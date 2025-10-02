În Italia, au fost confiscate zeci de tablouri pictate de Dali: De ce sînt suspecte
Noi.md, 2 octombrie 2025 20:00
Poliția italiană, specializată în artă, a confiscat miercuri, 1 octombrie, 21 de tablouri, care se presupune că ar fi pictate de Salvador Dali, sub suspiciunea de falsificare.Operele de artă confiscate făceau parte din expoziția „Salvador Dali, între artă și mit”, care a fost expusă la Roma în prima jumătate a anului 2025 și s-a deschis săptămîna trecută la Parma.{{836803}}Poliția italiană
• • •
Acum 10 minute
20:00
În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vîrstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova.Potrivit informațiilor înregistrate, minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic.Elicopterul SMURD Iași a aterizat la ora 18:10 pe stadionul „Dinamo” din municipiul
20:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) au deschis, cu prilejul Zilei Naționale a Vinului 2025, standul de țară „Wine of Moldova”. Acesta aduce pasagerilor o experiență culturală și gustativă unică, prezentînd tradițiile și povestea vinului moldovenesc chiar din aeroport, transmite Noi.md.„Vinul Moldovei devine un adevărat ambasador al țăr
20:00
Acum o oră
19:30
În urma unei razii comune desfășurate de inspectorii din Bălți, împreună cu angajații Întreprinderii pentru Silvicultură Bălți, a fost găsită o depozitare neautorizată a deșeurilor în parcela nr. 84 a trupului de pădure „Cosmonauților”.Investigațiile au condus la identificarea persoanei responsabile, care și-a recunoscut vina, notează Noi.md.{{839295}}Făptuitorul a fost sancționat contrave
19:30
Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.„Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționa
19:30
Locuitorii satului Cîșlița-Prut, raionul Cahul, beneficiază în prezent de condiții moderne pentru desfășurarea activităților artistice în cadrul Casei de Cultură.Construită în anii ’60, Casa de Cultură avea nevoie urgentă de o reparație capitală, în special, a Sălii Mari, care găzduiește toate evenimentele comunității, întrucît timp de decenii nu beneficiase de nicio intervenție majoră.{{8
19:30
Procurorii PCCOCS anunță aplicarea arestului pentru un chișinăuian, care și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste €140.000, într-o pretinsă schemă de investiții în importarea mașinilor din SUA.Schema a început să fie aplicată începînd din 2021, cu ultima din cele șapte victime fiind înșelată în 2025, atunci cînd au și fost depuse plîngerile. Potrivit materialelor cauzei investigate de ofi
Acum 2 ore
19:00
Joi, 2 octombrie, Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri de război.Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat returnarea a 185 de militari ruși de pe teritoriile controlate de Ucraina. În schimb, părții ucrainene i-au fost predați 185 de prizonieri de război.În plus, Rusia și-a returnat 20 de civili, iar părții ucrainene i-au fost predați 20 de civili.„Militarii și civil
19:00
Partidele „Moldova Mare” și „Partidul Democrat Modern din Moldova” au activitatea restricționată provizoriu de instanță # Noi.md
Сurtea de Apel Chișinău Centru a dispus astăzi, ca măsură provizorie, limitarea activității Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și a Partidului Politic „Moldova Mare” pînă la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei, comunică moldpres.După cinci ore de amînare, solicitată de avocații partidului „Moldova Mare”, magistrații au decis să dispună limitarea activită
19:00
În raionul Telenești, lucrările de reparație a drumului regional G65 au intrat într-o etapă avansată, echipele de muncitori și utilajele fiind prezente pe șantier încă de la începutul lunii octombrie, transmite Noi.md.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), pînă în prezent, pe sectorul M5 – Cîșla, cuprins între km 11,66 și 15,60, a fost finalizată așternerea stratului de beton as
19:00
Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) consolidează cooperarea instituțională prin semnarea Ordinului comun privind implementarea măsurilor de facilitare destinate Operatorilor Economici Autorizați (AEO), notează Noi.md.Documentul are drept scop consolidarea cooperării instituționale între cele două autorități și facilitarea aplicării beneficiilor prevăzute pe
19:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, a răspuns scrisorii trimise de profesorii și studenții de la Universitatea Tianjin și le-a transmis felicitări și urări calde cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la înființarea acestei instituții, scrie romanian.cgtn.comÎn scrisoare, Xi a cerut universității să se concentreze pe principalele nevoi strategice naționale, să aprofundeze reformele în predare și ce
18:30
Expert: „Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată”. Cu cît se va scumpi zahărul # Noi.md
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărîre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne”.După cum transmite Noi.md cu referire la Unimedia, proiectul de hotărâre prevede suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale la importul de zahăr alb din sfeclă de zahăr originar din Serbia, pentr
18:30
Elita de la Bruxelles este pregătită pentru război, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, pe rețeaua de socializare X. El a ajuns la această concluzie după ce a participat la summitul informal al Uniunii Europene de la Copenhaga.„Ei vor să transfere fondurile UE Ucrainei, încearcă să accelereze aderarea acesteia , să finanțeze livrările de arme. Toate aceste inițiative arată clar că eli
Acum 4 ore
18:00
Echipa de juniori a Moldovei sub 19 ani de futsal și-a încheiat participarea la Campionatul European, care se desfășoară la Chișinău.Potrivit Media Sport, în meciul final al fazei grupelor, echipa lui Oleg Petrov a pierdut în fața Portugaliei cu scorul de 0:10. Anterior, echipa suferise alte două înfrîngeri – 0:7 în fața Ucrainei și 2:7 în fața Italiei. Drept urmare, ea a ocupat ultimul loc, a
18:00
În luna septembrie 2025, S.A. Energocom a achiziționat aproximativ 322.900 MWh de energie electrică, provenită atît din surse interne, cît și din importuri.Prețul mediu ponderat al energiei a fost de 113,96 euro/MWh, mai mic decît în august, cînd compania plătise în medie 121,17 euro/MWh, scrie bani.md.Potrivit datelor prezentate, importurile au reprezentat 80,85% din totalul energiei achi
18:00
Fermierii din Moldova, invitați să participe la o campanie de informare despre posibilitățile de subvenționare # Noi.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a anunțat lansarea campaniei de informare „Oportunitățile de subvenționare din FNDA MR – 2025”. Evenimentul se va desfășura în perioada 6 – 10 octombrie 2025, în mai multe localități din țară, transmite Noi.md.Scopul campaniei este de a informa fermierii despre posibili
18:00
Moldova Mare și Partidul Democrat Modern, cu activitatea limitată. Curtea de Apel a decis pînă cînd # Noi.md
Activitatea Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost limitată temporar prin decizia Curții de Apel Centru din 2 octombrie.În aceeași zi, magistrații au dispus restricționarea, pînă la pronunțarea unei hotărîri pe fond, și a Partidului Democrat Modern – formațiune care succede fostul PDM, aflat la guvernare între 2016 și 2019, scrie newsmaker.md.Măsurile au fost aplicat
17:30
Autoritățile locale, împreună cu conducerea CET-Nord, au anunțat că, începînd cu ziua de mîine, 3 octombrie, municipiul Bălți va beneficia de agent termic.După cum transmite Noi.md cu referire la Nordnews, decizia urmează să fie semnată astăzi, 2 octombrie, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).Pentru a asigura confortu
17:30
Serviciul unic de urgență 112 din Republica Moldova va fi modernizat și aliniat la standardele digitale europene, în urma unui angajament comun semnat astăzi la București de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, Ionel-Sorinel Vasilca, comunică moldpres.Potrivit Ministerului Afacerilor Interne,
17:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis astăzi excluderea Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI” din lista formațiunilor politice înscrise pentru alegerile locale noi programate pe 16 noiembrie, comunică moldpres.Hotărîrea a fost luată după ce Ministerul Justiției a informat CEC despre intentarea unei acțiuni în instanță împotriva partidului și a solicitat suspendarea activității acestuia. C
17:30
Cadrele didactice, obligate să respecte Codul de Etică: Ministerul Educației transmite reguli stricte # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a emis o circulară către toate instituțiile de învățămînt general și autoritățile locale responsabile de educație, reamintind importanța respectării Codului de Etică al cadrelor didactice, transmite Noi.md.„Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai integrității, prin interzicerea solicitării sau accep
17:00
Cancelarul german Friedrich Merz l-a criticat pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, la summitul UE de ieri de la Copenhaga.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat agenția Bloomberg, cu referire la surse.{{839373}}Potrivit interlocutorilor agenției, familiarizați cu situația, „conflictul” a avut loc în timpul discuțiilor despre modul în care UE își poate asigura apărarea și susține Ucr
17:00
Un număr record de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii # Noi.md
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcînd cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Anul trecut, în instituțiile de învățămînt s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296.Din totalul de tineri angajați, cei mai mulți au optat pentru func
16:30
Sportivul moldovean Andrei Avramov a cîștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Arte Marțiale Mixte (versiunea IMMAF), care s-a desfășurat în perioada 27 septembrie - 2 octombrie la Tbilisi (Georgia).Potrivit Media Sport, antrenorul compatriotului nostru este Eduard Chesea.Pe drumul spre finala turneului, în categoria de greutate pînă la 65,8 kg și categoria de vîrstă pînă la 20 de
16:30
Echipa Centrului Municipal de Învățare și Educație a Adulților (CMIEA) a marcat Ziua Internațională a Persoanelor în Etate alături de membrele Clubului Seniorilor din cadrul instituției.Cu acest prilej, reprezentanții Centrului au transmis mesaje de felicitare și apreciere, subliniind rolul valoros al seniorilor în viața comunității. Un moment emoționant al întîlnirii a fost răsfoirea broșurii
16:30
Gabriel Călin, președintele formațiunii „Uniunea Crestin-Socială din Moldova”, jurnalist, care a fost adus azi-dimineață în fața instanței, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, notează Noi.md.El este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute în scopul evitării sancțiunilor
16:30
Este vorba de amenajarea unui scuar și de reabilitarea trotuarelor din preajma AMT Ciocana.„Această zonă era distrusă, iar oamenii nici nu aveau pe unde trece. Construim, reabilităm împreună și nu ne oprim să dezvoltăm Chișinăul”, a subliniat Primarul General, Ion Ceban. Pentru confortul locuitorilor, dar și al pacienților, au fost create: accese pietonale; pistă pentru bicicliști;
16:30
În legătură cu concediul anual al funcționarului consular al Ambasadei, în perioada 3-17 octombrie 2025, Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan nu va presta servicii consulare.Reprezentanța diplomatică își cere scuze pentru incomoditățile create, menționînd că în situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova pot apela la numărul de urgență al Ambasadei +99
16:30
Mass-media: Fostul președinte al Siriei, Assad, a fost victima unei tentative de otrăvire la Moscova # Noi.md
Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost internat într-un spital din Moscova după ce a supraviețuit unei tentative de otrăvire.{{838835}}Informația a fost transmisă de Oxu.Az, cu referire la Sbisiali.Potrivit sursei, politicianul a fost externat din spital după ce a primit îngrijiri medicale intensive. Medicii au evaluat starea lui ca fiind stabilă. Asad a putut fi vi
16:30
Campionul mondial din 2014 a marcat din penalty - cel de-al 300-ea său gol, iar Whitecaps a învins-o pe Vancouver FC cu 4-2, obţinînd al patrulea titlu consecutiv (din cele cinci ale sale) în campionatul Canadei.Muller are acum cu un trofeu mai mult decît fostul internaţional german Toni Kross.''Azi sînt mai interesat să cîştig campionatul Canadei decît un trofeul individual. Este un număr
Acum 6 ore
16:00
La această oră, PTF Tudora-Starokazacie și PTF Otaci-Moghilev-Podolsk, și-au stopat temporar activitatea, din motive tehnice pe partea Ucrainei, notează Noi.md."La moment se întreprind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor.Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Palanca PTF Briceni PTF Criva sau PTF Ocnița.Pentru informați
16:00
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost depistate și nimicite 24 de obiecte explozive, notează Noi.md.Echipele de geniști au intervenit în localitățile din raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni.{{831233}}Cea mai amplă misiune de deminare a fost îndeplinită de militarii din Bat
16:00
Un cutremur cu magnitudinea 5 a lovit orașul Istanbul din Turcia.Potrivit site-ului oficial al Autorității Turce pentru Managementul Dezastrelor (AFAD), epicentrul cutremurului a fost la o adîncime de 6,71 km.Deocamdată, nu există rapoarte despre pagube sau victime, relatează Noi.md cu referire la oxu.az.
16:00
Parfumuri și produse premium din marile capitale ale modei – Paris, Milano sau New York – sînt ambalate astăzi în cutii realizate manual la Chișinău. Aproape 80% din procesul de producție este făcut de mînă, ceea ce transformă fiecare cutie într-o piesă unică, finisată cu atenție și precizie.Fondatoarea fabricii, Tatiana Friniuc, povestește că ideea a prins contur după ce s-a întors în Moldova
16:00
Turnul Eiffel este închis astăzi din cauza grevei din Franța, au anunțat sindicaliștii și compania care administrează activitățile turistice.Aceștia au explicat că angajații au decis să participe la grevă. Președintele Societății de Operare a Turnului Eiffel (SETE), Jean-François Martins, a confirmat că monumentul va rămîne „închis astăzi” din cauza grevei.„În urma convocării naționale int
15:30
Comitetul de Disciplină al FMF a analizat incidentele petrecute în timpul meciului din cadrul etapei a 13-a din Faza I dintre Zimbru și Sheriff (2:0), disputat pe 21 septembrie.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball, Comitetul a constatat următoarele: la ieșirea echipelor pe teren, suporterii echipei Zimbru din sectorul 8 au aprins aproximativ 15 articole pirotehnice dup
15:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că pentru perioada septembrie – decembrie 2025, un număr total de 83 487 elevi beneficiază de alimentație gratuită, dintre care: 39 011 elevi din clasele I–IV și 44 476 elevi din clasele V–IX.Situația la data de 26 septembrie 2025:{{838445}}Total elevi alimentați: 77 748;dejun cald – 64 436;dejun la pachet – 13 312 (+277 comparativ cu săptă
15:00
Moldova a fost felicitată de către președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru rezultatele scrutinului parlamentar desfășurat pe 28 septembrie, notează Noi.md.Antonio Costa a menționat în cadrul ceremoniei de deschidere a celei de-a 7-ea ediții a Summitului Comunității Politice Europene, organizat în Copenhaga (Danemarca) că o felicită pe președinta țării nosastre, Maia Sandu, pen
15:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins, în cadrul ședinței de astăzi, 2 octombrie, raportul Comisiei Vetting de nepromovare a procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. {{837190}}Potrivit raportului întocmit de Comisia Vetting, s-a constatat că procurorul Andrei Balan nu îndeplinește criteriile de integritate, transmite Unimedia.Consiliul a decis re
15:00
87 de copii din Chișinău așteaptă să fie adoptați. Dintre aceștia, 25 fac parte din cupluri de frați (5 grupuri de cîte 3 copii și 3 grupuri de cîte 2 copii), 17 copii au statut adoptabil individual, 18 copii sînt cu nevoi speciale, transmite Noi.md.Potrivit evidenței Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, în prezent în proces de adopție sînt 18 copii. Totodată 6 copii sînt
15:00
Schimbări la frontiera Letoniei: traversarea către Rusia și Belarus va necesita rezervare online # Noi.md
Începînd cu 15 octombrie 2025, toate vehiculele care doresc să traverseze frontiera Letoniei cu Federația Rusă și Republica Belarus prin punctele „Grebneva”, „Terehova” și „Pāternieki” vor fi obligate să utilizeze Sistemul electronic de rezervare a cozii (ERRS), transmite Noi,md.Potrivit unui anunț al Ambasadei Republicii Moldova în Letonia, această măsură se aplică tuturor vehiculelor motoriz
15:00
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei la „Tîrgul cu Tradiție”, care va avea loc în perioada 3 – 5 octombrie, 09:00 - 20:00 pe bd. Dacia, 26.Vizitatorii vor găsi produse autentice, bucate tradiționale, fructe și legume de sezon, dar și o atmosferă de sărbătoare, plină de culoare și gusturi alese.Evenimentul reunește producători locali și artizani, promovînd tradițiile și
15:00
Un avocat recunoscut vinovat de trafic de influență, dar scutit de pedeapsă din cauza prescripției # Noi.md
La 30 septembrie 2025, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pronunțat o decizie irevocabilă într-un dosar penal de trafic de influență, vizînd avocatul Vasile Bobeică, care a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători în vederea obținerii unor soluții favorabile în dosare penale, transmite Noi.md.În anul 2015, într-un prim episod, avocatul a pretins 5 000 de euro, din care
14:30
În Transnistria este introdus regimul de economisire a gazelor pentru o săptămînă și jumătate.Despre acest lucru a anunțat primul viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice, Serghei Obolonik, care a subliniat că pentru populație nu se va schimba nimic în această perioadă.Pentru case, școli și spitale, producția de energie electrică rămîne în regim normal. Gaz la aragazuri, de aseme
14:30
Vinurile moldovenești cuceresc Europa: 15 crame au atras atenția a mii de profesioniști și pasionați # Noi.md
Timp de trei zile, 15 vinării din Republica Moldova au reprezentat țara la Rotterdam Gastvrij, unul dintre cele mai importante evenimente B2B din regiunea Benelux, dedicat vinurilor și gastronomiei, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la eveniment au participat peste 600 de profesioniști din domeniu și pasionați, numărul total al vizitato
Acum 8 ore
14:00
Ungaria a semnat un contract de achiziție a gazelor pe cel mai îndelungat termen din istoria sa # Noi.md
Ungaria a semnat un contract de achiziție a gazelor naturale lichefiate (GNL) pe cel mai îndelungat termen din istoria sa cu compania franceză ENGIE, a declarat ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó.Acordul garantează Budapestei achiziția anuală a 400 de miliarde de metri cubi de gaz natural între 2028 și 2038. Țara va primi în total 4 miliarde de metri cubi în 1
14:00
Pe 30 septembrie și 1 octombrie au avut loc meciurile celei de-a treia runde preliminare a Cupei Moldovei la fotbal. Mai jos sînt prezentate rezultatele meciurilor din etapa de calificare.1 „Real” Siret – „Atletico” 7:2,{{839240}}2. „Iscra” – „Kongaz” 4:1, 3. FC „Florești” – EFA „Visoaca” 6:0, 4. FCM „Ungheni” – „Steaua Nordului” 3:2, 5. FC „Stăuceni” – „Națion
14:00
Angajații Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) au reușit să ofere ajutor unui cetățean, care și-a pierdut portmoneul, notează Noi.md."Fiecare acțiune responsabilă, oricît de mică, face diferența și construiește încrederea între cetățeni și cei care le veghează siguranța.În timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice, carabinierii din cadrul DR „Nord” au descoperit un portmon
14:00
La Rînca și în alte zone montane din România ninge ca în povești, iar stratul de zăpadă deja depus a transformat peisajul într-un decor autentic de iarnă.Frumusețea imaginilor este însă umbrită de avertismentele autorităților: în județele Gorj, Vîlcea și Mehedinți este valabil un cod portocaliu de ninsoare și vînt puternic, iar circulația fără mașini echipate corespunzător poate deveni extrem
