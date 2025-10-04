16:30

Vladimir Putin a declarat că Rusia va introduce regimul fără vize pentru cetățenii Chinei. El a făcut această declarație în cadrul reuniunii clubului internațional de discuții „Valdai”.Potrivit Noi.md, cu referire la „Настоящее время”, pe 15 septembrie China a introdus un regim fără vize pe o perioadă de probă de un an pentru cetățenii Federației Ruse care dețin pașapoarte obișnuite. Rușii se