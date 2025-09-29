MAE de la București: Felicităm forțele politice pro-europene din R. Moldova pentru victoria clară, obținută în condițiile unor ingerințe externe fără precedent
Radio Chisinau, 29 septembrie 2025 19:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025 și îi felicită pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic și, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
20:20
VIDEO | Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Republica Moldova: „V-ați mobilizat exemplar” # Radio Chisinau
Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apropiat de președinta Maia Sandu, a obținut peste 50% dintre voturi.
Acum 30 minute
19:55
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
Acum o oră
19:50
MAE de la București: Felicităm forțele politice pro-europene din R. Moldova pentru victoria clară, obținută în condițiile unor ingerințe externe fără precedent # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025 și îi felicită pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic și, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
19:30
Anca Dragu: „BNM este pe deplin angajată în procesul de aliniere la cele mai înalte standarde europene” # Radio Chisinau
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 29–30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena 2025, găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. Evenimentul reunește factori de decizie din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, având ca temă centrală lansarea proiectului „Uniunea pentru economii și investiții” (Savings and Investments Union).
Acum 2 ore
19:10
Declarația liderilor Triunghiului de la Weimar: „Uniunea Europeană și R. Moldova împărtășesc un viitor comun” # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au emis luni o declarație comună privind alegerile parlamentare care au avut loc pe 28 septembrie în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
18:50
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Alegerile parlamentare au fost decisive pentru ruperea statului din sfera de influență a Kremlinului și edificarea unui stat european (Audio) # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare au fost un test al rezilienței în fața atacurilor hibride rusești și vor fi decisive pentru edificarea unui stat european, a declarat analistul politic Ion Tăbârță în cadrul emisiunii „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău.
18:30
Mesajul Ambasada SUA după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern” # Radio Chisinau
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a transmis un mesaj de felicitare după alegerile parlamentare din 28 septembrie, exprimând aprecierea față de implicarea activă a cetățenilor moldoveni în procesul democratic.
Acum 4 ore
18:10
Misiunea de observare ENEMO: „Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-un context polarizat, pe fundalul unei dezinformări persistente cu influențe străine și alte amenințări hibride” # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-un context polarizat, pe fundalul unei dezinformări persistente cu influențe străine și alte amenințări hibride, care au avut ca scop să modeleze narațiunile publice. Constatările au fost făcute de Dritan Taull, șeful misiunii de observare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), în cadrul unei conferințe de presă, comunică MOLDPRES.
17:50
MALURI DE PRUT | Analiști: Rep. Moldova a evitat scenariul Georgiei și nu va putea fi folosită de Rusia pentru a lovi din spate Ucraina (Audio) # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare din Rep. Moldova au fost o bătălie importantă pe care Federația Rusă a pierdut-o. Țara noastră nu va fi transformată într-un Belarus și folosită de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, au declarat invitații ediției de astăzi a emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău.
17:35
Aderarea Republicii Moldova la UE posibilă și fără regiunea transnistreană? Răspunsul Maiei Sandu # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni că autoritățile de la Chișinău iau în calcul scenariul aderării la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, în cazul în care reîntregirea teritorială nu va fi posibilă până la momentul integrării.
17:05
O fostă judecătoare, care a deținut și funcția de vicepreședintă a unei instanțe de judecată, a fost trimisă în judecată pentru escrocherie și fals în declarații, anunță Procuratura Anticorupție.
16:45
Alegerile din 28 septembrie - competitive, dar afectate de ingerințe externe, spun observatorii # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost competitive și bine administrate, însă au fost marcate de ingerințe externe fără precedent și de amenințări hibride, menite să submineze procesul democratic. Concluzia aparține Misiunii internaționale de observare, formată din reprezentanți ai oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, Adunării Parlamentare a OSCE, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și Parlamentului European, transmite IPN.
16:25
Motorina se scumpește și ajunge să coste 20 de lei per litru. Ce preț va avea benzina mâine, 30 septembrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 30 septembrie.
Acum 6 ore
16:15
Propagandă, intimidări și transportare organizată a alegătorilor: Neregulile semnalate de Promo-LEX la scrutinul parlamentar # Radio Chisinau
Scrutinul parlamentar s-a desfășurat preponderent pașnic, fără abateri grave de la Codul Electoral, dar au existat tentative de deturnare a procesului electoral de către actori străini, prin intermediul propagandei, coruperii alegătorilor, agitației electorale, transport organizat și alte nereguli potrivit raportului Misiunii Promo-LEX de Observare a alegerilor, făcut public astăzi, transmite Radio Chișinău.
16:10
Propagandă, intimidări și transport organizat: Neregulile observate de Promo-LEX la scrutinul parlamentar # Radio Chisinau
Scrutinul parlamentar s-a desfășurat preponderent pașnic, fără abateri grave de la Codul Electoral, dar au existat tentative de deturnare a procesului electoral de către actori străini, prin intermediul propagandei, coruperii alegătorilor, agitației electorale, transport organizat și alte nereguli potrivit raportului Misiunii Promo-LEX de Observare a alegerilor, făcut public astăzi, transmite Radio Chișinău.
15:50
Mesajul Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: „Rezultatul votului nu este victoria unui partid, ci victoria Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj către cetățeni, la o zi după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului le-a mulțumit tuturor celor care au mers la vot, în țară și peste hotare, subliniind că scrutinul reprezintă o victorie a democrației și a unității naționale, în fața unor tentative de destabilizare venite din exterior.
15:40
Dorin Recean, după alegeri: „Nu doar PAS a câștigat – a câștigat R. Moldova, care a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis un mesaj de recunoștință cetățenilor în urma alegerilor parlamentare, subliniind importanța participării masive la vot și victoria valorilor democratice. „A câștigat Moldova, care a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn”, a spus Recean.
15:25
LIVE TEXT | Rezultatele alegerilor parlamentare. Toate procesele verbale au fost centralizate de CEC. PAS a obținut 50,20% din voturi și va deține o nouă majoritate în Parlament # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 50,20% din voturi la alegerile parlamentare și va deține o nouă majoritate în Parlament, după ce toate procesele verbale au fost centralizate de CEC. PAS ar urma să dețină în noul Parlament 55 de mandate. Blocul Patriotic va delega în Legislativ 26 de deputați, Blocul Alternativa – 8, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă – câte 6.
15:20
Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „frauda bancară”. O decizie în acest sens a fost emisă astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Fostul lider democrat nu a fost prezent în instanță, avocatul vociferând solicitarea de a- fi oferit timp pentru a lau cunoștință cu materialele cauzei și cu faptele ce i se impută, transmite IPN.
15:05
Mai mulți simpatizanți ai Blocului Patriotic, alături de liderii formațiunii, au protestat în fața Parlamentului, după rezultatele de la alegeri (FOTO) # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare de ieri și va deține o nouă majoritate în Legislativul de la Chișinău. Liderul PAS, Igor Grosu a declarat că rezultatul scrutinului este o victorie a celor care au ales viitorul european al Rep. Moldova. Pe de altă parte, opoziția pro-rusă, în frunte cu fostul președinte Igor Dodon a protestat în fața Parlamentului, transmite Radio Chișinău.
14:50
LIVE TEXT | Rezultatele alegerilor parlamentare. Toate procesele verbale au fost procesate de CEC. PAS a obținut 50,20% din voturi va deține o nouă majoritate în Parlament # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 50,20% din voturi la alegerile parlamentare și va deține o nouă majoritate în Parlament, după ce toate procesele verbale au fost procesate de CEC. PAS ar urma să dețină în noul Parlament 55 de mandate. Blocul Patriotic va delega în Legislativ 26 de deputați, Blocul Alternativa – 8, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă – câte 6.
14:30
Președintele Letoniei și premierul Croației au transmis mesaje de felicitare cetățenilor R. Moldova: „Ați făcut o alegere clară pentru libertate și democrație” # Radio Chisinau
Cetățenii moldoveni au făcut o alegere clară pentru libertate și democrație, iar viitorul european al țării „strălucește mai puternic ca niciodată”. Rezultatul alegerilor de duminică reprezintă o confirmare a încrederii pe care o au cetățenii în conducerea Republicii Moldova, se arată în mesajele transmise luni, 29 septembrie, de președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și premierul Croației, Andrej Plenković, comunică MOLDPRES.
14:25
Președintele Letoniei și premierul Croației au transmis mesaje de felicitare cetățenilor moldoveni: „Ați făcut o alegere clară pentru libertate și democrație” # Radio Chisinau
Cetățenii moldoveni au făcut o alegere clară pentru libertate și democrație, iar viitorul european al țării „strălucește mai puternic ca niciodată”. Rezultatul alegerilor de duminică reprezintă o confirmare a încrederii pe care o au cetățenii în conducerea Republicii Moldova, se arată în mesajele transmise luni, 29 septembrie, de președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și premierul Croației, Andrej Plenković, comunică MOLDPRES.
Acum 8 ore
14:05
LIVE | Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
13:50
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 925 de milioane de lei la bugetul de stat, timp de o săptămână # Radio Chisinau
Pe parcursul săptămânii trecute, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 925,2 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 105,9%.
13:35
„Republica Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu a putut să-ți zdruncine hotărârea”. Mesaje de felicitare venite de la cei mai înalți demnitari ai UE # Radio Chisinau
Președinții Consiliului European, Comisiei Europene, Parlamentului European, precum și Înaltul reprezentant european pentru afaceri externe au transmis mesaje de felicitare și susținere a Republicii Moldova, în urma rezultatelor de la alegerile parlamentare din 28 septembroie.
13:20
„Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”. Mesajul fostului președinte român Traian Băsescu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Fostul Președinte al României, Traian Băsescu, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care menționează că cetățenii Republicii Moldova „l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie.
13:05
Volodimir Zelenski: „Aceste alegeri au demonstrat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Republica Moldova în Europa câștigă” # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru faptul că Republica Moldova a rezistat atacurilor hibride ale Rusiei și își va continua parcursul european. De asemenea, Zelenski și-a reafirmat sprijinul Ucrainei pentru Republica Moldova.
12:50
Președintele PAS, Igor Grosu: „Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii, indiferent cu cine au votat” # Radio Chisinau
Președintele PAS, Igor Grosu, a făcut primele declarații de presă după ce au fost centralizate aproape toate procesele-verbale, iar datele arată că formațiunea va deține o nouă majoritate parlamentară.
12:30
„V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. România va continua să vă fie alături”. Mesajul transmis de Nicușor Dan, după alegerile parlamentare din R. Moldova # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor și autorităților Republicii Moldova, după alegerile parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie.
Acum 12 ore
12:15
CEC a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare: „Scrutinul s-a desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore” # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC), a prezentat astăzi rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
11:55
„Partidul pro-european câștigă alegerile pe fondul acuzațiilor de ingerință rusă”. Alegerile parlamentare din R. Moldova, reflectate în presa occidentală și din Rusia # Radio Chisinau
Cele mai importante agenții de presă occidentale au acordat spații generoase alegerilor din Republica Moldova, fiind scoase în evidență ingerințele Rusiei în scrutin. De asemenea, și agenția rusă TASS recunoaște victoria PAS în alegeri.
11:50
Mesaj în limba română al președintelui francez Emmanuel Macron: „În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță” # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj în limba română după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
11:35
Mesaj în limba română a președintelui francez Emmanuel Macron: „În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță” # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj în limba română după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
11:25
Premierul Poloniei, Donald Tusk, felicită Republica Moldova pentru rezultatele alegerilor: „Ați oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni” # Radio Chisinau
„A fost nevoie de un adevărat curaj din partea națiunii moldovenești și a Maiei Sandu personal pentru a câștiga aceste alegeri”. Declarația îi aparține premierului polonez Donald Tusk și a fost făcută într-un mesaj de felicitare adresat Republicii Moldova, după ce au fost anunțate rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare.
11:15
Cetățenilor li s-ar promite bani pentru a participa la protestul anunțat astăzi în Chișinău. IGP: „Legea pedepsește astfel de ilegalitate” # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că deține informații potrivit cărora cetățenilor li s-ar promite bani pentru a participa la protestul anunțat astăzi în capitalǎ, deși persoanele se abțin în a ieși în stradă.
11:10
Istoria unui apreciat cantautor italian
11:05
Urmăriți live conferința de presă susținută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu.
10:55
Oana Țoiu, după alegerile din R. Moldova: „Succesul de astăzi este cu atât mai valoros cu cât a fost obținut într-un context extrem de dificil. Sprijinul României este total și necondiționat” # Radio Chisinau
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a transmis un mesaj în care reiterează sprijinul necondiționat pentru Chișinău, după alegerile parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie, în Republica Moldova.
10:40
Poliția mulțumește cetățenilor pentru „spiritul civic și comportamentul pașnic” de la alegeri # Radio Chisinau
Ieri, 28 septembrie, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare, cu o prezență la urne de peste un milion 327 de mii la secțiile deschise pe teritoriul țării și cu peste 280 de mii în srăinătate. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a adresat mulțumiri tuturor cetățenilor „pentru spiritul civic și comportamentul pașnic manifestat” în cadrul scrutinului.
10:25
Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei, anunță trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg # Radio Chisinau
Washingtonul autorizează cazuri specifice în care Ucraina poate efectua atacuri cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, a declarat duminică, într-un interviu pentru Fox News, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg.
10:05
LIVE | CEC prezintă rezultatele preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
09:45
„În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor a făcut diferența”. Ilie Bolojan felicită cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Premierul României, Ilie Bolojan, felicită cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică și pentru votul în direcția europeană,.
09:20
Euro se ieftinește ușor la început de săptămână, iar dolarul se scumpește cu 10 bani # Radio Chisinau
Dolarul american începe săptămâna curentă cu o apreciere de zece bani și costă 16 lei și 82 de bani, transmite MOLDPRES.
09:10
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. PAS are majoritatea, după procesarea a 99,78% din procesele verbale # Radio Chisinau
Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare arată că noul legislativ de la Chișinău va fi format din cinci formațiuni: PAS, BEP, BEA, PN și PPDA. Conform estimărilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat 55 de mandate și va avea majoritatea în Parlament.
08:55
Cum s-a votat în diaspora la alegerile parlamentare. PAS a obținut o victorie clară peste hotarele Republicii Moldova # Radio Chisinau
Un număr record de aproape 280 de mii (279.696) de cetățeni și-au exercitat dreptul de vot în străinătate la alegerile parlamentare.
08:30
Cer predominant senin, cu ploi slabe în unele regiuni ale Republicii Moldova. Ce temperaturi vom avea astăzi, 29 septembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 29 septembrie, cerul va fi predominant senin. Izolat, în unele regiuni ale țării, ar putea cădea ploi slabe.
08:10
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. PAS câștigă o nouă majoritate parlamentară # Radio Chisinau
Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare arată că noul legislativ de la Chișinău va fi format din cinci formațiuni: PAS, BEP, BEA, PN și PPDA. Conform estimărilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat 55 de mandate și va avea majoritatea în Parlament.
Acum 24 ore
00:55
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. PAS conduce cu 46,60%, la procesarea a peste 92% din totalul proceselor verbale # Radio Chisinau
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
00:30
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. Au fost numărate peste 85% din totalul proceselor verbale # Radio Chisinau
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.