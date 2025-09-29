Irina Rîngaci, medaliată cu aur

23:50

Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Doar concurenții electorali care depășesc pragul – 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți – sunt eligibili pentru a accede în Legislativ. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.