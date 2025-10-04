Ninsoarea continuă în munții din România
Noi.md, 4 octombrie 2025 02:30
Ninge în continuare în zonele montane din România.La altitudini de peste 1 500 de metri s-a depus deja un strat de zăpadă de aproximativ jumătate de metru, iar traseul Transalpina rămîne închis circulației. Drumarii au intervenit pe timpul nopții pentru a curăța zăpada și pentru a menține drumurile cît mai accesibile, transmite ipn.mdAutoritățile continuă să intervină cu utilaje pentru des
Recent, douăzeci și cinci de funcționari publici debutanți au finalizat cu succes programul de instruire inițială, desfășurat timp de patru săptămîni, în cadrul Centrului de instruire al Serviciului Vamal.Programul de formare axat pe studiul desfășurat al legislației vamale, are drept obiectiv facilitarea integrării în sfera de activitate și dezvoltarea competențelor profesionale ale noilor an
Superstarul Bollywood Shah Rukh Khan s-a alăturat pentru prima dată clubului miliardarilor, devenind unul dintre cei mai bogați actori din lume.Averea netă a actorului în vîrstă de 59 de ani este estimată la uimitoarea sumă de 1,4 miliarde de dolari, potrivit Hurun India Rich List 2025, un clasament anual al celor mai bogați oameni din India.{{839491}}Acest lucru îl plasează în liga vedete
Cercetătorii de la Universitatea din Pennsylvania, împreună cu autoritățile egiptene, au anunțat că intrarea în cameră era decorată cu texte hieroglifice și imagini ale zeițelor Isis și Nephthys, însă numele regelui a fost pierdut din cauza daunelor provocate de jefuitori.Potrivit conducătorului săpăturilor, profesorul Joseph Wegner, mormîntul este format dintr-o cameră de calcar și mai multe
Oamenii de știință sînt îngrijorați de o planetă care crește în dimensiuni cu o viteză de 6 miliarde de tone pe secundă. Planeta rătăcitoare Cha 1107-7626, situată la 620 de ani lumină de Pămînt, în constelația Cameleonul, a înregistrat cea mai rapidă creștere dintre obiectele de masă planetară observate vreodată de astronomi.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru relatează Daily Mail.{{82733
Federația Internațională de Fotbal (FIFA) a prezentat mingea oficială a Campionatului Mondial din 2026. Competiția se va desfășura pe teritoriul a trei țări: SUA, Canada și Mexic.Potrivit Oxu.Az, în design au fost folosite trei culori - roșu, albastru și verde, care simbolizează țările gazdă ale competiției. Numele mingii este TRIONDA. La Campionatul Mondial din 2026 vor participa 48 d
Compania americană Apple, la cererea Departamentului de Justiție al SUA, a șters din magazinul App Store aplicația ICEBlock, care urmărea locația angajaților Serviciului de Imigrări și Vamă al SUA (ICE).Despre acest lucru a anunțat canalul de televiziune Fox Business.{{827919}}Utilizatorii ICEBlock introduceau în mod anonim în aplicație informații despre locul și momentul în care au văzut
Î.M. „Regia Transport Electric” anunță deschiderea noilor grupe de instruire pentru conducători de troleibuz, transmite Noi.md.Programul are o durată de 5 luni și îmbină teoria cu practica pe traseu, oferind cursanților șansa de a obține o meserie cu loc de muncă stabil în transportul public.Cursul include 3 luni de pregătire teoretică, conform standardelor pentru categoria F, și 2 luni de
Administrația Spitalului „Sfînta Treime” din capitală și întregul colectiv al instituției, exprimă condoleanțe familiei, în legătură cu trecerea la cele veșnice a medicului Simion Terente, ex-director al spitalului.Simion Terente, a condus Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime” în perioada anilor 1990 – 2014, notează Noi.md.{{839450}}"Simion Terente a fost un lider respectat, un model d
Inspectorii de mediu din Rîșcani au desfășurat razii de verificare privind respectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, neutralizare și evacuare a deșeurilor.În urma controalelor, au fost identificate cazuri de încălcare a legislației de mediu, notează Noi.md.Făptuitorul a fost sancționat contravențional cu o amendă în mărime de 1200 lei. Totodată, inspectori
În ședința din 3 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat amenzi în mărime totală de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV și cîte o avertizare publică pentru 7 posturi TV, notează Noi.md.Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea legislației electorale în procesul de reflectare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, dar și a prevederilor Codului serviciilor me
Oamenii de știință de la Universitatea Științifică și Tehnologică King Abdullah au demonstrat că, cu aproximativ 6,2 milioane de ani în urmă, Marea Roșie s-a uscat în totalitate, apoi s-a umplut brusc cu apă din Oceanul Indian.Inițial, Marea Roșie era conectată la nord cu Marea Mediterană printr-un prag de apă puțin adîncă. Această legătură a fost întreruptă, iar Marea Roșie s-a transformat în
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că un operator din domeniul alimentar recheamă de la consumatori un produs.Detalii referitoare la neconformitatea produsului: a fost găsită prezența bacteriei Salmonella spp.Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt îndemnați sa nu îl consume, să îl returneze la punctul de vînzare.
Lucrările de reabilitare a Șos. Hîncești continuă pe tronsonul din beton, situat între str. Sihastrului și intrarea în orașul Ialoveni, notează Noi.md.În prezent, se intervine cu lucrări de colmatare a rosturilor cu mastic bituminos și plombarea suprafețelor degradate cu mortar polimeric, acțiuni esențiale pentru asigurarea durabilității carosabilului.Pînă în prezent, au fost realizate luc
Marele Duce Henri a abdicat oficial după 25 de ani ca șef al statului Luxemburgului, marcînd sfîrșitul unei ere și deschizînd calea pentru ca fiul său, Guillaume, să preia conducerea.După 25 de ani în fruntea statului luxemburghez, Marele Duce Henri a abdicat oficial vineri-dimineață, marcînd sfîrșitul unei epoci pentru Marele Ducat.Ceremonia formală de abdicare a avut loc la Palatul Marel
O moldoveancă a lansat un apel către diasporă, invitînd-o să vină să locuiască acasă, cu salarii moldovenești și prețuri europene, pentru a simți toate farmecele vieții locale.„Diaspora, ați votat pentru PAS. PAS a cîștigat. Acum Moldova se îndreaptă spre un viitor european minunat, așa că luați-vă valizele și porumbeii și veniți în Moldova! Trăiți cu salarii moldovenești și prețuri europene.
Parlamentul găzduiește expoziția de pictură „Motive urbane”, semnată de elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chișinău, notează Noi.md.Expoziția aduce în prim-plan viziuni diverse asupra vieții urbane, surprinzînd atmosfera capitalei prin sensibilitatea și creativitatea tinerilor artiști. La evenimentul de inaugurare a expoziției au participat elevi, cadre didactice, angaj
Președintele României, Dan Nicușor, s-a pomenit într-o situație jenantă la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga.Mai exact, Dan Nicușor nu știa dacă trebuie să se fotografieze cu regele și regina Danemarcei, împreună cu președintele Franței, Emmanuel Macron.Cum s-a întîmplat acest lucru - vedeți în videoclip.
Vasile Costiuc, președintele partidului politic "Democrația Acasă" (PPDA) a avenit cu o reacție după ședința de astăzi a Comisiei Electorale Centrale (CEC), notează Noi.md.„Ar fi o mare prostie ca astăzi să fie anulată înregistrarea noastră. Se pasează pentru că nimeni nu vrea să ia pumni în cap.{{840325}}E greu astăzi juridic să explici de ce trebuie să scoți din cursă. N-am nicio aștepta
După mai multe ședințe amînate din cauza stării de sănătate precare, șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, bănuit de „trădare de patrie în interesul Rusiei” a ajuns în instanță.După 3 ședințe amînate din cauza internării sale în spital, Ion Creangă s-a prezentat în ședința de vineri pentru a continua să-și spună ultimul cuvînt.Acesta le-a spus jurnaliștilor că
Stația de testare a autobuzelor din cadrul Parcului Urban de Autobuze (PUA) își desfășoară activitatea de un an, contribuind la menținerea parcului rulant în stare tehnică satisfăcătoare.Cu o suprafață de circa 168 m², aceasta are drept scop testarea anuală a unităților de transport, precum și verificarea și diagnosticarea lor înainte și după deservirea tehnică, notează Noi.md.{{838435}}St
Primăria Chișinău atenționează că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ploi puternice, notează Noi.md. Sîmbătă, 04 octombrie, în intervalul 00:00 - 17:00, pe arii extinse se prevăd ploi puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–30 l/m²).{{840337}}Pentru a evita eventuale incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să folosească transportul p
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o primă reacție după demisiile anunțate în ultimele zile la Primăria municipiului Chișinău. „Continuăm să muncim și să realizăm proiecte”, a declarat edilul. {{840212}}„Cît privește situația politică actuală, urmărim și vom reveni cu detalii, transmite Unimedia.Condamnăm fărădelegile”, a semnat edilul Ion Ceban. Remanierile de cadre de la P
Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice: Instanța a respins cererea depusă de avocatul Annei Mihalachi # Noi.md
Președinta Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice, așa cum a solicitat avocatul Annei Mihalachi, cetățeana care ar fi denigrat bunicul șefei statului.{{791733}}Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins astăzi cererea după aproape 4 ore de deliberări, transmite TV8.Judecătoarea Tatiana Sîrcu a refuzat solicitarea avocatului Igor Hlopețchi, motivînd că este neîntemeiată.
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 04 - 05 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În contextul sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, în PMAN și în spațiile adiacente vor avea loc un șir de activități: pe
Începînd cu ziua de vineri, 03 octombrie curent, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu, notează Noi.md.Conform documentului, S.A. „Termoelectrica”, de comun acord cu S.A. „Apă - Canal Chișinău”, vor asigura conectarea obiectivelor fondului locativ, a instituțiilor de învățămînt și a celor medicale, conform contractelor încheiate, în baza cererii ac
Ministerul Finanțelor a analizat evoluția emisiunilor de valori mobiliare de stat (VMS) și profilul investitorilor în perioada septembrie 2024 – august 2025.Datele arată un interes în creștere, cu vîrfuri semnificative – cea mai mare cerere fiind înregistrată în decembrie 2024, de peste trei ori mai mare decît oferta. Atunci au fost plasate investiții de peste 151 milioane lei.{{838101}}Ce
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe data de 04 octombrie 2025, în intervalul orelor 00.00 – 17.00, în mai multe regiuni ale țării se vor înregistra ploi puternice, cu acumulări de apă de 15–30 l/m².În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să respecte următoarele recomandări, în vederea prevenirii situațiilor de risc:{{840318}}•În caz de ploi abundente, adăpostiți-vă
Acest lucru are legătură cu regimul de economisire strictă a gazelor naturale și de circumstanțele temporare nefavorabile, informează „Tiras-Teploenergo”.După cum s-a aflat ieri, regimul de economisire strictă în regiunea Transnistria va fi introdus pentru o săptămînă și jumătate.Pentru case, școli și spitale, producția de energie electrică și aprovizionarea cu gaze rămîn la regimul obișnu
În perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău a realizat mai multe lucrări pentru îmbunătățirea spațiilor publice din capitală, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al instituției, au fost inventariate terenurile de joacă din toate sectoarele orașului pentru a evalua starea acestora și nevoile de întreținere.
Poliția Națională a ieșit cu precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu, aflat în căutare și care figurează într-o cauză penală pornită pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat, transmite Noi.md.În ultima perioadă, acesta s-a aflat pe teritoriul din stînga Nistrului, iar după ce a aflat cǎ este vizat într-o cauza penală pornită pe acest fapt, din nou a traversat ilegal fr
Un nou studiu realizat de National Institutes of Health (NIH) din SUA arată că persoanele care și-au pierdut mirosul în urma infectării cu COVID-19 s-ar putea să nu îl mai recupereze niciodată.După cum transmite Noi.md cu referire la Digi24, cercetarea, desfășurată pe o perioadă de doi ani, relevă că 80% dintre pacienții care au raportat modificări ale simțului olfactiv au avut rezultate slabe
Primarul General, Ion Ceban, informează că, lucrările celui mai mare proiect de gestionare a deșeurilor din țară, desfășurat la Chișinău, a ajuns la etapa a II-a. Această etapă include două componente majore: Lotul I: Recultivarea depozitului temporar de deșeuri, utilizat în perioada 2010–2017 Lotul II: Construirea unei stații moderne de transfer, echipată cu o linie de sor
Astăzi, 03 octombrie 2025, în localitate Zubrești, raionul Strășeni s-a desfășurat ceremonia oficială de inaugurare a Postului teritorial de salvatori și pompieri voluntari, o inițiativă menită să crească siguranța comunității și să consolideze capacitățile de intervenție în situații de urgență.La eveniment au participat Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, domnul Victor Gros
În perioada 06.10.2025 - 11.10.2025 va fi sistată livrarea gazelor naturale către instalațiile de utilizare gaze ale consumatorilor finali pe mai multe adrese din orașele Ialoveni, Strășeni și satul Cojulna, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al furnizorului de gaze, livrarea gazelor naturale va fi sistată în contextul efectuării lucrărilor programate de întreținere și modernizare a rețelelo
CEC propune nevalidarea mandatelor Partidului Democrația Acasă pentru neraportarea cheltuielilor # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a solicitat anularea înregistrării concurentului electoral Partidul „Democrația Acasă” și a cerut lipsirea acestuia de alocațiile lunare din bugetul de stat, transmite Noi.md.Totuși, CEC a precizat că, odată ce alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-au încheiat, înregistrarea partidului nu mai poate fi anulată. În consecință, toate materialele și cons
În ciuda grijilor din familie și a așteptării unui copil, trupa Lume — Serghei și Irina Kovalsky — continuă să-și bucure fanii cu creațiile lor.Artiștii au prezentat un nou videoclip în care apar în costume naționale, iar personajul principal al clipului este legendarul Ștefan cel Mare.{{839346}} În noua lor postare, interpreții i-au intrigat pe fani: „Să-l întîmpinăm pe marele Ștefa
Într-un interviu acordat Jurnal TV, liderul PAS, Igor Grosu, a vorbit despre reforma administrativ-teritorială pe care partidul de guvernămînt intenționează să o implementeze.Grosu nu a dat detalii concrete, dar a făcut referire la satele pustii, la numărul mic de elevi din școli și la necesitatea de a reduce cheltuielile administrative.L-am rugat pe unul dintre autorii Strategiei de dezvo
Republica Moldova va traversa, în următoarele zile, o perioadă de instabilitate atmosferică, izolat cu ploi însoțite de descărcări electrice – un fenomen mai puțin obișnuit pentru luna octombrie, dar posibil.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), schimbările bruște de vreme sunt generate de contrastul dintre masele de aer cald, venite din sud, și fronturile reci care pătrund tre
ANTA: Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor majore generate de utilizarea necorespunzătoare a vehiculelor autorizate pentru transportul de pasageri în scopul transportării de mărfuri.În ultima perioadă, instituția semnalează tot mai multe cazuri în care microbuzele sau autobuzele sînt folosite pentru transportarea c
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod galben pentru ploi puternice, valabilă în intervalul 4 octombrie 2025, orele 00:00–17:00, transmite Noi.md.Potrivit specialiștilor, în zonele vizate se vor acumula cantități de apă între 15 și 30 litri pe metru pătrat, ceea ce ar putea provoca dificultăți în trafic și riscuri de inundații locale.Autoritățile recomandă populație
Prețurile mondiale la carne au atins noi recorduri în septembrie. Pentru restul produselor de bază s-a înregistrat o scădere.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la publicația Agenției ONU pentru Alimentație și Agricultură (FAO).Indicele FAO al prețurilor alimentelor (FFPI) în septembrie 2025 a fost de 128,8 puncte, cu 0,7% mai mic decît nivelul revizuit din august (129,7
SIS sesizează CEC privind posibile legături dintre Partidul Democrația Acasă și liderul AUR, George Simion # Noi.md
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a transmis Comisiei Electorale Centrale (CEC) documente care ar indica existența unor legături între Partidul Democrația Acasă și președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, transmite Noi.md.Informațiile au fost prezentate în cadrul ședinței CEC, iar ulterior liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a publicat docu
Ploile abundente din Odessa au avariat aproape 800 de case - aproximativ 500 de clădiri rezidențiale și 300 de case private. O parte a orașului rămîne în continuare fără energie electrică.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Alexei Kuleba.„În oraș continuă lichidarea consecințelor dezastrului natural. Serviciile de salvare, c
Vladimir Putin a declarat că Rusia va introduce regimul fără vize pentru cetățenii Chinei. El a făcut această declarație în cadrul reuniunii clubului internațional de discuții „Valdai”.Potrivit Noi.md, cu referire la „Настоящее время”, pe 15 septembrie China a introdus un regim fără vize pe o perioadă de probă de un an pentru cetățenii Federației Ruse care dețin pașapoarte obișnuite. Rușii se
Țările de Jos au respins planul președintelui Consiliului European, António Costa, care ar fi permis Ucrainei să avanseze mai rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană, menținând totodată dreptul de veto pentru statele membre.După cum transmite Noi.md cu referire la Independent, Premierul olandez, Dick Schoof, a subliniat că „viitorul Moldovei și Ucrainei este în UE”, dar a avertizat c
Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a împărtășit o veste îmbucurătoare — a devenit tată pentru a doua oară. Artistul a povestit despre acest lucru în direct la radio, fără să-și ascundă emoțiile: „Sînt de două ori mai fericit”.„Bine v-am găsit. Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sînt de două ori mai fericit. De o săptămînă și două zile sînt așa. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tată
Drumuri la standarde europene: Licitație deschisă pentru reabilitarea a peste 49 km din Coridorul 8 # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a Republicii Moldova a anunțat lansarea licitației pentru reabilitarea Coridorului 8, care trece prin raionul Ungheni și Călărași, transmite Noi.md.Proiectul cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova, în colaborare cu Banca Mondială, este structurat în două loturi: Lot 1: Drumul G88: Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0+000 – km 16+2
Cîștigătorii Premiului Național 2025 au fost selectați: urmează validarea listei de către Guvern # Noi.md
Comisia pentru decernarea distincției a desemnat cîștigătorii ediției din acest an a Premiului Național, transmite Noi.md.În competiția pentru una dintre cele mai importante recunoașteri din Republica Moldova au fost depuse 26 de dosare, care au reflectat performanțele din domeniile artă, știință, literatură, cinematografie, cultură, medicină și sport.Dosarele au fost evaluate de memb
Codul de executare a fost completat cu un nou capitol care reglementează procedura de executare benevolă a documentelor executorii.Legea pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 2 octombrie 2025.Potrivit legii, executarea benevolă reprezintă posibilitatea debitorului de a executa voluntar documentul executoriu înainte de a trece la executarea
