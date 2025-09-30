Italianul Jannik Sinner își continuă șirul magic pe hard și scrie din nou istorie la Beijing
Noi.md, 1 octombrie 2025 00:30
Italianul Jannik Sinner l-a învins pe australianul Alex de Minaur cu 6-3, 4-6, 6-2 în semifinalele China Open și s-a calificat în cea de-a 30-a finală ATP din carieră, a noua consecutivă pe hard.Sinner este al doilea jucător, după Novak Djokovic (2012-2015), care reușește să ajungă în trei finale consecutive la Beijing, după succesul din 2023 și înfrîngerea în fața lui Carlos Alcaraz în 2024.
„Made in Moldova” nu este doar o etichetă, ci o promisiune de calitate și un motiv de mîndrie națională.O demonstrează compania Ceteronis ST, care de peste trei decenii cultivă livezi în sudul țării și exportă fructe cu gust autentic pe mesele europenilor.Centrul de ambalare din Anenii Noi al companiei a devenit un reper al calității și profesionalismului. De la bun început, secretul a fos
O statuie veche de 4.500 de ani a unui nobil numit probabil Messi, descoperită în necropola de la Saqqara, este considerată de arheologi o capodoperă inegalabilă și fără egal în arta antică egipteană. {{837878}}Statuia egipteană antică a unui bărbat pe nume Messi, descoperită în necropola de la Saqqara, este „singurul exemplu cunoscut de acest fel din Vechiul Regat”, scrie Live Science.
Cea de-a 4-a Sesiune Plenară a celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez, va avea loc în perioada 20-23 Octombrie, la Beijing, scrie romanian.cgtn.comPreședintele Chinei, Xi Jinping, a prezidat o conferință a Biroului Politic al C.C al PCC, în cadrul căreia a fost ascultat opiniile despre propunerile privind al 15-lea Plan Cincinal. În cadrul conferinței a fost subli
Italianul Jannik Sinner l-a învins pe australianul Alex de Minaur cu 6-3, 4-6, 6-2 în semifinalele China Open și s-a calificat în cea de-a 30-a finală ATP din carieră, a noua consecutivă pe hard.Sinner este al doilea jucător, după Novak Djokovic (2012-2015), care reușește să ajungă în trei finale consecutive la Beijing, după succesul din 2023 și înfrîngerea în fața lui Carlos Alcaraz în 2024.
Șeful Pentagonului, Pete Hagset, se teme pentru siguranța sa după ce activistul conservator Charlie Kirk a fost rănit la gît și nu a supraviețuit.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul britanic Daily Mail, cu referire la surse.{{835939}}În articol se menționează faptul că temerile șefului Pentagonului sînt alimentate de soția sa, care îl consideră o țintă potențială a unu
Pe Pămînt a început o furtună magnetică de categoria G3+, cea mai puternică din ultimele trei luni.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat pe 30 septembrie Serghei Bogaciov, directorul Laboratorului de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe.{{839231}}„Se înregistrează o intensificare bruscă a oscilațiilor geomagnetice. Conform ultimel
Avocatul Marinei Tauber, Sergiu Moraru, susține că va contesta sentința prin care clienta sa a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare.Potrivit lui, întreaga acuzație este lipsită de temei, iar recunoașterea vinovăției – „vădit ireală și nefondată”.{{839548}}„Toată lumea înțelege că nici Tauber, nici Guțul (n.r. pe care a reprezentat-o în instanță) nu au finanțat Partidul Șor. Nu
O mască ritualică zambiană, un pandantiv din orașul antic Palmyra, o pictură a artistului plastic suedez Anders Zorn se numără printre exponatele muzeului virtual al obiectelor jefuite sau furate ce a fost inaugurat luni de UNESCO în scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la traficul de bunuri culturale. {{835456}}Această platformă interactivă, proiectată de arhitectul burk
Polonia discută o lege prin care vînzarea de alcool ar putea fi interzisă în magazine pe timpul nopții, în încercarea de a reduce consumul excesiv, violența stradală și problemele de sănătate asociate, scrie Politico. Măsura vine după ce autoritățile din Varșovia nu au reușit să adopte o interdicție similară la nivel local.După cum transmite Noi.md cu referire la Europa Press, partidele din co
Un moment inedit a fost surprins pe strada Ismail din Capitală - un cocostîrc a oprit pentru cîteva clipe traficul rutier. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, pasărea apare în fața unui troleibuz, care s-a oprit și a așteptat ca aceasta să traverseze, transmite unimedia.Cocostîrcul se plimba prin zonă, fiind claxonat de mașinile care circulau prin zonă.„Cuprinde-l
Corporația Boeing intenționează să creeze un nou avion cu fuzelaj îngust, care va înlocui modelul 737 MAX, relatează The Wall Street Journal.Astfel, compania încearcă să-și refacă afacerea pierdută din cauza problemelor de siguranță, scrie ziarul.{{839298}}Potrivit surselor publicației, în 2025, directorul executiv al corporației, Kelly Ortberg, s-a întîlnit cu reprezentanții unei companii
Președintele Chinei, Xi Jinping și alți lideri de partid și de stat au participat, marți dimineața, în Piața Tian'anmen din Beijing, la o ceremonie de depunere a coșurilor de flori la eroii naționali, scrie romanian.cgtn.comEvenimentul a fost organizat pentru a marca a 12-a Zi a Martirilor Chinei, cu o zi înainte de Ziua Națională a Chinei.Alți lideri prezenți au fost Li Qiang, Zhao Leji,
Apele rîului Bîc s-au colorat în albastru. Fenomenul a fost observat la 30 septembrie, pe un segment din zona sectorului Rîșcani al capitalei. {{839511}}Din imaginile care au apărut în spațiul public se observă că apele rîului și-au schimbat culoarea în albastru. AGORA a contactat Apă-Canal Chișinău. Instituția ne-a comunicat că specialiștii au intervenit la fața locului pentru an
Activitatea fizică este una dintre principalele componente ale unui stil de viață sănătos, ce joacă un rol esențial în menținerea pe termen lung a sănătății și bunăstării fizice și mentale.Varietatea mare de efecte benefice asupra sănătății pe care activitatea fizică le poate avea, de exemplu,asupra sistemului cardiovascular, coloanei vertebrale și articulațiilor, este bine dovedită științific
Trei persoane, reținute în ziua alegerilor avînd asupra lor substanțe inflamabile și materiale pirotehnice și bănuite că ar fi intenționat să provoace destabilizare în capitală, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, potrivit unui comunicat al Poliției Naționale. {{839554}}Doi dintre suspecți sînt frați și ar fi acționat la indicațiile unor reprezentanți ai administrației se
Asociația profesorilor francezi a depus o plîngere împotriva prim-ministrului Sébastien Lecornu pentru ceea ce ei consideră a fi o afirmație falsă cu privire la diploma sa de master în drept public.Sindicatul Naţional al Agenţilor Publici ai Educaţiei Naţionale (SNAPEN) a depus o plîngere împotriva prim-ministrului Sébastien Lecornu pe care-l acuză de faptul că a lăsat să se creadă că deţine u
Recepția pentru marcarea celei de-a 76-a aniversări de la proclamarea Republicii Populare Chineze a avut loc, marți seara, în Marea Sală a Poporului din Beijing, eveniment la care președintele Chinei, Xi Jinping, a luat cuvîntul, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a subliniat că realizarea marii reîntineriri a națiunii chineze reprezintă o cauză deosebit de importantă și fără precedent. „Năzui
YouTube, platforma video deținută de Google, a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a încheia un proces intentat de președintele Donald Trump, după ce contul său a fost blocat în urma atacurilor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.Potrivit documentelor depuse luni în instanță, din suma totală, 22 de milioane de dolari vor fi folosiți de Trump pentru contribuții la Trust for the
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna octombrie, în valoare de 73 de milioane de lei, va fi transferată beneficiarilor conform unui calendar precis, transmite Noi.md.Potrivit CNAS, plățile prin intermediul instituțiilor bancare vor începe pe 2 octombrie pentru pensii și alocații sociale. Alocațiile nominale și lunar
Două legende ale boxului modern — Saul „Canelo” Alvarez și Terence „Bud” Crawford — merg pe drumuri diferite. Unul este nevoit să-și pună cariera pe pauză, celălalt continuă să surprindă lumea și să cucerească noi culmi.Canelo face o pauză: o operație este inevitabilăRevenirea lui Saul „Canelo” Alvarez în ring este amînată pe o perioadă nedeterminată. Legendarul mexican, care a cucerit pat
Ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, care și-a dat demisia, va fi judecată în septembrie 2026 pentru abuz de putere și fapte de corupție.În iulie anul trecut, judecătorii de instrucție din Paris au decis să trimită cazul demisiei ministrului Culturii la tribunalul penal. Olivier Pardo, unul dintre avocații Rashidei Dati, și-a anunțat intenția de a contesta această decizie.Cazul a f
În perioada 15–28 septembrie, în toate sectoarele municipiului Chișinău au fost realizate lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor, preponderent vegetale, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Direcției Generală Locativ-Comunală şi Amenajare a Primăriei capitalei, 350 de lucrători zilnic au asigurat curățenia curților blocurilor, terenurilor de joacă și sportive, stațiilor de așteptar
Renato Usatîi a dat asigurări că toate proiectele discutate cu oamenii în timpul campaniei electorale vor fi realizate pînă la 15 decembrie. De asemenea el a anunțat crearea unei adrese speciale de e-mail la care cetățenii pot trimite plîngerile și solicitările lor. Usatii a mulțumit alegătorilor, echipei, observatorilor și susținătorilor.„Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul acordat Part
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în ședința publică din 30 septembrie 2025, a aprobat ajustări importante privind tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Soroca, precum și pentru serviciile auxiliare prestate de S.R.L. „Florești-gaz”.ANRE a examinat solicitarea operatorului S.A. „Regia Apă-Can
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contribuit la renovarea cazangeriei Centrului de Sănătate Balatina din raionul Glodeni, notează Noi.md.Investiția totală a fost de aproape 159 de mii de lei, dintre care 109 mii de lei au fost alocați de CNAM din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Contribuția Consiliului Raional Glodeni a consti
Blocul Electoral Patriotic a declarat că, în timpul alegerilor parlamentare din Moldova din 28 septembrie 2025, voința cetățenilor a fost sfidată prin ingerința funcționarilor, utilizarea abuzivă a resurselor administrative și multiple încălcări grave ale legislației, iar Blocul Electoral Patriotic continuă lupta pentru drepturile cetățenilor, pentru Adevăr și pentru Justiție și va obține adevărul
Republica Moldova va pune în circulație noi modele de permise de conducere. Subiectul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali și urmează să fie propus spre consultări publice.În prezent, precizează autoritățile, în Republica Moldova sînt puse în circulație patru modele de permise de conducere:permis de conducere de modelul anului 1995;permis de conducere de modelul anulu
Țara aceasta va deveni o poveste de succes – nu pentru că PAS o va salva, ci pentru că este aproape momentul cînd se va face curățenie în politică.Această opinie a fost exprimată de fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, într-un mesaj apărut pe rețelele de socializare, în care acesta critică dur atît Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru modul în care a gestionat scrutinul, c
Economistul și liderul Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a comentat declarațiile președintei Maia Sandu, care a afirmat că Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană.„Republica Moldova, sau partea istorică de unde ne tragem noi, a avut 524.000 km². Asta înseamnă mai mult decît Germania și mai mult decît Spania, doar puțin mai puțin de
Cei doi cetățeni din stînga Nistrului, reținuți duminică seara, ar fi fost plătiți ca să incendieze instituțiile statului în timpul dezordinelor în masă.Declarația a fost făcută de procurorul Sergiu Zeamă, responsabil de dosar. Pentru suspecți a fost cerut mandat de arest pentru 30 de zile.{{839452}}Pentru acțiunile de destabilizare, indivizii ar fi primit între 100 și 1000 de dolari, tran
Sportivul moldovean Marin Robu va concura la Mondialele din Norvegia într-o nouă categorie de greutate, cea de pînă la 88 de kilograme.„Această competiție este cea mai importantă că participă sportivi de pe toate continentele. Pot spune că e o luptă chiar imposibilă pentru unii. Chiar este mai greu ca la Olimpiadă. Asta deoarece la Mondiale fiecare țară poate trimite cîte 2 sportivi într-o cat
Politicianul Andrei Năstase dezminte zvonuri potrivit cărora observatorii desemnați de el pentru alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor.„Aceste afirmaţii sînt complet nefondate și mincinoase. Am condus o campanie modestă, cu resurse chiar mult mai reduse decît ale unor mastodonţi politici, nu am dispus de astfel de fonduri şi nu am alocat astfel de fonduri”, afirmă
În ultimele 24 de ore, polițiștii INSP au găsit în trafic mai multe persoane aflate în stare de ebrietate.La Briceni, în satul Criva, a fost stopată o motocicletă fără plăcuțe de înmatriculare, la ghidonul căreia se afla un bărbat în stare de ebrietate, care nu deține dreptul de a conduce. Rezultatul testului Drager – 1,03 mg/l alcool în aerul expirat.{{839287}}La Drochia, pe o stradă din
Costurile pentru resursele tradiționale de încălzire continuă să crească în Republica Moldova, afectînd direct majoritatea gospodăriilor care se bazează pe acestea.Potrivit anunțurile de mică publicitate, în anul 2025 prețul unei tone de cărbune a ajuns la 5100 lei, față de 4800 lei în 2024, transmite bani.md.În ceea ce privește lemnele de foc, tarifele variază în funcție de esență și de r
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a asigurat că nu a fost de acord cu crearea unui stat palestinian, susținînd planul de pace al președintelui SUA.Potrivit „Европейская правда”, cuvintele sale sînt citate de The Guardian.{{838816}}Comentînd planul de pace al lui Donald Trump pentru încetarea războiului în sectorul Gaza și acordul Israelului, Netanyahu a subliniat că nu a fost d
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a avut o întrevedere cu echipa de experți niponi implicați în implementarea proiectului „Data Collection Survey for Promoting Cross-Border Logistics”, sprijinit de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA).Proiectul, lansat recent, are drept obiectiv studiul logisticii transfrontaliere, cu accent pe transportul feroviar și identificarea
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Aceasta va fi dată în căutare internațională. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Acesteia i se incriminează cinci capete de acuzare, printre care acceptarea finanţării unui partid politic di
Asociația Moldova Fruct estimează că țara noastră va avea cea mai mică recoltă de mere din ultimii șapte ani, din cauza celor două valuri de înghețuri tîrzii din primăvară. La acest factor meteorologic se adaugă și reducerea suprafețelor de livezi, cauzată de defrișarea pomilor îmbătrîniți.Directorul Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, estimează pentru anul acesta o recoltă de 277 de mii de
Luni-dimineața, o echipă de medici din satul Drăgănești, raionul Sîngerei, a asistat nașterea unei fetițe, chiar în timp ce ambulanța spre îndrepta spre spital, notează Noi.md.Gravida de 26 ani a apelat la Serviciul 112 și a cerut de urgență intervenția ambulanței pentru că avea dureri abdominale și contracții frecvente.{{839397}}Medicii s-au deplasat rapid la domiciliu și au preluat imedi
Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Procuratura Anticorupție anunță că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi demersul procurorilor de a prelungi cu încă 30 de zile mandatul de arest preventiv aplicat fostului deputat Vladimir Andronachi.„Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor
Datoria externă totală a Moldovei la sfîrșitul primului semestru al anului 2025 a contituit 11 miliarde 408,7 milioane de dolari, în creștere cu 975,6 milioane de dolari sau cu 9,4%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în această perioadă datoria externă a sectorului administrației publice a crescut cu 799,02 milioane de dolari (+20,3%) -
Vitalie Florea, autorul paginii „Cu Sapa” și candidat la parlamentare din partea Partidului „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, confirmă că a fost vizat în perchezițiile efectuate în această dimineață de INI și mascații „Fulger”, împreună cu liderul formațiunii, Gabriel Călin. {{839382}}Acesta a declarat că nu are „statut clar” în dosar și că la domiciliul său nu au fost găsite obiectel
În aceste zile, vremea se răcește simțitor și meteorologii vin cu o nouă avertizare, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 02–03 octombrie, vor fi înghețuri, fiind lansată o avertizare de Cod Galben.În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse înghețurile la suprafața solului se vor intensifica pînă la -1..-3°C, izolat în aer -1..-2°C.
Finlanda a hotărît să trimită în Danemarca un contingent pentru combaterea dronelor, după o serie de incidente cu drone necunoscute.{{839413}}Despre acest lucru a scris președintele Finlandei Alexander Stubb, relatează „Европейская правда”.După cum a menționat Stubb, Finlanda susține pe deplin Danemarca în eforturile sale de a proteja spațiul aerian și de a lupta împotriva activitățilo
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează opinia publică că, în ședința sa, a examinat și a acceptat cererea de demisie depusă de către Viorica Puica, judecătoare a Curții Supreme de Justiție, detașată pentru exercitarea mandatului de judecător la Curtea Constituțională.Potrivit CSM, Viorica Puica și-a consacrat întreaga carieră sistemului judecătoresc, exercitînd cu responsabilitat
Agenția Servicii Publice (ASP) reamintește că persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier) înregistrate în țara noastră sînt obligate să prezinte și/sau să actualizeze informația privind beneficiarii efectivi la Agenție.Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efec
Solistul trupei Rammstein, Till Lindemann, a publicat pe pagina sa oficială teaserul videoclipului pentru piesa „Prostitution”, care a fost filmat recent la Chișinău.Din primele cadre se vede că videoclipul este tensionat, dramatic și, într-un fel, misterios, ca întotdeauna în stilul interpreților germani.{{832958}}Acțiunea se desfășoară în sectorul Telecentru al capitalei. O ambulanță s
Doisprezece judecători, printre care președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman, precum și alți membri ai Consiliului, au fost desemnați pentru acordarea gradelor de calificare.Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței CSM din 30 septembrie, transmite pulsmedia.{{839314}}„Vreau să menționez că toți judecătorii corespund condițiilor Regulamentului cu privire l
Apa din Rîul Bîc s-a colorat în nuanță de albastru, transmite canalul de Telegram Кишинёв в теме, notează Noi.md.Din fotografiile apărute pe sursa citată, se vede culoarea neobișnuită a apei rîului. Această a căpătat o culoare albastră.Deocamdată, nu se știe care este cauza acestei situații, dar instituțiile responsabile cercetează cazul la fața locului.
Podul de pe strada Mihai Viteazul, unul dintre cele mai mari din Republica Moldova, a fost dat integral în exploatare. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Capitalei, Irina Gutnic, în cadrul ședinței operative a Primăriei Chișinău din 30 septembrie.„Recent a fost dat în exploatare integral podul din strada Mihai Viteazu. Partea pietonală a fost alărgită pentru a oferi mai mult confort și sigur
