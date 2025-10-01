La București a fost semnat Acordul privind controlul coordonat în PTF feroviar Cantemir – Fălciu
NewsUngheni, 2 octombrie 2025 00:00
La București a fost semnat Acordul privind controlul coordonat în PTF feroviar Cantemir - Fălciu
Acum 30 minute
01:00
Cursul valutar oficial la 2 octombrie 2025
Acum o oră
00:50
Guvernul a aprobat planurile de admitere la studii superioare de doctorat și la programe de postdoctorat cu finanțare bugetară # NewsUngheni
Guvernul a aprobat planurile de admitere la studii superioare de doctorat și la programe de postdoctorat cu finanțare bugetară
00:40
200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași # NewsUngheni
200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași
Acum 2 ore
00:20
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor beneficia de echipamente de sprijin # NewsUngheni
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor beneficia de echipamente de sprijin
00:00
La București a fost semnat Acordul privind controlul coordonat în PTF feroviar Cantemir – Fălciu # NewsUngheni
La București a fost semnat Acordul privind controlul coordonat în PTF feroviar Cantemir - Fălciu
Acum 12 ore
16:30
Modul de alocare a resurselor financiare pentru grădinițe va fi îmbunătățit
16:30
Un autoturism cu documente false a fost identificat în PTF Lipcani
16:10
Încă 98 de polițiști de frontieră instruiți la UNGHENI în domeniul protecției datelor cu caracter personal # NewsUngheni
Încă 98 de polițiști de frontieră instruiți la UNGHENI în domeniul protecției datelor cu caracter personal
16:00
Substanță pshotropă indentificată în PTF Leușeni
15:50
Pe str. Ghenadie Crestiuc nr. 1 din mun. UNGHENI au demarat lucrările de amenajare a unei parcări publice pentru 20 de locuri # NewsUngheni
Pe str. Ghenadie Crestiuc nr. 1 din mun. UNGHENI au demarat lucrările de amenajare a unei parcări publice pentru 20 de locuri
15:00
Președinții ex-partidului ȘOR din Soroca și Cimișlia au fost condamnați la 5 ani de închisoare # NewsUngheni
Președinții ex-partidului ȘOR din Soroca și Cimișlia au fost condamnați la 5 ani de închisoare
14:30
Motorina și Benzina se ieftinesc cu 5 bani per litru la 2 octombrie 2025
14:20
La UNGHENI a demarat operațiunea „GIROFAR"
Acum 24 ore
10:40
Ziua Națională a Vinului 2025: Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la Chișinău # NewsUngheni
Ziua Națională a Vinului 2025: Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la Chișinău
10:20
Modul de alocare a resurselor financiare pentru grădinițe va fi îmbunătățit
10:00
Guvernul va implementa 11 proiecte noi de dezvoltare în localitățile din țară
09:50
Un tânăr a fost condamnat pentru trafic de influență. A cerut 18 mii MDL pentru un permis de conducere # NewsUngheni
Un tânăr a fost condamnat pentru trafic de influență. A cerut 18 mii MDL pentru un permis de conducere
09:40
Situația la Frontieră: peste 57.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Ieri
23:00
Cursul valutar oficial la 1 octombrie 2025
22:30
Vameșii și Polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de introducere ilegală a substanțelor interzise din Ucraina # NewsUngheni
Vameșii și Polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de introducere ilegală a substanțelor interzise din Ucraina
22:10
Salarii secrete la „Renașterea" lui Șor
21:20
FCM Ungheni s-a calificat în etapa 1/8 de finală a Cupei Moldovei la Fotbal Orange 2025-2026 # NewsUngheni
FCM Ungheni s-a calificat în etapa 1/8 de finală a Cupei Moldovei la Fotbal Orange 2025-2026
20:50
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statului # NewsUngheni
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statului
20:30
Cum au votat Unghenenii la 28 septembrie 2025. Rezultatele per secție de vot
19:30
Cum au votat locuitorii municipiului Ungheni la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
Cum au votat locuitorii municipiului Ungheni la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
16:30
Cooperare moldo-cehă în domeniul securității la evenimente fotbalistice
16:00
Meteorologii au emis din nou alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuri
15:50
Serviciul Vamal contribuie la identificarea soluțiilor pentru o infrastructură logistică performantă # NewsUngheni
Serviciul Vamal contribuie la identificarea soluțiilor pentru o infrastructură logistică performantă
15:40
Tentativă de trafic de substanțe stupefiante și psihotrope contracarată în PTF Giurgiulești – Reni # NewsUngheni
Tentativă de trafic de substanțe stupefiante și psihotrope contracarată în PTF Giurgiulești - Reni
15:20
Ședința Guvernului din 1 octombrie 2025. Pe ordinea de zi – 17 proiecte de HG
15:10
Comisia Electorală Centrală se convoacă în ședință începând cu ora 15:00
14:50
Un bărbat a fost reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice # NewsUngheni
Un bărbat a fost reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice
12:20
Octombrie 2025 începe cu ieftinea carburanților
10:40
Prejudiciu de peste 250 mii MDL: Un bărbat a fost condamnat pentru escrocherii pe 999.md # NewsUngheni
Prejudiciu de peste 250 mii MDL: Un bărbat a fost condamnat pentru escrocherii pe 999.md
10:30
Un tânăr a fost reținut de SPIA și PCCOCS. A cerut 4500 EURO pentru un permis
10:20
Un nou lot de țigări de contrabandă identificat în cadrul controlului coordonat la vama Albița # NewsUngheni
Un nou lot de țigări de contrabandă identificat în cadrul controlului coordonat la vama Albița
10:00
Situația la Frontieră: peste 61 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
În raionul Fălești au avut loc aplicații complexe la protecția civilă
15:30
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 21 acte falsificate depistate la frontieră
14:10
Polițiștii de frontieră din PTF Sculeni au descoperit un autoturism căutat în Lituania # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră din PTF Sculeni au descoperit un autoturism căutat în Lituania
14:00
Două remorci cu numere de înmatriculare false identificate în PTF Sculeni
13:50
Perfecționarea competențelor funcționarilor vamali – prioritate în activitatea Serviciului Vamal # NewsUngheni
Perfecționarea competențelor funcționarilor vamali – prioritate în activitatea Serviciului Vamal
13:30
29 septembrie – Ziua mondială a inimii
13:10
Prețul carburanților la 30 septembrie 2025
13:00
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în perioada 29.09 – 3.10 în raioanele Ungheni, Cantemir și Anenii Noi # NewsUngheni
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în perioada 29.09 – 3.10 în raioanele Ungheni, Cantemir și Anenii Noi
11:30
CEC prezintă date preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
CEC prezintă date preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
11:10
Președinta Maia Sandu va susține la ora 14:00 o conferință de presă
11:00
Serviciul Vamal raportează încasări de 925.2 mln MDL în perioada 22 – 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 925.2 mln MDL în perioada 22 - 28 septembrie 2025
10:50
Operațiunea „Icar – 2025" aduce noi reușite în prevenirea traficului ilicit
28 septembrie 2025
20:40
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 septembrie - 3 octombrie 2025
