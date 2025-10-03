Un renumit actor indian, primul star din Bollywood ce intră în liga miliardarilor

16:00

Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a împărtășit o veste îmbucurătoare — a devenit tată pentru a doua oară. Artistul a povestit despre acest lucru în direct la radio, fără să-și ascundă emoțiile: „Sînt de două ori mai fericit”.„Bine v-am găsit. Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sînt de două ori mai fericit. De o săptămînă și două zile sînt așa. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tată