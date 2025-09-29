Determinarea valorii mărfii în vamă devine mai simplă pentru agenții economici
Good News, 29 septembrie 2025 18:30
Serviciul Vamal a implementat o procedură nouă care simplifică modul în care se stabilește valoarea mărfii la vamă. Măsura este destinată să reducă birocrația și să ofere mai multă claritate… Articolul Determinarea valorii mărfii în vamă devine mai simplă pentru agenții economici apare prima dată în Good News.
• • •
Alte ştiri de Good News
Acum 30 minute
18:30
Serviciul Vamal a implementat o procedură nouă care simplifică modul în care se stabilește valoarea mărfii la vamă. Măsura este destinată să reducă birocrația și să ofere mai multă claritate… Articolul Determinarea valorii mărfii în vamă devine mai simplă pentru agenții economici apare prima dată în Good News.
Acum 2 ore
17:00
Până în luna august 2025, aproximativ 650.000 de persoane din Republica Moldova au primit medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul sistemului „eRețeta”. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM): Sistemul… Articolul Peste 650.000 de moldoveni au beneficiat de medicamente compensate în 2025 apare prima dată în Good News.
Acum 4 ore
15:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat pe Maia Sandu pentru victoria partidului de guvernământ la alegerile parlamentare din Moldova, spunând că acestea au demonstrat clar un lucru: activitățile destabilizatoare şi… Articolul Dialog Zelenski – Maia Sandu: victoria Moldovei în fața dezinformării apare prima dată în Good News.
Acum 6 ore
13:30
Până la 29 septembrie 2025, în Republica Moldova, 81.452 de persoane au beneficiat de protecție temporară, conform datelor Inspectoratului General pentru Migrație. Dintre acestea, 3.696 de cetățeni ucraineni dețin drept… Articolul Peste 81.000 de persoane beneficiază de protecție temporară în Moldova apare prima dată în Good News.
Acum 8 ore
12:00
LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei # Good News
Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei apare prima dată în Good News.
11:40
Președintele interimar al Partidului Social Democrat din România, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de felicitare după victoria forțelor proeuropene în alegerile parlamentare din Republica Moldova. El a salutat maturitatea… Articolul Președintele interimar al PSD: Moldova a evitat populismul și a ales viitorul apare prima dată în Good News.
Acum 12 ore
10:10
În cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, peste 29.000 de cetățeni moldoveni și-au exprimat dreptul la vot în România, conform Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Ambasadorul Republicii Moldova… Articolul Peste 29.000 de cetățeni moldoveni au votat în România la alegerile parlamentare apare prima dată în Good News.
Acum 24 ore
22:40
Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVĂ, a declarat după încheierea scrutinului că alegătorii au demonstrat o mobilizare exemplară și au făcut alegerea pentru următorii patru ani. „Cetățenii s-au mobilizat… Articolul Ceban: „Prioritatea este liniștea și unitatea, nu confruntarea” apare prima dată în Good News.
22:30
„Nicio coaliție cu pro-rușii sau cu PAS” – Usatîi promite formarea unui Guvern al profesioniștilor # Good News
Renato Usatîi: Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează! Partidul Nostru a mobilizat electoratul fără sprijin administrativ sau mediaticRenato Usatîi le-a mulțumit cetățenilor pentru prezența masivă la vot, subliniind… Articolul „Nicio coaliție cu pro-rușii sau cu PAS” – Usatîi promite formarea unui Guvern al profesioniștilor apare prima dată în Good News.
21:30
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 21.30 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 21.30 apare prima dată în Good News.
Ieri
16:30
Președintele Nicușor Dan afirmă că ziua alegerilor parlamentare reprezintă un moment decisiv și istoric pentru Republica Moldova și face apel către cetățenii de origine moldovenească din România să-și exercite dreptul la vot.… Articolul Nicușor Dan: Viitorul Moldovei se decide astăzi. Fiecare vot contează” apare prima dată în Good News.
14:40
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului apare prima dată în Good News.
13:20
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alături de soția sa. „Am votat pentru dreptate și pentru viitorul… Articolul Stoianoglo: „A fost o campanie a minciunii. Avem nevoie de soluții reale” apare prima dată în Good News.
13:20
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional.„Este dreptul fiecăruia dintre… Articolul Ion Chicu: „Am votat pentru o Moldovă pașnică, fără discriminare și fără diviziuni” apare prima dată în Good News.
13:20
Renato Usatîi – liderul care a vorbit presei în 3 limbi și a transmis un mesaj de unitate # Good News
Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și englezăPreședintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcat… Articolul Renato Usatîi – liderul care a vorbit presei în 3 limbi și a transmis un mesaj de unitate apare prima dată în Good News.
13:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 12.00 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 12.00 apare prima dată în Good News.
12:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot, declarând că a votat împotriva fricii, dezinformării și dezbinării în societate. El a subliniat că a optat… Articolul Ceban: „Susțin o Moldovă dezvoltată, pașnică și cu un viitor clar pentru tineri” apare prima dată în Good News.
12:10
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk apare prima dată în Good News.
12:10
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon apare prima dată în Good News.
10:20
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare apare prima dată în Good News.
10:20
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo apare prima dată în Good News.
10:20
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu apare prima dată în Good News.
10:20
Alegeri Parlamentare 2025: Prezența la vot. Articolul LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Prezența la vot apare prima dată în Good News.
10:20
Am votat împotriva fricii, a minciunilor și a dezbinării.Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor noștri, pentru profesionalism și responsabilitate în conducerea țării. Am votat pentru pensii și salarii… Articolul Împreună cu soția, mi-am exercitat dreptul la vot apare prima dată în Good News.
10:10
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean apare prima dată în Good News.
10:00
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu apare prima dată în Good News.
10:00
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev apare prima dată în Good News.
09:40
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban # Good News
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban apare prima dată în Good News.
08:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 08.00 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 08.00 apare prima dată în Good News.
27 septembrie 2025
21:10
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii… Articolul Apă-Canal Bălți, acuzată de nepăsare – Primăria vrea preluarea controlului apare prima dată în Good News.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
Liderii Blocului electoral ALTERNATIVA au venit cu un mesaj comun către cetățeni la final de campanie. Într-o adresare publică, ei au mulțumit susținătorilor din țară și din diaspora pentru implicare… Articolul Final de campanie pentru ALTERNATIVA: „Împreună putem opri haosul și construi viitorul” apare prima dată în Good News.
22:20
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună a fost exclus din alegeri. O decizie în acest sens a fost luată, vineri seara, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală. Pentru… Articolul CEC a exclus Partidul „Moldova Mare” din alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Good News.
18:40
Pentru a facilita accesul spectatorilor la meciurile Campionatului European de Futsal U19 găzduit la Chișinău, autoritățile vor opera curse speciale de autobuz spre Chișinău Arena. Astfel, suporterii vor avea la… Articolul Transport special organizat pentru spectatori la meciurile EURO U19 de futsal apare prima dată în Good News.
17:00
Primarul general al capitalei și liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu un mesaj către chișinăuieni, în care a făcut un bilanț al activității sale și a lansat critici… Articolul „Cele mai mari investiții europene sunt la Chișinău” – bilanțul lui Ion Ceban apare prima dată în Good News.
17:00
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că Podul de pe strada Mihai Viteazul a fost redeschis pentru circulația rutieră. Deși traficul auto a fost reluat, lucrările continuă la partea pietonală… Articolul Ion Ceban anunţă: Podul Mihai Viteazul este redeschis circulației rutiere apare prima dată în Good News.
16:40
„Duminică ne facem auziți” – Ion Ceban promite un protest exemplar împotriva actualei puteri # Good News
În cadrul unui eveniment de campanie, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a făcut un apel ferm la cetățeni să participe masiv la vot.„Duminică este o zi crucială pentru… Articolul „Duminică ne facem auziți” – Ion Ceban promite un protest exemplar împotriva actualei puteri apare prima dată în Good News.
16:00
Liderul Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că în ultimele zile paginile sale de pe rețelele de socializare au fost ținta unor atacuri menite să-i șteargă postările și să compromită… Articolul Atacuri informatice asupra lui Ion Ceban în plină campanie electorală apare prima dată în Good News.
16:00
La Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat importanța unei colaborări strânse între instituțiile financiare și sectorul academic pentru a construi… Articolul Anca Dragu: „La ASEM construim împreună viitorul european al Moldovei” apare prima dată în Good News.
15:40
Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” # Good News
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea… Articolul Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” apare prima dată în Good News.
15:10
Asigurările medicale au sprijinit peste o sută cincizeci de mii de pacienți în accesul la tratamente gratuite # Good News
În ultimele luni, autoritățile au raportat că peste 150.000 de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, în baza rețetei electronice. Pentru aceste tratamente gratuite, statul a alocat sume semnificative… Articolul Asigurările medicale au sprijinit peste o sută cincizeci de mii de pacienți în accesul la tratamente gratuite apare prima dată în Good News.
14:20
„Prin votul nostru putem schimba acasă!” – Moldovenii din Italia, alături de Partidul Nostru la alegeri # Good News
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea… Articolul „Prin votul nostru putem schimba acasă!” – Moldovenii din Italia, alături de Partidul Nostru la alegeri apare prima dată în Good News.
13:40
Boris Marcoci, vizat de acuzațiile lui Usatîi privind colectarea ilegală de bani din vamă # Good News
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi… Articolul Boris Marcoci, vizat de acuzațiile lui Usatîi privind colectarea ilegală de bani din vamă apare prima dată în Good News.
13:00
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu, unul dintre liderii blocului, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme votul lor… Articolul Chicu: „Demnitate și hotărâre – răspunsul nostru ca națiune” apare prima dată în Good News.
12:10
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a lansat un nou apel către cetățeni să voteze responsabil și să respingă manipularea și propaganda actualei guvernări.„Dragi prieteni, am fost cu… Articolul Stoianoglo: „Singurul limbaj al PAS a devenit retorica fricii” apare prima dată în Good News.
11:40
Lucrările la segmentul Autostrăzii Moldovei (tronsonul București‑Pașcani, prin Autostrada Focșani‑Bacău – A7) au avansat semnificativ, iar autoritățile estimează că în 2026 circulația va fi posibilă pe toată distanța de aproximativ 390… Articolul În 2026: București‑Pașcani, 390 km de autostradă va fi în folosință apare prima dată în Good News.
11:40
Noi, Blocul ALTERNATIVA, garantăm pacea, unitatea și bunăstarea țării noastre. Dorim un viitor frumos tuturor copiilor, aici, acasă. Duminică votăm litera A în buletinul de vot, împreună votăm Blocul ALTERNATIVA.… Articolul Duminică alegem litera A – alegem ALTERNATIVA pentru Moldova apare prima dată în Good News.
10:00
Municipiul Bălți se pregătește să lanseze două rute noi de troleibuz, care vor asigura legătura directă între cartierele orașului și piața agroalimentară de pe strada Caracobanu, aflată în prag de… Articolul Locuitorii din Bălți vor avea transport direct spre noua piață de pe strada Caracobanu apare prima dată în Good News.
25 septembrie 2025
18:10
Mai multe spitale din Republica Moldova au fost dotate recent cu echipamente moderne pentru servirea procesului de transfuzie a sângelui, în cadrul inițiativelor de consolidare a infrastructurii medicale și de… Articolul Spitale din țară primesc aparatură performantă pentru serviciile de transfuzie sanguină apare prima dată în Good News.
17:00
Denis Șova avertizează: „Votul cetățenilor este folosit în scopuri meschine de alte forțe politice” # Good News
Alegătorii sunt „zombați” atât din exterior, cât și din interiorul țării. De aceea, este foarte important ca fiecare cetățean cu drept de vot să meargă la alegeri pe 28 septembrie.… Articolul Denis Șova avertizează: „Votul cetățenilor este folosit în scopuri meschine de alte forțe politice” apare prima dată în Good News.
16:30
Autoritățile din municipiul Bălți au anunțat lansarea a două noi rute de troleibuz. Una este planificată astfel încât locuitorii să poată ajunge la noua piață agroalimentară de „pe strada Baiducov”,… Articolul Primarul Alexandr Petkov anunță lansarea a două noi rute de troleibuz în Bălți apare prima dată în Good News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.