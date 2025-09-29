Irina Rîngaci, medaliată cu aur
TVR Moldova, 29 septembrie 2025 19:40
Irina Rîngaci a cucerit aurul la etapa din Grecia a Mondialului de Lupte pe Plajă. Sportiva a triumfat la categoria 70 de kilograme, în care a înregistrat cinci victorii. La turneul organizat în Grecia au fost premiați și alți reprezentanți ai Republicii Moldova.
• • •
Acum 15 minute
20:10
Petrocub Hâncești, Zimbru Chișinău și Milsami Orhei continuă goana după Sheriff Tiraspol # TVR Moldova
Petrocub Hâncești, Zimbru Chișinău și Milsami Orhei continuă goana după Sheriff Tiraspol. "Viespile" au doar un punct avantaj față de "lei" și două față de galben-verzi. Cele trei formații sunt urmate de "vulturii roșii". Toate patru echipe au asigurată prezența în faza secundă a campionatului de fotbal din Republica Moldova.
Acum o oră
19:40
Irina Rîngaci a cucerit aurul la etapa din Grecia a Mondialului de Lupte pe Plajă. Sportiva a triumfat la categoria 70 de kilograme, în care a înregistrat cinci victorii. La turneul organizat în Grecia au fost premiați și alți reprezentanți ai Republicii Moldova.
19:40
Start prost pentru naționala Republicii Moldova Campionatul European de Futsal Under-19 # TVR Moldova
Naționala Republicii Moldova a debutat cum nu se poate mai prost la Campionatul European de Futsal Under-19, organizat, în premieră, la Chișinău. "Tricolorii" au fost învinși de reprezentativa Ucrainei, care s-a impus cu 7 la 0. În aceeași grupă, Portugalia a bătut-o pe Italia.
Acum 2 ore
19:10
Irina Rîngaci a devenit campioană mondial la lupte pe plajă. Sportiva a triumfat la categoria 70 de kilograme, în care a înregistrat cinci victorii. La turneul organizat în Grecia au fost premiați și alți reprezentanți ai Republicii Moldova.
18:40
Rezultatele alegerilor parlamentare au fost urmărite cu sufletul la gură de către cetăţenii Republicii Moldova. Mai mulţi locuitori ai oraşului Chişinău pe care i-am întâlnit pe stradă ne-au spus că au mari aşteptări de la deputaţii din viitorul legislativ. Cel mai important, spun oamenii, este ca legislatorii să se ţină de cuvânt şi să realizeze promisiunile din campania electorală.
Acum 4 ore
18:20
Germania, Franţa şi Polonia - „Triunghiul de la Weimar” – au emis o declarație comună despre alegerile parlamentare din Republica Moldova în care au felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru rezultatele obținute în urma scrutinului parlamentar, au exprimat apreciere pentru autorități și cetățeni și au reafirmat angajamentul de a continua sprijinirea dezvoltării democratice, a reformelor și a creșterii economice a Moldovei, precum și consolidarea rezilienței acesteia, în special pe drumul său către Uniunea Europeană.”
18:10
Vadim Ghimbovschi are 20 de ani, dar deja a reușit să cucerească șapte titluri internaționale, printre care, două medalii de aur, una de argint și patru de bronz. Deși a trecut și prin situații mai puțin ușoare, nu a renunțat la judo.
18:00
Ambasada SUA la Chișinău felicită partidele care au acces în parlament după scrutinul parlamentar din 28 septembrie și așteaptă „cu nerăbdare” să colaboreze cu următorul guvern pe teme de interes comun.
17:10
Ministerul Apărării al României: Fragmente de dronă găsite în jud. Tulcea, ridicate pentru expertiză # TVR Moldova
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, în cursul zilei de 29 septembrie, a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgență 112 existența unor fragmente de dronă în zona canalului Șontea Nouă, județul Tulcea.
17:10
Un judecătoare a fost deferită justiției pentru că, acum zece ani, a luat2,5 milioane de leide la trei persoane și nu i-a mai întors. Fosta magistrată este învinuită de escrocherie și fals în declarații.
16:30
În cadrul unei conferințe de presă, președinta Maia Sandu a fost întrebată despre aderarea la UE și dacă Republica Moldova ar putea solicita decuplarea de Ucraina, precum și despre scenariul în care procesul s-ar face cu sau fără Transnistria.
Acum 6 ore
16:10
Ambasadorul României la Chișinău: „În R. Moldova a câștigat dorința de prosperitate în pace" # TVR Moldova
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a venit cu un mesaj în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
15:40
La scrutinul parlamentar de ieri, Partidul Acțiune și Solidaritate a fost votat de mai mulți alegători decât în 2021, însă, paradoxal, va avea mai puțini deputați în viitorul Parlament. PAS pierde opt mandate, dar rămâne principala forță de guvernare. Chiar și așa, analiștii spun că rezultatul obţinut este unul solid și reflectă clar direcția pe care alegătorii vor ca țara să o urmeze.
15:30
Douăzeci și unu de suspecți, originari din Transnistria, reținuți pentru destabilizări (Surse) # TVR Moldova
Douăzeci și una de persoane originare din regiunea transnistreană au fost reținute, în decursul zilei de luni, pentru implicarea în acțiuni de destabilizare, potrivit surselor TVR Moldova.
15:20
REZULTATE PRELIMINARE: După procesarea 100% din procesele verbale, PAS ia o nouă majoritate # TVR Moldova
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot au fost așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare, pentru a alege Parlamentul R. Moldova. Alegătorii au avut de ales dintre 22 de concurenți electorali.
15:20
Douăzeci și unul de suspecți, originari din Transnistria, reținuți pentru destabilizări (Surse) # TVR Moldova
Douăzeci și una de persoane originare din regiunea transnistreană au fost reținute, în decursul zilei de luni, pentru implicarea în acțiuni de destabilizare, potrivit surselor TVR Moldova.
14:40
Mai puţine cazuri de agitaţie electorală în ziua alegerilor şi PR negru decât la scrutinele precedente. Observatorii naţionali şi internaționali au calificat alegerile parlamentare de ieri ca fiind unele democratice şi calme. Totuşi, pe parcursul procesului de vot, au fost semnalate diverse abateri: alerte false cu bombă, tentative de corupere a alegătorilor sau încercări de transportare organizată.
Acum 8 ore
14:10
Luni, 29 septembrie, are loc ședința de judecată în care urmează să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară”. În prezent, în urma unei decizii anterioare a magistraților, luată la solicitarea avocaților lui Vladimir Plahotniuc, cauza acestuia a fost comasată cu cele ale foștilor șefi ai Băncii Naționale a Moldovei și ai foștilor șefi ai băncilor comerciale devalizate în urma Fraudei Bancare. Oligarhul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată.
14:10
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie
13:20
„Unii își declară dezacordul”. Reacția Kremlinului la rezultatele alegerilor din R. Moldova # TVR Moldova
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, spune că o evaluare a rezultatelor alegerilor de duminică din Republica Moldova va putea fi dată ulterior, după ce, potrivit lui, „își vor expune poziția și partidele care semnalează încălcări la scrutin”. Declarația secretarului de presă al lui Putin a fost făcută în contextul apelurilor lui Igor Dodon la proteste pentru ziua de luni.
13:00
O metodă de tergiversare a dosarului „Frauda bancară”? Lucian Rogac cere recuzarea unui judecător # TVR Moldova
Luni, 29 septembrie are loc ședința de judecată în care urmează să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară". Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată.
13:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit cu președintele R. Moldova, Maia Sandu, și a felicitat-o pentru victoria sa în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul de la Kiev a subliniat că aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, iar Moldova în Europa câștigă
13:00
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, spune că o evaluare a rezultatelor alegerilor de duminică din R. Moldova va putea fi dată ulterior, după ce, potrivit lui „se vor expune și partidele care semnalează încălcări la scrutin”.
12:50
Nicușor Dan, mesaj pentru Republica Moldova: „Ați scris o pagină de istorie, știm că nu a fost ușor” # TVR Moldova
Președintele României Nicușor Dan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare și pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european țării. Șeful statului român i-a asigurat pe toți cetățenii R. Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să sprijine proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni.
12:40
După încheierea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală verifică și centralizează rezultatele, apoi transmite documentele către Curtea Constituțională pentru validare. Analistul politic Igor Boțan a explicat, într-un interviu pentru Moldova 1, care sunt etapele următoare până când deputații își ocupă fotoliile în Parlament.
12:40
Plahotniuc este absent la ședința din dosarul „Frauda Bancară”: avocatul solicită amânarea # TVR Moldova
Luni, 29 septembrie are loc ședința de judecată în care urmează să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară". Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată.
Acum 12 ore
12:20
Mai mulți lideri internaționali au adresat mesaje de felicitare Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat luni rezultatele scrutinului. Mesaje au venit și din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, Antonio Costa și a președintelui francez Emmanuel Macron, care a felicitat moldovenii în limba română.
12:00
Macron își declară sprijinul pentru R. Moldova după votul pro-european decisiv din 28 septembrie # TVR Moldova
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a exprimat sprijinul pentru Republica Moldova după voința cetățenilor săi, pe care a numit-o „decisivă”. Macron a scris despre acest lucru luni pe rețeaua de socializare X.
12:00
„Creștere mare a incidentelor ce țin de secretul votului”. Promo-LEX semnalează mai multe încălcări # TVR Moldova
Peste 900 de incidente au fost raportate de către observatorii Promo- LEX pe parcursul zilei de duminică, 28 septembrie. Despre acest lucru a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil.
11:40
Fostul președinte al României, Trăian Băsescu, a transmis un mesaj pe Facebook după alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025.
11:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat, luni dimineață, rezultatele preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit informațiilor preliminare, rezultatele obținute de concurenții electorali sunt următoarele: Partidul Acțiunii și Solidaritate - 50,16%; Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei - 24,19%; Blocul Electoral Alternativa - 7,97%; Partidul Nostru - 6,20%; PartidulDemocrația Acasă - 5,62%.
11:30
Grosu: „Moldovenii au arătat că libertatea unui neam e prea mare ca să încapă într-o sacoșă cu bani” # TVR Moldova
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a susținut luni, 29 septembrie, o conferință de presă în care a mulțumit cetățenilor Republicii Moldova pentru rezultatul obținut la alegerile parlamentare de duminică.
11:10
„Prietenii Europei”. Alegerile din R. Moldova: Presa internațională salută victoria pro-europenilor # TVR Moldova
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova au fost urmărite pe larg de presa internațională, care a transmis duminică noapte actualizări în timp real pe măsură ce voturile erau centralizate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, scrie TVRinfo.
10:50
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot au fost așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare, pentru a alege Parlamentul R. Moldova. Potrivit rezultatelor preliminare furnizate de către Comisia Electorală centrală (CEC), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) câștigă detașat în diaspora.
10:40
Poliția spune că se adună bani pentru mobilizarea la protestele în Chișinău anunțate de Dodon # TVR Moldova
Poliția Republicii Moldova anunță că deține informații potrivit cărora unor persoane li s-ar promite bani pentru a participa la protestul programat pentru ziua de luni în Chișinău.
09:40
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat că victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană. Consiliul trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole.
09:30
Siegfried Mureșan: Victoria în alegeri va accelera drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană # TVR Moldova
Victoria pro-europeană la alegerile parlamentare va accelera procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declaraţia a fost făcută de europarlamentarul român Siegfried Mureşan.
08:30
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Doar concurenții electorali care depășesc pragul – 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți – sunt eligibili pentru a accede în Legislativ. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.
Acum 24 ore
03:20
Blocul „Alternativa” - pe locul 3, în Chișinău. Cum s-a votat în sectoarele orașului și suburbii # TVR Moldova
Duminică, 28 septembrie, în R. Moldova au avut loc alegeri parlamentare. Potrivit rezultatelor preliminare furnizate de către Comisia Electorală Centrală (CEC), peste 36 de mii de cetățeni cu drept de vot au votat la secțiile deschise în municipiul Chișinău.
02:40
PAS ia majoritatea voturilor în Republica Moldova. Cum au votat alegătorii din fiecare raion # TVR Moldova
Potrivit rezultatelor preliminare furnizate de către Comisia Electorală Centrală (CEC), după procesarea proceselor-verbale din secțiile de votare din raioanele Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost susținut în majoritatea raioanelor. Pe locul doi se situează Blocul Electoral Patriotic.
02:30
REZULTATE PRELIMINARE: După procesarea a peste 97% din procesele verbale, PAS ia o nouă majoritate # TVR Moldova
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot au fost așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare, pentru a alege Parlamentul R. Moldova. Alegătorii au avut de ales dintre 22 de concurenți electorali.
02:30
PAS ia majoritatea voturilor în raioanele R. Moldova. Cum au votat alegătorii din fiecare raion # TVR Moldova
Potrivit rezultatelor preliminare furnizate de către Comisia Electorală Centrală (CEC), după procesarea proceselor-verbale din secțiile de votare din raioanele Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost susținut în majoritatea raioanelor R. Moldova, pe locul doi fiind Blocul Electoral Patriotic.
00:40
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru: Vom reprezenta în Parlament toți cetățenii, cum am promis # TVR Moldova
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, a ieșit într-o conferință de presă, după anunțarea rezultatelor preliminare de către Comisia Electorală Centrală (CEC).
00:40
Potrivit rezultatelor preliminare furnizate de către Comisia Electorală Centrală (CEC), după procesarea tuturor proceselor verbale din secțiile de votare din stânga Nistrului astfel:
00:30
Parlamentare 2025: CEC prezintă rezultatele preliminare. Au fost procesate 90% din procesele verbale # TVR Moldova
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot au fost așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare, pentru a alege Parlamentul R. Moldova. Alegătorii au avut de ales dintre 22 de concurenți electorali.
00:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) publică rezultatele preliminare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit acestora, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare în raionul Orhei.
00:00
Parlamentare 2025: CEC prezintă rezultatele preliminare. Au fost procesate 85% din procesele verbale # TVR Moldova
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot au fost așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare, pentru a alege Parlamentul R. Moldova. Alegătorii au avut de ales dintre 22 de concurenți electorali.
28 septembrie 2025
23:50
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Doar concurenții electorali care depășesc pragul – 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți – sunt eligibili pentru a accede în Legislativ. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.
23:40
Parlamentare 2025: CEC prezintă rezultatele preliminare. Au fost procesate 80% din procesele verbale # TVR Moldova
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot au fost așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare, pentru a alege Parlamentul R. Moldova. Alegătorii au avut de ales dintre 22 de concurenți electorali.
23:40
Vasile Costiuc, liderul „Democrația Acasă”: Cei care au pierdut alegerile trebuie să se resemneze # TVR Moldova
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a venit cu un mesaj, după Comisia Electorală Centrală (CEC) a început a face publice primele rezultate preliminare a scrutinului de duminică, 28 septembrie.
