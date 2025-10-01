Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Ana Calinici preia interimatul

11:40

Cel mai în vârstă deputat din noul Parlament la Republicii Moldova va fi Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor și deputat în componența Blocului „Patriotic". El are 84 de ani. Potrivit legislației, cel mai în vârstă deputat este cel care va deschide prima ședință a Parlamentului, la care deputații vor depune jurământul, vor alege speakerul și […]