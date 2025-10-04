„Lifehack”: cum să te întorci din secolul XXI în URSS?
Observatorul de Nord, 4 octombrie 2025 06:10
Un text ironic, devenit viral pe rețelele sociale, descrie cu umor și sarcasm „rețeta” prin care oricine ar putea retrăi atmosfera Uniunii Sovietice. În zece pași simpli, autorul arată cum ar arăta viața de zi cu zi pentru cei care idealizează perioada sovietică fără să o fi trăit vreodată. Textul începe cu ideea că revenirea […] Post-ul „Lifehack”: cum să te întorci din secolul XXI în URSS? apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 15 minute
06:10
Ziua de 4 octombrie aduce energie nouă și dinamism pentru toate semnele zodiacale. Unii nativi vor avea parte de oportunități neașteptate, alții de provocări care le testează răbdarea, dar toți sunt chemați să acorde atenție echilibrului dintre planul personal și cel profesional. BerbecAi energie și inițiativă, dar fii atent să nu grăbești deciziile. O discuție […] Post-ul Horoscop 4 octombrie: surprize și schimbări pentru toate zodiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Un text ironic, devenit viral pe rețelele sociale, descrie cu umor și sarcasm „rețeta” prin care oricine ar putea retrăi atmosfera Uniunii Sovietice. În zece pași simpli, autorul arată cum ar arăta viața de zi cu zi pentru cei care idealizează perioada sovietică fără să o fi trăit vreodată. Textul începe cu ideea că revenirea […] Post-ul „Lifehack”: cum să te întorci din secolul XXI în URSS? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
05:10
Atenție la fraudele online: platforme false de investiții precum TXEX fac victime # Observatorul de Nord
Tot mai multe persoane riscă să cadă în plasa unor scheme de fraudă online care promit câștiguri rapide prin investiții. Platforme aparent legitime, precum TXEX și multe altele, simulează profituri consistente, dar în realitate colectează direct banii depuși de utilizatori. Nu este vorba doar de o problemă locală. Instituții de supraveghere financiară și securitate cibernetică […] Post-ul Atenție la fraudele online: platforme false de investiții precum TXEX fac victime apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
19:00
La Soroca, muzica și poezia s-au întâlnit într-un spectacol aparte, unde acordurile de jazz și versurile Radmilei Popovici au creat un moment memorabil pentru publicul prezent. Proiectul „Jazz’n Chișinău”, în colaborare cu binecunoscuta poetă, a adus în fața oamenilor un recital ce a unit sensibilitatea cuvântului cu energia muzicii, reușind să atingă sufletele tuturor. Atmosfera […] Post-ul Jazz și poezie la Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
17:00
Așa s-a votat la Țepilova: peste 100 de voturi diferență între Blocul Electoral Patriotic și PAS # Observatorul de Nord
Duminică, 28 septembrie 2025, locuitorii satului Țepilova și-au exprimat votul în cadrul alegerilor parlamentare, un scrutin care a arătat preferințele politice locale și raportul de forțe dintre partidele aflate în competiție. Participarea alegătorilor a scos în evidență două formațiuni politice dominante, dar și câteva partide care au reușit să adune un număr semnificativ de voturi. […] Post-ul Așa s-a votat la Țepilova: peste 100 de voturi diferență între Blocul Electoral Patriotic și PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Locuitorii din Sobari și-au exprimat opțiunile politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o preferință pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), urmat de Blocul Electoral Patriotic. Conform datelor oficiale ale Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 46 voturi Blocul Electoral […] Post-ul Așa s-a votat la Sobari: PAS conduce clasamentul apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Așa s-a votat la Mălcăuți: scor de baschet la alegeri – PAS a întrecut de vreo trei ori Blocul Electoral Patriotic # Observatorul de Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au adus rezultate interesante în satul Mălcăuți, unde locuitorii au împărțit voturile între principalele formațiuni politice, cu un mare avans pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Conform datelor Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele sunt următoarele: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 49 voturi Blocul Electoral Patriotic […] Post-ul Așa s-a votat la Mălcăuți: scor de baschet la alegeri – PAS a întrecut de vreo trei ori Blocul Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
În satul Balinți, alegătorii au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o preferință pentru Blocul Electoral Patriotic, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Conform datelor Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele sunt următoarele: Blocul Electoral Patriotic – 86 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 16 voturi […] Post-ul Așa s-a votat la Balinți: Blocul Electoral Patriotic cu mult peste PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Locuitorii din satul Cerlina și-au ales reprezentanții la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, proces care s-a desfășurat într-o atmosferă calmă și cu o participare semnificativă. Rezultatele arată o competiție strânsă între Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), primele două formațiuni politice care au reușit să atragă cele mai multe voturi în […] Post-ul Așa s-a votat la Cerlina: Blocul Electoral Patriotic este în top apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
La 2 octombrie, la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a avut loc un eveniment dedicat Zilei Profesorilor. Elevii de la diferite catedre au prezentat un concert frumos, organizat de Doina Petric, diriginta anului IV. Evenimentul a fost prezentat de Alexandrina Molodoi și Nica Goghidză. Sala a fost plină, iar la final elevii au […] Post-ul Ziua Profesorilor la Colegiul de Arte din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
La Soroca a avut loc o Conferință Științifică Internațională dedicată lui Constantin Stere / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, s-a desfășurat ediția a XIX-a a Conferinței Științifice Internaționale „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”, având ca temă centrală marcarea a 160 de ani de la nașterea lui Constantin Stere. Evenimentul a reunit academicieni, profesori universitari și cercetători de renume din Republica […] Post-ul La Soroca a avut loc o Conferință Științifică Internațională dedicată lui Constantin Stere / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Locuitorii din Bulbocii Noi și-au exprimat votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o victorie clară pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a reușit să obțină de patru ori mai multe sufragii decât principalii săi competitori. Potrivit Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea: Partidul […] Post-ul Așa s-a votat la Bulbocii Noi: PAS peste ceilalți candidați apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Așa s-a votat la Floriceni: Blocul Electoral Patriotic rămâne în preferințele alegătorilor # Observatorul de Nord
La Floriceni, scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a adus o competiție mai strânsă între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic, cele două formațiuni împărțind cele mai multe voturi exprimate. Conform datelor oficiale ale Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea: Blocul Electoral Patriotic – 36 voturi Partidul […] Post-ul Așa s-a votat la Floriceni: Blocul Electoral Patriotic rămâne în preferințele alegătorilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Locuitorii din Iorjnița și-au exprimat votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o competiție strânsă între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic, cu un avans pentru cel din urmă. Potrivit datelor publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea: Blocul Electoral Patriotic – […] Post-ul Așa s-a votat la Iorjnița: Blocul Electoral Patriotic este lider aici apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Comunitatea culturală din Soroca a aflat astăzi despre trecerea în eternitate a muzicianului Tudor Eftodii, artist de excepție și posesor al unei voci cristaline care a marcat generații de ascultători. Vestea a fost anunțată de Secția Cultură și Turism Soroca, care l-a descris drept „un reper de profesionalism și sensibilitate”. Potrivit Secției Cultură și Turism […] Post-ul Muzicianul Tudor Eftodii a trecut la cele veșnice apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Așa s-a votat la Grigorăuca: Blocul Electoral Patriotic și PAS la diferență de un singur vot # Observatorul de Nord
La Grigorăuca, scrutinul din 28 septembrie 2025 a fost unul modest ca participare, însă a evidențiat totuși câteva preferințe clare în rândul alegătorilor. PAS, Blocul Electoral Patriotic și câteva alte formațiuni au împărțit voturile, diferențele fiind relativ echilibrate pentru un sat de dimensiuni mai mici. Conform datelor publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. […] Post-ul Așa s-a votat la Grigorăuca: Blocul Electoral Patriotic și PAS la diferență de un singur vot apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Un incident violent a zguduit centrul satului Voloave, r-nul Soroca, pe 30 iunie 2025, când un cetățean a atacat cu o bâtă consăteanul său. Victima a suferit mai multe răni și a fost transportată de urgență pentru îngrijiri medicale. Folosind o bâtă din lemn de aproximativ 1,5 metri, inculpatul a lovit victima peste cap și corp, […] Post-ul Șoc în centrul satului Voloave. Bătaie cu bâta în plină stradă apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Casa de Cultură, în parteneriat cu Biblioteca Publică Visoca, a organizat recent o activitate cultural-artistică de excepție, sub genericul „Patrimoniu și arhitectură. Ferestre către trecut, uși către viitor”, dedicată Zilelor Europene ale Patrimoniului. Evenimentul a reunit iubitori ai culturii și patrimoniului local, oferind participanților ocazia să descopere frumusețea și valoarea arhitecturală a comunității, să exploreze […] Post-ul „Ferestre către trecut, uși către viitor” – O călătorie culturală la Visoca apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Moldsilva pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc în 2025 # Observatorul de Nord
Agenția „Moldsilva” anunță că, pentru sezonul rece din 2025, populația va avea acces la 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Din această cantitate, 137 de mii de metri steri sunt deja disponibili, iar restul de 117 mii vor fi pregătiți treptat în lunile următoare, a declarat pentru IPN directorul adjunct al […] Post-ul Moldsilva pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost urmate de o avalanșă de acuzații venite atât din partea unor politicieni locali, cât și de la oficiali de la Moscova. Declarațiile despre „alegeri fraudate”, „amestecul Uniunii Europene” sau „victoria PAS doar cu ajutorul diasporei” au fost propagate de Ilan Șor, Igor Dodon, Maria Zaharova și alți actori […] Post-ul FALS: Rezultatele alegerilor din 28 septembrie au fost fraudate apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Acum are loc ședința extraordinară Consiliului Municipal Soroca cu 36 de subiecte pe ordinea de zi. Observatorul de Nord transmite ședința în direct. Printre acestea sunt câteva mai importante, cum ar fi audierea Raportului privind executarea bugetului Primăriei Soroca pentru I semestru al anului 2025, modificarea bugetului pentru anul 2025, Raportul de audit al conformității asupra administrării […] Post-ul Acum are loc Ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Participă la concursul „Descoperă ACASĂ”, ediția a V-a. Condițiile de participare # Observatorul de Nord
Nimic nu se compară cu farmecul locurilor natale, pentru că aici regăsești dorul, amintirile și dragostea copilăriei. Dacă îți dorești ca toată comunitatea să afle despre frumusețea plaiului tău și poveștile sale ascunse, te îndemnăm să participi la Concursul de spoturi video „Descoperă ACASĂ”, ediția a V-a, cu genericul: „Poveștile neștiute ale Moldovei – glasul […] Post-ul Participă la concursul „Descoperă ACASĂ”, ediția a V-a. Condițiile de participare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Filmul „Puterea Dragostei”, vine la tine acasă. Sorocenii sunt invitați pe 01 noiembrie, ora 18:00 în incinta Palatului de Cultură pentru a viziona un film autohton în regia lui Ivan Naniev. Vino ză vezi, continuarea filmului Puterea Probabilității .Filmul „Puterea Dragostei” este o dramă, thriller, plină de emoții, care povestește despre dragoste, în toate manifestările […] Post-ul Filmul Puterea Dragostei vine la Soroca. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă” au participat recent la o sesiune interactivă dedicată egalității de gen și accesului nediscriminatoriu la justiție. Activitatea a inclus discuții deschise, exemple din viața reală și reflecții personale, menite să sublinieze importanța respectului pentru fiecare persoană, indiferent de gen, origine sau statut social. Participanții au reținut câteva idei esențiale: Egalitatea […] Post-ul Tinerii învață să construiască o lume bazată pe egalitate și dreptate apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Locuitorii Sorocii au parte astăzi, 3 octombrie, de o zi predominant mohorâtă, cu cer acoperit și temperaturi moderate, care nu vor depăși 15 grade Celsius. Potrivit prognozei meteo, dimineața începe cu valori termice scăzute, în jur de 6–8°C, urmând ca spre orele amiezii mercurul din termometre să urce până la +15°C. Vântul va sufla slab […] Post-ul Vreme mohorâtă la Soroca: cer acoperit și maxime de 15°C apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Leul moldovenesc înregistrează astăzi, 3 octombrie 2025, evoluții mixte pe piața valutară: euro a coborât sub pragul de 19,60 lei, în timp ce dolarul american a înregistrat o ușoară creștere. Potrivit datelor oficiale publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM), cursul de schimb pentru ziua de 3 octombrie este următorul: 1 euro – 19,5837 lei […] Post-ul Curs valutar 3 octombrie 2025: euro scade, dolarul urcă ușor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:10
Horoscopul zilei – 3 octombrie 2025: astrele ne invită să ne deschidem inimile și mințile către oportunități noi # Observatorul de Nord
Astăzi, pe 3 octombrie 2025, astrele ne invită să ne deschidem inimile și mințile către oportunități noi — fie că sunt în plan sentimental, profesional sau spiritual. Energia zilei este una de claritate și acțiune, iar intuiția ne poate ghida în alegeri care păreau până acum riscante. Este momentul să acționăm cu încredere, să spunem […] Post-ul Horoscopul zilei – 3 octombrie 2025: astrele ne invită să ne deschidem inimile și mințile către oportunități noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
2 octombrie 2025
20:20
Ziua lucrătorilor din învățământ marcată la Soroca cu flori, aplauze și recunoștință / VIDEO # Observatorul de Nord
La Soroca a fost sărbătorită Ziua lucrătorilor din domeniul învățământului. Emoțiile, florile și aplauzele au fost ingredientele acestui eveniment frumos organizat de Direcția Învățământ. Sala mare a Palatului de Cultură a devenit neîncăpătoare pentru cei care-și văd rostul vieții educând tinerele generații. Mai mulți educatori, profesori și manageri din domeniul educației au primit diplome de […] Post-ul Ziua lucrătorilor din învățământ marcată la Soroca cu flori, aplauze și recunoștință / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
De Ziua Profesorului, Ministerul Educației cere integritate totală: Cadourile și banii, interziși în școli # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară oficială către toate instituțiile de învățământ general și inspectoratele școlare cu prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, prin care reamintește obligația respectării stricte a Codului de Etică al personalului didactic. „Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai integrității, prin interzicerea solicitării […] Post-ul De Ziua Profesorului, Ministerul Educației cere integritate totală: Cadourile și banii, interziși în școli apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o avertizare meteorologică cu Cod Galben de înghețuri, valabilă pentru perioada 2–3 octombrie. Astfel, potrivit prognozelor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor înregistra temperaturi negative la suprafața solului, de la -1 până la -3°C. Izolat, în aer, temperaturile vor coborî la valori de […] Post-ul Pentru data de 2-3 octombrie a fost emis Cod Galben de înghețuri apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Cheltuielile Apă-Canal scad în 2025, dar pierderile de apă rămân uriașe – 33,8% # Observatorul de Nord
„Apă-Canal Chișinău” a înaintat către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) proiectul privind determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2025, în valoare totală de 578,6 milioane lei, în scădere față de prognoza din 2024 (651 milioane lei), scrie bani.md. Cea mai mare parte a cheltuielilor rămâne destinată retribuirii personalului – peste 450 milioane lei, urmate […] Post-ul Cheltuielile Apă-Canal scad în 2025, dar pierderile de apă rămân uriașe – 33,8% apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
La nivel național, Republica Moldova își direcționează cea mai mare parte a suprafețelor cultivate către culturile tehnice. Datele arată că 44% (504 170 ha) din întreaga suprafață însămânțată este destinată floarei-soarelui, rapiței, soiei, sfeclei de zahăr sau tutunului. Orientarea nu este întâmplătoare: culturile tehnice oferă, în condiții de respectare a tehnologiilor agricole, o marjă comercială […] Post-ul Tendințe agricole 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Bibliotecarii din Soroca, informați despre prevenirea intoxicațiilor chimice în cadrul proiectul ANTIDOT # Observatorul de Nord
Recent, colaboratorii Bibliotecii Municipale „M. Sadoveanu” Soroca au participat la o sesiune de informare cu tema „Educație pentru siguranță: prevenirea intoxicațiilor chimice la copii și adolescenți”. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea bibliotecarilor cu obiectivele și activitățile proiectului ANTIDOT, precum și cu materialele educaționale elaborate special pentru tineri. În cadrul sesiunii, participanții au discutat despre […] Post-ul Bibliotecarii din Soroca, informați despre prevenirea intoxicațiilor chimice în cadrul proiectul ANTIDOT apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
„Nunta de Aur – 50 de ani de căsnicie sărbătoriți la Muzeul Drochia” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Ieri ,1 octombrie ,în incinta IP Muzeul Drochia s-a desfășurat un eveniment cultural inedit Înscenarea Sărbătorii ,,NUNTA DE AUR „- 50 de ani de căsnicie ,dedicat Zilei Internaționale ale persoanelor vârstnice. Rolurile principale au fost jucate de membrii Grupului de inițiativă ,,Ambasadorii Maturității”,iar nuntașii au fost discipolii Cercului ,,Canto ” ,profesor Dana Berezovschi ,Centrul de […] Post-ul „Nunta de Aur – 50 de ani de căsnicie sărbătoriți la Muzeul Drochia” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Pe 19 august 2025, un bărbat aflat în stare de ebrietate a provocat un conflict la domiciliul său, solicitând intervenția poliției. Ajunși la fața locului, polițiștii au fost insultati verbal, iar contravenientul nu s-a conformat cerințelor legale. În urma verificărilor, alcoolemia bărbatului a fost de 1,17 mg/l, conform analizatorului „Drager Alcotest 6810 RO”. Procesul-verbal întocmit […] Post-ul Bărbat beat, amendat după ce a insultat polițiștii la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
La invitația doamnei Mariana Cibotari, directoarea Școlii de Arte din s. Hîjdieni, r. Glodeni, doamna Țurcanu Cristina, Șefa Direcției Cultură și Turism Drochia, împreună cu domnul Vitalie Lozovan, directorul Școlii de Muzică pentru Copii din or. Drochia, au participat la evenimentul „Ziua Ușilor Deschise” organizat de Școala de Arte Hîjdieni. În cadrul acestei ocazii a […] Post-ul Parteneriate pentru viitorul artei și al educației artistice apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a confirmat în satul Zastânca o competiție electorală puternică între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic. Ambele formațiuni au reușit să mobilizeze un număr semnificativ de alegători, însă PAS s-a impus cu un avans de aproape 60 de voturi. Potrivit datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral […] Post-ul Așa s-a votat la Zastânca: PAS peste ceilalți candidați apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Așa s-a votat la Volovița: diferența de 10 voturi între Blocul Electoral Patriotic și PAS # Observatorul de Nord
În satul Volovița, confruntarea electorală din 28 septembrie 2025 a adus o competiție strânsă între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic. Cele două formațiuni au atras împreună majoritatea voturilor, lăsând celelalte partide și candidați la distanță considerabilă. Datele oficiale ale Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarea distribuție a voturilor: […] Post-ul Așa s-a votat la Volovița: diferența de 10 voturi între Blocul Electoral Patriotic și PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile vor fi procesate prin serviciul guvernamental (MPay), informează MOLDPRES. Potrivit CNAS, este vorba de plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copilului, celor pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale, în […] Post-ul CNAS a finanțat plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a adus o competiție intensă și în satul Vădeni, unde alegătorii și-au exprimat opțiunile între principalele forțe politice ale țării. Confruntarea electorală a fost marcată de duelul strâns dintre Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care au atras cele mai multe voturi. Potrivit datelor oficiale prezentate […] Post-ul Așa s-a votat la Vădeni: Blocul Electoral Patriotic are cei mai mulți adepți apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Satul Visoca a reflectat, la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, o competiție echilibrată între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic. Cele două formațiuni au concentrat majoritatea voturilor exprimate, lăsând în plan secund ceilalți concurenți electorali. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost împărțite […] Post-ul Așa s-a votat la Visoca: PAS a întrecut Blocul Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Locuitorii satului Vărăncău și-au ales favoriții la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi, detașându-se de concurenți. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au repartizat astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 297 voturi Blocul Electoral […] Post-ul Așa s-a votat la Vărăncău: localnicii au ales calea europeană apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Așa s-a votat la Stoicani: PAS a primit de cinci ori mai multe voturi decât Blocul Electoral Patriotic # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o victorie categorică în satul Stoicani, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea de guvernământ a acumulat de peste cinci ori mai multe voturi decât principalul său contracandidat, Blocul Electoral Patriotic, lăsând celelalte partide mult în urmă. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de […] Post-ul Așa s-a votat la Stoicani: PAS a primit de cinci ori mai multe voturi decât Blocul Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Așa s-a votat la Șeptelici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat PAS-ul cu un scor categoric # Observatorul de Nord
Blocul Electoral Patriotic a dominat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Șeptelici, raionul Soroca, obținând un scor categoric și surclasând Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Diferența dintre primele două formațiuni a fost una semnificativă, reflectând sprijinul masiv al comunității locale pentru blocul de stânga. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție […] Post-ul Așa s-a votat la Șeptelici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat PAS-ul cu un scor categoric apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Numărul tinerilor specialiști care au ales să lucreze în școli și grădinițe a crescut. Pentru ce funcții au optat cei mai mulți dintre ei # Observatorul de Nord
În acest an, un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, informează Ministerul Educației și Cercetării. În 2024, în instituțiile de învățământ s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296. Din totalul tinerilor angajați, cei mai mulți au optat pentru funcțiile de: # învățător – 89; […] Post-ul Numărul tinerilor specialiști care au ales să lucreze în școli și grădinițe a crescut. Pentru ce funcții au optat cei mai mulți dintre ei apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Șolcani, raionul Soroca, obținând cel mai mare număr de sufragii. Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe locul al doilea, iar Partidul „Democrația Acasă” pe poziția a treia. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile […] Post-ul Așa s-a votat la Șolcani: PAS preferat de săteni apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Așa s-a votat la Tătărăuca Veche: Blocul Electoral Patriotic a întrecut PAS-ul # Observatorul de Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au adus rezultate interesante și în satul Tătărăuca Veche, raionul Soroca, acolo unde lupta electorală a fost disputată între mai multe formațiuni. Conform datelor oficiale ale Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au repartizat astfel: Blocul Electoral Patriotic – 98 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) […] Post-ul Așa s-a votat la Tătărăuca Veche: Blocul Electoral Patriotic a întrecut PAS-ul apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Patru persoane au ajuns la spital, după ce vehiculele cu care se deplasau au fost implicate într-un grav accident. Coliziunea a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:30, pe traseul R-6, din raionul Orhei. Una dintre victime s-a dovedit a fi angajat la Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit datelor preliminare, accidentul s-a produs după ce […] Post-ul Grav accident soldat cu victime, printre care un angajat MAI, la Orhei apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Azi e ultima zi! Înscrie-ți școala la proiectul de educație digitală #SuperCoders 2025 # Observatorul de Nord
UNFPA Moldova, în parteneriat cu Fundația Orange Moldova și cu suportul TEKEDU, lansează ediția 2025 a programului național #SuperCoders – unul dintre cele mai importante proiecte de educație digitală din țară. Ediția din acest an pune accent pe două teme de actualitate: inteligența artificială generativă și siguranța digitală. Cum se pot înscrie școlile la #SuperCoders […] Post-ul Azi e ultima zi! Înscrie-ți școala la proiectul de educație digitală #SuperCoders 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Atelier metodic dedicat educației incluzive, organizat la grădinița „Steluța” # Observatorul de Nord
La 30 septembrie 2025, la instituția de învățământ preșcolar cu practici incluzive „Steluța”, nr. 13, a avut loc atelierul metodic „Cadrul normativ și metodologic în educația incluzivă: priorități, provocări și perspective”. Evenimentul a fost organizat de pedagogul Structurii Teritoriale de Asistență Psihopedagogică, Mandric Veronica, în parteneriat cu specialistul Direcției Învățământ Soroca, Elena Ialovoi. La atelier […] Post-ul Atelier metodic dedicat educației incluzive, organizat la grădinița „Steluța” apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.