La Soroca a avut loc o Conferință Științifică Internațională dedicată lui Constantin Stere / VIDEO

Astăzi, pe 3 octombrie 2025, astrele ne invită să ne deschidem inimile și mințile către oportunități noi — fie că sunt în plan sentimental, profesional sau spiritual. Energia zilei este una de claritate și acțiune, iar intuiția ne poate ghida în alegeri care păreau până acum riscante. Este momentul să acționăm cu încredere, să spunem […]