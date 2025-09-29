Legea consumatorilor de servicii financiare a intrat în vigoare. Ce prevede?

17:15

O simplă vizită la Târgul de Cariere | Chișinău s-a transformat pentru Daniil Vîrsta într-o experiență care i-a schimbat parcursul profesional. Student pasionat de IT, el a descoperit la eveniment oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanți ai companiilor și de a afla ce caută angajatorii pe piață. „Târgul de Cariere mi-a oferit șansa să pun întrebări și să înțeleg mai bine ce își doresc...