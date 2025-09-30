Andrei Năstase: Se sugerează că observatorii desemnaţi de mine la alegerile ar fi primit onorarii. sînt minciuni
Noi.md, 30 septembrie 2025 18:00
Politicianul Andrei Năstase dezminte zvonuri potrivit cărora observatorii desemnați de el pentru alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor.„Aceste afirmaţii sînt complet nefondate și mincinoase. Am condus o campanie modestă, cu resurse chiar mult mai reduse decît ale unor mastodonţi politici, nu am dispus de astfel de fonduri şi nu am alocat astfel de fonduri”, afirmă
Procuror: Transnistrenii reținuți duminică seara ar fi fost plătiți ca să incendieze instituțiile statului # Noi.md
Cei doi cetățeni din stînga Nistrului, reținuți duminică seara, ar fi fost plătiți ca să incendieze instituțiile statului în timpul dezordinelor în masă.Declarația a fost făcută de procurorul Sergiu Zeamă, responsabil de dosar. Pentru suspecți a fost cerut mandat de arest pentru 30 de zile.{{839452}}Pentru acțiunile de destabilizare, indivizii ar fi primit între 100 și 1000 de dolari, tran
Sportivul moldovean Marin Robu va concura la Mondialele din Norvegia într-o nouă categorie de greutate, cea de pînă la 88 de kilograme.„Această competiție este cea mai importantă că participă sportivi de pe toate continentele. Pot spune că e o luptă chiar imposibilă pentru unii. Chiar este mai greu ca la Olimpiadă. Asta deoarece la Mondiale fiecare țară poate trimite cîte 2 sportivi într-o cat
Andrei Năstase: Se sugerează că observatorii desemnaţi de mine la alegerile ar fi primit onorarii. sînt minciuni # Noi.md
Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan: cele mai grave cazuri înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore # Noi.md
În ultimele 24 de ore, polițiștii INSP au găsit în trafic mai multe persoane aflate în stare de ebrietate.La Briceni, în satul Criva, a fost stopată o motocicletă fără plăcuțe de înmatriculare, la ghidonul căreia se afla un bărbat în stare de ebrietate, care nu deține dreptul de a conduce. Rezultatul testului Drager – 1,03 mg/l alcool în aerul expirat.{{839287}}La Drochia, pe o stradă din
Costurile pentru resursele tradiționale de încălzire continuă să crească în Republica Moldova, afectînd direct majoritatea gospodăriilor care se bazează pe acestea.Potrivit anunțurile de mică publicitate, în anul 2025 prețul unei tone de cărbune a ajuns la 5100 lei, față de 4800 lei în 2024, transmite bani.md.În ceea ce privește lemnele de foc, tarifele variază în funcție de esență și de r
Netanyahu: „Israelul nu a fost de acord cu crearea unui stat palestinian în planul lui Trump” # Noi.md
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a asigurat că nu a fost de acord cu crearea unui stat palestinian, susținînd planul de pace al președintelui SUA.Potrivit „Европейская правда”, cuvintele sale sînt citate de The Guardian.{{838816}}Comentînd planul de pace al lui Donald Trump pentru încetarea războiului în sectorul Gaza și acordul Israelului, Netanyahu a subliniat că nu a fost d
Serviciul Vamal contribuie la identificarea soluțiilor pentru o infrastructură logistică performantă # Noi.md
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a avut o întrevedere cu echipa de experți niponi implicați în implementarea proiectului „Data Collection Survey for Promoting Cross-Border Logistics”, sprijinit de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA).Proiectul, lansat recent, are drept obiectiv studiul logisticii transfrontaliere, cu accent pe transportul feroviar și identificarea
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Aceasta va fi dată în căutare internațională. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Acesteia i se incriminează cinci capete de acuzare, printre care acceptarea finanţării unui partid politic di
Asociația Moldova Fruct estimează că țara noastră va avea cea mai mică recoltă de mere din ultimii șapte ani, din cauza celor două valuri de înghețuri tîrzii din primăvară. La acest factor meteorologic se adaugă și reducerea suprafețelor de livezi, cauzată de defrișarea pomilor îmbătrîniți.Directorul Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, estimează pentru anul acesta o recoltă de 277 de mii de
Luni-dimineața, o echipă de medici din satul Drăgănești, raionul Sîngerei, a asistat nașterea unei fetițe, chiar în timp ce ambulanța spre îndrepta spre spital, notează Noi.md.Gravida de 26 ani a apelat la Serviciul 112 și a cerut de urgență intervenția ambulanței pentru că avea dureri abdominale și contracții frecvente.{{839397}}Medicii s-au deplasat rapid la domiciliu și au preluat imedi
Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Procuratura Anticorupție anunță că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi demersul procurorilor de a prelungi cu încă 30 de zile mandatul de arest preventiv aplicat fostului deputat Vladimir Andronachi.„Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor
Datoria externă totală a Moldovei la sfîrșitul primului semestru al anului 2025 a contituit 11 miliarde 408,7 milioane de dolari, în creștere cu 975,6 milioane de dolari sau cu 9,4%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în această perioadă datoria externă a sectorului administrației publice a crescut cu 799,02 milioane de dolari (+20,3%) -
Vitalie Florea, percheziţionat și el în această dimineață: „Statutul meu încă nu-mi e clar” # Noi.md
Vitalie Florea, autorul paginii „Cu Sapa” și candidat la parlamentare din partea Partidului „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, confirmă că a fost vizat în perchezițiile efectuate în această dimineață de INI și mascații „Fulger”, împreună cu liderul formațiunii, Gabriel Călin. {{839382}}Acesta a declarat că nu are „statut clar” în dosar și că la domiciliul său nu au fost găsite obiectel
În aceste zile, vremea se răcește simțitor și meteorologii vin cu o nouă avertizare, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 02–03 octombrie, vor fi înghețuri, fiind lansată o avertizare de Cod Galben.În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse înghețurile la suprafața solului se vor intensifica pînă la -1..-3°C, izolat în aer -1..-2°C.
Finlanda a hotărît să trimită în Danemarca un contingent pentru combaterea dronelor, după o serie de incidente cu drone necunoscute.{{839413}}Despre acest lucru a scris președintele Finlandei Alexander Stubb, relatează „Европейская правда”.După cum a menționat Stubb, Finlanda susține pe deplin Danemarca în eforturile sale de a proteja spațiul aerian și de a lupta împotriva activitățilo
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează opinia publică că, în ședința sa, a examinat și a acceptat cererea de demisie depusă de către Viorica Puica, judecătoare a Curții Supreme de Justiție, detașată pentru exercitarea mandatului de judecător la Curtea Constituțională.Potrivit CSM, Viorica Puica și-a consacrat întreaga carieră sistemului judecătoresc, exercitînd cu responsabilitat
Agenția Servicii Publice (ASP) reamintește că persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier) înregistrate în țara noastră sînt obligate să prezinte și/sau să actualizeze informația privind beneficiarii efectivi la Agenție.Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efec
Solistul trupei Rammstein, Till Lindemann, a publicat pe pagina sa oficială teaserul videoclipului pentru piesa „Prostitution”, care a fost filmat recent la Chișinău.Din primele cadre se vede că videoclipul este tensionat, dramatic și, într-un fel, misterios, ca întotdeauna în stilul interpreților germani.{{832958}}Acțiunea se desfășoară în sectorul Telecentru al capitalei. O ambulanță s
Doisprezece judecători, printre care președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman, precum și alți membri ai Consiliului, au fost desemnați pentru acordarea gradelor de calificare.Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței CSM din 30 septembrie, transmite pulsmedia.{{839314}}„Vreau să menționez că toți judecătorii corespund condițiilor Regulamentului cu privire l
Apa din Rîul Bîc s-a colorat în nuanță de albastru, transmite canalul de Telegram Кишинёв в теме, notează Noi.md.Din fotografiile apărute pe sursa citată, se vede culoarea neobișnuită a apei rîului. Această a căpătat o culoare albastră.Deocamdată, nu se știe care este cauza acestei situații, dar instituțiile responsabile cercetează cazul la fața locului.
Podul de pe strada Mihai Viteazul a fost dat integral în exploatare. Detalii noi de la municipalitate # Noi.md
Podul de pe strada Mihai Viteazul, unul dintre cele mai mari din Republica Moldova, a fost dat integral în exploatare. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Capitalei, Irina Gutnic, în cadrul ședinței operative a Primăriei Chișinău din 30 septembrie.„Recent a fost dat în exploatare integral podul din strada Mihai Viteazu. Partea pietonală a fost alărgită pentru a oferi mai mult confort și sigur
Cîți tineri au fost înmatriculați în anul I la studii de rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu” # Noi.md
Cei 449 de tineri specialiști care au promovat concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au participat la tradiționala adunare generală, înainte de începutul anului de studii.Prorectorul pentru managementul activității clinice, conferențiarul universitar Marcel Abraș, i-a asigurat pe medicii rez
Autoritățile din Republica Moldova investighează un caz complex de spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice, în care un bărbat de 39 de ani este suspectat că a efectuat conversii de criptomonede de peste 150 000 de dolari, transmite Noi.md. Potrivit unui comunicat al Poliției Republicii Moldova, acesta a folosit o platformă internațională pentru a converti rublele rusești
Produsul intern brut al Moldovei în trimestrul II al anului 2025 a constituit 82 miliarde 313 milioane de lei și a crescut în termeni reali cu 1,1%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.În același timp, potrivit Biroului Național de Statistică, în total, în prima jumătate a anului 2025, PIB-ul a fost de 155 miliarde 293 milioane de lei și nu s-a modificat în comparație cu perioada si
Concertul lui Dan Bălan la București a ridicat sala în picioare: care a fost bugetul show-ului # Noi.md
Artistul Dan Bălan (46 de ani), a mers la București unde a susținut două concerte spectaculoase la Sala Palatului, pe 27 și 28 septembrie. Show-urile au fost sold out, iar producția s-a ridicat la peste 150.000 de euro, transmite click.ro.Evenimentele, organizate de R&B Agency, au purtat titlul „Soundstalgic” și au adus pe scenă atît hiturile lui Dan Bălan, „Dragostea din tei”, „Chica
La examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură, s-a înscris un număr-record de candidați # Noi.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a anunțat că 151 de persoane au fost înscrise la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură.Potrivit Uniunii Avocaților din țara noastră, testarea va avea loc pe 7 octombrie 2025, începînd cu ora 09:30, la sediul Universității de Studii Europene din Chișinău (str. Gh. Iablocikin 2/1, etajul 2).Candidații vor trebui să se prezinte la
În Republica Moldova, bolile cardiovasculare, de peste două decenii, sînt principala cauză de deces și reprezentă circa 57% din totalul deceselor provocate de bolile netransmisibile. sînt datele prezentate de Ministerul Sănătății, în contextul Zilei mondiale a inimii, marcate pe 29 septembrie.Potrivit Ministerului Sănătății, printre cele mai frecvente afecțiuni cardiovasculare se numără infarc
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat rezultatele apelului desfășurat în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, destinat fermierilor din sectorul zootehnic. Programul a vizat acordarea plăților directe per kilogram de produs, pentru laptele de vacă, oaie și capră, transmite Noi.md.În total, au fost depuse 222 de cereri, valoarea sumelor solicitate ridicîndu-se l
În perioada 22–28 septembrie, în capitală au fost înregistrate 681 de cazuri de infecții respiratorii, notează Noi.md.Din numărul total de îmbolnăviri, 429 au fost la copii. Numărul cazurilor este în scădere, ceea ce reduce presiunea asupra instituțiilor medicale.Datele au fost prezentate de Vladimir Bolocan, șeful-adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, în cadrul ședi
„Termoelectrica” informează consumatorii din sectorul Centru despre executarea lucrărilor planificate pentru testarea cu presiune a rețelelor termice.Aceste intervenții sînt esențiale pentru asigurarea funcționării optime și sigure a sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026, notează Noi.md.{{824742}}În acest context, livrarea apei calde menajere va fi stopată tempora
În perioada 03 octombrie 2025, ora 16:00 - 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi oprit traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989.Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea în Piața Marii Adunării Naționale a sărbătorii
Astăzi, 30 septembrie, în cadrul ședinței publice, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale, în baza Legii nr. 108/2016 și a angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul energetic.Decizia stabilește trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor n
8800 de țigarete tăinuite în bagaj, depistate în cadrul controlului coordonat la vama Albița # Noi.md
Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Leușeni în comun cu colegii din cadrul Autorității Vamale Române, care participă în cadrul controlului coordonat în postul vamal Albița, după ce, verificărilor de specialitate a fost supus un autocar de rută regulată Chișinău - Praga, care avea la bord 46 de călători.Acționînd în baza indicatorilor analizei de risc, funcționarii vamali au
Reținere în flagrant lîngă Catedrala din Chișinău: Cît ar fi cerut un bărbat pentru un permis auto # Noi.md
Ofițerii SPIA, de comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi cerut de la o persoană suma de 4 500 euro (peste 85 000 lei) pentru permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut.Acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei de 3 000 de euro (peste 55 000 lei), lîngă Catedrala din Chișinău. Bărbatul cu vîrsta de 26 de an
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 30 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 1 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,24 lei/litru (-2 bani), iar al motorinei standard – 29,99 lei/litru (-1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Kievul speră să semneze cu Washingtonul patru documente bilaterale: privind livrările de arme, producția de drone, comerțul liber și garanțiile de securitate.Potrivit Oxu.Az, cu referire la canalul de televiziune „Rada”, despre acest lucru a anunțat șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, care a anunțat vizitele delegației ucrainene în SUA. {{839324}}„Este important pentru
Ion Ceban, primarul Chișinăului și unul din liderii Blocului electoral "Alternativa", a venit cu un mesaj în rețelele sociale, notează Noi.md.Edilul precizează că s-au făcut schimbări în echipa sa din cadrul Primăriei."De astăzi, funcțiile de șef al Cabinetului primarului general vor fi preluate de Tatiana Oboroc, iar comunicarea publică de Ludmila Corduneanu.Le mulțumesc din suflet El
Ce urmează după alegerile parlamentare: pașii pentru constituirea noului Legislativ și a Guvernului # Noi.md
După închiderea urnelor, procesul electoral continuă cu o serie de etape stabilite prin lege, menite să asigure formarea noului Parlament și a Guvernului.Centralizarea rezultatelorÎn cel mult cinci zile de la scrutin, Comisia Electorală Centrală totalizează voturile și întocmește raportul final. În această perioadă poate fi solicitată renumărarea voturilor.{{839313}}Validarea alegerilor
Ambasada Republicii Moldova în Grecia avertizează că miercuri, 1 octombrie 2025, începînd cu ora 00:01, este programată o grevă generală în mai multe sectoare de activitate la nivel național, care va dura 24 de ore, transmite Noi.md.Autoritățile atenționează că vor fi afectate transportul public rutier, feroviar, maritim și aerian, precum și domeniile sănătății, învățămîntului și serviciilor p
Comisia Europeană susține planul de a ocoli veto-ul Ungariei în procesul de aderare la UE a Republicii Moldova # Noi.md
Bruxelles-ul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a ocoli veto-ul Ungariei și de a avansa cu dosarele de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană. {{837154}}Conform propunerii lui Costa, o majoritate calificată de state ar urma să voteze pentru deschiderea așa-numitelor „clustere de negociere” pentru cele două țări. În prezent,
În contextul protestului organizat ieri, în fața Parlamentului, Poliția precizează că, pe durata manifestației, 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare.În urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru „Încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunir
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).Reuniunea se desfășoară la Strasbourg, Republica Franceză, și este dedicată dezbaterii unor subiecte de actualitate, printre care protecția jurnaliștilor din Gaza și eliberarea jurnaliștilor ucraineni captivi în Federația Rusă
Primăria Chișinău continuă să onoreze longevitatea și devotamentul familiilor din capitală.În luna septembrie 2025, 58 de cupluri longevive au beneficiat de suport financiar:{{837100}}53 de cupluri care au sărbătorit 50 de ani de căsnicie au primit cîte 5.700 lei;5 cupluri cu 60 de ani de căsnicie au fost recompensate cu cîte 7.500 lei.De asemenea, o persoană care a împlinit 100 de
Un bărbat de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la 6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce procurorii au demonstrat implicarea sa în cinci episoade de escrocherie. Sentința prevede și interdicția de a ocupa funcții sau de a desfășura activități ce implică gestionarea banilor și a bunurilor materiale pe o perioadă de cinci ani, transmite Noi.md.
Direcția Generală Educație Chișinău a dat startul Campaniei Municipale–Concurs „Zero Risipă în Educație”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare asupra Risipei Alimentare, marcată luni, 29 septembrie.75 de instituții educaționale din capitală – școli, grădinițe și centre extrașcolare – s-au înscris deja în competiție și, timp de trei săptămîni, vor mobiliza elevii, profe
În rețelele sociale, au apărut informații, potrivit cărora jurnalistul Gabriel Călin și bloggerul Vitalie Florea ar fi fost reținuți de poliție, notează Noi.mdGabirel Călin este și președintele Partidului Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, Vitalie Florea fiind membru al acestei formațiuni.Menționăm că în această-dimineață, oamenii legii au anunțat că desfășoară noi percheziții
De mai bine de două decenii, Maria Vidrașco activează la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Pe lîngă activitatea de salvare a vieților, ea este formator, învățînd tinerii specialiști cum să intervină eficient în situații critice.În ceea ce privește pregătirea populației pentru acordarea primului ajutor medical, Maria Vidrașco spune că există încă multe lucruri de
Campania electorală și alegerile parlamentare din 28 septembrie s-au desfășurat în condiții dificile, iar tensiunea a crescut pe ultimii 100 de metri. Observatorii și oamenii legii au raportat sute de încălcări, de la interzicerea agitației electorale și denigrarea în secțiile de votare la transportarea organizată a alegătorilor și suspiciuni privind cumpărarea voturilor. Situația a f
În perioada 22–26 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat circa 3,8 miliarde de lei la Bugetul public național, potrivit datelor operative publicate de instituție.Autoritatea fiscală continuă să promoveze conformarea voluntară a contribuabililor, unul dintre instrumentele-cheie fiind vizitele fiscale. În intervalul de referință, inspectorii fiscali au efectuat 275 de vizite l
