentru ambele formațiuni. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru ca măsură asiguratorie până la pronunțarea unei hotărâri finale. Precizăm că […] Articolul Două formațiuni, PDMM și „Moldova Mare”, limitate în activitate în urma unei dispoziții a Curții de Apel Centru apare prima dată în SafeNews.
16:50
CEC a exclus Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI” din lista participanților la alegerile locale noi din 16 noiembrie # SafeNews
Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI” nu va mai putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis excluderea formațiunii din lista partidelor admise în scrutin. Decizia a fost luată în urma suspendării temporare a activității partidului, în contextul unei acțiuni în instanță inițiate de Ministerul Justiției. Solicitarea […] Articolul CEC a exclus Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI” din lista participanților la alegerile locale noi din 16 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
16:40
Arest preventiv pentru 30 de zile în cazul unui lider de partid extraparlamentar, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor. Află detalii # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 40 de ani, lider al unei formațiuni politice extraparlamentare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de corupere electorală și spălare de bani. Decizia privind arestarea preventivă a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, după ce procurorii i-au înaintat oficial învinuirile. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității […] Articolul Arest preventiv pentru 30 de zile în cazul unui lider de partid extraparlamentar, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
16:40
Germania a blocat acordarea vizelor umanitare pentru ruși și îi tratează ca pe afgani și iranieni # SafeNews
Germania a suspendat acordarea vizelor umanitare pentru cetățenii ruși și bieloruși, în pofida declarațiilor publice care susțin contrariul, scrie Deutsche Welle, citând organizații pentru drepturile omului. Potrivit acestora, autoritățile germane au revenit la abordarea de dinaintea începerii invaziei pe scară largă din Ucraina, când astfel de vize erau emise doar în cazuri excepționale și pe baza unor criterii […] Articolul Germania a blocat acordarea vizelor umanitare pentru ruși și îi tratează ca pe afgani și iranieni apare prima dată în SafeNews.
16:20
Un oraș care a fost în centrul bătăliilor dintre Rusia și Ucraina a devenit un morman uriaș de moloz și bombe, după luptele care s-au dat pentru cucerirea sau eliberarea acestuia. Mariinka este o mărturie a barbariei războiului declanșat de Putin. Marinka, un oraș cu aproape 10.000 de persoane care locuiau acolo înainte ca Putin […] Articolul Imagini apocaliptice dintr-un oraș pe care rușii „l-au eliberat” în 2023 apare prima dată în SafeNews.
16:10
Un bărbat de 53 de ani a fost depistat la frontiera de stat Costești în timp ce încerca să iasă din Republica Moldova cu un autoturism ce prezenta neconformități la nivelul datelor de identificare. Incidentul a avut loc la data de 1 octombrie 2025, în timpul unui control de nivelul II efectuat de polițiștii de […] Articolul Bărbat prins la frontieră cu un autoturism care avea seria de caroserie modificată apare prima dată în SafeNews.
16:00
Modernizări importante la Serviciul 112: Apelurile de urgență vor fi preluate mai rapid și mai sigur # SafeNews
Serviciul 112 din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de modernizare, menită să crească viteza de reacție în cazuri de urgență, să îmbunătățească securitatea comunicațiilor și să optimizeze intervențiile cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație și al echipelor specializate. În acest sens, ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din […] Articolul Modernizări importante la Serviciul 112: Apelurile de urgență vor fi preluate mai rapid și mai sigur apare prima dată în SafeNews.
15:50
Atenție, călători! Puncte de trecere spre Ucraina, Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghilev-Podolsk, închise temporar # SafeNews
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că, la această oră, PTF Tudora-Starokazacie și PTF Otaci-Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea, din motive tehnice pe partea Ucrainei. Potrivit IGPF, la moment se întreprind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor. Polițiștii de frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Palanca, PTF Briceni, PTF […] Articolul Atenție, călători! Puncte de trecere spre Ucraina, Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghilev-Podolsk, închise temporar apare prima dată în SafeNews.
15:40
Secretul uriașului avion ucrainean care a zburat în Israel: ce transport neprețuit ascundea la bord # SafeNews
Secretul uriașului avion ucrainean care a zburat în Israel, în urmă cu câteva zile, a fost deslușit. Fotografiile din timpul vizitei în Israel au dezvăluit tipul de armă ascuns la bord, relatează Komputer Swiat. Toate indiciile arată că era vorba de muniție pentru sistemele de rachete Patriot. Antonov An-124 este unul dintre cele mai mari […] Articolul Secretul uriașului avion ucrainean care a zburat în Israel: ce transport neprețuit ascundea la bord apare prima dată în SafeNews.
15:30
Kremlinul insistă și susține că alegerile din R. Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii” # SafeNews
Kremlinul a venit cu o nouă reacție privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De aceasta dată Dmitri Peskov a catalogat alegerile care tocmai au trecut în statul vecin ca fiind drept „pline de ciudățenii”. Moscova pare că nu tolerează înfrângerea zdrobitoare la alegerile din Republica Moldova. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a venit […] Articolul Kremlinul insistă și susține că alegerile din R. Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii” apare prima dată în SafeNews.
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 2 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar” # SafeNews
Dronele care încalcă spaţiul aerian european „pot fi distruse. Punct”, a spus preşedintele francez Emmanuel Macron joi, la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, după o serie de intruziuni de drone în Europa în ultimele săptămâni. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar. Dronele care ne încalcă teritoriul reprezintă un risc major. […] Articolul Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar” apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.