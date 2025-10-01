PIB-ul a crescut cu 1,1% în trimestrul II față de 2024, iar pe semestru a rămas practic stabil
Unghiul, 1 octombrie 2025 09:30
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere modestă în al doilea trimestru al acestui an. Produsul Intern Brut a crescut cu 1,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, în primele șase luni, nivelul PIB a rămas aproape neschimbat comparativ cu semestrul similar din 2024. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de […]
Acum 30 minute
09:30
Acum 24 ore
15:10
Cupa „Iacob Ciachir" la hipism, un spectacol al eleganței și tradiției ecvestre la Ungheni
Municipiul Ungheni a fost duminică, 21 septembrie, gazda unui eveniment sportiv de anvergură – Cupa „Iacob Ciachir” la hipism, competiție care a adunat laolaltă iubitori ai cailor, sportivi și spectatori din mai multe raioane ale țării. Competiția, organizată de Ion Poia, cu sprijinul autorităților locale și al comunității sportive, a readus în prim-plan tradiția ecvestră […]
12:50
Noul legislativ, constituit după alegerile din 28 septembrie, va cuprinde cinci fracțiuni parlamentare. Listele celor cinci formațiuni politice care au trecut pragul electoral includ deputați din legislatura XI-a, printre care președintele Parlamentului, Igor Grosu, și membri ai cabinetului de miniștri, inclusiv premierul Dorin Recean. De asemenea, în noul Parlament ar putea să se regăsească actuali […]
12:30
Laura Vition este o tânără activistă pentru drepturile femeilor și o pasionată promotoare a egalității de gen în Moldova. La doar 22 de ani, ea studiază Dreptul la Universitatea de Stat din Moldova și își dedică timpul implicării în proiecte sociale, ocupând funcția de coordonatoare a programului Zestrea Feministă din cadrul Coaliției Naționale „Viața fără Violență”. De doi […]
11:50
Începând cu 15 octombrie, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale nu va mai fi permis prin punctele de trecere a frontierei dintre Letonia și Belarus sau Federația Rusă. Potrivit autorităților letone, măsura vizează punctele Paternieku, Grebņevas și Terehovas, transmite IPN. Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport din Moldova să țină cont de […]
Ieri
15:20
Deși podul rutier dintre Ungheni și Iași rămâne, deocamdată, doar un proiect pe hârtie, comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului au deja un „pod de suflet”: cultura și patrimoniul lor comun. Acesta a prins contur prin proiectul transfrontalier „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, care transformă […]
15:00
În noul Parlament se vor regăsi cinci formațiune politice. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut majoritatea parlamentară după ce a fost votat de 50,20% dintre alegători. Rezultatele preliminare ale alegerilor sunt prezentate de Comisia Electorală Centrală după prelucrarea a 100% din procesele verbale, transmite IPN. În legislativ mai accede Blocul electoral Patriotic care a fost […]
12:10
Fermierii moldoveni continuă să demonstreze că pasiunea și tehnologia agricolă modernă pot aduce rezultate excepționale. De această dată, performanța vine din raionul Ungheni, unde Iurie Vrabie, administrator al SRL PROG-AGROTER din satul Valea Mare, a obținut o recoltă impresionantă de 4.100 kg/ha la cultura de rapiță, scrie Corteva Agriscience, companie globală de agricultură care oferă […]
11:50
Acordul de combatere a corupției și de recuperare a bunurilor a fost semnat de Moldova și Elveția. Ministerul Justiției anunță că obiectivul principal al înțelegerii este mobilizarea proprietății și a veniturilor recuperate din activitățile ilicite, transmite IPN. „Acest proiect vine în sprijinul angajamentelor naționale privind asigurarea funcționării mecanismelor de identificare, confiscare și recuperare a bunurilor […]
11:50
Pe parcursul zilei de duminică au fost înregistrate 236 de încălcări în procesul electoral. Cele mai multe vizează fotografierea buletinului de vot, agitația electorală interzisă, deteriorarea buletinelor, transportarea ilegală a alegătorilor și suspiciuni de corupere. Despre aceasta a anunțat președinta Comisiei Electorale Central, Angelica Caraman, care a precizat că scrutinul s-a desfășurat într-o manieră liberă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
La început de toamnă, municipiul Ungheni a fost gazda tradiționalului festival al recoltei, vinului și tradițiilor populare – „Ungheni-Fest” 2025. Evenimentul a reunit anul acesta 26 de primării din raion, fiecare venind cu cele mai bune produse ale localităților lor, pentru a împărtăși dărnicia toamnei și frumusețea tradițiilor populare. „Din an în an devenim tot […]
12:20
Aburul cafelei se ridica leneș, învolburând aerul dimineții. Pe masa din fața ei, cartea Camillei Läckberg stătea deschisă la o pagină cu o crimă ce părea, ciudat, familiară. Afară, orașul se clătina între mirajul liniștii și umbrele unor secrete prea adânci pentru a fi rostite. Îl privea pe el, sprijinit de tocul ușii, cu zâmbetul […]
26 septembrie 2025
15:20
Nu știu voi, dar eu când ajung la cabina de vot am de fiecare dată emoții. Emoții de mândrie că trăim într-o țară în care dreptul la vot nu este doar un cuvânt, ci o realitate. Mândria că glasul nostru contează, că fiecare alegere pe care o facem poate influența viitorul nostru și al celor […]
14:10
Construcția autostrăzii Unirii va reprezenta un imbold pentru creștere economică. Declarația aparține directorului de programe la Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor, Iurie Calestru, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice „Despre soarta podurilor și autostrăzilor, chemate să unească sorți europene”, organizată de Agenția de presă IPN. În timpul dezbaterii, Iurie Calestru a precizat că […]
10:40
Meteorologii au emis cod galben de înghețuri pentru următoarele două nopți. -1, -2 grade Celsius se vor înregistra la suprafața solului, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, concomitent cu înghețurile nocturne, scad temperaturile. Până la sfârșit de săptămână, minimele vor oscila între 3 și 8 grade Celsius, iar maximele zilei vor fi de 14-20 […]
09:50
Un nou cabinet performant de rezonanță magnetică nucleară (RMN), ce permite realizarea procedurii sub anestezie pentru copii, a fost procurat pentru Institutului Mamei și Copilului. Cabinetul și echipamentul modern au fost prezentate joi, în cadrul evenimentului de inaugurare la IMC, transmite IPN. Crearea unei imagini clare a organelor și țesuturilor interne prin RMN necesită imobilizarea […]
09:50
Nu prea cred în tot felul de sondaje, unele dintre ele mai mult „ghicind” ca mătușa din Etulia (Vulcănești), care ghicise unui fruntaș socialist, visându-se președinte (2020). Astfel de sondaje urmăresc un singur scop – de a crea confuzie în rândurile alegătorilor. În primul rând, să cunoaștem bine partidele și puzderia de politicieni, care se […]
25 septembrie 2025
22:30
Cel puțin cinci candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea partidelor cu retorică anti-românească și anti-europeană beneficiază de plăți – indemnizații sau pensii – din partea României sau dețin conturi bancare acolo. Niciunul dintre ei nu vede vreo contradicție în această situație, în timp ce unii experți spun că este vorba în […]
22:20
Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia" lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat dețin carduri bancare ale Băncii din Rusia Promsviazibank. Ele au participat în martie 2025 la Forumul Internațional Pedagogic organizat la Sankt-Petersburg, motiv din care au ajuns subiect de discuție la Consiliul de Etică al Ministerului Educației. Deocamdată se cunoaște că […]
24 septembrie 2025
15:30
Activitatea pe piața valutară din Republica Moldova a înregistrat o diminuare atât a cererii, cât și a ofertei de valută, în luna august. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit […]
15:20
Într-o lume în care informația circulă cu o viteză amețitoare, iar adolescenții se confruntă cu presiuni și mesaje contradictorii despre sexualitate, tot mai des apare întrebarea: cum putem vorbi corect și sănătos cu tinerii despre acest subiect sensibil? De aceea, am decis să scriem o serie de materiale legate de acest subiect. În numerele anterioare […]
12:40
Pe 21 septembrie, de sărbătoarea religioasă „Nașterea Maicii Domnului”, localitatea Sculeni și-a sărbătorit hramul, o tradiție păstrată din generație în generație. Dimineața, la biserică Ziua a început cu un serviciu divin la biserica „Nașterea Maicii Domnului”, oficiat de parohul Bartolomeu Turtureanu împreună cu clerul bisericesc. „Este o sărbătoare importantă, fiindcă Dumnezeu a ales din părinții […]
12:40
Dacă vrei să te implici în comunitate, să-ți faci prieteni noi și să aduni experiențe utile pentru viitor, voluntariatul este o alegere bună. Noi am surprins trei organizații importante din Ungheni, care își măresc echipa de voluntari și te invită să aplici. #1. Centrul Municipal pentru TINEri Ungheni Despre centru Este unul dintre primele […]
12:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează asupra riscului de izbucnire și răspândire a incendiilor de vegetație în regiunile centrale și de sud ale țării. Avertizarea de Cod galben este valabilă în perioada 24-30 septembrie, transmite IPN. „În intervalul menționat se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural”, precizează sursa citată. În zilele de miercuri și […]
12:40
Naționala Republicii Moldova la para-armwrestling se întoarce de la Campionatul Mondial desfășurat în Albena, Bulgaria cu 11 medalii, dintre care două de aur, transmite IPN. Ministerul Educației și Cercetării menționează că lotul format din 13 sportivi a participat atât la categoria de seniori cât și la juniori. Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili au devenit campioni […]
12:20
„Pentru un Parlament Curat 2025": au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au realizat profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile au fost documentate de […]
12:20
Să ne învățăm fiii să respecte femeia și să le arătăm fetelor că nu e rușine să ceară ajutor și să spună „nu"
Am citit și eu, ca tot omul, știrea despre un bărbat din Iași care și-a bătut nevasta pe motiv că ar fi… sforăit. Să mă ierte Dumnezeu, dar asta m-a făcut să-mi pun mâinile în cap. De când e sforăitul motiv să ridici mâna asupra unei femei? Noi, la sat, știm că oamenii sforăie, și […]
23 septembrie 2025
15:20
La Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Ungheni a prins viață un proiect inedit, menit să transforme modul în care elevii se implică în activitățile școlare. Studioul de radio școlar RadioVox, lansat recent de Consiliul Elevilor, este o inițiativă modernă și necesară, care oferă tinerilor un spațiu unde să-și dezvolte abilitățile de comunicare, să își exprime […]
13:50
Zeci de mii de oameni au ieșit luni pe străzile din Italia, blocând țara într-o grevă generală, în semn de solidaritate cu civilii din Fâșia Gaza. În mai multe orașe mari din Italia au fost organizate manifestații pentru a atrage atenția asupra situației din Orientul Mijlociu și transmiterea unui mesaj către Guvernul de la Roma […]
13:40
Acte de identitate provizorii eliberate în ziua alegerilor pentru cetățenii fără documente
Cetățenii Republicii Moldova care nu vor avea acte de identitate valabile în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie vor putea obține gratuit cărți de identitate provizorii. Agenția Servicii Publice anunță că subdiviziunile teritoriale vor lucra după un program special, între orele 07:00 și 21:00, pentru a asigura participarea la scrutin a tuturor celor cu drept […]
13:10
Cotele preferențiale de export oferite anterior Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, în contextul invaziei ruse în Ucraina, au permis țării să-și dezvolte semnificativ potențialul de export al prunelor și să ajungă în top 10 cei mai mari exportatori de prune din lume. Anul trecut, 85% din prunele moldovenești au fost exportate în UE, menționează […]
12:30
În Letonia, burnout-ul este recunoscut oficial drept boală profesională. În Suedia, angajații pot primi concediu medical pentru epuizare psihică. În Franța, legea le garantează salariaților „dreptul de a se deconecta” după program, pentru a evita suprasolicitarea digitală. În Germania, mari companii precum Volkswagen sau Daimler au introdus politici prin care e-mailurile nu mai pot fi […]
22 septembrie 2025
15:30
Peste 200 ungheneni, instruiți cum să prevină hipertensiunea arterială și bolile cardiovasculare
În perioada 10 iulie – 20 august 2025, 211 persoane din municipiul Ungheni, cu vârste cuprinse între 35 și 64 de ani, au participat la 11 ateliere de instruire dedicate prevenirii hipertensiunii arteriale (HTA), principalul factor de risc pentru bolile cardiovasculare. Activitățile au fost desfășurate la Centrul de Sănătate Ungheni și au fost organizate în […]
14:20
Edili din diferite regiuni ale Moldovei au lansat Platforma Civică „Primarii pentru Europa” – o inițiativă care unește reprezentanții administrației publice locale în promovarea integrării europene și a dezvoltării comunităților. Această platformă subliniază angajamentul autorităților locale față de parcursul european al Republicii Moldova. Într-o conferință de presă la IPN, primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a subliniat că […]
12:10
Se pare că am ajuns să trăim într-un imens festival de zgomot. Și partea amuzantă e că nimeni nu a cumpărat bilet, dar toți suntem obligați să participăm. În fiecare dimineață, avem concertul claxoanelor – fără repetiții, fără dirijor, doar fiecare șofer convins că are un solo de interpretat. Oricum, dacă stai să asculți cu […]
11:40
Peste 120 de instituții educaționale din Moldova au obținut granturi școlare, fiecare în valoare de circa 36 de mii de dolari. Banii vor fi alocați pentru implementarea proiectelor propuse de școli, mai mult de jumătate din care sunt dedicate digitalizării. În cadrul evenimentului de anunțare a câștigătorilor, secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării, […]
11:30
După decesul soțului, partenerul rămas în viață poate solicita o indemnizație lunară. Alocația socială se acordă în cazul în care soțul decedat era pensionar și a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă pentru o perioadă mai mică de cinci ani de la data stabilirii acesteia. Cererea se depune personal de către soțul supraviețuitor, cu […]
11:20
Sportivii din Moldova, Ion Basoc și Oleg Crețul, au adus două medalii de la Campionatul European de para judo. Competiția a avut loc în orașul Tbilisi, Georgia, transmite IPN. Ministerul Educației și Cercetării menționează că Ion Basoc a ajuns până în finala categoriei de greutate de +95 kg, categoria J1, unde a cedat în fața […]
20 septembrie 2025
15:00
Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025"
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlament și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în […]
19 septembrie 2025
15:30
În luna august 20 de tineri cu vârste între 14 și 19 ani au participat la Școala de Vară „Tineri activi – comunități puternice”, un program de educație non-formală organizat de Fondul pentru Tineri Ungheni. Timp de cinci zile, participanții au descoperit noi oportunități de dezvoltare personală, implicare civică și spirit de echipă. Ideea acestei […]
14:00
După o săptămâna cu vânt și ploi, vremea se va încălzi la acest sfârșit de săptămână. Termometrele vor indica temperaturi generoase, cerul va fi senin, iar pe alocuri se va forma ceață slabă, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nopțile și diminețile vor fi răcoroase, cu 10–15 grade. În zilele următoare temperaturile vor varia […]
12:20
În pofida scăderii populației în R. Moldova, numărul partidelor politice e în creștere. De aici și urmează o criză de afirmare a lor. Ce observăm? Candidați, care ar părea, că au fost selectați după criteriul meritocrației. Însă ușor dispare criteriul în schimbul sonorietății numelui sau cât mai aproape de numele celui din fruntea listei. Altele […]
11:40
BNM: Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor, pilon al stabilității financiare
Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor și a mecanismelor de conformitate reprezintă un pilon fundamental al stabilității financiare și al procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Declarația aparține guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și a fost făcută la conferința internațională AML and Compliance: „Integritatea și transparența sunt factori-cheie pentru un sector […]
10:10
Lucrările la podul de la Ungheni avansează: majoritatea piloților sunt în curs de execuție
Cincisprezece dintre cei optsprezece piloți necesari, pe malul stâng, pentru viitorul pod peste Prut de la Ungheni, sunt deja în curs de execuție, iar pe malul drept a fost turnat primul radier la calea 1, iar toți piloții necesari atât pentru culee, cât și pentru pile au fost deja definitivați. Progresul lucrărilor a fost evaluat […]
18 septembrie 2025
15:20
Atleta, Ecaterina Cernat, a înscris un nou record personal și național la Maratonul de la Chișinău, proba semimaraton. Participarea ei la această competiție a fost o etapă decisivă în pregătirea pentru maratonul de la București, care va avea loc pe 12 octombrie. Anul trecut, Ecaterina a stabilit un record al traseului la proba de semimaraton, […]
13:30
Legislația Republicii Moldova nu permite înlocuirea actelor originale necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat cu documente în format digital. În prezent, traversarea graniței de către persoane și mijloace de transport nu este permisă în baza documentelor electronice generate de aplicația guvernamentală EVO, avertizează Poliția de Frontieră, citată de IPN. Potrivit autorităților de control […]
10:20
Grădinițele din Ungheni vor avea cabinete medicale moderne datorită unui proiect transfrontalier
Cele 7 grădinițe din municipiul Ungheni vor beneficia de cabinete medicale complet echipate, iar la Grădinițele-creșă „Guguță” și „Delia” vor fi amenajate două săli senzoriale, grație proiectului „Strategii educaționale reziliente comune pentru generațiile Z și Alpha – Resilient edu strategies”, implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Primăria municipiului Iași, prin Programul Interreg NEXT […]
09:20
Serviciul de asistență medicală specializată de ambulatoriu al Spitalului din Ungheni a fost inaugurat miercuri, după finalizarea lucrărilor de renovare. De acum înainte, pacienții vor fi consultați în încăperi modernizate, mai adecvate pentru acordarea îngrijirilor medicale. Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a precizat că valoarea totală a proiectului […]
17 septembrie 2025
15:50
Meteorologii au emis pentru joi alertă de cod galben de vânt puternic. Fenomenul este prognozat în toate localitățile din țară. Avertizarea este valabilă între orele 06:00 și 18:00, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat precizează că vântul va bate din nord-vest în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Cetățenii sunt îndemnați să […]
15:20
În luna august, prețurile de consum au înregistrat o scădere de 0,4% față de iulie, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, această evoluție atenuează presiunile asupra bugetului familiilor și oferă consumatorilor o gură de oxigen, transmite IPN. Cele mai vizibile reduceri s-au resimțit la produse alimentare, precum legumele proaspete, […]
