Vladimir Andronachi rămîne în arest preventiv

09:00

Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:30 septembrie — a 273-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 92 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Elpis, Pistis şi AgapisCe se sărbătorește în l