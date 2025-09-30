Maia Sandu: Reintegrarea Moldovei în UE, posibilă doar cu retragerea trupelor ruse și reformarea Găgăuziei
Ziarul National, 30 septembrie 2025 23:30
Reintegrarea Republicii Moldova necesită strategii distincte și soluții specifice pentru cele două regiuni cheie: regiunea transnistreană și UTA Gă...
Acum o oră
23:30
ULTIMA ORĂ // Nr. 2 din PAS a demisionat din funcțiile deținute în Guvern și partid, după ce a coordonat campania pentru parlamentare: ,,Nu am participat la emisiuni și recepții, dar am fost "acolo" unde s-au luat decizii importante pentru Moldova" # Ziarul National
Secretarul general al Guvernului și secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, a demisionat din toate funcțiil...
23:30
Acum 2 ore
23:15
Marina Tauber, condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul de finanțare ilegală, va fi căutată internațional # Ziarul National
Marina Tauber, fostă deputată din Republica Moldova și asociată a oligarhului Ilan Șor, a primit, marți, o condamnare de 7 ani și jumătate de închi...
23:00
Președintele României despre parcursul european al Moldovei: Integrarea se poate realiza cu tot cu Transnistria # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o ediție specială la Euronews România că victoria forțelor pro-europene în alegerile din Republ...
Acum 4 ore
22:00
Președinta Maia Sandu: „Politicienii din Autonomia Găgăuză au promovat ani în șir ura față de moldoveni. Trebuie să reconstruim relațiile” # Ziarul National
Chișinăul trebuie să „reconstruiască” relațiile cu Autonomia Găgăuză, după ce politicienii locali au promovat „ani în șir ura față de moldov...
21:30
Pentru ziua de 1 octombrie 2025, vremea în Republica Moldova va înregistra o scădere semnificativă a temperaturilor, însoțită de o schimbare în con...
21:30
Maia Sandu: Moldovenii au arătat Moscovei că alegem singuri drumul nostru în R. Moldova # Ziarul National
Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare. Însă, acum este mai dificil să pună presiune pe R. Moldova, după votul cetățenilor la aleger...
Acum 6 ore
18:30
Polonia reține un ucrainean suspectat de sabotajul gazoductului Nord Stream 2, la cererea Germaniei # Ziarul National
Polonia a arestat un bărbat suspectat că ar fi participat la sabotarea gazoductului Nord Stream 2, incident care a avut loc în Marea Baltică în 202...
Acum 8 ore
17:30
Moldova și-a reafirmat angajamentul față de valorile democratice și dorința de integrare europeană în cadrul dezbaterilor din cea de-a 80-a sesiune...
17:30
Marina Tauber completează lista CONDAMNAȚILOR: 7,6 ani de închisoare și confiscări masive de 206 MILIOANE de lei pentru finanțări ilegale și falsificarea rapoartelor electorale # Ziarul National
Pe 30 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit-o vinovată pe Marina Tauber pentru patru capete de acuzare, inclusiv falsifica...
17:30
Moldelectrica dă start primei licitații pentru achiziția capacităților de echilibrare prin mecanisme alternative # Ziarul National
În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 561 din 29.09.2025, care se referă la impunerea operatorului sistemului de tr...
16:45
Moldova Sandbox Innovation Challenge îi vizează pe inovatorii din Republica Moldova sau pe cei care demonstrează o intenție clară de a implementa s...
16:45
15 tineri excepționali din Moldova, recompensați cu Bursa Prezidențială de către Maia Sandu # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor avea parte de Bursa Președin...
16:45
Școlile din țară primesc un nou lot de cărți pentru îmbunătățirea performanței educaționale # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a facilitat distribuția unui lot semnificativ de peste 5000 de cărți noi, în limba română, către 27 de ins...
Acum 12 ore
15:45
VIDEO // „Patriotul” Dodon, foc și pară după ce a PIERDUT lamentabil parlamentarele. Acesta s-a RĂSTIT la un jurnalist din România, pentru că a vrut să ia o declarație în ROMÂNĂ de la Starîș: „Continuați în RUSĂ, lasă-i să învețe, le va trebui” # Ziarul National
Liderul așa-zisului bloc „patriotic”, Igor Dodon, care se vedea câștigător al alegerilor parlamentare, a avut o ieșirea nervoasă la adresa unui ...
15:30
Partidul care a intrat în Parlament prin puterea rețelelor sociale: analiza expertului Igor Boțan # Ziarul National
Alegerile parlamentare de duminică au marcat o premieră pentru politica din Moldova: un partid a reuşit să intre în Parlament printr-o campanie des...
15:30
Hamasul analizează planul de pace propus de Trump pentru Fâșia Gaza, susține o sursă palestiniană # Ziarul National
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas analizează planul propus de Trump pentru a pune capăt Războiului din Fâşia Gaza. Acest plan a fost prezentat ...
14:30
Revenire economică în Moldova: PIB-ul în creștere modestă datorită construcțiilor și serviciilor # Ziarul National
Chișinău, 30 septembrie 2025 – Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a experimentat o creștere de 1,1% în trimestrul II 2025, în raport cu ace...
12:30
ANRE deschide calea spre o piață liberă a gazelor naturale: schimbări majore pentru consumatorii noncasnici până în 2027 # Ziarul National
Începând cu 1 aprilie 2026, consumatorii noncasnici mari, cu un consum anual de peste 100 000 m3 de gaze naturale, nu vor mai fi supuși obligației ...
12:30
Start oficial pentru Săptămâna Europeană a Sportului: Moldova se alătură mișcării #BeActive! # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a dat startul Săptămânii Europene a Sportului în Republica Moldova, astăzi, 30 septembrie 2025, participând la e...
12:30
De peste treizeci de ani, compania „Ceteronis ST” cultivă livezi în sudul Moldovei, aducând fructe cu gust autentic pe mesele europenilor. Astăzi, ...
Acum 24 ore
11:15
O tragedie a lovit regiunea Sumî din nordul Ucrainei, unde o familie formată din patru persoane a fost ucisă în urma unui atac rus executat cu dron...
11:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Întăriri de la Tiraspol pentru „patrioții” Dodon&Tarlev. „Protestarii” ar fi primit între 50 și 500 de euro pentru a veni la Chișinău să apere „victoria” forțelor proruse. Inițial urmau să fie folosite materiale PIROTEHNICE # Ziarul National
Mai mulți tineri din stânga Nistrului, care au participat luni, 29 septembrie, la mitingul organizat de așa-zisul bloc „patriotic” al lui Igor D...
10:30
Escrocher din Chișinău condamnat la 6 ani pentru înșelăciuni cu anunțuri false pe 999.md, prejudiciu de peste 250.000 lei # Ziarul National
În urma acțiunilor procesuale desfășurate de procurori și organul de urmărire penală, un bărbat de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a f...
10:30
Permis auto de vânzare: bărbat reținut în flagrant lângă Catedrala din Chișinău pentru trafic de influență # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii SPIA ai MAI, au reținut în flagrant un bărbat care ceruse de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei)...
10:30
Noul coraportor al Republicii Moldova și alegerile parlamentare, subiecte cheie la sesiunea de toamnă a APCE # Ziarul National
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă în perioada 29 septembrie - 3 octombrie la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consil...
10:30
O tragedie a avut loc în nordul Ucrainei, unde o familie formată din patru persoane a fost ucisă în urma unui atac cu dronă al Rusiei, în regiunea ...
09:30
Antonio Costa se opune veto-ului lui Orban pentru a facilita aderarea Ucrainei și Moldovei la UE # Ziarul National
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se implică activ în avansarea cererii de aderare a Ucrainei la UE, în ciuda opoziției Ungariei, î...
09:30
Legislația revizuită promite eliminarea amânărilor în cazul Plahotniuc: judecata se apropie de deznodământ # Ziarul National
Acțiunile întârziate ale ședințelor de judecată privind cazul lui Vladimir Plahotniuc nu vor mai fi tolerate, afirmă Lilian Carp, președintele Comi...
08:30
♈️ BerbecOportunitățile bat la ușă, iar tu ești pregătit să le primești. Vei întâlni oameni care îți împărtășesc viziunea și care îți pot aduce su...
06:30
Zelenski cere producătorilor ucraineni de drone și rachete să atingă capacitatea maximă de producție # Ziarul National
Producătorii ucraineni de drone și rachete trebuie să lucreze la capacitate maximă, deoarece potențialul de producție al țării nu este utilizat pe ...
03:30
Rusia inițiază campania de recrutare de toamnă pentru 135.000 de tineri la serviciul militar obligatoriu # Ziarul National
Rusia a lansat campania de toamnă pentru recrutarea militară, având ca obiectiv recrutarea a 135.000 de tineri cu vârste între 18 și 30 de ani. Ace...
00:30
Andrew Tate scapă de acuzațiile penale în procesul civil din Marea Britanie formulat de patru femei # Ziarul National
Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat luni că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru a-l urmări penal pe An...
Ieri
23:30
Criza de la centrala nucleară Zaporojie: Ucraina face apel la AIEA pentru administrare temporară după șase zile fără energie externă # Ziarul National
Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu a fost alimentată cu energie electrică externă de șase zile, informează Rafael Grossi, șeful agenției de...
22:30
Alegerile din Republica Moldova: Rezistența democratică triumfă asupra amenințărilor hibride din Rusia # Ziarul National
Misiunea OSCE de observare a alegerilor legislative din Republica Moldova a remarcat că scrutinul s-a desfășurat pe fundalul unor atacuri hibride f...
21:30
Orbán provoacă tensiuni: "Ucraina nu este cu adevărat suverană" și neagă acuzațiile privind dronele maghiare # Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a pus la îndoială suveranitatea Ucrainei, afirmând că nu este o țară cu adevărat independentă. De asemenea, el...
21:30
Mâine, Republica Moldova va asista la o schimbare semnificativă a vremii. Ploaia va predomina în majoritatea regiunilor, cu averse puternice pro...
20:15
Victoria pro-europeană în alegerile din Moldova: Provocări și interferențe rusești în calea aderării la UE # Ziarul National
Rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova au fost mai bune decât se așteptau aliații occidentali. Partidul pro-european al președintei Maia S...
20:00
Ambasada SUA felicită moldovenii pentru participarea la alegeri și își exprimă dorința de colaborare cu noul guvern # Ziarul National
Reprezentanții Ambasadei SUA în Republica Moldova au transmis un mesaj de mulțumire și felicitare cetățenilor moldoveni pentru participarea lor act...
19:00
Maia Sandu: Republica Moldova își dorește aderarea la UE cu Transnistria, dar există și o alternativă în două etape # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că își dorește integrarea țării în Uniunea Europeană împreună cu Transnistria. Cu toate ac...
19:00
România felicită Moldova pentru alegerile pro-europene și promite sprijin în integrarea europeană # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a adresat felicitări cetățenilor din Republica Moldova pentru participarea exemplară la alegerile de duminică. ...
19:00
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei felicită Moldova pentru victoria democrației și angajamentul către Uniunea Europeană # Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au emis o declarație comună r...
19:00
Ambasada SUA felicită moldovenii pentru participarea semnificativă la alegerile parlamentare și așteaptă colaborarea cu noul guvern # Ziarul National
Ambasada SUA din Chișinău a transmis luni felicitări „poporului moldovean” pentru implicarea în alegerile legislative de duminică. De asemenea, SUA...
18:00
Interviu cu Ileana Racheru: Lecții importante pentru România după alegerile din Republica Moldova # Ziarul National
Victoria partidului pro-european PAS, condus de Maia Sandu, în alegerile parlamentare din Republica Moldova desfăşurate duminică, 28 septembrie, re...
18:00
Ilan Șor contestă vehement alegerile, dar rămâne fără dovezi concrete în fața afirmațiilor de fraudă electorală # Ziarul National
Ilan Șor, condamnatul aflat în fugă, a anunțat că blocul „Pobeda/Victoria” pe care îl conduce nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din...
18:00
Președintele Consiliului European caută soluții pentru a evita veto-ul Ungariei în procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei la UE # Ziarul National
Președintele Consiliului European, António Costa, lucrează la un plan pentru a evita veto-ul Ungariei privind deschiderea negocierilor de aderare p...
18:00
Rusia acuză Moldova de limitarea votului pentru diaspora moldovenească din Rusia la alegerile parlamentare # Ziarul National
Kremlinul a acuzat autoritățile din Republica Moldova că au împiedicat sute de mii de moldoveni, care trăiesc în Rusia, să voteze la alegerile parl...
18:00
Elevi și profesori din Găgăuzia și Taraclia s-au întors de la tabăra de limbă română de la Iași, o punte de prietenie și educație pentru minoritățile etnice # Ziarul National
Cei 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia s-au întors recent din tabăra de vară de limbă română desfășurată în Român...
17:00
Viitorul științei prinde viață la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025 găzduită de UTM # Ziarul National
Proiecte de cercetare, tehnologii de viitor și aplicații practice, cu scopul de a face știința mai accesibilă, au fost prezentate la Noaptea Cercet...
17:00
Premierul suedez acuză Rusia de survolări suspecte cu drone în Scandinavia înaintea summitului UE la Copenhaga # Ziarul National
Rusia este, probabil, la originea unor recente survolări cu drone ale aeroporturilor din Scandinavia, cu doar câteva zile înainte de un summit al U...
